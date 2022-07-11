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Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про вихід SCM із медійного бізнесу.

Про це йдеться у заяві бізнесмена, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МДУ", - повідомив власник SCM. Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіа активів, і російська військова агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - йдеться у заяві.

"За більш ніж 20 років, починаючи з 2000 року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму, що складається з 10 ефірних та супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів", - зазначається у заяві.

Рінат Ахметов подякував журналістам за спільну працю та спільні успіхи. "Найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4 000 журналістів та співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за аудиторією глядачів, а канали групи "Футбол" збирали мільйони вболівальників перед екранами. Тому мені важко ухвалювати рішення про вихід із медійного бізнесу", - заявив Ахметов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Коломой таки "дожав" конкурента.
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11.07.2022 17:37
+28
Буде як на росії. Державне тв з найкращими номерами та виступами ЗЕ і кварталу.
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11.07.2022 17:48
+26
а сам з бізнесу не виходить.
тобто тєлєк буде контролювати єрмак- подоляк
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11.07.2022 17:46
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Коломой таки "дожав" конкурента.
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11.07.2022 17:37 Відповісти
а сам з бізнесу не виходить.
тобто тєлєк буде контролювати єрмак- подоляк
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11.07.2022 17:46 Відповісти
ти як маленьке дитя, нащо витрачати гроші коли всюди цей марафон. це ж хитре падло, краще б його СБУ відловило б і воно сиділо б і тиснуло на кнопку повітряної тривоги на домбасі як у 2014 році пропонувало подудеть у гудок.
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11.07.2022 18:39 Відповісти
Сто процентов, толку и доходов от телеканалов в ближайшее время ноль, расходы огромные
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11.07.2022 19:55 Відповісти
От же ж, хитра татарська морда!
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11.07.2022 23:56 Відповісти
Чи справді причина в законі про олігархів?

Раптовість і поспіх, із яким Ахметов позбувається ліцензій та припиняє роботу своїх медіаактивів в Україні, може свідчити, що закон про олігархів - лише вдалий привід. Бізнес Ріната Ахметова значною мірою зосереджений на Донеччині, зокрема у загарбаному росіянами Маріуполі, та залежить від експорту через порти. За час великої війни бізнесмен втратив 9,5 мільярдів доларів. «Зруйновані "Азовсталь" і комбінат Ілліча; "Запоріжсталь" не може продавати продукцію через заблоковані порти», - змальовував втрати Ахметова в інтерв'ю «Детектору медіа» директор департаменту дистрибуції платних каналів і медіаплатформ «Медіа Групи Україна» Олександр Ремезовський. Великі втрати і в енергетичної компанії ДТЕК. Навіть за умови, що всю територію України незабаром звільнять, багато з цих втрат неможливо буде компенсувати - наприклад, зруйновані комбінати, які були збудовані ще за Радянського Союзу.

До великої війни Forbes оцінював «Медіа Групу Україна» у $200 млн. Виторг медіагрупи в 2021 році - 467 мільйонів гривень, консолідований збиток - 936 мільйонів гривень. Зараз про заробітки не йдеться взагалі.
Медіабізнес Ахметова завжди був дотаційним (у заяві він назвав загальну суму інвестицій у цей бізнес - 1,5 мільярда доларів), а теперішня ситуація на ринку не дає шансів в осяжній перспективі вийти на самоокупність. Рекламний ринок лише помалу оживає, ринок платного телебачення охоплений кризою.
Головний актив МГУ - телеканал «Україна» - фактично працює на державу, виробляючи та транслюючи телемарафон.
Кілька співрозмовників «Детектора медіа» - інсайдерів медіаринку - припустили, що причина відмови від медіабізнесу саме в бажанні скоротити витрати на активи, які не приносять і в осяжному майбутньому не принесуть (адже політичні процеси в Україні фактично зупинилися) Ахметову користі.
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14.07.2022 11:06 Відповісти
и прослезился ...
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11.07.2022 17:38 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

полная информация и заявление Ахметова о передаче своих медиа-активов в пользу государства (читай Банковой) https://www.scm.com.ua/news/zayava-rinata-ahmetova-shchodo-aktiviv-media-grupa-ukrajina

