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Антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом, - МОЗ

В Україні з 1 квітня 2022 року запроваджують відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ.

"З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом. Ми повністю йдемо від паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми реімбурсації "Доступні ліки"... Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю", - заявив посадовець.

Він також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.

"Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби", - пояснив Комаріда.

Також читайте: Поліс покриватиме витрати на ліки на 20 тис. грн: в Україні запускають пілотний проєкт із фармакологічного страхування

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
ми ще рекорди по смертності від корони не зупинили, а тепер ще й почнуть гипертоніки, алергики, бронхітчики занімати чергу на кладовище, бо до дохтора не в кожного вистачить здоровля достоятися
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13.12.2021 23:39
+18
Ну, що не видумають, то не те, що потрібно. Коли температура зашкалює, то по їх логіці ще декілька днів до сімейного лікаря в черзі стояти. Думаю, що ця ідея буде ігнорована аптеками.
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13.12.2021 23:40
+14
Вызов кого? Ты свалился с дуба сейчас или раньше? Вызов семейного врача??????? Куда???? К семейному врачу запись до 20 дней в лучшем случае, чтоб попасть! Ты в частной клинике наблюдаешься? С небес на землю спустись и не пиши тут ересь!
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14.12.2021 01:44
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Хватит панику раздувать! Тем более, судя ро всему, вы в Украине не живёте.
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14.12.2021 06:37 Відповісти
Зайка, мыло-соль-воду-электрический генератор закупил или ждешь, что обеспечат?
Я то закупила, как ты?
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14.12.2021 07:35 Відповісти
патроны закупи. Ну хоть один, чтобы застрелиться, если что
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14.12.2021 08:41 Відповісти
Зачем?
Я уже писала, чем встречу уколизаторов.
Ты б перечитал.
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14.12.2021 14:33 Відповісти
У меня нет денег на электрический генератор, да и где его ставить в квартире на 5-м этаже? От паники большинству людей легче не станет, рыбка)
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14.12.2021 13:13 Відповісти
"У меня нет денег на электрический генератор, да и где его ставить в квартире на 5-м этаже"
Больше вопросов не имею.
Держитесь там, как нибудь.
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14.12.2021 14:32 Відповісти
Вы много знаете людей, у кого есть электрический генератор в квартире? И почему показывает, что вы из Австралии?
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14.12.2021 20:06 Відповісти
А где же я, по вашему?
В Австралии.
А генераторы бывают разного размера.
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15.12.2021 06:02 Відповісти
Так если вы в Австралии, то разве вас заденет война в Украине?
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15.12.2021 17:35 Відповісти
Конечно.
Война же будет мировой.
Более того, нет никакой разницы между продажными властями штата Виктория, Австралия и, например, ОПЗЖ.
Только власти штата Виктория куплены на китайские деньги, а ОПЗЖ куплена на российские деньги.
Но, поскольку Кремлевские башни дружны с площадью Тяньаньмэнь, то разница эта незначительная.
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16.12.2021 03:43 Відповісти
Генератор очень рекомендую к покупке.
У нас Вестингауз - и это зверь.
Нам была нужна мощность чтобы запитать холодильник и кондиционер (потому что когда жара +36 стоит около недели, то можно и преставиться).
Как вырубили нам электричество 4 раза (!) за один (!) месяц - так мы генератор и купили.
Два но:
- генератор шумит (но не сильно)
- "выхлоп" имеется, так что генератор нужно держать на открытом пространстве (полагаю, для маленького генератора подойдет балкон)

