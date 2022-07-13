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Оккупанты заявили, что ВСУ нанесли массированный удар по ПВО возле Луганска

луганськ

После взрывов в Луганске в так называемой ЛНР заявили, что украинская армия нанесла удар по воинской части вражеской ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.

Ракету якобы сбили в районе поселка Юбилейное, входящего в состав Луганска.

В то же время РИА Новости сообщает, что, как минимум, четыре зенитных ракетных ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Представитель Народной милиции так называемой "ЛНР" Андрей Марочко сообщил, что украинская армия нанесла массированный удар по воинской части противовоздушной обороны (ПВО), защищающей небо над Луганском.

"Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по воинской части ПВО, обеспечивающей безопасность города Луганск".

Впоследствии в так называемой ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS.

Также смотрите: "Упало что-то. Не сбили. И еще один": в оккупированном Луганске ночью раздавались взрывы. ВИДЕО

армия РФ (19115) Луганск (3164) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+37
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13.07.2022 06:39
+11
Випускали ракети HIMARS., а поліцаї і окупанти збили ракету Точки У? А як там дочка цього поліцая і терориста, успішно безкоштовно закінчила Харківський виш і повернулася до татка, чи працює в Україні на ворога?
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13.07.2022 07:06
+10
Скоріш всього - наші накрили "чимось" розташування дивізіону ЗРК, а потім ракети дивізіону "спрацювали в автоматичному режимі" - куди попало! Я таке бачив з вікна, коли під Вишневим наші накрили склади *********** орків Тоді снаряди "Градів" летіли в різні боки "по непередбачуваній траєкторії"
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13.07.2022 07:14
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Лапатне ппо оказалось апять в попє...
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13.07.2022 06:38 Ответить
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13.07.2022 06:39 Ответить
Прямь девять ... З вас і одноі хватить .
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13.07.2022 06:44 Ответить
А почему не по складам с селитрой?
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13.07.2022 06:47 Ответить
Шо-та кацапов хлопок уже не интересует, подавай им удары.
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13.07.2022 06:59 Ответить
Скоріш всього - наші накрили "чимось" розташування дивізіону ЗРК, а потім ракети дивізіону "спрацювали в автоматичному режимі" - куди попало! Я таке бачив з вікна, коли під Вишневим наші накрили склади *********** орків Тоді снаряди "Градів" летіли в різні боки "по непередбачуваній траєкторії"
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13.07.2022 07:14 Ответить
Випускали ракети HIMARS., а поліцаї і окупанти збили ракету Точки У? А як там дочка цього поліцая і терориста, успішно безкоштовно закінчила Харківський виш і повернулася до татка, чи працює в Україні на ворога?
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13.07.2022 07:06 Ответить
Не вірю кацапам! Нехай покажуть фото і відеодокази розбомбленого ППО з точною адресою.
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13.07.2022 07:24 Ответить
...зенітні ракетні ракети , а що і такі бувають? ,
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13.07.2022 07:32 Ответить
Бувають, щоб бамбіть Бамбас!
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13.07.2022 07:45 Ответить
А що тут такого? Буває ж масло масляне.
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13.07.2022 09:29 Ответить
Десь на Цензорі в коментарях читав , що розфігачать склади , а потім візьмуться за ППО
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13.07.2022 07:35 Ответить
якраз слухаю Івана Яковину, те саме каже
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13.07.2022 08:50 Ответить
ППО , как правило, в глубине фронта, стоят далекоВАТО, а будут и дальше отодвигать, но американцы будут более дальнобойные рокеты нам подвозить
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13.07.2022 12:15 Ответить
Добре наші хлопці влучили чи в склади з "селітрою" чи по їхніх ПВО .Я сподіваюсь ватникам сподобалась.
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13.07.2022 07:54 Ответить
Вроде как по Бахмуту в ответ прилетало.
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13.07.2022 08:01 Ответить
Дид Байдин бимбас бадминтонил бадминтонил, да не выбадминтонил.
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13.07.2022 08:41 Ответить
Президент України містер HIMARS внезапно и вираломно напал на Украину...но Мавзолейній шакал путлер держе оборону... України...
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13.07.2022 09:00 Ответить
Всмысле девять, куда ещё три делось? Должно быть кратным шести, вы что то путаете черти от страха. И оттуда у Украины точки У? Их давно израсходовали.
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13.07.2022 09:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tknwLFKaNRk Какие ваши доказательства кацапы?

https://www.youtube.com/watch?v=tknwLFKaNRk


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13.07.2022 09:17 Ответить
DaJОшь цапорылым на нашей земле пэкэльнi нiщаки, до полного их изничтожения. Богу - богово, каазламордым - земля стекловатой( на том свете).
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13.07.2022 09:22 Ответить
Якщо проаналізувати, то діло було так: В ніч на 11 липня ВСУ намагалися вдарити по складу боеприпасів, але ППО РФії збили "Точки-У". В ніч на 13 липня ВСУ "Хаймерсами" подавили ППО і одразу "Точками-У" знищіли склад. Так всі повідомлення займають свое логічне місце.
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13.07.2022 09:55 Ответить
Bis bald, orki!
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13.07.2022 09:57 Ответить
Ja-ja, bez baldy!
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13.07.2022 12:42 Ответить
"13 Июля, 2022 г. ЗЕНИТНАЯ РАКЕТНАЯ СИСТЕМА С-300ПМ «ФАВОРИТ» ANTIAIRCRAFT MISSILE SYSTEM S-300PM «FAVORITE» 30.05.2017 Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в Хабаровском крае провели условные пуски ракет по наземным целям - бронетехнике условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В округе отметили, что поднятые по тревоге зенитчики были переброшены в район стрельб, по пути отразив нападение диверсантов «неприятеля», преодолев зараженный участок местности и выполнив ряд специальных нормативов. «Затем личный состав зенитных ракетных систем С-300 выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим бронетехнику условного противника в одном из районов Хабаровского края», - сказали в пресс-службе, не уточнив, сколько человек приняли участие в учениях. В округе напомнили, что зенитные системы С-300 способны уничтожать наземные цели, получая их координаты от разведывательных подразделений сухопутных войск.

Источник: http://bastion-karpenko.ru/index/http://bastion-karpenko.ru/s-300pm/ http://bastion-karpenko.ru/s-300pm/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
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13.07.2022 10:38 Ответить
по пути отразив нападение диверсантов «неприятеля».
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13.07.2022 14:34 Ответить
✅ ПВО всея Лугандонии уничтожили все 9 ракет HIMARS'a, приняв удар на себя!
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13.07.2022 12:41 Ответить
недавно була інфа, яку систему захисту з повітря орки розробили для своєї нової стратегракетки. Біля пускової розміщується база ствольної арти із задраними до верху стволами. І коли прилітає, сто стволів одночасно стріляють вверх, і ніщо не пролетить через море вогню. Голитьба на видумки дуже і дуже хитра.
А проти Хаймерсів вони придумали. Заходять диверсанти. дають кординати Хаймарсів а тут вони з с 300 стріляють по землі. Хитро, інтересно, а чукчі вже танцюють, мордва вже пішла в присядки, навіть не закушуючи.
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13.07.2022 13:29 Ответить
 
 