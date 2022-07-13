УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9127 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 589 28

Окупанти заявили, що ЗСУ завдали масованого удару по ППО біля Луганська

луганськ

Після вибухів у Луганську у так званій "ЛНР" заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Ракета "Точка-У", за попередніми даними, збита над Луганськом.

Ракету нібито збили в районі селища Ювілейне, що входить до складу Луганська.

Водночас РИА Новости повідомляє, що, як мінімум, чотири зенітні ракетні ракети були запущені по повітряних цілях на захід від Луганська.

Представник Народної міліції так званої "ЛНР" Андрій Марочко повідомив, що українська армія завдала масованого удару по військовій частині протиповітряної оборони (ППО), яка захищає небо над Луганськом.

"Збройні формування України завдали масованого удару по військовій частині ППО, яка забезпечує безпеку міста Луганськ".

Згодом у так званій "ЛНР" заявили, що Збройні сили України випустили по Луганську дев'ять ракет із реактивних систем залпового вогню американського виробництва HIMARS.

Дивіться також: "Упало что-то. Не сбили. И еще один": в окупованому Луганську лунають вибухи. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17264) Луганськ (576) ЗСУ (7514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
13.07.2022 06:39
+11
Випускали ракети HIMARS., а поліцаї і окупанти збили ракету Точки У? А як там дочка цього поліцая і терориста, успішно безкоштовно закінчила Харківський виш і повернулася до татка, чи працює в Україні на ворога?
показати весь коментар
13.07.2022 07:06
+10
Скоріш всього - наші накрили "чимось" розташування дивізіону ЗРК, а потім ракети дивізіону "спрацювали в автоматичному режимі" - куди попало! Я таке бачив з вікна, коли під Вишневим наші накрили склади *********** орків Тоді снаряди "Градів" летіли в різні боки "по непередбачуваній траєкторії"
показати весь коментар
13.07.2022 07:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лапатне ппо оказалось апять в попє...
показати весь коментар
13.07.2022 06:38 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 06:39 Відповісти
Прямь девять ... З вас і одноі хватить .
показати весь коментар
13.07.2022 06:44 Відповісти
А почему не по складам с селитрой?
показати весь коментар
13.07.2022 06:47 Відповісти
Шо-та кацапов хлопок уже не интересует, подавай им удары.
показати весь коментар
13.07.2022 06:59 Відповісти
Скоріш всього - наші накрили "чимось" розташування дивізіону ЗРК, а потім ракети дивізіону "спрацювали в автоматичному режимі" - куди попало! Я таке бачив з вікна, коли під Вишневим наші накрили склади *********** орків Тоді снаряди "Градів" летіли в різні боки "по непередбачуваній траєкторії"
показати весь коментар
13.07.2022 07:14 Відповісти
Випускали ракети HIMARS., а поліцаї і окупанти збили ракету Точки У? А як там дочка цього поліцая і терориста, успішно безкоштовно закінчила Харківський виш і повернулася до татка, чи працює в Україні на ворога?
показати весь коментар
13.07.2022 07:06 Відповісти
Не вірю кацапам! Нехай покажуть фото і відеодокази розбомбленого ППО з точною адресою.
показати весь коментар
13.07.2022 07:24 Відповісти
...зенітні ракетні ракети , а що і такі бувають? ,
показати весь коментар
13.07.2022 07:32 Відповісти
Бувають, щоб бамбіть Бамбас!
показати весь коментар
13.07.2022 07:45 Відповісти
А що тут такого? Буває ж масло масляне.
показати весь коментар
13.07.2022 09:29 Відповісти
Десь на Цензорі в коментарях читав , що розфігачать склади , а потім візьмуться за ППО
показати весь коментар
13.07.2022 07:35 Відповісти
якраз слухаю Івана Яковину, те саме каже
показати весь коментар
13.07.2022 08:50 Відповісти
ППО , как правило, в глубине фронта, стоят далекоВАТО, а будут и дальше отодвигать, но американцы будут более дальнобойные рокеты нам подвозить
показати весь коментар
13.07.2022 12:15 Відповісти
Добре наші хлопці влучили чи в склади з "селітрою" чи по їхніх ПВО .Я сподіваюсь ватникам сподобалась.
показати весь коментар
13.07.2022 07:54 Відповісти
Вроде как по Бахмуту в ответ прилетало.
показати весь коментар
13.07.2022 08:01 Відповісти
Дид Байдин бимбас бадминтонил бадминтонил, да не выбадминтонил.
показати весь коментар
13.07.2022 08:41 Відповісти
Президент України містер HIMARS внезапно и вираломно напал на Украину...но Мавзолейній шакал путлер держе оборону... України...
показати весь коментар
13.07.2022 09:00 Відповісти
Всмысле девять, куда ещё три делось? Должно быть кратным шести, вы что то путаете черти от страха. И оттуда у Украины точки У? Их давно израсходовали.
показати весь коментар
13.07.2022 09:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tknwLFKaNRk Какие ваши доказательства кацапы?

