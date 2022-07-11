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Українці поводяться так, наче у вас війни немає, - Спартц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

спартц

Член Конгресу США Вікторія Спартц заявляє про низький рівень усвідомлення з боку влади та населення України воєнної загрози через напад РФ.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової!... Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - вважає Спартц.

За її словами, в умовах війни "вся індустрія, всі ваші люди повинні над цим працювати".

"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника. Росіяни перегруповуються, вони вміють вести гібридну війну", - резюмувала член Конгресу США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні, – Спартц

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+110
Так Асфальт Оманович Боневтік вже знов дороги зібрався будувати
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11.07.2022 21:53
+80
Діло каже.
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11.07.2022 21:53
+80
На жаль це правда...
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11.07.2022 21:53
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Моє село було на 1 лінії оборони. Ми пережили страшний час. З 10 тисяч населення залишились на той момент лише близько 200 людей. В нас дуже гарна організація гуманітарки місцевими. Маленький відсоток людей дуже старається для інших. Далі приїзджають десь з Заходу України чи не Заходу місцеві. І що вони роблять? Займаються своїми власними справами і за розкладом ходять за гуманітаркою. За принципом : відсидіти цю війну якось. Тому я згодна з цією пані. Так і є. Далеко не всі українці розуміють,що перемога - відповідальність КОЖНОГО.
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12.07.2022 01:09 Відповісти
А що робите ви? Продовжуєте сидіти на велфері за кордоном?
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12.07.2022 07:00 Відповісти
Бо з зеленським потрібно говорити лише у такому категоричному тоні. адже він ні на що не реагує. Так. і тіільки так. ВІКТОРІЇ СПАРТЦ - РЕСПЕКТ !!!
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12.07.2022 01:12 Відповісти
Українці! Ну чому ви не бажаєте єднатися навколо кремлівського крота Єрмака?
Хіба ви не розумієте, що єднатися потрібно не навколо України, а навколо єрмаків, татарових, коломойських, зеленських?
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12.07.2022 01:39 Відповісти
Очень интересно, кто топит за дерьмака)))
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12.07.2022 01:46 Відповісти
Цій членкині треба припинити грати в гру "дам не дам" "дам та не вам"мабуть вона давно не була в УкраїніУ неї претензіїі до ОП і до українців і всі роблять не те і не так себе ведуть.Вона зробила політичну карєру для неї важлиаі її американські виборці перед якими вона нібито має відчитатися за їхні гроші.А що це взагалі за ідея що українці чекають що за них все зробить Захід?Не зрозуміло в котрі ворота грає ця членкиня.Коли підписували ленд-ліз у неї не було питань до ОП і вимог до українців а тепер раптом зявилися.Ну якщо хоче контролювати куди йде допомога американського народу то нехай приїжджає йде до хлопців на нуль відвідує окопи.,слухає сирени бігає в укриття від обстріліві організовує виробництво танків на розбомблених заводах.Ну це ж тільки колишня українка котра покинула батьківщину може в такий складний час своїми заявками дискредитувати своїх співвітчизників.
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12.07.2022 01:46 Відповісти
Це ваша справа, вашого президента, вашого уряду, вашого народу кого ви ставите на ті чи інші посади. Ми будемо спілкуватися з цими людьми, але наша довіра до вас буде не дуже велика, якщо у цих людей дуже специфічна репутація - Вікторія Спартц, відповідаючи на запитання пропагандистки з "української правди" про те, що всі іноземці спілкуються з єрмаком.
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12.07.2022 02:04 Відповісти
@А Глазков

Не читав, не слухав, але - осуждаю.

Де, в біса, у Спартц ви знайшли щось таке, що дало вам право звинувачити іі та США у жлобстві?

Щодо меморандуму - я втомився тут писати: ніхто не давав ніяких гарантій і відповідно не приймав на себе ніяких зобов'язань по меморандуму. Термін «assurance" , який був вжитий у тому документі (і на який погодилось тодішнє украінське керівництво) означає «запевнення» без ніяких зобов'язань для підписантів. Але ж - бачили очі, що купували.
І також - дякуйте «мудрому» украінському народу, що обрав не демократа Чорновола, а комуняку і (не)хитрого лиса Кравчука.

