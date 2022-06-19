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Візи для в’їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

віза

Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", - сказав Немчінов.

За його словами, після того, як буде ухвалене відповідне рішення МЗС додатково поінформує про спосіб отримання візи та її вартість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов пояснив, як російська пропагандистка Овсяннікова могла в’їхати на територію України: "У нас ще немає візового режиму з РФ"

"З 1 липня громадяни Російської Федерації, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або відкритої заздалегідь візи, наприклад, робочої чи інших віз, які існують, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, 17 червня Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ. У Думі РФ заявили, що не вводитимуть візи для українців.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+44
Краще через США, а візи до США видавати в Україні
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19.06.2022 18:23
+26
Які пункти пропуску? Які росіяни? Війна,зебіли!!!!
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19.06.2022 18:30
+26
Навіщо вони тут взагалі здалися? Не пускати взагалі років 200.
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19.06.2022 18:31
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Було б дуже добре як через Польщу
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19.06.2022 18:18 Відповісти
Краще через США, а візи до США видавати в Україні
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19.06.2022 18:23 Відповісти
да Вы, батенька, интриган ))))
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19.06.2022 18:30 Відповісти
не, математику люблю, це буде перша петля Мебіуса в дипломатії))))))
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19.06.2022 18:39 Відповісти
предлагаю ТАЙВАНЬ китайцы Тайваня НЕНАВИДЯТ ********* из за их союза с Коммуняками Большого (материкового) Китая...КНР......а доехать к ним можно только через страны.... которые обложили санкциями *********..... следовательно визу ни одно кацопорылое не получит для попадания в Украину...
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19.06.2022 18:42 Відповісти
Жєстокій ви челавєк...
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19.06.2022 18:59 Відповісти
у мене взагалі безліч цікавий їдей як абустроїть раїсю))))
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19.06.2022 19:55 Відповісти
Нічого обмовляти пристойну людину, яка не пропонувала видавати візи ординцям через Генеральний штаб ЗСУ!
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19.06.2022 23:22 Відповісти
А чому недоручити цю справу сайту Миротворець ?
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20.06.2022 07:43 Відповісти
так вони вже видають казламордим візи кому в Україну, кому по Україні, кому над Україною, в залежності від стану та розкиданості трупів
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20.06.2022 11:38 Відповісти
Які пункти пропуску? Які росіяни? Війна,зебіли!!!!
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19.06.2022 18:30 Відповісти
Це була іронія
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19.06.2022 18:58 Відповісти
Нє! Польща рідна, але тільки через Еквадор. Це дружня до України держава. Візи видавати в Кіто, особисто на руки
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19.06.2022 18:33 Відповісти
Ким та коли була знята заборона в'їзду кацапам чоловічої статі з 18 років до 60 ???? Диверсанти зовнішні заїзжали в Україну сотнями щонайменше за півроку до масштабного вторгнення...
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19.06.2022 19:15 Відповісти
Польша - ідеальний варіант.
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19.06.2022 20:12 Відповісти
только через Польшу
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19.06.2022 22:12 Відповісти
Вам мало здесь нелегалов, теперь еще и визы выдавать нужно?
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19.06.2022 18:19 Відповісти
Безвиз закончился кацапчик
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19.06.2022 19:06 Відповісти
зараз ці треті країни, типу туреччини чи угорщини з грузією напускають вам хороших рузкіх і їблорусів... мде...
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19.06.2022 18:19 Відповісти
Как они и кого напускают. Они просто бумажки принимать будут. Выдавать визы все равно ниши будут .
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19.06.2022 18:24 Відповісти
Новость подана некорректно . . . + министр КМ смешал 2 темы в одной.

Визы в любом случае будет выдавать Украина через свои консульские учреждения. Просто в третьих странах, поскольку с рф дипломатические и консульские сношения прерваны из-за войны.
В теории это может быть любое консульство Украины, но на практике, чтобы сконцентрировать возможности контр-разведки и т.п., скорее всего будут определены конкретные страны (или одна страна), консульства Украины в которых (которой) будут уполномочены заниматься прошениями граждан рф.
Так что речи не идёт о том, что турки, венгры или грузины "кого-то нам напускают" - пускать / не пускать будут наши консульские работники. Это раз.
Белоруссам виза пока не нужна, так что "напускают "хороших" белоруссов" - это тоже неактуально пока что.

