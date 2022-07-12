В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке

ОК "Південь" подтвердило уничтожение вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Південь".

"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке", — говорится в сообщении.

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