Пацієнти із 1 серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики, - МОЗ

Із серпня 2022 року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики.

"Це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів", - повідомляє МОЗ на своєму сайті.передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, запровадження електронного рецепту на антибіотики стане першим етапом запровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати.

У МОЗ зазначають, що електронний рецепт на антибіотики дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків, а також "протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів".

При цьому у відомстві уточнюють, що якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт, не підключений до електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ), лікар повинен виписати паперовий рецепт.

При цьому електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак необхідною умовою отримання є реєстрація в електронній системі охорони здоров'я.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, на час перехідного періоду, який триватиме до кінця 2022 року, пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Рецепт виписаний за діючою речовиною, а пацієнт самостійно прийматиме рішення про вибір торговельної назви препарату.

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