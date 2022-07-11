Пацієнти із 1 серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики, - МОЗ
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Із серпня 2022 року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики.
"Це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів", - повідомляє МОЗ на своєму сайті.передає Цензор.НЕТ.
За інформацією відомства, запровадження електронного рецепту на антибіотики стане першим етапом запровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати.
У МОЗ зазначають, що електронний рецепт на антибіотики дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків, а також "протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів".
При цьому у відомстві уточнюють, що якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт, не підключений до електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ), лікар повинен виписати паперовий рецепт.
При цьому електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак необхідною умовою отримання є реєстрація в електронній системі охорони здоров'я.
За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, на час перехідного періоду, який триватиме до кінця 2022 року, пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Рецепт виписаний за діючою речовиною, а пацієнт самостійно прийматиме рішення про вибір торговельної назви препарату.
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Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
Ви хочете щоб виник такий КОВIД щоб був як туберкульоз i валив людей як чумка косить кролей та свиней? Щоб людей клали в палату знаючи що нiчого все одно не поможе? ЩОб захворiти i знати що вiд тоi болячки нема лiкiв? Так почекайте, може ще прийти такий КОВIД що не просто кахикати будете, а кров'ю блювати з очей. Ви скаже "Дайте антибiотик, рятуйте!", а вам вiдповiдь "цю болячку вже нiщо не бере". I люди будуть заражатися як на КОВIД - швидко i майже усе населення. Та так за тиждень вся стране здохне. Так що, тримайтеся, але антибiотики то на крайняк.
Цi заборони потрiбнi тому що вченi бачать що баких болячек становиться все бiльше.
Медекаментозна резистентність виникає не від того, що якась людина купила і з їла раз на три роки антибіотик, вона з являється у першу чергу в лікувальних закладах. Наприклад: у 2020-2021 році сотні тисяч людей лікувалися в лікарнях в ковіду, при чому більшій кількості цих людей призначали по два а іноді по три антибіотика самі ж лікарі.
Тепер будуть пресувати лікарів щоб не виписували антибіотики, людей стане помирати від звичайної пневмонії у рази більше - не здох у чергі за рецептом, значить пощастило.