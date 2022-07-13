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Новини Війна
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Окупанти обстрілюють Одещину ракетами для виявлення місця дислокації ППО, - Братчук

прокуратура,одещина,обстріл

Російські загарбники не припиняють запускати ракети по Одещині, в тому числі застосовують протирадіолокаційні ракети, намагаючись виявити місця дислокації підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ.

 Командуванню Сил оборони відомо, які саме об'єкти відшукують рашисти, тож забезпечується їх надійне маскування. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські загарбники все частіше випускають ракети по Одеській області, завдаючи ударів по житлових будівлях та спорудах інфраструктури, а й намагаються також промацати місця дислокації об’єктів нашої оборони, сформовані з початку повномасштабного вторгнення. Приміром, 12 липня задіяли для пусків протирадіолокаційних ракет типу Х-31 винищувачі Су-30. Проте не досягли цілей - жодна з ракет не долетіла до меж Одещини", - зазначив Братчук.

За його словами, командування Сил оборони розуміє, по яких саме об'єктах намагаються влучити рашисти і забезпечує відсіч противнику.

Речник ОВА наголосив, що останнім часом сили ППО та інші підрозділи ЗСУ отримали новітню техніку для відбиття атак противника. Разом з тим, воїни невпинно підвищують боєготовність.

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"Оскільки імовірність повторних ракетних ударів залишається дуже високою. Як з борту винищувачів, так і двох надводних кораблів і двох ракетоносних субмарин, що сумарно споряджені 24 оперативно-тактичними ракетами. І обстріли відбуваються буквально щодня", - додав Братчук.

Автор: 

обстріл (28316) Одеська область (3188) ППО (3165) ракети (4014) Братчук Сергій (145)


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В Параше так и не поняли, что наши ракеты на колёсиках, поэтому они на месте не стоят.
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13.07.2022 13:57 Відповісти
Мабуть, варто й нашим військам прийняти на озбоєння отаку стратегічну методу ведення бойових дій. Хіба було б чим пуляти по окупантах.
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13.07.2022 14:13 Відповісти
Зрівняйте Севастополь та базу з землею. Майже 80% обстрілів йдуть з Севастополя.
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13.07.2022 14:53 Відповісти
 
 