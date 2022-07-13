Оккупанты заявили, что ВСУ нанесли массированный удар по ПВО возле Луганска

После взрывов в Луганске в так называемой ЛНР заявили, что украинская армия нанесла удар по воинской части вражеской ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.

Ракету якобы сбили в районе поселка Юбилейное, входящего в состав Луганска.

В то же время РИА Новости сообщает, что, как минимум, четыре зенитных ракетных ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Представитель Народной милиции так называемой "ЛНР" Андрей Марочко сообщил, что украинская армия нанесла массированный удар по воинской части противовоздушной обороны (ПВО), защищающей небо над Луганском.

"Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по воинской части ПВО, обеспечивающей безопасность города Луганск".

Впоследствии в так называемой ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS.

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