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Ни один гражданин РФ еще не получил визу в Украину, - ГПСУ

віза

После введения в действие визового режима для россиян ни один из них визу еще не получил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ни один гражданин россии не получил пока визу в Украину", - сказал он.

По последним сообщениям, отметил спикер ГНСУ, в том числе и из МИД, всего за несколько дней были поданы заявки от 10 человек на визу. Среди них шесть заявок были поданы на краткосрочную визу для поездок в частных целях, остальные – на длительную для воссоединения семьи.

Демченко напомнил, что пока каждый человек будет проверяться. Спикер в очередной раз подчеркнул, что даже наличие визы "это не безусловное основание для пересечения границы, потому что те, кто пересекает границу, должны соответствовать другим условиям въезда, что предусмотрено нашим законодательством.

Читайте: Визы для въезда в Украину россияне будут получать через третью страну, - Немчинов

виза (1238) иностранец (490) россия (95418) визовый режим (486) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+13
До закінчення війни і виплати репарацій ніяких віз кацапам не видавати. Я не памятаю візового режиму з фашистською Німеччиною під час Другої світової. Також не бачу візового режиму в між Північною і Південною Кореями. Після вибиття кацапів з України кордони мають бути облаштовані на тотальне знищення всіх тварюк які сюди будуть тікати з ********** масово. Вони вже почали "просочуватися" через всі щілини. У кацапів демографічна криза і ми ладні їм допомогти шляхом депортації всіх без винятку прокацаплених "руzкомірцєв" (вбитих та ще живих) на пмж або пмп (постійне місце поховання) в *********.
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13.07.2022 17:37
+10
Московиту одержати українську візу має бути важче ніж Нобелівську Премію.
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13.07.2022 17:39
+10
Гражданин рабZeи Дмитрий Быков...типа пысатель...недавно заехал в Украину...с неизвестной целью...недавно у него брал интервью Евгений Киселев...
Понаехало типа правильных "рюzzkuх" до вина и трошки...Быков отозвался об украинцах очень негативно...мягко сказать...
Выгнать нафиг крысеныша на Помойку путлера...
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13.07.2022 17:46
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Нормальним не треба, а у ДРГ є білоруські паспорти
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13.07.2022 17:28 Ответить
нормальным уже никогда не понадобятся.
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13.07.2022 17:31 Ответить
Нах вони нам потрібні? Забудемо про них.
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13.07.2022 18:10 Ответить
Пока нет надобности, у них пока действует безвиз, и даже бесплатный проезд по территории Украины.
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13.07.2022 17:29 Ответить
Ну та йух з ними.
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13.07.2022 17:30 Ответить
У них «дарога жизни» через Кримнаш, їм візи не треба.
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13.07.2022 17:36 Ответить
До закінчення війни і виплати репарацій ніяких віз кацапам не видавати. Я не памятаю візового режиму з фашистською Німеччиною під час Другої світової. Також не бачу візового режиму в між Північною і Південною Кореями. Після вибиття кацапів з України кордони мають бути облаштовані на тотальне знищення всіх тварюк які сюди будуть тікати з ********** масово. Вони вже почали "просочуватися" через всі щілини. У кацапів демографічна криза і ми ладні їм допомогти шляхом депортації всіх без винятку прокацаплених "руzкомірцєв" (вбитих та ще живих) на пмж або пмп (постійне місце поховання) в *********.
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13.07.2022 17:37 Ответить
Московиту одержати українську візу має бути важче ніж Нобелівську Премію.
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13.07.2022 17:39 Ответить
Нехай щастить!
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13.07.2022 17:41 Ответить
Але дещо все таки отримали...Два квадратних метра української землі отримали без всякої візи вже скоро сорок тисяч москалів але і тут треба норми переглядувати...Два метри на десятьох...Шкода землю на ту падлину,на ній потім може нічого не рости...
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13.07.2022 17:41 Ответить
прикинула так..війна..1941 рік, вересень...фройляйн коменданта Курта ********* пише йому - "любий, там ти в Києві страти в Бабиному Яру плануєш, можна я приїду подивитись?" А він відповідає - "Ні, не вийде, совєти тобі візу не дадуть"

