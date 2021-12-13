Антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні з 1 квітня 2022 року запроваджують відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ.
"З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом. Ми повністю йдемо від паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми реімбурсації "Доступні ліки"... Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю", - заявив посадовець.
Він також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.
"Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби", - пояснив Комаріда.
Будь ласка, зачекайте...
Я то закупила, как ты?
Я уже писала, чем встречу уколизаторов.
Ты б перечитал.
Больше вопросов не имею.
Держитесь там, как нибудь.
В Австралии.
А генераторы бывают разного размера.
Война же будет мировой.
Более того, нет никакой разницы между продажными властями штата Виктория, Австралия и, например, ОПЗЖ.
Только власти штата Виктория куплены на китайские деньги, а ОПЗЖ куплена на российские деньги.
Но, поскольку Кремлевские башни дружны с площадью Тяньаньмэнь, то разница эта незначительная.
У нас Вестингауз - и это зверь.
Нам была нужна мощность чтобы запитать холодильник и кондиционер (потому что когда жара +36 стоит около недели, то можно и преставиться).
Как вырубили нам электричество 4 раза (!) за один (!) месяц - так мы генератор и купили.
Два но:
- генератор шумит (но не сильно)
- "выхлоп" имеется, так что генератор нужно держать на открытом пространстве (полагаю, для маленького генератора подойдет балкон)
Это была самая нужная покупка этого года.
Искренне жалею, что не купили мы его раньше.
Пусть теперь все нафиг отключают, нас не колышет.
Будут с заднего крыльца продавать, только задорого.
А задешево в аптеке может антибиотика и не быть.
Жить то людям надо, верно?
Заборона антибіотиків при загрозі реальної війни - це послаблення обороноздатності країни. Скільки може загинути людей від відсутності антибіотиків. Гангрена і смерть від простого поранення без антибіотиків - жахлива реальність.
Для ефективного партизанського опору край необхідно мати населенню на руках невеличкий резерв ліків.
Не панікую. Просто логіка.
А система не розрізняє. Їй всі однакові. І для невідкладного пацієнта вже немає місця в черзі.
Доки не відновлять практику медоглядів (а з такими зарплатами лікарів і відповідно такою їх нестачею) - це "марні дівочі мрії".
Сам Комарида, я уверен, если заболеет - не будет ждать неделю встречи с семейным врачом а потом пендилять в другой город в аптеку, как это будут делать наши бабушки по селам.
Идиоты мать вашу.
Автобусом, який тричі на тиждень ходить до райцентру.
СМС через три дні прийшло з направленням.... Ну їх в гузицю з їхньою діджіталізацією..
1. Рухайтесь
2. Дуже мінімально споживайте кондвироби. Не пийте або мінімізуйте споживання напоїв, які окрім води і газу містять іншу хімію. Не їжте, або мінімізуйте споживання "копченостей", магазинних ковбас. Ходіть на ринок. Купляйте домашні продукти.
3. Не робіть недосипу.
4. Робіть собі і своїм рідним масаж. Багато проблем пов'язано із застоем.
А что в больницах? Каждый день больничные врачи пишут родственникам списки на бумаге, какие лекарства нужно купить. Все то, что в ампулах или капельницах -это рецептурные препараты! А теперь что? Умирать?