Это была самая нужная покупка этого года.
Искренне жалею, что не купили мы его раньше.
Пусть теперь все нафиг отключают, нас не колышет.
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16.12.2021 03:47 Відповісти
Жесть..Всё для людей.
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14.12.2021 05:48 Відповісти
Не хвилюйтеся. Буде контрабас.
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14.12.2021 06:11 Відповісти
В сотне метров от меня, в Мариуполе, если стать на углу пр.Мира и пр. Строителей, можно визуально наблюдать 8(восемь) аптек! Возможно и поболее, но я точно знаю о восьми. Не скажу, что в них очереди большие, но таки народ есть, всегда. Это если принять радиус в 200-250 метров. Немало, да? Это вовсе не потому, что там такой район больной, но таки восемь аптек имеется. Я не могу поверить, что Такой(!!!) Бизнес равнодушно отнесется к этому мерзкому нововведению.
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14.12.2021 06:27 Відповісти
Да нет, не отнесется бизнес аптечный, конечно.
Будут с заднего крыльца продавать, только задорого.
А задешево в аптеке может антибиотика и не быть.
Жить то людям надо, верно?
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14.12.2021 07:37 Відповісти
Да-да, жить надо. Я, каждые три недели, теще на 825 гривен покупаю какие-то таблетки, не помню какие. И маме на 1200 гривен, раз в месяц. Как мне очевидно, кто-то решил, что им жить не очень надо. Если бы у меня не было денег, то я даже не знаю...
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14.12.2021 07:47 Відповісти
В районі мого будинку в радіусі одного кілометра в Києві я нарахував вісімнадцять аптек. Причому в окремих будинках на першому поверсі вже по дві аптеки. Метро Академмістечко, перевірте, кому цікаво. От тільки у всьому світі лікують через анальний отвір лише хвороби прямої кишки, а у нас в Україні вся медицина працює через жопу. Бо керують нею не кваліфіковані лікарі, а сантехніки.
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14.12.2021 10:16 Відповісти
В одной девятиэтажке, там, где я говорил, на 1 этаже уже ТРИ аптеки!!! Одна, правда, недавняя. Называется "Аптекой Оптовых цен". Я в неё ни разу не заходил, пока что. Что-то отпугивает...
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14.12.2021 10:27 Відповісти
Что ни говори, а в Украине сейчас главныый антибиотик - пенициллин. Но теперь он будет по заоблачным ценам у пронафталиненных знахарш средины прошлого века. А других у нас нет.
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14.12.2021 07:03 Відповісти
Пеніцилін зробив революцію у лікуванні поранень у Другу світову війну. Важко порахувати скільки життів солдат було врятовано.
Заборона антибіотиків при загрозі реальної війни - це послаблення обороноздатності країни. Скільки може загинути людей від відсутності антибіотиків. Гангрена і смерть від простого поранення без антибіотиків - жахлива реальність.
Для ефективного партизанського опору край необхідно мати населенню на руках невеличкий резерв ліків.
Не панікую. Просто логіка.
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14.12.2021 09:54 Відповісти
Бездумне масове використання останніх поколінь антибіотиків веде до виникнення особливо резистентних штамів мікроорганізмів. А потім цю суперінфекцію неможливо нічим вилікувати. Тому в розвтинутих країнах спочатку часто призначають старий добрий пеніцилін. У нас всі одразу призначають/купують найостанніші покоління антибіотиків, навіть при вірусній інфекції.
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14.12.2021 07:15 Відповісти
В розвинутих країнах до лікаря є можливість потрапити своєчасно, а не як в Україні - через два тижні (коли знайдеться вільне місце на прийом до сімейного)... З цього б почати... Хоча направлено усе проти "геніально-мудрого наріду", який обирав халяву... От їх і вибракують... Хто трохи з головою - той і в платну клініку зазвичай має можливість потрапити...
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14.12.2021 09:13 Відповісти
в розвинутих країнах Ти маєш проходити щорічно планові огляди
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14.12.2021 09:16 Відповісти
І очікувати у вузькому коридорі поліклініки півгодинами-годинами прийому коли поряд кашляють, чихають? І це під час коронавірусної інфекції? Так постає питання, - хто зацікавлений у поширенні епідемії?
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14.12.2021 15:17 Відповісти
Ещё один супер врач нашелся, как вы уже ***** всех! Дебил не знает, что есть не только Киев на планете...
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14.12.2021 07:19 Відповісти
ты и в Киеве попробуй получи рецепт в день когда заболел. Разве что у частника.
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14.12.2021 09:11 Відповісти
Спробуй до приватного своєчасно попасти, коли короновані їх атакують. З грипом так по лікарях не побігаєш.
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14.12.2021 09:34 Відповісти
отож. мне в наши дни и к частнику не особо хочется идти...
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14.12.2021 10:51 Відповісти
Наступний крок до скорочення населення України від діючої влади. А не пробували спочатку записатися до сімейного лікаря, щоб приймати таку єресь? Так, тижня на півтора - два усе зайнято... А далі і антибіотики чи інші ліки (тим же алергікам) вже будуть непотрібні, от талон на кладовище - саме те... Обрали на свою голову мудрі засранці - любителі халяви... ну жріть тепер повною ложкою...
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14.12.2021 09:08 Відповісти
Ще треба враховувати ментальність. До лікаря намагаються записатись усі. І одинока жінка, що потребує уколу чого-небудь, хоч фізраствору, аби прийти, пожалітись, щоб на неї звернули увагу. І пробують записатись ті, хто конче потребує лікування і може померти без лікування.
А система не розрізняє. Їй всі однакові. І для невідкладного пацієнта вже немає місця в черзі.
Доки не відновлять практику медоглядів (а з такими зарплатами лікарів і відповідно такою їх нестачею) - це "марні дівочі мрії".
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14.12.2021 18:55 Відповісти
убийцы.
Сам Комарида, я уверен, если заболеет - не будет ждать неделю встречи с семейным врачом а потом пендилять в другой город в аптеку, как это будут делать наши бабушки по селам.
Идиоты мать вашу.
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14.12.2021 09:10 Відповісти
... пендилять в другой город в аптеку...

