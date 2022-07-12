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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке

вибух,каховка,нова

ОК "Південь" подтвердило уничтожение вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Південь".

"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке", — говорится в сообщении.

Смотрите также "Цензор.НЕТ": В оккупированной Новой Каховке взлетел на воздух склад с боеприпасами россиян. ВИДЕО

Новая Каховка (154) россия (95393) ВСУ (6553) склад (155)


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Топ комментарии
+13
Шо называется, увидеть Украину и умереть
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12.07.2022 06:40
+12
Ачерєдной жест добрай лапатнай волі...
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12.07.2022 06:32
+11
Класно горить, такий феєрверк! Я переглянула відео, м-м-м таке задоволення.
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12.07.2022 06:32
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Ачерєдной жест добрай лапатнай волі...
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12.07.2022 06:32 Ответить
Класно горить, такий феєрверк! Я переглянула відео, м-м-м таке задоволення.
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12.07.2022 06:32 Ответить
"втратив 52 рашисти"-все таки справдились слова орків -"Мы здесь навсегда" мрія здійснилась ну що і далі хочете https://www.stopcor.org/section-politika/news-mi-tut-nazavzhdi-rosiyani-zvozyat-svoi-simi-u-hersonschinu-09-06-2022.html Захватчики, пытаясь закрепить "русский мир" на временно занятых территориях в Херсонской области, начали перевозить туда свои семьи. чи вже не?
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12.07.2022 06:35 Ответить
Шо называется, увидеть Украину и умереть
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12.07.2022 06:40 Ответить
красівоє
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12.07.2022 06:39 Ответить
доречі оці обстріли Миколаєва переробленими ракетами для ЗРК С-300, шо Кім розповідає, пишуть з Нової Каховки відбуваються
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12.07.2022 06:46 Ответить
Ну і грибочки на Херсонщині ростуть, дякуючи ЗСУ
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12.07.2022 07:18 Ответить
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12.07.2022 07:20 Ответить
Женщина в этом фильме - жертва, а тот актер - маньяк. Ты вообще придурок, что такие картинки выкладываешь, или просто обкурился?
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12.07.2022 08:13 Ответить
Героям слава !!!
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12.07.2022 10:01 Ответить
 
 