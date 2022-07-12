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Венедіктова і Брінк обговорили розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

венедіктова,брінк

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили процес розслідування російських воєнних злочинів і притягнення до відповідальності всіх причетних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова написала у твіттері.

"Разом із Бріджит Брінк обговорили процес розслідування російських воєнних злочинів і притягнення до відповідальності всіх причетних в Україні та міжнародних судах. Це наш спільний пріоритет. Щиро вдячні США за експертну допомогу, що підвищує ефективність досліджень", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17236) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1853) Брінк Бріджит (229)


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ну блін видатна подія обговорили - це стиль " бєнядіктової" обговорювати - але український народ чекає обговорення з Вікторїєю Спартц процес розслідування українських зрадників в офісі президента , так що пані Бєнядіктова беріться до справи а не болтологією займайтеся - народ вже цим ситий !!!
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12.07.2022 08:38 Відповісти
 
 