РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10992 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
13 334 97
Ахметов (1999) СКМ (84) ТРК Украина (30) медиа (158) телевидение (855)

Ахметов решил выйти из медийного бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов принял решение о выходе SCM из медийного бизнеса.

Об этом говорится в заявлении бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - сообщил владелец SCM. Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа-активов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях", - говорится в заявлении.

"За более чем 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоящий из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 млрд долларов", - отмечается в заявлении.

Ринат Ахметов поблагодарил журналистов за совместный труд и общие успехи. "Наибольшая инвестиция – это вклад каждого из 4 000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы "Украина" и "Украина 24" стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы "Футбол" собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса", - заявил Ахметов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Коломой таки "дожав" конкурента.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:37
+28
Буде як на росії. Державне тв з найкращими номерами та виступами ЗЕ і кварталу.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:48
+26
а сам з бізнесу не виходить.
тобто тєлєк буде контролювати єрмак- подоляк
показать весь комментарий
11.07.2022 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коломой таки "дожав" конкурента.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:37 Ответить
а сам з бізнесу не виходить.
тобто тєлєк буде контролювати єрмак- подоляк
показать весь комментарий
11.07.2022 17:46 Ответить
ти як маленьке дитя, нащо витрачати гроші коли всюди цей марафон. це ж хитре падло, краще б його СБУ відловило б і воно сиділо б і тиснуло на кнопку повітряної тривоги на домбасі як у 2014 році пропонувало подудеть у гудок.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:39 Ответить
Сто процентов, толку и доходов от телеканалов в ближайшее время ноль, расходы огромные
показать весь комментарий
11.07.2022 19:55 Ответить
От же ж, хитра татарська морда!
показать весь комментарий
11.07.2022 23:56 Ответить
Чи справді причина в законі про олігархів?

Раптовість і поспіх, із яким Ахметов позбувається ліцензій та припиняє роботу своїх медіаактивів в Україні, може свідчити, що закон про олігархів - лише вдалий привід. Бізнес Ріната Ахметова значною мірою зосереджений на Донеччині, зокрема у загарбаному росіянами Маріуполі, та залежить від експорту через порти. За час великої війни бізнесмен втратив 9,5 мільярдів доларів. «Зруйновані "Азовсталь" і комбінат Ілліча; "Запоріжсталь" не може продавати продукцію через заблоковані порти», - змальовував втрати Ахметова в інтерв'ю «Детектору медіа» директор департаменту дистрибуції платних каналів і медіаплатформ «Медіа Групи Україна» Олександр Ремезовський. Великі втрати і в енергетичної компанії ДТЕК. Навіть за умови, що всю територію України незабаром звільнять, багато з цих втрат неможливо буде компенсувати - наприклад, зруйновані комбінати, які були збудовані ще за Радянського Союзу.

До великої війни Forbes оцінював «Медіа Групу Україна» у $200 млн. Виторг медіагрупи в 2021 році - 467 мільйонів гривень, консолідований збиток - 936 мільйонів гривень. Зараз про заробітки не йдеться взагалі.
Медіабізнес Ахметова завжди був дотаційним (у заяві він назвав загальну суму інвестицій у цей бізнес - 1,5 мільярда доларів), а теперішня ситуація на ринку не дає шансів в осяжній перспективі вийти на самоокупність. Рекламний ринок лише помалу оживає, ринок платного телебачення охоплений кризою.
Головний актив МГУ - телеканал «Україна» - фактично працює на державу, виробляючи та транслюючи телемарафон.
Кілька співрозмовників «Детектора медіа» - інсайдерів медіаринку - припустили, що причина відмови від медіабізнесу саме в бажанні скоротити витрати на активи, які не приносять і в осяжному майбутньому не принесуть (адже політичні процеси в Україні фактично зупинилися) Ахметову користі.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:06 Ответить
и прослезился ...
показать весь комментарий
11.07.2022 17:38 Ответить
Hellis@13Hellis_13

полная информация и заявление Ахметова о передаче своих медиа-активов в пользу государства (читай Банковой) https://www.scm.com.ua/news/zayava-rinata-ahmetova-shchodo-aktiviv-media-grupa-ukrajina

