Візи для в’їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну, - Немчінов
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Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", - сказав Немчінов.
За його словами, після того, як буде ухвалене відповідне рішення МЗС додатково поінформує про спосіб отримання візи та її вартість.
"З 1 липня громадяни Російської Федерації, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або відкритої заздалегідь візи, наприклад, робочої чи інших віз, які існують, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні", - сказав Немчінов.
Нагадаємо, 17 червня Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ. У Думі РФ заявили, що не вводитимуть візи для українців.
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Визы в любом случае будет выдавать Украина через свои консульские учреждения. Просто в третьих странах, поскольку с рф дипломатические и консульские сношения прерваны из-за войны.
В теории это может быть любое консульство Украины, но на практике, чтобы сконцентрировать возможности контр-разведки и т.п., скорее всего будут определены конкретные страны (или одна страна), консульства Украины в которых (которой) будут уполномочены заниматься прошениями граждан рф.
Так что речи не идёт о том, что турки, венгры или грузины "кого-то нам напускают" - пускать / не пускать будут наши консульские работники. Это раз.
Белоруссам виза пока не нужна, так что "напускают "хороших" белоруссов" - это тоже неактуально пока что.
Что касается в принципе определения страны-представителя (вторая тема), это обычная практика при разрыве дипломатических / консульских отношений. Их как-бы нет (разорваны), но иногда какие-то вопросы возникают, которые несмотря ни на что надо решить (например, пограничные стихийные бедствия или техногенные катастрофы, трансграничный теракт и т.п.). Для таких ситуаций принято при разрыве отношений назначать (по согласованию, разумеется) какую-то третью страну, которая имеет дипломатические отношения с обеими враждующими странами. Например, после русско-грузинской войны 2008 года интересы Грузии в рф представляла Швейцария.
Снова-таки есть разница между дипломатическим представительством и консульским.
Правда в случае с Украиной это хлопотно - страна слишком большая и точек соприкоснования слишком много. В нашем случае это могли бы потянуть, с моей точки зрения, только 4 страны : США, Британия, Польша, Турция. Но тоже проблемно. Дипломатический персонал первых двух в рф радикально сокращён на взаимной основе. Особенно США - они даже своим гражданам консульские услуги ограничили.
Можно использовать опыт ЕС о коллективной помощи. У них когда одна из стран имеет проблемы с третьей страной (вне блока), то консульства всех остальных стран-членов помогают гражданам этой страны. Так было с датчанами, когда они были в зарубе с Ираном по поводу каррикатур их журналиста на пророка Мухаммеда. Тогда отношения свернули, но консульства остальных стран ЕС обслуживали граждан Королевства. Учитывая размеры Украины и наше будущее кандидатство в ЕС, Союз мог бы поступить аналогично и с нами. Об этом Зеленский должен говорить с ЕС, мне кажется.
Це ви, шановний, аудиторію, так би мовити, околичними шляхами, схиляєте до варіанту з Оманом?
Ціна $500 на добу
Зачем им для этого визы?
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Тому кожен кацап то є ворог у 99% вирадках , тому сіто для всіх !
бажано через гондурас аба папуа-нова гвінея
а взагалі для чого в Україні біологічне сміття?
ліпше повна заборона для кацапів відвідувати Україну
Які взагалі можуть бути візи для братніх агресорів? Спершу повиловлюйте тих, які ВЖЕ скористалися нашою готинною неспроможністю і панаєхалі сюди для ведення підривної діяльності.