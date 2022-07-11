Емісія - це не стратегія, а латання дір на штанях, - експерт

Щомісячний "бюджет існування" України становить 280-350 млрд грн. Без залучення додаткового, донорського, фінансування, внутрішніх ресурсів країни вистачить щонайбільше на 3-4 місяці.

Про це заявив Євген Дубогриз, Асоційований експерт в CASE Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його підрахунками, у липні завдяки поверненню ПДВ, акцизів та мита на імпорт товарів та авто, за оптимістичного сценарію податкові надходження складуть 150-160 млрд грн, тобто 50-55% від потреби.

"Оце і є власний ресурс. Як не міняй стратегію економіки та не продукуй "свіжих дебютних ідей", більше вона просто не потягне", - переконаний експерт.

За його словами, альтернативи допомозі зовнішніх партнерів наразі немає. Залучення внутрішніх ресурсів банківської ситеми та переведення гривневої та валютної ліквідності в ОВДП, - дозволять покрити касові ргозриви бюджету на строк до трьох-чотирьох місяців.

"Далі все. 3-4 місяці (бо там ще буде мультиплікативний ефект) без зовнішньої допомоги, і все, весь внутрішній ресурс вичерпався. Лишиться тільки емісія", - прогнозує експерт і пояснює: "Емісія – це просто інфляційний податок. Це можна використовувати для покриття касових розривів, як воно з початку великої агресії й використовується, але це точно не стратегія і не фокус, а, соррі, латання дір на штанях, не більше".

Від початку повномасштабної агерсії рф щодо України Національний банк надрукував для потреб держдавного бюджету майже 225 млрд грн. При цьому потреба в емісійному фінансуванні бюджету щомісяця зростає. Про помилковість цього шляху уже публічно говорять і в НБУ.

"Це я до того, що в наших умовах дійсно єдиний здоровий та розумний спосіб, політика це просити гроші у партнерів, і це не зазорно, а правильно, й це та стратегія, яка має шанси спрацювати", – резюмує Дубогриз.