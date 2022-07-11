Украинцы ведут себя так, как будто у вас войны нет, - Спартц
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Член Конгресса США Виктория Спартц заявляет о низком уровне осознания со стороны властей и населения Украины военной угрозы из-за нападения РФ.
Об этом она сказала в интервью Украинской правде, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы к войне не готовитесь. Вы даже ведете себя так, будто у вас войны нет! Не понимаете, что у вас самая большая война после Второй мировой!... Потому что я была в Украине, с Запада до Востока. И если у вас война, то каждый человек в Украине, от мала до велика, должен быть частью войны, но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам, то видишь, что много где это не происходит. Вы все ждете, что все Запад будет делать", – считает Спартц.
По ее словам, в условиях войны "вся индустрия, все ваши люди должны над этим работать".
"Украина и каждый украинец должны понять, что у вас очень серьезная война. Нужно, чтобы люди, кто чем может, помогали вашей армии, помогали военным, людям, которые хотят воевать. Каждый должен сделать что может, то чем может помочь. Вы должны перейти на военные рельсы. Я советую не недооценивать вашего противника. Россияне перегруппировываются, они умеют вести гибридную войну", - резюмировала член Конгресса США.
Пожалуйста, подождите...
Хіба ви не розумієте, що єднатися потрібно не навколо України, а навколо єрмаків, татарових, коломойських, зеленських?
Не читав, не слухав, але - осуждаю.
Де, в біса, у Спартц ви знайшли щось таке, що дало вам право звинувачити іі та США у жлобстві?
Щодо меморандуму - я втомився тут писати: ніхто не давав ніяких гарантій і відповідно не приймав на себе ніяких зобов'язань по меморандуму. Термін «assurance" , який був вжитий у тому документі (і на який погодилось тодішнє украінське керівництво) означає «запевнення» без ніяких зобов'язань для підписантів. Але ж - бачили очі, що купували.
І також - дякуйте «мудрому» украінському народу, що обрав не демократа Чорновола, а комуняку і (не)хитрого лиса Кравчука.
Та сама ситуація і зараз. Спартц вам винна, що ви обрали шоумена, який не готував (і не готує!!!) краіну до війни?
Слава Украине! Скорой победы над всеми врагами!
Это тема, что она подняла , тема большого и долгого разговора для людей осведомлённый в этой теме , военных и специалистов .
Ну а ее утверждение , что наши люди не готовы или плохо готовы к войне, со всем моим уважением , это полный бред. И то , что это бред наши люди и армия уже всему миру доказали. Ведь как ни крути народ и армия едины. И армия , это отражение нашего народа , простых людей , которые в этой армии на данный момент находятся и воюют.
Вот и республиканцы. Некоторые. Некоторые эмигранты с украинскими корнями.
Да ещё и полнейшие трамписты.
Полнейшую ***** несут.
И заметь. Не в Лондонском элитном ресторане.Разом з сином призывного вiку.
Київ гуляє
ресторани,клуби,танці і тп.
дипломатія від зелених лише забалакує проблеми, а не вирішує їх
Я б можливо зрозумів її коли вона українка змогла б зупинити іншого українця з Канади не давати турбіни, але ні, вона повчає як треба жити у війні, не маючи жодної уяви шо це таке насправді окрім якихось поверхневих візитів. Нехай подивиться на Ізраїль, там війна і люди живуть, воюють але живуть. Ця війна надовго, тому теж воємо та живемо поки господь дає час і допомагаємо один одному.
Так треба більше всього, треба більше виробляти самим і тд. Але всі ми люди, а все відразу не робиться як бажається. Подивіться скільки США поховала своїх громадян невдалими діями з пандемією, а ганебний вихід з Афгану? Що це було? А ганебний вибір Байдена закрити видобуток нафти який привів до неймовірного росту цін на нафту і по суті розв'язав Путіну руки(разом с тіткою Меркель, вони зробили все аби ця війна почалась скоріше). А Обама який ніяк не відреагував на захват Криму? Де була ця леді?
У неї є завжди вибір скласти мандат конгресвумен, повернутися на Україну і стати в лави ЗСУ, як медик, снайпер, повар да хто завгодно. Як до речі роблять деякі громадяни інших країн, навіть не українці.
Дерьмака треба прибрати, але все інше це вже політичний треп ща рахунок життів українців. Ніхто цій пані не простить, якщо замість зброї, Україна отримає політичний псевдопвздеж про права та цінності, про які вона сама забуде як тільки отримає бажаний рейтинг.