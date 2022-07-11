Ахметов решил выйти из медийного бизнеса
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Бизнесмен Ринат Ахметов принял решение о выходе SCM из медийного бизнеса.
Об этом говорится в заявлении бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.
"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - сообщил владелец SCM. Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа-активов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях", - говорится в заявлении.
"За более чем 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоящий из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 млрд долларов", - отмечается в заявлении.
Ринат Ахметов поблагодарил журналистов за совместный труд и общие успехи. "Наибольшая инвестиция – это вклад каждого из 4 000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы "Украина" и "Украина 24" стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы "Футбол" собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса", - заявил Ахметов.
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тобто тєлєк буде контролювати єрмак- подоляк
Раптовість і поспіх, із яким Ахметов позбувається ліцензій та припиняє роботу своїх медіаактивів в Україні, може свідчити, що закон про олігархів - лише вдалий привід. Бізнес Ріната Ахметова значною мірою зосереджений на Донеччині, зокрема у загарбаному росіянами Маріуполі, та залежить від експорту через порти. За час великої війни бізнесмен втратив 9,5 мільярдів доларів. «Зруйновані "Азовсталь" і комбінат Ілліча; "Запоріжсталь" не може продавати продукцію через заблоковані порти», - змальовував втрати Ахметова в інтерв'ю «Детектору медіа» директор департаменту дистрибуції платних каналів і медіаплатформ «Медіа Групи Україна» Олександр Ремезовський. Великі втрати і в енергетичної компанії ДТЕК. Навіть за умови, що всю територію України незабаром звільнять, багато з цих втрат неможливо буде компенсувати - наприклад, зруйновані комбінати, які були збудовані ще за Радянського Союзу.
До великої війни Forbes оцінював «Медіа Групу Україна» у $200 млн. Виторг медіагрупи в 2021 році - 467 мільйонів гривень, консолідований збиток - 936 мільйонів гривень. Зараз про заробітки не йдеться взагалі.
Медіабізнес Ахметова завжди був дотаційним (у заяві він назвав загальну суму інвестицій у цей бізнес - 1,5 мільярда доларів), а теперішня ситуація на ринку не дає шансів в осяжній перспективі вийти на самоокупність. Рекламний ринок лише помалу оживає, ринок платного телебачення охоплений кризою.
Головний актив МГУ - телеканал «Україна» - фактично працює на державу, виробляючи та транслюючи телемарафон.
Кілька співрозмовників «Детектора медіа» - інсайдерів медіаринку - припустили, що причина відмови від медіабізнесу саме в бажанні скоротити витрати на активи, які не приносять і в осяжному майбутньому не принесуть (адже політичні процеси в Україні фактично зупинилися) Ахметову користі.
полная информация и заявление Ахметова о передаче своих медиа-активов в пользу государства (читай Банковой) https://www.scm.com.ua/news/zayava-rinata-ahmetova-shchodo-aktiviv-media-grupa-ukrajina
1. Кто будет финансировать эти каналы теперь? Государство? Или их продадут кому-то.
2. Если государство, то какую политику они будут проводить. Будут ли они независимыми или такими как Рада и Фридом?
3. Что Ахметов за это получил?
і тут виникає питання. а нафіга ця шняга бюджету?!
І шісток своїх позабирай з державних органів.
повернисязалишся частково!
І шо Футболів теж не буде?
Це якийсь негарний знак!
Чую, якась Зрада!
А стадіон у Донецьку куди піде?
Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом.
Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.
Ну для Футболів треба зробити виключення, і для Україн на воєнний час теж (SCM багато втратив у Маріку).
А от НЛО та що там інше можна віддати Шефірам-Кварталу, Єрмаку для продюсування, та типу Марян Безуглій (-их).
Зеля повинен втрутитися!
Рінатка зовсім засмутився - навіть не почав публічне обговорення (через Жданова чи Арестовича - підкинув би їм трохи вони всі вуха про жужали б)
Шо з нами буде?
Кашмар!
Так мае бути державний канал але мають бути і комерційні канали де можна мати вибір і аналіз, а зараз ми йдемо шляхом Путіна і виросте покоління на одній думці
5 канал і "Прямий" ЦЕ ТОЧНО НЕ ЙОГО
Передайте Ахметову, что на его заводе в выходные дни (особенно ночью) отключают фильтры, и областной город задыхается от выбросов!
И это при температуре 35 градусов!!!
На канали Ахмєтова буде тендер серед приватних інвесторів. Не потрібні державі стільки медіа.