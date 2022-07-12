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Венедиктова и Бринк обсудили расследование военных преступлений РФ в Украине

венедіктова,брінк

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и посол США в Украине Бриджит Бринк обсудили процесс расследования российских военных преступлений и привлечения к ответственности всех причастных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова написала в твиттере.

"Вместе с Бриджит Бринк обсудили процесс расследования российских военных преступлений и привлечения к ответственности всех причастных в Украине и международных судах. Это наш общий приоритет. Искренне благодарны США за экспертную помощь, что повышает эффективность исследований", — говорится в сообщении.

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армия РФ (19101) Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1428) Бринк Бриджит (181)


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ну блін видатна подія обговорили - це стиль " бєнядіктової" обговорювати - але український народ чекає обговорення з Вікторїєю Спартц процес розслідування українських зрадників в офісі президента , так що пані Бєнядіктова беріться до справи а не болтологією займайтеся - народ вже цим ситий !!!
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12.07.2022 08:38 Ответить
 
 