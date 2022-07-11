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війна (56949) евакуація (1930) Донецька область (5743) Кириленко Павло (868)

Із Донеччини евакуювались близько 80% населення, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

На Донеччині наразі залишилося близько 340 тис. (або 20,4%) місцевого населення, всі інші вже евакуювалися у безпечні місця.

Про це у телемарафоні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На 24 лютого постійно проживало 1 млн 670 тис. населення на підконтрольній території Донецького регіону. Лишилось десь 340 тис. населення", - зазначив очільник ОВА.

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Але, за його словами, це доволі велика кількість, їх також необхідно розміщати по всій території України у відносно безпечних областях.

Кириленко нагадав, що за минулу добу було евакуйовано 252 особи з Бахмутського і Покровського району, і більшість з них саме з Бахмутського району.

"У подальшому ми працюємо, щоб евакуація була більш ефективною", - сказав керівник військової адміністрації.

Він додав, що наразі вже налагоджені маршрут, техніка і все необхідне для евакуації, все працює, але треба, щоб зовсім не було проблем із кінцевими місцями тимчасового перебування евакуйованих донеччан.
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Топ коментарі
+3
пройде час і на Західній Україні проголосують за наступного рецедивіста Януковича і не буде кому чинити опір - ось до чого приведе цей мікс населення різних регіонів
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11.07.2022 21:36
+2
порожньо стало на домбасі, другими словами домбас гонить порохняк.
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11.07.2022 21:31
+1
Велике переселення народів.
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11.07.2022 21:29
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Велике переселення народів.
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11.07.2022 21:29 Відповісти
порожньо стало на домбасі, другими словами домбас гонить порохняк.
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11.07.2022 21:31 Відповісти
Відкрив донецький паблік в телеграмі, а там реклама: "автобусные маршруты Донецк-Киев-Варшава". Може мені пояснити хтось, як таке може бути? У них там під землею тунель, чи це спецрейс, який війна не зачіпає?
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11.07.2022 21:35 Відповісти
За гроші будь які рейси. І Київ- Варшава, і Донецьк - Варшава.
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11.07.2022 21:50 Відповісти
Як вони добираються з Донецька в Київ? Я знаю, як їздять із Херсона чи Ізюма в Естонію-Литву, однак я не знаю, як у Київ можна доїхати через лінію вогню.
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11.07.2022 21:53 Відповісти
На спринтерах. Частники с кем угодно договорятся и далеко не на каждом участке фронта идут бои, соответственно проехать можно, деньги решают все.
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11.07.2022 22:23 Відповісти
пройде час і на Західній Україні проголосують за наступного рецедивіста Януковича і не буде кому чинити опір - ось до чого приведе цей мікс населення різних регіонів
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11.07.2022 21:36 Відповісти
Прийде час і донбас заселять вихідці із середньої Азії, бо в їх країнах буде срака ще більша а ніж зараз у нас. І будуть ці переселенці найєвропейськими і найпатріотичнішими українцями, бо Україна їм дасть все: громадянство ЄС, право бути вільними людьми, дешеві подорожі та житло, а також роботу з зарплатою у десять раз вищою, а ніж в їхньому Узбекістані, Татарстані чи Туркменістані. Просто запамятай цей пост. Якщо в України все вийде, то за паспортом ЄС, сюди приїдуть мільйони вихідців з республік колишнього срср.
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11.07.2022 21:50 Відповісти
Бурятів не брать! Фу...
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12.07.2022 00:10 Відповісти
Чисельність населення в Донецькій обл. Держкомстат

на 1.01.2022: 4 059,4 тис.

Какие 340 тис. (або 20,4%) місцевого населення???

Джерело: https://censor.net/ua/n3353517
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11.07.2022 21:51 Відповісти
3 ляма на оккупированной территории живут.
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11.07.2022 22:25 Відповісти
Газ отключили уже как с полтора месяца?! Отключайте теперь свет и воду и можно смело передавать кацапам, все к тому идет.. Надеются на защиту только полные "романтики" а их 20%-верим ЗСУ-так кажется,да?? Ах да,забыл сепаров отнять от этих 20% и как то.....вообще печально стало..Ничего,Вава приедет и писта Донецкой обл.. как и Лисичанску.
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11.07.2022 22:02 Відповісти
 
 