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11.07.2022 18:30 Відповісти
Де ти там бачиш заяву про передачу медіаактивів?
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11.07.2022 18:47 Відповісти
Відповідь ОПи:"Якщо ми будемо витрачати державні кошти на медіахолдинг гудка, то ми не зможемо їх витрачати на великому крадівнициві"!
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11.07.2022 19:14 Відповісти
Отсюда всего два вопроса, точнее три.
1. Кто будет финансировать эти каналы теперь? Государство? Или их продадут кому-то.
2. Если государство, то какую политику они будут проводить. Будут ли они независимыми или такими как Рада и Фридом?

3. Что Ахметов за это получил?
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11.07.2022 17:38 Відповісти
Буде як на росії. Державне тв з найкращими номерами та виступами ЗЕ і кварталу.
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11.07.2022 17:48 Відповісти
Каналы дорогая игрушка.
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11.07.2022 17:50 Відповісти
Зроблять два. Рада вже є. Плюси і ще якийсь лишать.
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11.07.2022 18:00 Відповісти
Але ж вона окуповується з лихвою за рахунок рейтенгів, які дають по-суті голоси лохторату для обрання карманної влади в майбутньому, а потім і відкриває доступ до держ"корита"!
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11.07.2022 18:35 Відповісти
За государственные деньги-любой каприз.
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11.07.2022 19:25 Відповісти
ті чудові гівноканали не здатні прокормити себе самих. без спонсора їм кабзда.

і тут виникає питання. а нафіга ця шняга бюджету?!
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11.07.2022 17:57 Відповісти
Это популярные частоты и бренд. Часть загнется, часть попытаются ребрендить.
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11.07.2022 17:59 Відповісти
Олігархічні помийки тепер будуть за бюджетні кошти діяти. Мабуть, така у них задумка. Спочатку повпихали своїх у деякі державні канали , потім зліпили телемарафон, відсторонивши конкурентів, а тепер, судячи зі всього, все це плавно навіситься на бюджет.
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11.07.2022 18:22 Відповісти
Буде один сплошний телеканал ганДОМ. )))

