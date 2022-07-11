Пациенты с 1 августа начнут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав
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С августа 2022 года пациенты начнут получать электронные рецепты на антибиотики.
"Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств", - сообщает Минздрав на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.
По информации ведомства, введение электронного рецепта на антибиотики станет первым этапом введения электронного рецепта на все рецептурные препараты.
В Минздраве отмечают, что электронный рецепт на антибиотики позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков, а также "противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам".
При этом в ведомстве уточняют, что если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент, не подключено к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), врач должен выписать бумажный рецепт.
При этом электронный рецепт можно получить у любого врача независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием получения есть регистрация в электронной системе здравоохранения.
По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, на время переходного периода, который продлится до конца 2022 года, пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, выдаваемую врачом в качестве подтверждения назначения. Рецепт выписан по действующему веществу, а пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата.
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Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
Ви хочете щоб виник такий КОВIД щоб був як туберкульоз i валив людей як чумка косить кролей та свиней? Щоб людей клали в палату знаючи що нiчого все одно не поможе? ЩОб захворiти i знати що вiд тоi болячки нема лiкiв? Так почекайте, може ще прийти такий КОВIД що не просто кахикати будете, а кров'ю блювати з очей. Ви скаже "Дайте антибiотик, рятуйте!", а вам вiдповiдь "цю болячку вже нiщо не бере". I люди будуть заражатися як на КОВIД - швидко i майже усе населення. Та так за тиждень вся стране здохне. Так що, тримайтеся, але антибiотики то на крайняк.
Цi заборони потрiбнi тому що вченi бачать що баких болячек становиться все бiльше.
Медекаментозна резистентність виникає не від того, що якась людина купила і з їла раз на три роки антибіотик, вона з являється у першу чергу в лікувальних закладах. Наприклад: у 2020-2021 році сотні тисяч людей лікувалися в лікарнях в ковіду, при чому більшій кількості цих людей призначали по два а іноді по три антибіотика самі ж лікарі.
Тепер будуть пресувати лікарів щоб не виписували антибіотики, людей стане помирати від звичайної пневмонії у рази більше - не здох у чергі за рецептом, значить пощастило.