Та сама ситуація і зараз. Спартц вам винна, що ви обрали шоумена, який не готував (і не готує!!!) краіну до війни?
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12.07.2022 05:24 Відповісти
ты тупой кацапский бот -меморандум у тебя в башке вместо мозгов
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12.07.2022 09:16 Відповісти
не писди кацап подоляцкий
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12.07.2022 09:07 Відповісти
Чужими грошима добре розпоряджатися, конгресмена абсолютно права враховуючи корупцію у владі і продажність багатьох хохлів, не українців, а що владі заважає показати куди і як ідуть гроші, і це вже підозріло, а де наша пропаганда, відродження патріотизму і ненависті до рашистів!?
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12.07.2022 11:42 Відповісти
Оксана заспокійся, Спартс має рацію.
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12.07.2022 15:44 Відповісти
вот это она пошла в разнос
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12.07.2022 02:26 Відповісти
Блииин, а я только дорогу собрался строить
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12.07.2022 02:27 Відповісти
а я в мае на шашлыки собрался
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12.07.2022 02:29 Відповісти
Очень взвешенные и грамотные слова, все, которые я имел возможность прочесть. Это политик высокого уровня. Высокой ответственности. Надеюсь в Украине в ближайшее время таких будет большинство!
Слава Украине! Скорой победы над всеми врагами!
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12.07.2022 03:57 Відповісти
Не сміши, яка більшість?)) якщо б в Україні таких політиків було хоча б 50% Україна була б готова до війни...
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12.07.2022 04:04 Відповісти
На счёт власти , это она права. В особенности про уровень подготовки до войны. Сейчас? Не знаю. Главное , что и как считать подготовкой. То как раньше готовился и вел войну совок с его лозунгом "все для фронта и все для победы". Или так как вел экономику Лондон во время второй мировой. Или США во время войны во Вьетнаме.
Это тема, что она подняла , тема большого и долгого разговора для людей осведомлённый в этой теме , военных и специалистов .
Ну а ее утверждение , что наши люди не готовы или плохо готовы к войне, со всем моим уважением , это полный бред. И то , что это бред наши люди и армия уже всему миру доказали. Ведь как ни крути народ и армия едины. И армия , это отражение нашего народа , простых людей , которые в этой армии на данный момент находятся и воюют.
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12.07.2022 04:46 Відповісти
Якби були готові, не здали б південь а заодно треба послухати тих, хто на фронті
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12.07.2022 11:45 Відповісти
А американцы готовы к ядерной войне?пуйло уже давно долся епу и в любой момент может ее начать.Что-то не видно толпы людей в США которые бы работали на стройках бомбоубежищ и учениях по радиационной защите.
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12.07.2022 05:06 Відповісти
не писти кацап твой путлер как и ты обосрались уже давно - кишка тонка ядерку применять
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12.07.2022 09:14 Відповісти
Пуйло може собі т ядерний заряд тільки в дупу засунути. Не більше.
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12.07.2022 15:47 Відповісти
ВОПРОС А КТО ВОЙНУ ЗАБАБАХАЛ И КТО ОРУЖИЕ ОТДАЛ И КТО УКРАИНЦЕВ ОБОКРАЛ !!!!??? ДУРОЧКА ТЫ С ПЕРуЕУЛОЧКА !!!
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12.07.2022 05:25 Відповісти
В США выборы на носу. Промежуточные.
Вот и республиканцы. Некоторые. Некоторые эмигранты с украинскими корнями.
Да ещё и полнейшие трамписты.
Полнейшую ***** несут.
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12.07.2022 06:02 Відповісти
Вікторія Спартс в дупу розумніша, ніж ти в голову.
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12.07.2022 15:49 Відповісти
А ось мені навіть не здається, що ти, мілчаловєк, виліз з під мокшанського плінтусу і з кукухою твоєю продажною все зрозуміло
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12.07.2022 07:57 Відповісти
Канечна "мiл чалавэк", сиджу тут у Харковi, працюю в тепломережах. Мiй Син у ЗСУ з березня мiсяця. Дочка головний технолог харкiвського плiточного заводу. Молодший Син айтiшнiк два коптера з тепловiзором друзям своiм вiдправив. Одному в Авдiiвку, iншому до пiдроздiла "Кракен".
И заметь. Не в Лондонском элитном ресторане.Разом з сином призывного вiку.
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12.07.2022 08:12 Відповісти
потому что твое зеленое падло бот в офисе - отказалось от прозрачного контроля военной помощи
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12.07.2022 09:13 Відповісти
На жаль, Зелену влалу в Україні обрала та більшість, якій "какаяразніца". І сама влада по суті є такою. З таким підходом годі очікувати на швидку перемогу.
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12.07.2022 07:54 Відповісти
твоих кацапов мы победим по-любому и американцы наши братья нам помогут
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12.07.2022 09:11 Відповісти
Війна війною, а розпил бабла в вузькому колі по дорогам вже почався.
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12.07.2022 08:30 Відповісти
Офіс президента Зеленського-зміїне кубло агентури ФСБ і ГРУ РФ де головний резидент Ермак під прикриттям самого Боневтіка.
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12.07.2022 08:30 Відповісти
викидати гроші на дороги, ще зарано.
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12.07.2022 08:32 Відповісти
Американка якраз про це і говорить,,,
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12.07.2022 11:48 Відповісти
Хочу зауважити, що критикувати, повчати, намагатися змінити свідомість усьго народу України це вже занадто, ми такі які є, іншого народу у нас немає. Світогляд формується роками і слава Богу ми встигли за роки незалежності виховати нове покоління громадян ******** України, саме вони захищають батьківщину.
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12.07.2022 08:33 Відповісти
ты кацап тупой - не украинский народ
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12.07.2022 09:09 Відповісти
Хочу зауважити, що коли вам не подобається, що вас повчають ті, в кого ви зараз на утриманні - то можете бути самостійним за власний рахунок. Гордо відмовтесь від американської допомоги і спробуйте перемогти путіна на свої. Або заткни хлєбало і роби те, шо тобі говорять американці, які платять за зброю і надають гроші для компенсації діри в бюджеті, кортше несуть фінансовий тягар війни, до якої зелені взагалі не готувалися.
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13.07.2022 01:33 Відповісти
Здача півдня України де розмінували мости та дамби на Чонгарі,знищення наших двох бригад в Мелітополі з всім озброєнням та отчення Маріуполя -найуспішніша операція Ермака та його агентури..
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12.07.2022 08:35 Відповісти
А Зе ще розказує, що Єрмак унікальна розумна людина і не можна його втрачати. Єрмак потрібна людина, але не для країни, а для дуже не розумного Зе, щоб Зе керувати. Щоб не так дуже були видні його провали.
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12.07.2022 10:42 Відповісти
ты то когда займешься делом а не пустым трепом кацапская морда
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12.07.2022 09:08 Відповісти
Багато пишеш і все кацапською. Вивчи нарешті українську.
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12.07.2022 10:05 Відповісти
подивилась і повернулась до США, дякуємо за інформацію.
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12.07.2022 09:22 Відповісти
Краще дайте більше озброєння.
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12.07.2022 09:50 Відповісти
Все правильно. Но только не вижу возможность поставить индустрию на военные рельсы. Ведь кацапы все военные предприятия расстреливают ракетами. Одна надежда на Запад, что они будут изготавливать оружие для нас. Ведь мы воюем не только за себя, но и за них.
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12.07.2022 10:26 Відповісти
но ведь она права 100 %
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12.07.2022 11:24 Відповісти
Вона бачить українців на рівні високопосадовця А треба дивиться на українців під обстрілами
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12.07.2022 16:31 Відповісти
Де яка війна?????
Київ гуляє

