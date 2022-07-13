Жоден громадянин РФ ще не отримав візу в Україну, - ДПСУ

Після введення в дію візового режиму для росіян жоден з них візу ще не отримав.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Жоден громадянин РФ не отримав поки візу в Україну", - сказав він.

За останніми повідомленнями, зазначив речник ДПСУ, у тому числі і з МЗС, лише за декілька днів були подані заявки від 10 осіб на візу. Серед них шість заявок були подані на короткострокову візу для поїздок з приватною метою, решта – на довготривалу для возз’єднання сім’ї.

Демченко наголосив, що наразі кожна особа буде перевірятись. Водночас, додав він, наявність візи "це не безумовна підстава для перетину кордону, бо ті, хто перетинає кордон, мають відповідати іншим умовам в’їзду, що передбачено нашим законодавством".

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