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12.07.2022 00:00 Відповісти
Відповідь є за поребриком. Той же НТВ та всі інші. За бюджетні кошти будуть славити Найвеличнішого. Або придбає якійсь Арестович, Подоляк, Нікіфоров для того ж самого.
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11.07.2022 20:05 Відповісти
Припинення роботи медіаканалів.
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11.07.2022 18:49 Відповісти
І вже не в списку олігархів ))). Як не крути, у списку Зе буде тільки один. Який спати-їсти не дає, і від ревнощів подих зупиняє )))).
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11.07.2022 17:40 Відповісти
Понятное решение. Беня с одной стороны и Пинчук с Хорошковским с другой его надолго переиграли по своим карманным Буратинам.
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11.07.2022 17:40 Відповісти
Підтримую. Решту активів він може сміливо передати у власність держави Україна. Покористувався колись приватизованими (рахуй-вкраденими) за копійки державними активами, та й досить.
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11.07.2022 17:41 Відповісти
Та якось воно так сильно вибірково. Крали всі, а Ахметов цап відбувайло... Ні в якому разі не симпатизую Ахметову, але це реально *****.
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11.07.2022 17:50 Відповісти
Смотри Россию, как уничтожали Березовского и Гусинского. В итоге теперь Газпром Медиа. Но у нас Газпрома нет.
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11.07.2022 18:11 Відповісти
Да при чем здесь россия? Мы идем в Евросоюз и в НАТО. Страна зависит от Запада на 99%. Демократия здесь будет контролироваться похлеще чем на самом Западе.
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11.07.2022 18:20 Відповісти
Мы еще не в ЕС, а в остальном. Посмотри на Орбана.
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11.07.2022 18:37 Відповісти
А при чем здесь Орбан? Его никто не контролирует. Это большая проблема Евросоюза. А мы на таком этапе сейчас где тотальный контроль будет.
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11.07.2022 19:01 Відповісти
При том что Орбан устроил себе уютненькую диктатуру прямо в ЕС. Где он всё контролирует.
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11.07.2022 19:51 Відповісти
чего ты писдишь кацап а каломойши каналы куда девать?
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11.07.2022 18:39 Відповісти
А що тебе влаштує? І що не буде ху..нею?
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11.07.2022 19:52 Відповісти
Таке вже було. В росіі. "Вeрной дорогой идeтe, товарищи".
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11.07.2022 17:41 Відповісти
Нус посмотрим что Коломой и Порох скажу
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11.07.2022 17:42 Відповісти
Ще один янєолігарх.
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11.07.2022 17:42 Відповісти
Ахмет пішов по стопах Каломойші з Приватом... потім буде судитись
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11.07.2022 17:42 Відповісти
этим каналам придет писдец? кто их будет финансировать? особенно xtra tv? спортивные фильмовые развлекательные.. они же платные сейчас.
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11.07.2022 17:43 Відповісти
Никто. Загнутся они.
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11.07.2022 17:45 Відповісти
От вона яка вона боротьба з олігархами: достатньо сказати "янеолігарх" і всьо.
І шісток своїх позабирай з державних органів.
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11.07.2022 17:45 Відповісти
в нас нові олігархи підростають
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11.07.2022 17:49 Відповісти
Повна узурпація медійного простору Коломойським Зеленським.
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11.07.2022 17:45 Відповісти
та де ви бачили в Україні медіабізнес?..
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11.07.2022 17:48 Відповісти
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11.07.2022 18:31 Відповісти
Та нехай взагалі іде на#уй, бандюк даунбаскій. Чи вже забули, як він спонсорував бандюковича і де той тепер? Чи думаєте, якби його всадили у крісло президента, то ахмєтов би застрелився? Щас
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11.07.2022 17:48 Відповісти
Коломойський, який посилено все підминає під себе, значно ж кращий?
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11.07.2022 17:51 Відповісти
Факт в том что никто ничего не подминает.
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11.07.2022 18:16 Відповісти
Любая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Британцы сказали два века назад.
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11.07.2022 18:40 Відповісти
Это правда. Но мы еще далеко от этого.
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11.07.2022 18:58 Відповісти
ты тупой зеленый бот - твоего зеленского еще будут судить за нарушения Конституции Украины - за узурпацию власти и зе предательство его смотрящего ермака
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11.07.2022 18:43 Відповісти
україна 24 за що дякувати?
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11.07.2022 17:51 Відповісти
Мосєйчучки може і не вистачити сратив вуха народу ще й на бувших ахмєткіних каналах.
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11.07.2022 17:55 Відповісти
Куди ж тепер пристрояться малороси влащенкі голованови мартиросяни та дімка гардон
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11.07.2022 17:57 Відповісти
напевно на г+г
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11.07.2022 18:00 Відповісти
они там и останутся
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11.07.2022 18:06 Відповісти
"За більш ніж 20 років...ми разом із журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму..." І всі більш ніж 20 років той медіахолдинг втовкмачував у макитри "народа" наративи "рускаґа міра".
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11.07.2022 17:59 Відповісти
а в новинах обов'язково про те, як хвонд ахмєткі роздає стражденним гречку...
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11.07.2022 18:03 Відповісти
Хай закриває! Накуй вони державі? Не хочу, щоб мої податки йшли на утримання голованова и Ко.
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11.07.2022 18:03 Відповісти
Рінате повернися залишся частково!
І шо Футболів теж не буде?
Це якийсь негарний знак!
Чую, якась Зрада!
А стадіон у Донецьку куди піде?
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11.07.2022 18:08 Відповісти
а для чого йому футболи?) Всі головні трансляції викупили МЕГОГО... Скоро він і Шахтар закриє, бо бразілія закінчилась а свого не підготував)
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11.07.2022 18:12 Відповісти
Шо ж ви про важливе не кажете:Таке рішення продиктоване набранням чинності законом «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом.
Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

Ну для Футболів треба зробити виключення, і для Україн на воєнний час теж (SCM багато втратив у Маріку).

