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Пацієнти із 1 серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

электронный,рецепт

Із серпня 2022 року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики.

"Це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів", - повідомляє МОЗ на своєму сайті.передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, запровадження електронного рецепту на антибіотики стане першим етапом запровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати.

У МОЗ зазначають, що електронний рецепт на антибіотики дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків, а також "протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів".

При цьому у відомстві уточнюють, що якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт, не підключений до електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ), лікар повинен виписати паперовий рецепт.

При цьому електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак необхідною умовою отримання є реєстрація в електронній системі охорони здоров'я.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, на час перехідного періоду, який триватиме до кінця 2022 року, пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Рецепт виписаний за діючою речовиною, а пацієнт самостійно прийматиме рішення про вибір торговельної назви препарату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом, - МОЗ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Хотят заставить принудительно ходить, точнее ползать на четвереньках в больничку, стоять в очередях, обкашливать других больных?
Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
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11.07.2022 21:47
+7
щоб вас холєра взяла з вашими рецептами...Скоро буде як закордоном,можна буде без рецепта купити цитрамон і сироп від кашлю.Чомусь дуже утверджена думка,що лікарю видніше,але це вже не ті часи.Хто краще розбереться-перегружений лікар з конвеєром пацієнтів,чи сам пацієнт,який спокійно без поспіху пошукає в інтернеті відповіді на свої питання,ще й почитає відгуки інших про той чи інший препарат.Я сам фаррмацевт,тому скажу,що ця грядуща зміна-це повний абзац.Зі свого досвіду-вирвав зуб,а вночі збудився від височенної температури і ознобу.В сію мінуту треба було випити лінкоміцин.Мама пішла в чергову аптеку і купила.Питання вирішено.А тепер? Проклята бюрократія.
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11.07.2022 21:54
+4
задовбали своєю діджиталізацією..ну хоче людина жерти антибіотики ящиками - нехай жере...а тепер що і сироп від кашлю, наприклад Пертуссин, буде за електронним рецептом, бо він содерже етанол??? отруїтись можна чим завгодно, якщо мізків немає, навіть звичайними продуктами харчування..давайте вже легалізуйте собі марихуанну...бо щось пре вас нє по дєццкі..нагальні питання у войну в них..
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11.07.2022 22:42
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А волонтери закуповують купу ліків
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11.07.2022 21:45 Відповісти
Хотят заставить принудительно ходить, точнее ползать на четвереньках в больничку, стоять в очередях, обкашливать других больных?
Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
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11.07.2022 21:47 Відповісти
щоб вас холєра взяла з вашими рецептами...Скоро буде як закордоном,можна буде без рецепта купити цитрамон і сироп від кашлю.Чомусь дуже утверджена думка,що лікарю видніше,але це вже не ті часи.Хто краще розбереться-перегружений лікар з конвеєром пацієнтів,чи сам пацієнт,який спокійно без поспіху пошукає в інтернеті відповіді на свої питання,ще й почитає відгуки інших про той чи інший препарат.Я сам фаррмацевт,тому скажу,що ця грядуща зміна-це повний абзац.Зі свого досвіду-вирвав зуб,а вночі збудився від височенної температури і ознобу.В сію мінуту треба було випити лінкоміцин.Мама пішла в чергову аптеку і купила.Питання вирішено.А тепер? Проклята бюрократія.
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11.07.2022 21:54 Відповісти
Вы помиляєтесь. Ваш стоматолог-хірург не призначив Вам антибіотик перед екстракцією і після. Це його непрофесіоналізм. Тому Ви вимушені були самі виправляти його помилку.
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11.07.2022 23:30 Відповісти
задовбали своєю діджиталізацією..ну хоче людина жерти антибіотики ящиками - нехай жере...а тепер що і сироп від кашлю, наприклад Пертуссин, буде за електронним рецептом, бо він содерже етанол??? отруїтись можна чим завгодно, якщо мізків немає, навіть звичайними продуктами харчування..давайте вже легалізуйте собі марихуанну...бо щось пре вас нє по дєццкі..нагальні питання у войну в них..
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11.07.2022 22:42 Відповісти
щоб не говорити багато вiдразу скажу - читайте що таке резистентнicть до антибiотикiв. Iз-за того умника, що жере антибiотики пачками пiсля кожного насморка - нам усiм пагано, тому що виникають болячки якi антибiотики вже не беруть. ТО як коли жука травиш на картоплi, а потiм його вже та отрава не бере тому що жук звик вже до отрави. Це велика проблема зараз тому що виникають болячки якi не можна нiчим побороти i зовсiм нiщо не бере.

Ви хочете щоб виник такий КОВIД щоб був як туберкульоз i валив людей як чумка косить кролей та свиней? Щоб людей клали в палату знаючи що нiчого все одно не поможе? ЩОб захворiти i знати що вiд тоi болячки нема лiкiв? Так почекайте, може ще прийти такий КОВIД що не просто кахикати будете, а кров'ю блювати з очей. Ви скаже "Дайте антибiотик, рятуйте!", а вам вiдповiдь "цю болячку вже нiщо не бере". I люди будуть заражатися як на КОВIД - швидко i майже усе населення. Та так за тиждень вся стране здохне. Так що, тримайтеся, але антибiотики то на крайняк.

Цi заборони потрiбнi тому що вченi бачать що баких болячек становиться все бiльше.
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12.07.2022 01:12 Відповісти
Антибіотики повинні відпускатись за рецептом. Так це додаткова незручність, але це необхідно щоб зменшити темпи винекнення резистентних штамів. Хоча більш серйознішою проблемою є використання незахищених парантеральних антибіотиків. Тут держава вже сама сприяє масовому емпіричному використанню бюджетних монопрепаратів цефаллспоринів третього та четвертого покоління.
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11.07.2022 23:38 Відповісти
Уже і самі антибіотики видавали б елекронному вигляляді!
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12.07.2022 00:22 Відповісти
не менш аніж 70% від загальної кількості використання антибіотиків приходиться на сільське господарство: тваринництво і росслинництво.
Медекаментозна резистентність виникає не від того, що якась людина купила і з їла раз на три роки антибіотик, вона з являється у першу чергу в лікувальних закладах. Наприклад: у 2020-2021 році сотні тисяч людей лікувалися в лікарнях в ковіду, при чому більшій кількості цих людей призначали по два а іноді по три антибіотика самі ж лікарі.
Тепер будуть пресувати лікарів щоб не виписували антибіотики, людей стане помирати від звичайної пневмонії у рази більше - не здох у чергі за рецептом, значить пощастило.
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12.07.2022 10:20 Відповісти
Яка ж сволота у нас у владі! Щоб не дай Боже вівці щось вжили неконтрольовано... хочуть, щоб як в Європі, люди подорожником і милом лікувались
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12.07.2022 14:57 Відповісти
 
 