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Новини
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Жоден громадянин РФ ще не отримав візу в Україну, - ДПСУ

віза

Після введення в дію візового режиму для росіян жоден з них візу ще не отримав.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Жоден громадянин РФ не отримав поки візу в Україну", - сказав він.

За останніми повідомленнями, зазначив речник ДПСУ, у тому числі і з МЗС, лише за декілька днів були подані заявки від 10 осіб на візу. Серед них шість заявок були подані на короткострокову візу для поїздок з приватною метою, решта – на довготривалу для возз’єднання сім’ї.

Демченко наголосив, що наразі кожна особа буде перевірятись. Водночас, додав він, наявність візи "це не безумовна підстава для перетину кордону, бо ті, хто перетинає кордон, мають відповідати іншим умовам в’їзду, що передбачено нашим законодавством".

Читайте: Візи для в’їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну, - Немчінов

Автор: 

віза (732) іноземець (388) росія (65007) візовий режим (361) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+13
До закінчення війни і виплати репарацій ніяких віз кацапам не видавати. Я не памятаю візового режиму з фашистською Німеччиною під час Другої світової. Також не бачу візового режиму в між Північною і Південною Кореями. Після вибиття кацапів з України кордони мають бути облаштовані на тотальне знищення всіх тварюк які сюди будуть тікати з ********** масово. Вони вже почали "просочуватися" через всі щілини. У кацапів демографічна криза і ми ладні їм допомогти шляхом депортації всіх без винятку прокацаплених "руzкомірцєв" (вбитих та ще живих) на пмж або пмп (постійне місце поховання) в *********.
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13.07.2022 17:37
+10
Московиту одержати українську візу має бути важче ніж Нобелівську Премію.
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13.07.2022 17:39
+10
Гражданин рабZeи Дмитрий Быков...типа пысатель...недавно заехал в Украину...с неизвестной целью...недавно у него брал интервью Евгений Киселев...
Понаехало типа правильных "рюzzkuх" до вина и трошки...Быков отозвался об украинцах очень негативно...мягко сказать...
Выгнать нафиг крысеныша на Помойку путлера...
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13.07.2022 17:46
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Нормальним не треба, а у ДРГ є білоруські паспорти
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13.07.2022 17:28 Відповісти
нормальным уже никогда не понадобятся.
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13.07.2022 17:31 Відповісти
Нах вони нам потрібні? Забудемо про них.
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13.07.2022 18:10 Відповісти
Пока нет надобности, у них пока действует безвиз, и даже бесплатный проезд по территории Украины.
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13.07.2022 17:29 Відповісти
Ну та йух з ними.
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13.07.2022 17:30 Відповісти
У них «дарога жизни» через Кримнаш, їм візи не треба.
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13.07.2022 17:36 Відповісти
До закінчення війни і виплати репарацій ніяких віз кацапам не видавати. Я не памятаю візового режиму з фашистською Німеччиною під час Другої світової. Також не бачу візового режиму в між Північною і Південною Кореями. Після вибиття кацапів з України кордони мають бути облаштовані на тотальне знищення всіх тварюк які сюди будуть тікати з ********** масово. Вони вже почали "просочуватися" через всі щілини. У кацапів демографічна криза і ми ладні їм допомогти шляхом депортації всіх без винятку прокацаплених "руzкомірцєв" (вбитих та ще живих) на пмж або пмп (постійне місце поховання) в *********.
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13.07.2022 17:37 Відповісти
Московиту одержати українську візу має бути важче ніж Нобелівську Премію.
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13.07.2022 17:39 Відповісти
Нехай щастить!
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13.07.2022 17:41 Відповісти
Але дещо все таки отримали...Два квадратних метра української землі отримали без всякої візи вже скоро сорок тисяч москалів але і тут треба норми переглядувати...Два метри на десятьох...Шкода землю на ту падлину,на ній потім може нічого не рости...
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13.07.2022 17:41 Відповісти
прикинула так..війна..1941 рік, вересень...фройляйн коменданта Курта ********* пише йому - "любий, там ти в Києві страти в Бабиному Яру плануєш, можна я приїду подивитись?" А він відповідає - "Ні, не вийде, совєти тобі візу не дадуть"

