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У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами у Новій Каховці

вибух,каховка,нова

ОК "Південь" підтвердив знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Південь".

"За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У окупованій Новій Каховці злетів у повітря склад з боєприпасами росіян. ВIДЕО

Автор: 

Нова Каховка (180) росія (64958) ЗСУ (7504) склад (182)


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Топ коментарі
+13
Шо называется, увидеть Украину и умереть
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12.07.2022 06:40
+12
Ачерєдной жест добрай лапатнай волі...
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12.07.2022 06:32
+11
Класно горить, такий феєрверк! Я переглянула відео, м-м-м таке задоволення.
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12.07.2022 06:32
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Ачерєдной жест добрай лапатнай волі...
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12.07.2022 06:32 Відповісти
Класно горить, такий феєрверк! Я переглянула відео, м-м-м таке задоволення.
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12.07.2022 06:32 Відповісти
"втратив 52 рашисти"-все таки справдились слова орків -"Мы здесь навсегда" мрія здійснилась ну що і далі хочете https://www.stopcor.org/section-politika/news-mi-tut-nazavzhdi-rosiyani-zvozyat-svoi-simi-u-hersonschinu-09-06-2022.html Захватчики, пытаясь закрепить "русский мир" на временно занятых территориях в Херсонской области, начали перевозить туда свои семьи. чи вже не?
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12.07.2022 06:35 Відповісти
Шо называется, увидеть Украину и умереть
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12.07.2022 06:40 Відповісти
красівоє
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12.07.2022 06:39 Відповісти
доречі оці обстріли Миколаєва переробленими ракетами для ЗРК С-300, шо Кім розповідає, пишуть з Нової Каховки відбуваються
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12.07.2022 06:46 Відповісти
Ну і грибочки на Херсонщині ростуть, дякуючи ЗСУ
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12.07.2022 07:18 Відповісти
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12.07.2022 07:20 Відповісти
Женщина в этом фильме - жертва, а тот актер - маньяк. Ты вообще придурок, что такие картинки выкладываешь, или просто обкурился?
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12.07.2022 08:13 Відповісти
Героям слава !!!
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12.07.2022 10:01 Відповісти
 
 