Українці поводяться так, наче у вас війни немає, - Спартц
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Член Конгресу США Вікторія Спартц заявляє про низький рівень усвідомлення з боку влади та населення України воєнної загрози через напад РФ.
Про це вона сказала в інтерв'ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової!... Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - вважає Спартц.
За її словами, в умовах війни "вся індустрія, всі ваші люди повинні над цим працювати".
"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника. Росіяни перегруповуються, вони вміють вести гібридну війну", - резюмувала член Конгресу США.
Будь ласка, зачекайте...
Хіба ви не розумієте, що єднатися потрібно не навколо України, а навколо єрмаків, татарових, коломойських, зеленських?
Не читав, не слухав, але - осуждаю.
Де, в біса, у Спартц ви знайшли щось таке, що дало вам право звинувачити іі та США у жлобстві?
Щодо меморандуму - я втомився тут писати: ніхто не давав ніяких гарантій і відповідно не приймав на себе ніяких зобов'язань по меморандуму. Термін «assurance" , який був вжитий у тому документі (і на який погодилось тодішнє украінське керівництво) означає «запевнення» без ніяких зобов'язань для підписантів. Але ж - бачили очі, що купували.
І також - дякуйте «мудрому» украінському народу, що обрав не демократа Чорновола, а комуняку і (не)хитрого лиса Кравчука.
Та сама ситуація і зараз. Спартц вам винна, що ви обрали шоумена, який не готував (і не готує!!!) краіну до війни?
Слава Украине! Скорой победы над всеми врагами!
Это тема, что она подняла , тема большого и долгого разговора для людей осведомлённый в этой теме , военных и специалистов .
Ну а ее утверждение , что наши люди не готовы или плохо готовы к войне, со всем моим уважением , это полный бред. И то , что это бред наши люди и армия уже всему миру доказали. Ведь как ни крути народ и армия едины. И армия , это отражение нашего народа , простых людей , которые в этой армии на данный момент находятся и воюют.
Вот и республиканцы. Некоторые. Некоторые эмигранты с украинскими корнями.
Да ещё и полнейшие трамписты.
Полнейшую ***** несут.
И заметь. Не в Лондонском элитном ресторане.Разом з сином призывного вiку.
Київ гуляє
ресторани,клуби,танці і тп.
дипломатія від зелених лише забалакує проблеми, а не вирішує їх
Я б можливо зрозумів її коли вона українка змогла б зупинити іншого українця з Канади не давати турбіни, але ні, вона повчає як треба жити у війні, не маючи жодної уяви шо це таке насправді окрім якихось поверхневих візитів. Нехай подивиться на Ізраїль, там війна і люди живуть, воюють але живуть. Ця війна надовго, тому теж воємо та живемо поки господь дає час і допомагаємо один одному.
Так треба більше всього, треба більше виробляти самим і тд. Але всі ми люди, а все відразу не робиться як бажається. Подивіться скільки США поховала своїх громадян невдалими діями з пандемією, а ганебний вихід з Афгану? Що це було? А ганебний вибір Байдена закрити видобуток нафти який привів до неймовірного росту цін на нафту і по суті розв'язав Путіну руки(разом с тіткою Меркель, вони зробили все аби ця війна почалась скоріше). А Обама який ніяк не відреагував на захват Криму? Де була ця леді?
У неї є завжди вибір скласти мандат конгресвумен, повернутися на Україну і стати в лави ЗСУ, як медик, снайпер, повар да хто завгодно. Як до речі роблять деякі громадяни інших країн, навіть не українці.
Дерьмака треба прибрати, але все інше це вже політичний треп ща рахунок життів українців. Ніхто цій пані не простить, якщо замість зброї, Україна отримає політичний псевдопвздеж про права та цінності, про які вона сама забуде як тільки отримає бажаний рейтинг.