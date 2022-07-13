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Новости Санкции против России
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Завтра послы ЕС начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России, - Йозвяк

рф,єс,євросоюз,санкції

После ЕС 14 июля начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России.

Об этом в Twitter пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Консультации между послами ЕС по поводу новых санкций ЕС против России начнутся завтра. По оптимистическому сценарию, ограничения должны быть утверждены на следующей неделе", - говорится в сообщении.

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Автор: 

санкции (11266) Евросоюз (17088) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+3
А Ермака в него включат?
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13.07.2022 11:52
+2
потриндять..зітхнуть та й заборонять, наприклад, ввозити мийні засоби..або шоколад..
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13.07.2022 12:00
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как трубу привезут из канады, так сразу и начнут обсуждать новый пакет
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13.07.2022 11:51 Ответить
А Ермака в него включат?
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13.07.2022 11:52 Ответить
Дабы страны ЕС не замёрзли зимой плешь Мавзолейная закроет вентиль до следующей зимы...поскольку на рабZee постоянно взрываецца Селитра... курят крысы путлера даже в неположенных месьтях...включая крейцер Московия.. и подлодка Курск...карочи ни надёжный газовый поставщик...
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13.07.2022 12:00 Ответить
потриндять..зітхнуть та й заборонять, наприклад, ввозити мийні засоби..або шоколад..
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13.07.2022 12:00 Ответить
безкінечні санкції ЄС.після восьмих, будуть десяті ,тридцяті,соті і т.д
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13.07.2022 12:02 Ответить
й чим це погано? чим більше санкцій - тим краще. паРаша економічно здується значно раніше, чім у військовому плані. зайвохромосомним істотам на паРаші, звісно, не привикати існувати у лайні, але слідом за економічним крахом прийде і військовій, без технологій, які відбирають та нищать санкції, кацапи зможуть будувати катапульти й переходити на використання коней та шашок.
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13.07.2022 12:13 Ответить
Бавовна на "Дружбі" з нашого боку стала б непоганим бонусом до пакету - і хай мадяри не дякують.
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13.07.2022 12:12 Ответить
Ще хай не забудуть похитати з осудом головою та насваритись пальцем.
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13.07.2022 12:19 Ответить
Послы собрались обсуждать 107-й пакет санкций. Но за газ и нефть и удобрения деньги пересылать не отказались.
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13.07.2022 13:40 Ответить
ми не при ділах
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13.07.2022 13:47 Ответить
 
 