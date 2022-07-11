Эмиссия – это не стратегия, а латание дыр на штанах, - эксперт

Ежемесячный "бюджет существования" Украины составляет 280-350 млрд. грн. Без привлечения дополнительного, донорского, финансирования, внутренних ресурсов страны хватит максимум на 3-4 месяца.

Об этом заявил Евгений Дубогрыз, Ассоциированный эксперт в CASE Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его подсчетам, в июле благодаря возврату НДС, акцизов и пошлин на импорт товаров и авто, при оптимистическом сценарии налоговые поступления составят 150-160 млрд грн, то есть 50-55% от потребности.

"Вот и есть собственный ресурс. Как ни меняй стратегию экономики и не продуцируй "свежих дебютных идей", больше она просто не потянет", — убежден эксперт.

По его словам, альтернативы помощи внешних партнеров пока нет. Привлечение внутренних ресурсов банковской системы и перевод гривневой и валютной ликвидности в ОВГЗ - позволят покрыть кассовые бюджеты на срок до трех-четырех месяцев.

"Дальше все. 3-4 месяца (потому что там еще будет мультипликативный эффект) без внешней помощи, и все, весь внутренний ресурс иссяк. Остается только эмиссия", — прогнозирует эксперт и объясняет: "Эмиссия – это просто инфляционный налог. Это можно использовать для покрытия кассовых разрывов, как оно с начала большой агрессии и используется, но это точно не стратегия и не фокус, а сорри, латание дыр на штанах, не более".

С начала полномасштабной агрессии России в отношении Украины Национальный банк напечатал для нужд государственного бюджета почти 225 млрд грн. При этом потребность в эмиссионном финансировании бюджета ежемесячно растет. Об ошибке этого пути уже публично говорят и в НБУ.

"Это я к тому, что в наших условиях действительно единственный здоровый и разумный способ, политика это просить деньги у партнеров, и это не зазорно, а правильно, и это та стратегия, которая имеет шансы сработать", – резюмирует Дубогрыз.