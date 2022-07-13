Завтра послы ЕС начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России, - Йозвяк

После ЕС 14 июля начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России.

Об этом в Twitter пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Консультации между послами ЕС по поводу новых санкций ЕС против России начнутся завтра. По оптимистическому сценарию, ограничения должны быть утверждены на следующей неделе", - говорится в сообщении.

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