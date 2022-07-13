Окупанти заявили, що ЗСУ завдали масованого удару по ППО біля Луганська

Після вибухів у Луганську у так званій "ЛНР" заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Ракета "Точка-У", за попередніми даними, збита над Луганськом.

Ракету нібито збили в районі селища Ювілейне, що входить до складу Луганська.

Водночас РИА Новости повідомляє, що, як мінімум, чотири зенітні ракетні ракети були запущені по повітряних цілях на захід від Луганська.

Представник Народної міліції так званої "ЛНР" Андрій Марочко повідомив, що українська армія завдала масованого удару по військовій частині протиповітряної оборони (ППО), яка захищає небо над Луганськом.

"Збройні формування України завдали масованого удару по військовій частині ППО, яка забезпечує безпеку міста Луганськ".

Згодом у так званій "ЛНР" заявили, що Збройні сили України випустили по Луганську дев'ять ракет із реактивних систем залпового вогню американського виробництва HIMARS.

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