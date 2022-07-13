Оккупанты обстреливают Одесщину ракетами для обнаружения места дислокации ПВО, - Братчук

Российские захватчики не прекращают запускать ракеты по Одесской области, в том числе применяют противорадиолокационные ракеты, пытаясь выявить места дислокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Командованию Сил обороны известно, какие именно объекты отыскивают рашисты, поэтому обеспечивается их надежная маскировка. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские захватчики все чаще выпускают ракеты по Одесской области, нанося удары по жилым зданиям и постройкам инфраструктуры, но пытаются также прощупать места дислокации объектов нашей обороны, сформированные с начала полномасштабного вторжения. К примеру, 12 июля задействовали для пусков противорадиолокационных ракет типа Х-31 истребители Су-30. Однако не достигли целей – ни одна из ракет не долетела до пределов Одесщины", - отметил Братчук.

По его словам, командование Сил обороны понимает, по каким именно объектам пытаются попасть рашисты и обеспечивает отпор противнику.

Представитель ОВА подчеркнул, что в последнее время силы ПВО и другие подразделения ВСУ получили новейшую технику для отражения атак противника. Вместе с тем, воины постоянно повышают боеготовность.

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"Поскольку вероятность повторных ракетных ударов остается очень высокой. Как с борта истребителей, так и двух надводных кораблей и двух ракетоносных субмарин, суммарно оснащенных 24 оперативно-тактическими ракетами. И обстрелы происходят буквально ежедневно", - добавил Братчук.