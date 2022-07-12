Венедіктова і Брінк обговорили розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили процес розслідування російських воєнних злочинів і притягнення до відповідальності всіх причетних.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова написала у твіттері.
"Разом із Бріджит Брінк обговорили процес розслідування російських воєнних злочинів і притягнення до відповідальності всіх причетних в Україні та міжнародних судах. Це наш спільний пріоритет. Щиро вдячні США за експертну допомогу, що підвищує ефективність досліджень", - йдеться в повідомленні.
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Ігор Чушак
показати весь коментар12.07.2022 08:38 Відповісти Мені подобається 0
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