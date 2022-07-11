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война (47303) эвакуация (1759) Донецкая область (7178) Кириленко Павел (624)

С Донетчины эвакуировались около 80% населения, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

На Донетчине осталось около 340 тыс. (или 20,4%) местного населения, все остальные уже эвакуировались в безопасные места.

Об этом в телемарафоне сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На 24 февраля постоянно проживало 1 млн 670 тыс. населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Осталось около 340 тыс. населения", - отметил глава ОВА.

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Но, по его словам, это достаточно большое количество, их необходимо размещать по всей территории Украины в относительно безопасных областях.

Кириленко напомнил, что за минувшие сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов, и большинство из них именно из Бахмутского района.

"В дальнейшем мы работаем, чтобы эвакуация была более эффективной", – сказал руководитель военной администрации.

Он добавил, что сейчас уже налажен маршрут, техника и все необходимое для эвакуации, все работает, но надо, чтобы совсем не было проблем с конечными местами временного пребывания эвакуированных донетчан.
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Топ комментарии
+3
пройде час і на Західній Україні проголосують за наступного рецедивіста Януковича і не буде кому чинити опір - ось до чого приведе цей мікс населення різних регіонів
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11.07.2022 21:36
+2
порожньо стало на домбасі, другими словами домбас гонить порохняк.
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11.07.2022 21:31
+1
Велике переселення народів.
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11.07.2022 21:29
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Велике переселення народів.
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11.07.2022 21:29 Ответить
порожньо стало на домбасі, другими словами домбас гонить порохняк.
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11.07.2022 21:31 Ответить
Відкрив донецький паблік в телеграмі, а там реклама: "автобусные маршруты Донецк-Киев-Варшава". Може мені пояснити хтось, як таке може бути? У них там під землею тунель, чи це спецрейс, який війна не зачіпає?
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11.07.2022 21:35 Ответить
За гроші будь які рейси. І Київ- Варшава, і Донецьк - Варшава.
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11.07.2022 21:50 Ответить
Як вони добираються з Донецька в Київ? Я знаю, як їздять із Херсона чи Ізюма в Естонію-Литву, однак я не знаю, як у Київ можна доїхати через лінію вогню.
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11.07.2022 21:53 Ответить
На спринтерах. Частники с кем угодно договорятся и далеко не на каждом участке фронта идут бои, соответственно проехать можно, деньги решают все.
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11.07.2022 22:23 Ответить
пройде час і на Західній Україні проголосують за наступного рецедивіста Януковича і не буде кому чинити опір - ось до чого приведе цей мікс населення різних регіонів
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11.07.2022 21:36 Ответить
Прийде час і донбас заселять вихідці із середньої Азії, бо в їх країнах буде срака ще більша а ніж зараз у нас. І будуть ці переселенці найєвропейськими і найпатріотичнішими українцями, бо Україна їм дасть все: громадянство ЄС, право бути вільними людьми, дешеві подорожі та житло, а також роботу з зарплатою у десять раз вищою, а ніж в їхньому Узбекістані, Татарстані чи Туркменістані. Просто запамятай цей пост. Якщо в України все вийде, то за паспортом ЄС, сюди приїдуть мільйони вихідців з республік колишнього срср.
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11.07.2022 21:50 Ответить
Бурятів не брать! Фу...
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12.07.2022 00:10 Ответить
Чисельність населення в Донецькій обл. Держкомстат

на 1.01.2022: 4 059,4 тис.

Какие 340 тис. (або 20,4%) місцевого населення???

Джерело: https://censor.net/ua/n3353517
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11.07.2022 21:51 Ответить
3 ляма на оккупированной территории живут.
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11.07.2022 22:25 Ответить
Газ отключили уже как с полтора месяца?! Отключайте теперь свет и воду и можно смело передавать кацапам, все к тому идет.. Надеются на защиту только полные "романтики" а их 20%-верим ЗСУ-так кажется,да?? Ах да,забыл сепаров отнять от этих 20% и как то.....вообще печально стало..Ничего,Вава приедет и писта Донецкой обл.. как и Лисичанску.
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11.07.2022 22:02 Ответить
 
 