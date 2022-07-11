Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про вихід SCM із медійного бізнесу.
Про це йдеться у заяві бізнесмена, інформує Цензор.НЕТ.
"Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МДУ", - повідомив власник SCM. Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіа активів, і російська військова агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - йдеться у заяві.
"За більш ніж 20 років, починаючи з 2000 року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму, що складається з 10 ефірних та супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів", - зазначається у заяві.
Рінат Ахметов подякував журналістам за спільну працю та спільні успіхи. "Найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4 000 журналістів та співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за аудиторією глядачів, а канали групи "Футбол" збирали мільйони вболівальників перед екранами. Тому мені важко ухвалювати рішення про вихід із медійного бізнесу", - заявив Ахметов.
Будь ласка, зачекайте...
тобто тєлєк буде контролювати єрмак- подоляк
Раптовість і поспіх, із яким Ахметов позбувається ліцензій та припиняє роботу своїх медіаактивів в Україні, може свідчити, що закон про олігархів - лише вдалий привід. Бізнес Ріната Ахметова значною мірою зосереджений на Донеччині, зокрема у загарбаному росіянами Маріуполі, та залежить від експорту через порти. За час великої війни бізнесмен втратив 9,5 мільярдів доларів. «Зруйновані "Азовсталь" і комбінат Ілліча; "Запоріжсталь" не може продавати продукцію через заблоковані порти», - змальовував втрати Ахметова в інтерв'ю «Детектору медіа» директор департаменту дистрибуції платних каналів і медіаплатформ «Медіа Групи Україна» Олександр Ремезовський. Великі втрати і в енергетичної компанії ДТЕК. Навіть за умови, що всю територію України незабаром звільнять, багато з цих втрат неможливо буде компенсувати - наприклад, зруйновані комбінати, які були збудовані ще за Радянського Союзу.
До великої війни Forbes оцінював «Медіа Групу Україна» у $200 млн. Виторг медіагрупи в 2021 році - 467 мільйонів гривень, консолідований збиток - 936 мільйонів гривень. Зараз про заробітки не йдеться взагалі.
Медіабізнес Ахметова завжди був дотаційним (у заяві він назвав загальну суму інвестицій у цей бізнес - 1,5 мільярда доларів), а теперішня ситуація на ринку не дає шансів в осяжній перспективі вийти на самоокупність. Рекламний ринок лише помалу оживає, ринок платного телебачення охоплений кризою.
Головний актив МГУ - телеканал «Україна» - фактично працює на державу, виробляючи та транслюючи телемарафон.
Кілька співрозмовників «Детектора медіа» - інсайдерів медіаринку - припустили, що причина відмови від медіабізнесу саме в бажанні скоротити витрати на активи, які не приносять і в осяжному майбутньому не принесуть (адже політичні процеси в Україні фактично зупинилися) Ахметову користі.
полная информация и заявление Ахметова о передаче своих медиа-активов в пользу государства (читай Банковой) https://www.scm.com.ua/news/zayava-rinata-ahmetova-shchodo-aktiviv-media-grupa-ukrajina
1. Кто будет финансировать эти каналы теперь? Государство? Или их продадут кому-то.
2. Если государство, то какую политику они будут проводить. Будут ли они независимыми или такими как Рада и Фридом?
3. Что Ахметов за это получил?
і тут виникає питання. а нафіга ця шняга бюджету?!
І шісток своїх позабирай з державних органів.
повернисязалишся частково!
І шо Футболів теж не буде?
Це якийсь негарний знак!
Чую, якась Зрада!
А стадіон у Донецьку куди піде?
Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом.
Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.
Ну для Футболів треба зробити виключення, і для Україн на воєнний час теж (SCM багато втратив у Маріку).
А от НЛО та що там інше можна віддати Шефірам-Кварталу, Єрмаку для продюсування, та типу Марян Безуглій (-их).
Зеля повинен втрутитися!
Рінатка зовсім засмутився - навіть не почав публічне обговорення (через Жданова чи Арестовича - підкинув би їм трохи вони всі вуха про жужали б)
Шо з нами буде?
Кашмар!
Так мае бути державний канал але мають бути і комерційні канали де можна мати вибір і аналіз, а зараз ми йдемо шляхом Путіна і виросте покоління на одній думці
5 канал і "Прямий" ЦЕ ТОЧНО НЕ ЙОГО
Передайте Ахметову, что на его заводе в выходные дни (особенно ночью) отключают фильтры, и областной город задыхается от выбросов!
И это при температуре 35 градусов!!!
На канали Ахмєтова буде тендер серед приватних інвесторів. Не потрібні державі стільки медіа.