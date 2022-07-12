У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами у Новій Каховці
ОК "Південь" підтвердив знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Південь".
"За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні.
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