Дурдом..які нафіг візи? У танків безвізовий режим!!
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13.07.2022 17:45 Відповісти
Гражданин рабZeи Дмитрий Быков...типа пысатель...недавно заехал в Украину...с неизвестной целью...недавно у него брал интервью Евгений Киселев...
Понаехало типа правильных "рюzzkuх" до вина и трошки...Быков отозвался об украинцах очень негативно...мягко сказать...
Выгнать нафиг крысеныша на Помойку путлера...
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13.07.2022 17:46 Відповісти
Він до москворотих братів приїхав.
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13.07.2022 19:58 Відповісти
какая виза врагам?!совсем *********?!
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13.07.2022 17:47 Відповісти
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13.07.2022 17:53 Відповісти
Начинайте уже копать каньйон,и начинайте переговоры с Египтом о закупке нильских крокодилов...
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13.07.2022 17:56 Відповісти
Надо еще ввести выездные визы для них, платные
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13.07.2022 17:57 Відповісти
Предупреждать всех парашников: мы не звери, и визы будем выдавать. Но ждать их 99 лет.
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13.07.2022 17:58 Відповісти
А Биков, котртий з Арестовичем дуетом...?
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13.07.2022 17:58 Відповісти
сам факт возможности предоставления виз оккупантам и убийцам украинского народа, является позором и унижением украинцев
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13.07.2022 18:11 Відповісти
Візу ні, а громадянство-так
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13.07.2022 18:12 Відповісти
я за безвизовый режим. Визы не выдавать лет семьдесят, пока эти не помрут

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13.07.2022 18:12 Відповісти
ну подумайте, зачем кацапу визы, у него в Украине никого нет. Визы будут брать украинцы, которые родились в Украине , учились, после окончания ВУЗа были распределены по всему "союзу" и так и остались там, их как украинцев никто обратно даже не постарался вернуть, ни программы возвращения,, ни соединения всех украинцев. А постарались для этого кацапы у власти в Украине. Им не нужно было сосредоточение украинцев в одной стране, так легче добивать внутри. Зато кацапов своих навезли, раздали паспорта и они до сих пор управляют украинцами. И таким украинцам уже много лет.
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13.07.2022 18:14 Відповісти
Які візи для козломордих виродкiв?
Візи тільки - *****.
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13.07.2022 18:16 Відповісти
Чого, дермак і Татаров посприяють.
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13.07.2022 18:17 Відповісти
угу! вони просто зразу громадянство отримують!(((
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13.07.2022 18:19 Відповісти
На#уй з пляжу!
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13.07.2022 18:23 Відповісти
Жоден громадянин рф отримав візу в Україну. Ну жоден, зовсім непогано, то може й не треба більше? жоден вже ж є. Вистачить нам.
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13.07.2022 18:24 Відповісти
"Жоден громадянин РФ не отримав поки візу в Україну", - сказав він. Джерело:

Хто ж сумнівався, що рашисти побіжать отримувати візи, якщо вони по "безвізу" ще з 24.02 заперлись в Україну.
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13.07.2022 18:25 Відповісти
Нічьо, скоро відпрацюють "канали", затвердять "тарифи" (турістіческая, бізнес, воссоєдінєніє семьі, срочний...), з'являться "частниє візовиє центри", "пункти пропуска"...
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13.07.2022 19:00 Відповісти
Надайте візу скабеєвій, соловьйову та іншим "руським гігантам великої брехні", нехай приїдуть щоб обкакатися від сорому за агресивні окупаційні дії клятої московії та розповісти потім всім одурманеним ними кацапам
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13.07.2022 21:28 Відповісти
Візи то не отримали, а скільки перетнуло кордон без віз, за бабло?
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13.07.2022 21:37 Відповісти
Проблемы не с теми, кто цивилизовано просит разрешение, а с теми кто нагло с оружием вломился не кого не спрашивая, убивает, насилует и грабит!
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13.07.2022 22:07 Відповісти
 
 