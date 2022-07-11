Із Донеччини евакуювались близько 80% населення, - ОВА

На Донеччині наразі залишилося близько 340 тис. (або 20,4%) місцевого населення, всі інші вже евакуювалися у безпечні місця.

Про це у телемарафоні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На 24 лютого постійно проживало 1 млн 670 тис. населення на підконтрольній території Донецького регіону. Лишилось десь 340 тис. населення", - зазначив очільник ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою": у Міноборони показали звільнену від російських окупантів Павлівку. ВIДЕО

Але, за його словами, це доволі велика кількість, їх також необхідно розміщати по всій території України у відносно безпечних областях.

Кириленко нагадав, що за минулу добу було евакуйовано 252 особи з Бахмутського і Покровського району, і більшість з них саме з Бахмутського району.

"У подальшому ми працюємо, щоб евакуація була більш ефективною", - сказав керівник військової адміністрації.

Він додав, що наразі вже налагоджені маршрут, техніка і все необхідне для евакуації, все працює, але треба, щоб зовсім не було проблем із кінцевими місцями тимчасового перебування евакуйованих донеччан.