Дурдом..які нафіг візи? У танків безвізовий режим!!
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13.07.2022 17:45 Ответить
Гражданин рабZeи Дмитрий Быков...типа пысатель...недавно заехал в Украину...с неизвестной целью...недавно у него брал интервью Евгений Киселев...
Понаехало типа правильных "рюzzkuх" до вина и трошки...Быков отозвался об украинцах очень негативно...мягко сказать...
Выгнать нафиг крысеныша на Помойку путлера...
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13.07.2022 17:46 Ответить
Він до москворотих братів приїхав.
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13.07.2022 19:58 Ответить
какая виза врагам?!совсем *********?!
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13.07.2022 17:47 Ответить
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13.07.2022 17:53 Ответить
Начинайте уже копать каньйон,и начинайте переговоры с Египтом о закупке нильских крокодилов...
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13.07.2022 17:56 Ответить
Надо еще ввести выездные визы для них, платные
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13.07.2022 17:57 Ответить
Предупреждать всех парашников: мы не звери, и визы будем выдавать. Но ждать их 99 лет.
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13.07.2022 17:58 Ответить
А Биков, котртий з Арестовичем дуетом...?
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13.07.2022 17:58 Ответить
сам факт возможности предоставления виз оккупантам и убийцам украинского народа, является позором и унижением украинцев
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13.07.2022 18:11 Ответить
Візу ні, а громадянство-так
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13.07.2022 18:12 Ответить
я за безвизовый режим. Визы не выдавать лет семьдесят, пока эти не помрут

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13.07.2022 18:12 Ответить
ну подумайте, зачем кацапу визы, у него в Украине никого нет. Визы будут брать украинцы, которые родились в Украине , учились, после окончания ВУЗа были распределены по всему "союзу" и так и остались там, их как украинцев никто обратно даже не постарался вернуть, ни программы возвращения,, ни соединения всех украинцев. А постарались для этого кацапы у власти в Украине. Им не нужно было сосредоточение украинцев в одной стране, так легче добивать внутри. Зато кацапов своих навезли, раздали паспорта и они до сих пор управляют украинцами. И таким украинцам уже много лет.
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13.07.2022 18:14 Ответить
Які візи для козломордих виродкiв?
Візи тільки - *****.
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13.07.2022 18:16 Ответить
Чого, дермак і Татаров посприяють.
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13.07.2022 18:17 Ответить
угу! вони просто зразу громадянство отримують!(((
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13.07.2022 18:19 Ответить
На#уй з пляжу!
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13.07.2022 18:23 Ответить
Жоден громадянин рф отримав візу в Україну. Ну жоден, зовсім непогано, то може й не треба більше? жоден вже ж є. Вистачить нам.
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13.07.2022 18:24 Ответить
"Жоден громадянин РФ не отримав поки візу в Україну", - сказав він. Джерело:

Хто ж сумнівався, що рашисти побіжать отримувати візи, якщо вони по "безвізу" ще з 24.02 заперлись в Україну.
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13.07.2022 18:25 Ответить
Нічьо, скоро відпрацюють "канали", затвердять "тарифи" (турістіческая, бізнес, воссоєдінєніє семьі, срочний...), з'являться "частниє візовиє центри", "пункти пропуска"...
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13.07.2022 19:00 Ответить
Надайте візу скабеєвій, соловьйову та іншим "руським гігантам великої брехні", нехай приїдуть щоб обкакатися від сорому за агресивні окупаційні дії клятої московії та розповісти потім всім одурманеним ними кацапам
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13.07.2022 21:28 Ответить
Візи то не отримали, а скільки перетнуло кордон без віз, за бабло?
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13.07.2022 21:37 Ответить
Проблемы не с теми, кто цивилизовано просит разрешение, а с теми кто нагло с оружием вломился не кого не спрашивая, убивает, насилует и грабит!
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13.07.2022 22:07 Ответить
 
 