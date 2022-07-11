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Пациенты с 1 августа начнут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

электронный,рецепт

С августа 2022 года пациенты начнут получать электронные рецепты на антибиотики.

"Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств", - сообщает Минздрав на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, введение электронного рецепта на антибиотики станет первым этапом введения электронного рецепта на все рецептурные препараты.

В Минздраве отмечают, что электронный рецепт на антибиотики позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков, а также "противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам".

При этом в ведомстве уточняют, что если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент, не подключено к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), врач должен выписать бумажный рецепт.

При этом электронный рецепт можно получить у любого врача независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием получения есть регистрация в электронной системе здравоохранения.

По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, на время переходного периода, который продлится до конца 2022 года, пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, выдаваемую врачом в качестве подтверждения назначения. Рецепт выписан по действующему веществу, а пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антибиотики будут продавать только по электронному рецепту, - Минздрав
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Топ комментарии
+7
Хотят заставить принудительно ходить, точнее ползать на четвереньках в больничку, стоять в очередях, обкашливать других больных?
Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
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11.07.2022 21:47
+7
щоб вас холєра взяла з вашими рецептами...Скоро буде як закордоном,можна буде без рецепта купити цитрамон і сироп від кашлю.Чомусь дуже утверджена думка,що лікарю видніше,але це вже не ті часи.Хто краще розбереться-перегружений лікар з конвеєром пацієнтів,чи сам пацієнт,який спокійно без поспіху пошукає в інтернеті відповіді на свої питання,ще й почитає відгуки інших про той чи інший препарат.Я сам фаррмацевт,тому скажу,що ця грядуща зміна-це повний абзац.Зі свого досвіду-вирвав зуб,а вночі збудився від височенної температури і ознобу.В сію мінуту треба було випити лінкоміцин.Мама пішла в чергову аптеку і купила.Питання вирішено.А тепер? Проклята бюрократія.
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11.07.2022 21:54
+4
задовбали своєю діджиталізацією..ну хоче людина жерти антибіотики ящиками - нехай жере...а тепер що і сироп від кашлю, наприклад Пертуссин, буде за електронним рецептом, бо він содерже етанол??? отруїтись можна чим завгодно, якщо мізків немає, навіть звичайними продуктами харчування..давайте вже легалізуйте собі марихуанну...бо щось пре вас нє по дєццкі..нагальні питання у войну в них..
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11.07.2022 22:42
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А волонтери закуповують купу ліків
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11.07.2022 21:45 Ответить
Хотят заставить принудительно ходить, точнее ползать на четвереньках в больничку, стоять в очередях, обкашливать других больных?
Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
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11.07.2022 21:47 Ответить
щоб вас холєра взяла з вашими рецептами...Скоро буде як закордоном,можна буде без рецепта купити цитрамон і сироп від кашлю.Чомусь дуже утверджена думка,що лікарю видніше,але це вже не ті часи.Хто краще розбереться-перегружений лікар з конвеєром пацієнтів,чи сам пацієнт,який спокійно без поспіху пошукає в інтернеті відповіді на свої питання,ще й почитає відгуки інших про той чи інший препарат.Я сам фаррмацевт,тому скажу,що ця грядуща зміна-це повний абзац.Зі свого досвіду-вирвав зуб,а вночі збудився від височенної температури і ознобу.В сію мінуту треба було випити лінкоміцин.Мама пішла в чергову аптеку і купила.Питання вирішено.А тепер? Проклята бюрократія.
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11.07.2022 21:54 Ответить
Вы помиляєтесь. Ваш стоматолог-хірург не призначив Вам антибіотик перед екстракцією і після. Це його непрофесіоналізм. Тому Ви вимушені були самі виправляти його помилку.
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11.07.2022 23:30 Ответить
задовбали своєю діджиталізацією..ну хоче людина жерти антибіотики ящиками - нехай жере...а тепер що і сироп від кашлю, наприклад Пертуссин, буде за електронним рецептом, бо він содерже етанол??? отруїтись можна чим завгодно, якщо мізків немає, навіть звичайними продуктами харчування..давайте вже легалізуйте собі марихуанну...бо щось пре вас нє по дєццкі..нагальні питання у войну в них..
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11.07.2022 22:42 Ответить
щоб не говорити багато вiдразу скажу - читайте що таке резистентнicть до антибiотикiв. Iз-за того умника, що жере антибiотики пачками пiсля кожного насморка - нам усiм пагано, тому що виникають болячки якi антибiотики вже не беруть. ТО як коли жука травиш на картоплi, а потiм його вже та отрава не бере тому що жук звик вже до отрави. Це велика проблема зараз тому що виникають болячки якi не можна нiчим побороти i зовсiм нiщо не бере.

Ви хочете щоб виник такий КОВIД щоб був як туберкульоз i валив людей як чумка косить кролей та свиней? Щоб людей клали в палату знаючи що нiчого все одно не поможе? ЩОб захворiти i знати що вiд тоi болячки нема лiкiв? Так почекайте, може ще прийти такий КОВIД що не просто кахикати будете, а кров'ю блювати з очей. Ви скаже "Дайте антибiотик, рятуйте!", а вам вiдповiдь "цю болячку вже нiщо не бере". I люди будуть заражатися як на КОВIД - швидко i майже усе населення. Та так за тиждень вся стране здохне. Так що, тримайтеся, але антибiотики то на крайняк.

Цi заборони потрiбнi тому що вченi бачать що баких болячек становиться все бiльше.
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12.07.2022 01:12 Ответить
Антибіотики повинні відпускатись за рецептом. Так це додаткова незручність, але це необхідно щоб зменшити темпи винекнення резистентних штамів. Хоча більш серйознішою проблемою є використання незахищених парантеральних антибіотиків. Тут держава вже сама сприяє масовому емпіричному використанню бюджетних монопрепаратів цефаллспоринів третього та четвертого покоління.
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11.07.2022 23:38 Ответить
Уже і самі антибіотики видавали б елекронному вигляляді!
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12.07.2022 00:22 Ответить
не менш аніж 70% від загальної кількості використання антибіотиків приходиться на сільське господарство: тваринництво і росслинництво.
Медекаментозна резистентність виникає не від того, що якась людина купила і з їла раз на три роки антибіотик, вона з являється у першу чергу в лікувальних закладах. Наприклад: у 2020-2021 році сотні тисяч людей лікувалися в лікарнях в ковіду, при чому більшій кількості цих людей призначали по два а іноді по три антибіотика самі ж лікарі.
Тепер будуть пресувати лікарів щоб не виписували антибіотики, людей стане помирати від звичайної пневмонії у рази більше - не здох у чергі за рецептом, значить пощастило.
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12.07.2022 10:20 Ответить
Яка ж сволота у нас у владі! Щоб не дай Боже вівці щось вжили неконтрольовано... хочуть, щоб як в Європі, люди подорожником і милом лікувались
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12.07.2022 14:57 Ответить
 
 