А от НЛО та що там інше можна віддати Шефірам-Кварталу, Єрмаку для продюсування, та типу Марян Безуглій (-их).

Зеля повинен втрутитися!

Рінатка зовсім засмутився - навіть не почав публічне обговорення (через Жданова чи Арестовича - підкинув би їм трохи вони всі вуха про жужали б)
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11.07.2022 18:21 Відповісти
Ой лишенько!
Шо з нами буде?
Кашмар!
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11.07.2022 18:25 Відповісти
Я тепер розумію, чому люди плакали, як Сталін помер!
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11.07.2022 18:27 Відповісти
В часи інтернету блогер на ютуб набирає більшу аудиторію ніж всі канали ахметова і коломойши.
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11.07.2022 18:09 Відповісти
зеаніматори намагаються монополізувати вплив на дебілів
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11.07.2022 18:13 Відповісти
С самого открытия это был антиукраинский канал. Не знаю как в последние годы но раньше он работал над уничтожением государства у которого украл название. Я думаю все помнят как там красили карту Украины в разные цвета. Делили украинцев на кормильцев и нахлебников. С этого кстати и началось то что в итоге переросло в войну. Именно такие люди как Ахметов виноваты в первую очередь в том что сейчас происходит. Он пытается искупить свои грехи передав все это государству. Не думаю что эти активы которые созданы на крови принесут какую-то помощь государству.
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11.07.2022 18:15 Відповісти
Все вірно. Тільки зараз він намагається не спокутувати провину, а впихнути державі "взад" майно, яке стало непотрібним тягарем.
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11.07.2022 18:21 Відповісти
Мог бы просто прикрыть. Все равно там если и останется то пару каналов. Остальное закроют.
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11.07.2022 18:24 Відповісти
ты тупой зеленый бот
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11.07.2022 18:44 Відповісти
Я не за Ахметова але мені страшно((((
Так мае бути державний канал але мають бути і комерційні канали де можна мати вибір і аналіз, а зараз ми йдемо шляхом Путіна і виросте покоління на одній думці
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11.07.2022 18:24 Відповісти
Нет, развлекательно-новостные каналы это как раз наследие совка.
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11.07.2022 18:39 Відповісти
Ну значит должен быть все равно контроль. Все эти псевдоэксперты которые формируют общественное мнение откровенным враньем. Ладно молодежь, они могут проверить все в интернете проанализировать, да и то не все. А старики то верят всему сказанному. Сейчас нет ниодного политического канала который оперирует фактами. Время журналистских расследований кануло в лету.
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11.07.2022 18:50 Відповісти
ты что совсем епанутый бот -тоже самое что ты предлагаешь сейчас у кацапов
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11.07.2022 18:45 Відповісти
Теперішнє покоління виросло на силі-силеній комерційних каналів. Проаналізувало... і вибрало Голобородька.
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11.07.2022 18:31 Відповісти
Порохоботи та кремлеботи горять Пятро Алігарх в кайданки
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11.07.2022 18:31 Відповісти
не писти зеленомордный кацапский бот
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11.07.2022 18:47 Відповісти
Сьогодні більшого олігарха, як Зеленський немає в Україні. Постараюся пані Ларисі показати на пальцях. У Порошенко немає медіа ресурсів, а цей пункт обов'язковий. Порошенко не контролює газ, вугілля, нафту, воду, метал,електроенергію, які зобов'язані купувати українці, щоб не шикувати, а просто вижити і по цінах, які їм намалюють фірташ, коломойський, ахметов, пінчук, новінський, медведчук, а він виготовляє тільки кондитерку, хоч бери, хоч ні. Але це таке, але чому пані цікавить тільки Порошенко? Чому не цікавлять грабуни Коломойський, Боголюбський, Ахметов, Новінський, Пінчук і купа російських, які тут володіють компаніми на енергоресурсах України? Чому пані не цікавиться, як так сталося весь медіапростір став Зеленського? Що всі ресурси проходять тільки через Зеленського, що абсолютна влада в країні тільки у Зеленського, що він і тільки він має вплив на всі інститути влади - парламент, всіх силовиків, суди, медіапростір. Ось хто має боятися, але півтора роки пролетять, як один дкнь і все буде ставати на свої місця.
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11.07.2022 18:47 Відповісти
Есть еще такой термин медиа-олигарх. Вот прямо сейчас власть медиа-олигарх. Так как Коломойский+Рада+Дом+каналы Ахметова это уже значительно больше чем условный Левочкин и Пинчук. Про Порошенка забыть вообще стоит, рейтинги его каналов никогда не входили даже в десятку, так как они как бы не для того сделаны совсем.
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11.07.2022 20:39 Відповісти
У Порошенко немає медіа ресурсів, а цей пункт обов'язковий.