https://www.youtube.com/watch?v=tknwLFKaNRk


показати весь коментар
13.07.2022 09:17 Відповісти
DaJОшь цапорылым на нашей земле пэкэльнi нiщаки, до полного их изничтожения. Богу - богово, каазламордым - земля стекловатой( на том свете).
показати весь коментар
13.07.2022 09:22 Відповісти
Якщо проаналізувати, то діло було так: В ніч на 11 липня ВСУ намагалися вдарити по складу боеприпасів, але ППО РФії збили "Точки-У". В ніч на 13 липня ВСУ "Хаймерсами" подавили ППО і одразу "Точками-У" знищіли склад. Так всі повідомлення займають свое логічне місце.
показати весь коментар
13.07.2022 09:55 Відповісти
Bis bald, orki!
показати весь коментар
13.07.2022 09:57 Відповісти
Ja-ja, bez baldy!
показати весь коментар
13.07.2022 12:42 Відповісти
"13 Июля, 2022 г. ЗЕНИТНАЯ РАКЕТНАЯ СИСТЕМА С-300ПМ «ФАВОРИТ» ANTIAIRCRAFT MISSILE SYSTEM S-300PM «FAVORITE» 30.05.2017 Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в Хабаровском крае провели условные пуски ракет по наземным целям - бронетехнике условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В округе отметили, что поднятые по тревоге зенитчики были переброшены в район стрельб, по пути отразив нападение диверсантов «неприятеля», преодолев зараженный участок местности и выполнив ряд специальных нормативов. «Затем личный состав зенитных ракетных систем С-300 выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим бронетехнику условного противника в одном из районов Хабаровского края», - сказали в пресс-службе, не уточнив, сколько человек приняли участие в учениях. В округе напомнили, что зенитные системы С-300 способны уничтожать наземные цели, получая их координаты от разведывательных подразделений сухопутных войск.

Источник: http://bastion-karpenko.ru/index/http://bastion-karpenko.ru/s-300pm/ http://bastion-karpenko.ru/s-300pm/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
показати весь коментар
13.07.2022 10:38 Відповісти
по пути отразив нападение диверсантов «неприятеля».
показати весь коментар
13.07.2022 14:34 Відповісти
✅ ПВО всея Лугандонии уничтожили все 9 ракет HIMARS'a, приняв удар на себя!
показати весь коментар
13.07.2022 12:41 Відповісти
недавно була інфа, яку систему захисту з повітря орки розробили для своєї нової стратегракетки. Біля пускової розміщується база ствольної арти із задраними до верху стволами. І коли прилітає, сто стволів одночасно стріляють вверх, і ніщо не пролетить через море вогню. Голитьба на видумки дуже і дуже хитра.
А проти Хаймерсів вони придумали. Заходять диверсанти. дають кординати Хаймарсів а тут вони з с 300 стріляють по землі. Хитро, інтересно, а чукчі вже танцюють, мордва вже пішла в присядки, навіть не закушуючи.
показати весь коментар
13.07.2022 13:29 Відповісти
 
 