Автобусом, який тричі на тиждень ходить до райцентру.
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14.12.2021 09:29 Відповісти
Значит у докторов и телеграмов появится новая статья дохода. Торговля рецептами. Ничего нового.
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14.12.2021 09:11 Відповісти
А те, що приблизно для 20% населення просто не вистачає "сімейних лікарів" нікого не пипчить?
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14.12.2021 09:19 Відповісти
И еще было бы совсем "круто" каждого гражданина закрепить за врачом диетологом что бы выписывал меню на каждый день и с этим меню в продуктовый магазин и предъявлять на кассе...Продукты как и медикаменты в большом количестве являются опасным для человека также нужно контролировать сколько кушает и как часто ходит в туалет...Зебуины за здоровый образ жизни. Вреред!
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14.12.2021 10:57 Відповісти
Заколотило серце. Пішов до сімейного. Треба ЕХО робити, каже. Зараз смс з направленням прийде... Через 10 хв впіймав "вікно" у тої, що ехо робить і за 100грн зробив.
СМС через три дні прийшло з направленням.... Ну їх в гузицю з їхньою діджіталізацією..
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14.12.2021 11:02 Відповісти
Нужно просто не болеть! И всё будет ок
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14.12.2021 12:17 Відповісти
Це іронія, але це так. Пам'ятайте банальне:
1. Рухайтесь
2. Дуже мінімально споживайте кондвироби. Не пийте або мінімізуйте споживання напоїв, які окрім води і газу містять іншу хімію. Не їжте, або мінімізуйте споживання "копченостей", магазинних ковбас. Ходіть на ринок. Купляйте домашні продукти.
3. Не робіть недосипу.
4. Робіть собі і своїм рідним масаж. Багато проблем пов'язано із застоем.
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14.12.2021 12:37 Відповісти
Идея конечно хорошая, но как обстоят дела с обеспечением населения семейными врачами? До месяца нужно ждать приема.

А что в больницах? Каждый день больничные врачи пишут родственникам списки на бумаге, какие лекарства нужно купить. Все то, что в ампулах или капельницах -это рецептурные препараты! А теперь что? Умирать?
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14.12.2021 13:11 Відповісти
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