показать весь комментарий
11.07.2022 18:30 Ответить
Де ти там бачиш заяву про передачу медіаактивів?
показать весь комментарий
11.07.2022 18:47 Ответить
Відповідь ОПи:"Якщо ми будемо витрачати державні кошти на медіахолдинг гудка, то ми не зможемо їх витрачати на великому крадівнициві"!
показать весь комментарий
11.07.2022 19:14 Ответить
Отсюда всего два вопроса, точнее три.
1. Кто будет финансировать эти каналы теперь? Государство? Или их продадут кому-то.
2. Если государство, то какую политику они будут проводить. Будут ли они независимыми или такими как Рада и Фридом?

3. Что Ахметов за это получил?
показать весь комментарий
11.07.2022 17:38 Ответить
Буде як на росії. Державне тв з найкращими номерами та виступами ЗЕ і кварталу.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:48 Ответить
Каналы дорогая игрушка.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:50 Ответить
Зроблять два. Рада вже є. Плюси і ще якийсь лишать.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:00 Ответить
Але ж вона окуповується з лихвою за рахунок рейтенгів, які дають по-суті голоси лохторату для обрання карманної влади в майбутньому, а потім і відкриває доступ до держ"корита"!
показать весь комментарий
11.07.2022 18:35 Ответить
За государственные деньги-любой каприз.
показать весь комментарий
11.07.2022 19:25 Ответить
ті чудові гівноканали не здатні прокормити себе самих. без спонсора їм кабзда.

і тут виникає питання. а нафіга ця шняга бюджету?!
показать весь комментарий
11.07.2022 17:57 Ответить
Это популярные частоты и бренд. Часть загнется, часть попытаются ребрендить.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:59 Ответить
Олігархічні помийки тепер будуть за бюджетні кошти діяти. Мабуть, така у них задумка. Спочатку повпихали своїх у деякі державні канали , потім зліпили телемарафон, відсторонивши конкурентів, а тепер, судячи зі всього, все це плавно навіситься на бюджет.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:22 Ответить
Буде один сплошний телеканал ганДОМ. )))

