Ни один гражданин РФ еще не получил визу в Украину, - ГПСУ

После введения в действие визового режима для россиян ни один из них визу еще не получил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ни один гражданин россии не получил пока визу в Украину", - сказал он.

По последним сообщениям, отметил спикер ГНСУ, в том числе и из МИД, всего за несколько дней были поданы заявки от 10 человек на визу. Среди них шесть заявок были поданы на краткосрочную визу для поездок в частных целях, остальные – на длительную для воссоединения семьи.

Демченко напомнил, что пока каждый человек будет проверяться. Спикер в очередной раз подчеркнул, что даже наличие визы "это не безусловное основание для пересечения границы, потому что те, кто пересекает границу, должны соответствовать другим условиям въезда, что предусмотрено нашим законодательством.

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