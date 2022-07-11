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бюджет (4804) война (47275) налоги (3180) эмиссия (63)

Эмиссия – это не стратегия, а латание дыр на штанах, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

бюджет

Ежемесячный "бюджет существования" Украины составляет 280-350 млрд. грн. Без привлечения дополнительного, донорского, финансирования, внутренних ресурсов страны хватит максимум на 3-4 месяца.

Об этом заявил Евгений Дубогрыз, Ассоциированный эксперт в CASE Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его подсчетам, в июле благодаря возврату НДС, акцизов и пошлин на импорт товаров и авто, при оптимистическом сценарии налоговые поступления составят 150-160 млрд грн, то есть 50-55% от потребности.

"Вот и есть собственный ресурс. Как ни меняй стратегию экономики и не продуцируй "свежих дебютных идей", больше она просто не потянет", — убежден эксперт.

По его словам, альтернативы помощи внешних партнеров пока нет. Привлечение внутренних ресурсов банковской системы и перевод гривневой и валютной ликвидности в ОВГЗ - позволят покрыть кассовые бюджеты на срок до трех-четырех месяцев.

"Дальше все. 3-4 месяца (потому что там еще будет мультипликативный эффект) без внешней помощи, и все, весь внутренний ресурс иссяк. Остается только эмиссия", — прогнозирует эксперт и объясняет: "Эмиссия – это просто инфляционный налог. Это можно использовать для покрытия кассовых разрывов, как оно с начала большой агрессии и используется, но это точно не стратегия и не фокус, а сорри, латание дыр на штанах, не более".

С начала полномасштабной агрессии России в отношении Украины Национальный банк напечатал для нужд государственного бюджета почти 225 млрд грн. При этом потребность в эмиссионном финансировании бюджета ежемесячно растет. Об ошибке этого пути уже публично говорят и в НБУ.

"Это я к тому, что в наших условиях действительно единственный здоровый и разумный способ, политика это просить деньги у партнеров, и это не зазорно, а правильно, и это та стратегия, которая имеет шансы сработать", – резюмирует Дубогрыз.
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Нє-це латання латок на латках на дірках на штанях...
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11.07.2022 17:05 Ответить
Це знищення країни жидами та кацапами,за допомогою дегенеративного бидла,яке привело до влади каломийського,та армії *****.
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11.07.2022 17:09 Ответить
Антисемітські заявочки, - це останнє, що потрібне Україні у нинішній час!
***** може бути задоволене...
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11.07.2022 23:19 Ответить
Ось в чому найбільша небезпека. Без грошей війну не виграти.
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11.07.2022 17:12 Ответить
Скорше за все такий план і впроваджують... Змусити капітулювати из-за дефолту.
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11.07.2022 17:24 Ответить
є різні способи нищити державу..., і є різні інституції в середині країни, які цім займаються...
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11.07.2022 17:36 Ответить
Наші західні партнери добре вміють рахувати гроші, і тому вони ні під яким соусом не дадуть грантів чи дешевих кредитів - добре знаючи шо в жОПі сидять дєрьмаки-татарови і вже приміряються: як їм чимшвидше "освоїти" усі ті кошти, по яким рахункам на офшорах їх собі розпихати! От і думай-те: звідки в нас така дика інфляція, чому долар може стати й по 50-ть(і по 100 при такій "перспективі"), і чому не все це можна тупо списати на війну?🤔😠
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11.07.2022 17:54 Ответить
 
 