показать весь комментарий
12.07.2022 00:00 Ответить
Відповідь є за поребриком. Той же НТВ та всі інші. За бюджетні кошти будуть славити Найвеличнішого. Або придбає якійсь Арестович, Подоляк, Нікіфоров для того ж самого.
показать весь комментарий
11.07.2022 20:05 Ответить
Припинення роботи медіаканалів.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:49 Ответить
І вже не в списку олігархів ))). Як не крути, у списку Зе буде тільки один. Який спати-їсти не дає, і від ревнощів подих зупиняє )))).
показать весь комментарий
11.07.2022 17:40 Ответить
Понятное решение. Беня с одной стороны и Пинчук с Хорошковским с другой его надолго переиграли по своим карманным Буратинам.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:40 Ответить
Підтримую. Решту активів він може сміливо передати у власність держави Україна. Покористувався колись приватизованими (рахуй-вкраденими) за копійки державними активами, та й досить.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:41 Ответить
Та якось воно так сильно вибірково. Крали всі, а Ахметов цап відбувайло... Ні в якому разі не симпатизую Ахметову, але це реально *****.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:50 Ответить
Смотри Россию, как уничтожали Березовского и Гусинского. В итоге теперь Газпром Медиа. Но у нас Газпрома нет.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:11 Ответить
Да при чем здесь россия? Мы идем в Евросоюз и в НАТО. Страна зависит от Запада на 99%. Демократия здесь будет контролироваться похлеще чем на самом Западе.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:20 Ответить
Мы еще не в ЕС, а в остальном. Посмотри на Орбана.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:37 Ответить
А при чем здесь Орбан? Его никто не контролирует. Это большая проблема Евросоюза. А мы на таком этапе сейчас где тотальный контроль будет.
показать весь комментарий
11.07.2022 19:01 Ответить
При том что Орбан устроил себе уютненькую диктатуру прямо в ЕС. Где он всё контролирует.
показать весь комментарий
11.07.2022 19:51 Ответить
чего ты писдишь кацап а каломойши каналы куда девать?
показать весь комментарий
11.07.2022 18:39 Ответить
А що тебе влаштує? І що не буде ху..нею?
показать весь комментарий
11.07.2022 19:52 Ответить
Таке вже було. В росіі. "Вeрной дорогой идeтe, товарищи".
показать весь комментарий
11.07.2022 17:41 Ответить
Нус посмотрим что Коломой и Порох скажу
показать весь комментарий
11.07.2022 17:42 Ответить
Ще один янєолігарх.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:42 Ответить
Ахмет пішов по стопах Каломойші з Приватом... потім буде судитись
показать весь комментарий
11.07.2022 17:42 Ответить
этим каналам придет писдец? кто их будет финансировать? особенно xtra tv? спортивные фильмовые развлекательные.. они же платные сейчас.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:43 Ответить
Никто. Загнутся они.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:45 Ответить
От вона яка вона боротьба з олігархами: достатньо сказати "янеолігарх" і всьо.
І шісток своїх позабирай з державних органів.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:45 Ответить
в нас нові олігархи підростають
показать весь комментарий
11.07.2022 17:49 Ответить
Повна узурпація медійного простору Коломойським Зеленським.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:45 Ответить
та де ви бачили в Україні медіабізнес?..
показать весь комментарий
11.07.2022 17:48 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2022 18:31 Ответить
Та нехай взагалі іде на#уй, бандюк даунбаскій. Чи вже забули, як він спонсорував бандюковича і де той тепер? Чи думаєте, якби його всадили у крісло президента, то ахмєтов би застрелився? Щас
показать весь комментарий
11.07.2022 17:48 Ответить
Коломойський, який посилено все підминає під себе, значно ж кращий?
показать весь комментарий
11.07.2022 17:51 Ответить
Факт в том что никто ничего не подминает.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:16 Ответить
Любая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Британцы сказали два века назад.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:40 Ответить
Это правда. Но мы еще далеко от этого.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:58 Ответить
ты тупой зеленый бот - твоего зеленского еще будут судить за нарушения Конституции Украины - за узурпацию власти и зе предательство его смотрящего ермака
показать весь комментарий
11.07.2022 18:43 Ответить
україна 24 за що дякувати?
показать весь комментарий
11.07.2022 17:51 Ответить
Мосєйчучки може і не вистачити сратив вуха народу ще й на бувших ахмєткіних каналах.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:55 Ответить
Куди ж тепер пристрояться малороси влащенкі голованови мартиросяни та дімка гардон
показать весь комментарий
11.07.2022 17:57 Ответить
напевно на г+г
показать весь комментарий
11.07.2022 18:00 Ответить
они там и останутся
показать весь комментарий
11.07.2022 18:06 Ответить
"За більш ніж 20 років...ми разом із журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму..." І всі більш ніж 20 років той медіахолдинг втовкмачував у макитри "народа" наративи "рускаґа міра".
показать весь комментарий
11.07.2022 17:59 Ответить
а в новинах обов'язково про те, як хвонд ахмєткі роздає стражденним гречку...
показать весь комментарий
11.07.2022 18:03 Ответить
Хай закриває! Накуй вони державі? Не хочу, щоб мої податки йшли на утримання голованова и Ко.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:03 Ответить
Рінате повернися залишся частково!
І шо Футболів теж не буде?
Це якийсь негарний знак!
Чую, якась Зрада!
А стадіон у Донецьку куди піде?
показать весь комментарий
11.07.2022 18:08 Ответить
а для чого йому футболи?) Всі головні трансляції викупили МЕГОГО... Скоро він і Шахтар закриє, бо бразілія закінчилась а свого не підготував)
показать весь комментарий
11.07.2022 18:12 Ответить
Шо ж ви про важливе не кажете:Таке рішення продиктоване набранням чинності законом «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом.
Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

Ну для Футболів треба зробити виключення, і для Україн на воєнний час теж (SCM багато втратив у Маріку).

А от НЛО та що там інше можна віддати Шефірам-Кварталу, Єрмаку для продюсування, та типу Марян Безуглій (-их).