ресторани,клуби,танці і тп.
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12.07.2022 11:44 Відповісти
Ну что могу сказать про эту тетку про прошествии некоторого времени. Она говорит правильные вещи... но не в правильной форме и не в правильном месте. Либо она полезная дурочка.. либо делает это сознательно. Есть такая штука как дипломатия. Нужно давить через дипломатические каналы. Есть цру, фбр. Блокируйте счета, вводите санкции, вбрасывайте через сми инфу. Есть слабые места на которые можно давить. Это же очевидные вещи. Но кому-то нужно не решить вопрос, а прогнать волну через сми. Очень сильно это совпало с активизацией Шредера и Трампа. Довольно классическая грушная заготовка как по мне. Ну посмотрим дальше. Думаю следующим шагом будет попытка приостановить военную помощь. Украина фейл стейт, коррупция, не хотят воевать, смысл им помогать. Удивлён что подавляющее большинство этого не замечает. Хотя кого я обманываю, никуя я не удивлён. Все как раз ожидаемо.
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12.07.2022 15:57 Відповісти
скандал - теж спосіб вирішення конфліктів, якщо ви не знали
дипломатія від зелених лише забалакує проблеми, а не вирішує їх
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13.07.2022 01:37 Відповісти
Абсолютно правильно.
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13.07.2022 10:46 Відповісти
Дивно таке читати від людини яка не бачила війни та втікла зі своє країни, і не є війсковим. У нас теж є така зелена леді яка любить багато піздеть як треба воювати. Я в принципі не проти мігруючих людей, люди завжди шукають місце де краще можуть себе реалізувати, но це не дає їм право повчати інших.

