У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами у Новій Каховці

ОК "Південь" підтвердив знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Південь".

"За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні.

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