Зеля повинен втрутитися!

Рінатка зовсім засмутився - навіть не почав публічне обговорення (через Жданова чи Арестовича - підкинув би їм трохи вони всі вуха про жужали б)
показать весь комментарий
11.07.2022 18:21 Ответить
Ой лишенько!
Шо з нами буде?
Кашмар!
показать весь комментарий
11.07.2022 18:25 Ответить
Я тепер розумію, чому люди плакали, як Сталін помер!
показать весь комментарий
11.07.2022 18:27 Ответить
В часи інтернету блогер на ютуб набирає більшу аудиторію ніж всі канали ахметова і коломойши.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:09 Ответить
зеаніматори намагаються монополізувати вплив на дебілів
показать весь комментарий
11.07.2022 18:13 Ответить
С самого открытия это был антиукраинский канал. Не знаю как в последние годы но раньше он работал над уничтожением государства у которого украл название. Я думаю все помнят как там красили карту Украины в разные цвета. Делили украинцев на кормильцев и нахлебников. С этого кстати и началось то что в итоге переросло в войну. Именно такие люди как Ахметов виноваты в первую очередь в том что сейчас происходит. Он пытается искупить свои грехи передав все это государству. Не думаю что эти активы которые созданы на крови принесут какую-то помощь государству.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:15 Ответить
Все вірно. Тільки зараз він намагається не спокутувати провину, а впихнути державі "взад" майно, яке стало непотрібним тягарем.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:21 Ответить
Мог бы просто прикрыть. Все равно там если и останется то пару каналов. Остальное закроют.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:24 Ответить
ты тупой зеленый бот
показать весь комментарий
11.07.2022 18:44 Ответить
Я не за Ахметова але мені страшно((((
Так мае бути державний канал але мають бути і комерційні канали де можна мати вибір і аналіз, а зараз ми йдемо шляхом Путіна і виросте покоління на одній думці
показать весь комментарий
11.07.2022 18:24 Ответить
Нет, развлекательно-новостные каналы это как раз наследие совка.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:39 Ответить
Ну значит должен быть все равно контроль. Все эти псевдоэксперты которые формируют общественное мнение откровенным враньем. Ладно молодежь, они могут проверить все в интернете проанализировать, да и то не все. А старики то верят всему сказанному. Сейчас нет ниодного политического канала который оперирует фактами. Время журналистских расследований кануло в лету.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:50 Ответить
ты что совсем епанутый бот -тоже самое что ты предлагаешь сейчас у кацапов
показать весь комментарий
11.07.2022 18:45 Ответить
Теперішнє покоління виросло на силі-силеній комерційних каналів. Проаналізувало... і вибрало Голобородька.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:31 Ответить
Порохоботи та кремлеботи горять Пятро Алігарх в кайданки
показать весь комментарий
11.07.2022 18:31 Ответить
не писти зеленомордный кацапский бот
показать весь комментарий
11.07.2022 18:47 Ответить
Сьогодні більшого олігарха, як Зеленський немає в Україні. Постараюся пані Ларисі показати на пальцях. У Порошенко немає медіа ресурсів, а цей пункт обов'язковий. Порошенко не контролює газ, вугілля, нафту, воду, метал,електроенергію, які зобов'язані купувати українці, щоб не шикувати, а просто вижити і по цінах, які їм намалюють фірташ, коломойський, ахметов, пінчук, новінський, медведчук, а він виготовляє тільки кондитерку, хоч бери, хоч ні. Але це таке, але чому пані цікавить тільки Порошенко? Чому не цікавлять грабуни Коломойський, Боголюбський, Ахметов, Новінський, Пінчук і купа російських, які тут володіють компаніми на енергоресурсах України? Чому пані не цікавиться, як так сталося весь медіапростір став Зеленського? Що всі ресурси проходять тільки через Зеленського, що абсолютна влада в країні тільки у Зеленського, що він і тільки він має вплив на всі інститути влади - парламент, всіх силовиків, суди, медіапростір. Ось хто має боятися, але півтора роки пролетять, як один дкнь і все буде ставати на свої місця.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:47 Ответить
Есть еще такой термин медиа-олигарх. Вот прямо сейчас власть медиа-олигарх. Так как Коломойский+Рада+Дом+каналы Ахметова это уже значительно больше чем условный Левочкин и Пинчук. Про Порошенка забыть вообще стоит, рейтинги его каналов никогда не входили даже в десятку, так как они как бы не для того сделаны совсем.
показать весь комментарий
11.07.2022 20:39 Ответить
У Порошенко немає медіа ресурсів, а цей пункт обов'язковий.

