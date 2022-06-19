Візи для в’їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну, - Немчінов

Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", - сказав Немчінов.

За його словами, після того, як буде ухвалене відповідне рішення МЗС додатково поінформує про спосіб отримання візи та її вартість.

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"З 1 липня громадяни Російської Федерації, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або відкритої заздалегідь візи, наприклад, робочої чи інших віз, які існують, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, 17 червня Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ. У Думі РФ заявили, що не вводитимуть візи для українців.