5 канал і "Прямий" ЦЕ ТОЧНО НЕ ЙОГО
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14.07.2022 11:08 Відповісти
Слава Україні Слава Зеленському Порох закон об Олігархах запрацює
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11.07.2022 18:32 Відповісти
сгинь падло зеленое
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11.07.2022 18:48 Відповісти
А НАЙБИЛЬШИЙ ИНВЕСТОР Украины и одновременно найбильший ворюга Украины Ахметов, сколько бабла и госпредприятий спи...здил у украинского народа, бесплатно или за копейки, вместе с ворюгами Кравчуком и красным директором -ворюгой Кучмой??? При этом десятки миллионов людей остались без работы и средств к существованию, из-за таких хитрожопых Ахметовых, тарут , Фирташей , Пинчуков , Новинских . Порошенкив и прочих ворюг -олигархов!! А СКОЛЬКО УМЕРЛО ОТ НИЩЕТЫ И БОЛЕЗНЕЙ!! Грех говорить , но Сегодня война справедливо наказала этих жадных ворюг с Донбасса, обрезала крылья этому ворюге Ахметову и Таруте!! Ахметов наворовал за тридцать лет -более пятидесяти миллиардов долларов, Теперь не имея "лишних средств", конечно тяжело содержать этот пророссийский канал""Украина -24"....Это очень похоже на путинский жест доброй воли!!!..Не правда ли ....???
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11.07.2022 18:40 Відповісти
не писти зеленомордный кацапский бот
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11.07.2022 18:49 Відповісти
Я щось не зрозумів. Повернення ліцензій на мовлення яким чином передає медіаканали державі чи кварталу95?
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11.07.2022 18:43 Відповісти
Аж ніяким! Так, що не хвилюйся стосовно 95 кварталу6 він не власник!
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11.07.2022 19:56 Відповісти
Квартал-95 власник України, якщо ти не щось проспав.
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11.07.2022 20:06 Відповісти
цікаво, чи будемо Динамо Кив десь дивитися... А кроти мені нецікаві.
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11.07.2022 19:00 Відповісти
Возможно, кто-то из представителей Рината Ахметова прочтет мой комментарий.
Передайте Ахметову, что на его заводе в выходные дни (особенно ночью) отключают фильтры, и областной город задыхается от выбросов!
И это при температуре 35 градусов!!!
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11.07.2022 19:43 Відповісти
Комбинат З/сталь
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11.07.2022 19:45 Відповісти
Хреновая новость. Передача государству, это передача Zелёной мерзости со всеми вытекающими. Свои новые Соловьёвы, МосейСучки, *********, Падалки-Зимины.
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11.07.2022 20:04 Відповісти
Егеж! Краще як Петро переписати на своїх водіїв та секретарок, аби Zєльоной мєрзості не дісталося.
На канали Ахмєтова буде тендер серед приватних інвесторів. Не потрібні державі стільки медіа.
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11.07.2022 20:22 Відповісти
І вже і ці канали будуть прославляти сонцесяйного і найвеличнішого Боневтіка і поливати брудом Пороха, але вже за рахунок бюджету
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12.07.2022 00:26 Відповісти
Хто тепер дивиться телевізор окрім зелених лохів, цей бізнес вже давненько став невигідним, усі перейшли в інтернет.
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12.07.2022 19:40 Відповісти
 
 