5 канал і "Прямий" ЦЕ ТОЧНО НЕ ЙОГО
показать весь комментарий
14.07.2022 11:08 Ответить
Слава Україні Слава Зеленському Порох закон об Олігархах запрацює
показать весь комментарий
11.07.2022 18:32 Ответить
сгинь падло зеленое
показать весь комментарий
11.07.2022 18:48 Ответить
А НАЙБИЛЬШИЙ ИНВЕСТОР Украины и одновременно найбильший ворюга Украины Ахметов, сколько бабла и госпредприятий спи...здил у украинского народа, бесплатно или за копейки, вместе с ворюгами Кравчуком и красным директором -ворюгой Кучмой??? При этом десятки миллионов людей остались без работы и средств к существованию, из-за таких хитрожопых Ахметовых, тарут , Фирташей , Пинчуков , Новинских . Порошенкив и прочих ворюг -олигархов!! А СКОЛЬКО УМЕРЛО ОТ НИЩЕТЫ И БОЛЕЗНЕЙ!! Грех говорить , но Сегодня война справедливо наказала этих жадных ворюг с Донбасса, обрезала крылья этому ворюге Ахметову и Таруте!! Ахметов наворовал за тридцать лет -более пятидесяти миллиардов долларов, Теперь не имея "лишних средств", конечно тяжело содержать этот пророссийский канал""Украина -24"....Это очень похоже на путинский жест доброй воли!!!..Не правда ли ....???
показать весь комментарий
11.07.2022 18:40 Ответить
не писти зеленомордный кацапский бот
показать весь комментарий
11.07.2022 18:49 Ответить
Я щось не зрозумів. Повернення ліцензій на мовлення яким чином передає медіаканали державі чи кварталу95?
показать весь комментарий
11.07.2022 18:43 Ответить
Аж ніяким! Так, що не хвилюйся стосовно 95 кварталу6 він не власник!
показать весь комментарий
11.07.2022 19:56 Ответить
Квартал-95 власник України, якщо ти не щось проспав.
показать весь комментарий
11.07.2022 20:06 Ответить
цікаво, чи будемо Динамо Кив десь дивитися... А кроти мені нецікаві.
показать весь комментарий
11.07.2022 19:00 Ответить
Возможно, кто-то из представителей Рината Ахметова прочтет мой комментарий.
Передайте Ахметову, что на его заводе в выходные дни (особенно ночью) отключают фильтры, и областной город задыхается от выбросов!
И это при температуре 35 градусов!!!
показать весь комментарий
11.07.2022 19:43 Ответить
Комбинат З/сталь
показать весь комментарий
11.07.2022 19:45 Ответить
Хреновая новость. Передача государству, это передача Zелёной мерзости со всеми вытекающими. Свои новые Соловьёвы, МосейСучки, *********, Падалки-Зимины.
показать весь комментарий
11.07.2022 20:04 Ответить
Егеж! Краще як Петро переписати на своїх водіїв та секретарок, аби Zєльоной мєрзості не дісталося.
На канали Ахмєтова буде тендер серед приватних інвесторів. Не потрібні державі стільки медіа.
показать весь комментарий
11.07.2022 20:22 Ответить
І вже і ці канали будуть прославляти сонцесяйного і найвеличнішого Боневтіка і поливати брудом Пороха, але вже за рахунок бюджету
показать весь комментарий
12.07.2022 00:26 Ответить
Хто тепер дивиться телевізор окрім зелених лохів, цей бізнес вже давненько став невигідним, усі перейшли в інтернет.
показать весь комментарий
12.07.2022 19:40 Ответить
 
 