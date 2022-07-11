Із Донеччини евакуювались близько 80% населення, - ОВА
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На Донеччині наразі залишилося близько 340 тис. (або 20,4%) місцевого населення, всі інші вже евакуювалися у безпечні місця.
Про це у телемарафоні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На 24 лютого постійно проживало 1 млн 670 тис. населення на підконтрольній території Донецького регіону. Лишилось десь 340 тис. населення", - зазначив очільник ОВА.
Але, за його словами, це доволі велика кількість, їх також необхідно розміщати по всій території України у відносно безпечних областях.
Кириленко нагадав, що за минулу добу було евакуйовано 252 особи з Бахмутського і Покровського району, і більшість з них саме з Бахмутського району.
"У подальшому ми працюємо, щоб евакуація була більш ефективною", - сказав керівник військової адміністрації.
Він додав, що наразі вже налагоджені маршрут, техніка і все необхідне для евакуації, все працює, але треба, щоб зовсім не було проблем із кінцевими місцями тимчасового перебування евакуйованих донеччан.
Будь ласка, зачекайте...
на 1.01.2022: 4 059,4 тис.
Какие 340 тис. (або 20,4%) місцевого населення???
Джерело: https://censor.net/ua/n3353517