Я б можливо зрозумів її коли вона українка змогла б зупинити іншого українця з Канади не давати турбіни, але ні, вона повчає як треба жити у війні, не маючи жодної уяви шо це таке насправді окрім якихось поверхневих візитів. Нехай подивиться на Ізраїль, там війна і люди живуть, воюють але живуть. Ця війна надовго, тому теж воємо та живемо поки господь дає час і допомагаємо один одному.

Так треба більше всього, треба більше виробляти самим і тд. Але всі ми люди, а все відразу не робиться як бажається. Подивіться скільки США поховала своїх громадян невдалими діями з пандемією, а ганебний вихід з Афгану? Що це було? А ганебний вибір Байдена закрити видобуток нафти який привів до неймовірного росту цін на нафту і по суті розв'язав Путіну руки(разом с тіткою Меркель, вони зробили все аби ця війна почалась скоріше). А Обама який ніяк не відреагував на захват Криму? Де була ця леді?

У неї є завжди вибір скласти мандат конгресвумен, повернутися на Україну і стати в лави ЗСУ, як медик, снайпер, повар да хто завгодно. Як до речі роблять деякі громадяни інших країн, навіть не українці.

Дерьмака треба прибрати, але все інше це вже політичний треп ща рахунок життів українців. Ніхто цій пані не простить, якщо замість зброї, Україна отримає політичний псевдопвздеж про права та цінності, про які вона сама забуде як тільки отримає бажаний рейтинг.
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12.07.2022 19:35 Відповісти
Ізраїль добре підготував своїх громадян до війни. Тому вона права щодо нашого недбальства.
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12.07.2022 21:13 Відповісти
В ваших розумствованнях є одне слабке місце, від якого розсипаюється оця піраміда зеленого гівна, яку ви маєте притензії виставляти на люди як якусь думку. Ми в американців гроші беремо на все, від зброї до виплат пенціонерам. От якби ми за свої б жили - то, звісно, послали б американку, бо хто вона така, емігрантка, біле сміття, яке не змогло реалізувати себе в такій успішній країні, як Україна. Утирок, ти на утриманні в американців, це єдина конгресменша з України, навіть політичні опоненти при прийнятті якихось рішень поговорять перш з нею, а не з тобою чи зеленьком. Ви б позакривали ******* і побігли антикорупційного прокурора призначати, якщо згнити в путінському концтаборі не входить в ваші плани.
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13.07.2022 01:44 Відповісти
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