Пациенты с 1 августа начнут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав

С августа 2022 года пациенты начнут получать электронные рецепты на антибиотики.

"Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств", - сообщает Минздрав на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, введение электронного рецепта на антибиотики станет первым этапом введения электронного рецепта на все рецептурные препараты.

В Минздраве отмечают, что электронный рецепт на антибиотики позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков, а также "противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам".

При этом в ведомстве уточняют, что если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент, не подключено к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), врач должен выписать бумажный рецепт.

При этом электронный рецепт можно получить у любого врача независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием получения есть регистрация в электронной системе здравоохранения.

По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, на время переходного периода, который продлится до конца 2022 года, пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, выдаваемую врачом в качестве подтверждения назначения. Рецепт выписан по действующему веществу, а пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата.

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