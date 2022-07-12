Венедиктова и Бринк обсудили расследование военных преступлений РФ в Украине

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и посол США в Украине Бриджит Бринк обсудили процесс расследования российских военных преступлений и привлечения к ответственности всех причастных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова написала в твиттере.

"Вместе с Бриджит Бринк обсудили процесс расследования российских военных преступлений и привлечения к ответственности всех причастных в Украине и международных судах. Это наш общий приоритет. Искренне благодарны США за экспертную помощь, что повышает эффективность исследований", — говорится в сообщении.

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