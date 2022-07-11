Украинцы ведут себя так, как будто у вас войны нет, - Спартц

Член Конгресса США Виктория Спартц заявляет о низком уровне осознания со стороны властей и населения Украины военной угрозы из-за нападения РФ.

Об этом она сказала в интервью Украинской правде, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы к войне не готовитесь. Вы даже ведете себя так, будто у вас войны нет! Не понимаете, что у вас самая большая война после Второй мировой!... Потому что я была в Украине, с Запада до Востока. И если у вас война, то каждый человек в Украине, от мала до велика, должен быть частью войны, но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам, то видишь, что много где это не происходит. Вы все ждете, что все Запад будет делать", – считает Спартц.

По ее словам, в условиях войны "вся индустрия, все ваши люди должны над этим работать".

"Украина и каждый украинец должны понять, что у вас очень серьезная война. Нужно, чтобы люди, кто чем может, помогали вашей армии, помогали военным, людям, которые хотят воевать. Каждый должен сделать что может, то чем может помочь. Вы должны перейти на военные рельсы. Я советую не недооценивать вашего противника. Россияне перегруппировываются, они умеют вести гибридную войну", - резюмировала член Конгресса США.

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