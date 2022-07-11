Українці поводяться так, наче у вас війни немає, - Спартц

Член Конгресу США Вікторія Спартц заявляє про низький рівень усвідомлення з боку влади та населення України воєнної загрози через напад РФ.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової!... Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - вважає Спартц.

За її словами, в умовах війни "вся індустрія, всі ваші люди повинні над цим працювати".

"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника. Росіяни перегруповуються, вони вміють вести гібридну війну", - резюмувала член Конгресу США.

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