Что касается в принципе определения страны-представителя (вторая тема), это обычная практика при разрыве дипломатических / консульских отношений. Их как-бы нет (разорваны), но иногда какие-то вопросы возникают, которые несмотря ни на что надо решить (например, пограничные стихийные бедствия или техногенные катастрофы, трансграничный теракт и т.п.). Для таких ситуаций принято при разрыве отношений назначать (по согласованию, разумеется) какую-то третью страну, которая имеет дипломатические отношения с обеими враждующими странами. Например, после русско-грузинской войны 2008 года интересы Грузии в рф представляла Швейцария.
Снова-таки есть разница между дипломатическим представительством и консульским.
Правда в случае с Украиной это хлопотно - страна слишком большая и точек соприкоснования слишком много. В нашем случае это могли бы потянуть, с моей точки зрения, только 4 страны : США, Британия, Польша, Турция. Но тоже проблемно. Дипломатический персонал первых двух в рф радикально сокращён на взаимной основе. Особенно США - они даже своим гражданам консульские услуги ограничили.
Можно использовать опыт ЕС о коллективной помощи. У них когда одна из стран имеет проблемы с третьей страной (вне блока), то консульства всех остальных стран-членов помогают гражданам этой страны. Так было с датчанами, когда они были в зарубе с Ираном по поводу каррикатур их журналиста на пророка Мухаммеда. Тогда отношения свернули, но консульства остальных стран ЕС обслуживали граждан Королевства. Учитывая размеры Украины и наше будущее кандидатство в ЕС, Союз мог бы поступить аналогично и с нами. Об этом Зеленский должен говорить с ЕС, мне кажется.
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19.06.2022 19:07 Відповісти
Я зрозумів!...
Це ви, шановний, аудиторію, так би мовити, околичними шляхами, схиляєте до варіанту з Оманом?
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19.06.2022 23:08 Відповісти
Через Польшу. Отличный вариант.
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19.06.2022 18:22 Відповісти
Сподіваюсь не через Угорщину
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19.06.2022 18:25 Відповісти
тобто якщо якась падлюка має заздалегідь відкриту візу, або має тут постійну прописку її все одно мусять пускати? у нас корупціонерів повно, прописку можна "за чоколяду" зробити.
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19.06.2022 18:28 Відповісти
Ее можно и вполне законно сделать, если кто-то просто пропишет человека в своей квартире. Другое дело я не очень понимаю как факт прописки, а так же отсутствие оной влияет на ПМЖ.
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19.06.2022 19:30 Відповісти
Крізь Сомалі з особистою присутністю.
Ціна $500 на добу
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19.06.2022 18:30 Відповісти
Парашники могут ездить в Украину только для того, чтобы лечь здесь на 2 м под землю.
Зачем им для этого визы?
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19.06.2022 18:30 Відповісти
Навіщо вони тут взагалі здалися? Не пускати взагалі років 200.
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19.06.2022 18:31 Відповісти
Польша, Польша, Польша!!!
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19.06.2022 18:31 Відповісти
Раніше росіяни могли хоч якось приїхать до родичів. Зараз взагалі не приїдуть. Бо путін дебіл. До чого не торкнеться, ще гірше стає.
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19.06.2022 18:31 Відповісти
Галя, мене більше хвилює, щоб у Раші вистачило мізків не вводити візовий режим. Кацапи і так в Україну, зараз, не поїдуть, Євробачення з України прибрали, небезпечно зараз в Україні, а кацап, тим більше ризикувати не поїде, "москаляку на гіляку", сама знаєш. Але що не кажи, ми тісно пов'язані, родичі, друзі, знайомі... Я 10 років на Колимі працював, що скажу? "Дякую" суворий, але дивовижний край, прекрасні люди, українців напевно третина. Мій син живе в Раші, дуже давно, перебиратися в Україну він точно не буде. Мені про нього забути, в ім'я ідеалів Майдану? А так я можу до нього поїхати, поки при пам'яті))) а взагалі, гидко все це(((
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20.06.2022 05:59 Відповісти
Проблем о. В окуповане будь яке місце, а там вас бід білі рученьки до рідного сина і куди там ще
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20.06.2022 10:19 Відповісти
Хахахаха! Кацап з візою в Україну.
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19.06.2022 18:32 Відповісти
Давать визу только тем кто может сказать "паляниця".
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19.06.2022 18:33 Відповісти
Сам сказати зможеш? Пишеш російською.
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20.06.2022 05:30 Відповісти
На період військового стану на кой вони тут потрібні.Закінчиться війна тоді треба вірішувати.
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19.06.2022 18:33 Відповісти
Сподіваюсь урочисте виконання гімну України та "Хай живе Степан Бандера" буде умовою видачі?
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19.06.2022 18:34 Відповісти
Та нащо треті ураїни навантаєувати. Заявки на візи приймати тільки на МКС і виключно за особистої присутності.
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19.06.2022 18:41 Відповісти
А платні чи на шару кацапи получати будуть наші візи?
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19.06.2022 18:43 Відповісти
Платні,але в МЗС ще ціну не склали,пишуть - повідомим пізніше.100 000 баксів нормально буде за візу.Гроші брати,в візі відмовляти.За законом візовий збір не повертається в разі відмови
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19.06.2022 18:50 Відповісти
Не треба вони тут, ніяких віз, ніяких гостей - НІЧОГО!

Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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19.06.2022 18:49 Відповісти
Нахрена их вообще пускать???
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19.06.2022 18:52 Відповісти
Тільки уявіть-візи для фашистів з Німеччини в 42-45 роках...що за на.! Яка різниця?
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19.06.2022 18:54 Відповісти
Танунах..війна на повну..а ми думаємо як візи видавати??? Театр абсурду...трупи поскладати на кордоні - нехай шукають родичів.
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19.06.2022 18:58 Відповісти
А ты хотела безвиз для себя оставить?
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19.06.2022 19:02 Відповісти
Наконец свершилось чудо на 8 год войны.
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19.06.2022 19:00 Відповісти
нагадаю, що при пороху ми не пускали взагалі казламордих чоловіків 16-60 років, в 2019 зелупка відмінив заборону. не будь рибкою гуппі, пам'ятай хоч найближчу історію
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19.06.2022 19:12 Відповісти
И еще для получения визы, претенденты на въезд должны будут предоставить 19 справок (от Справки об анализе крови на титрование антител против бешенства - до справки, подтверждающей адекватное психическое состояние). Так же - обязательная справка (с фото) о том, что претендент на визу имеет дома (в рассеи) унитаз и стиральную машинку.
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19.06.2022 19:02 Відповісти
Сразу только предупреждать кацапов, что на территории Украины прав у них чуть меньше, чем у домашних животных. В смысле за жестокое обращение с ними никто не будет наказан.
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19.06.2022 19:06 Відповісти
Только через Кот-д'Ивуар - Берег Слоновой кости - центр мировой работорговли
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19.06.2022 19:28 Відповісти
З власного досвіду скажу, що із усіх країн західної Африки Нігерію ще ніхто не наздогнав у сенсі тотального пізд*цу. У них і нафти багато, усе як у рашці. Так що, мабуть, це буде ідеальний кандидат ..духовно близький
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20.06.2022 01:12 Відповісти
Кожний українець який під час війни їде в ********* є падлом. Я б відразу позбавляв права голосу на виборах років на двадцять і видавав аусвайс на проживання без права займати будь які посади.
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19.06.2022 19:32 Відповісти
Багато українців, друже, їдуть до ********** вимушено, бо на наші терени іншим чином потрапити не можуть, а звідти вже -- хто до Естонії, хто до Грузії, то куди, бідолахи...
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19.06.2022 19:44 Відповісти
Так много вариантов: Польша, Англия, США, Новозеландия, Япония, глаза разбегаются). Лететь в Новозеландию для получения украинской визы я думаю только ради этого стоит попробовать
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19.06.2022 19:42 Відповісти
Це все занадто близько, краще на МКС
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19.06.2022 22:58 Відповісти
Навіть ті хто встиг отримати посвідки , переганяти через сіто до третього коліна, всі памятають як в перші тижні активізувалися міточники , корегувальники ? Всі вони тут чекали свій зірковий час так би мовити .

Тому кожен кацап то є ворог у 99% вирадках , тому сіто для всіх !
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19.06.2022 19:45 Відповісти
Які візи? На буй кацапопітари тут взагалі потрібні
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19.06.2022 19:51 Відповісти
А може цю мразоту впускати через Місяць?, - во підарок рагозін заметушиться та лусне нарешті разом з роздутим ******.
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19.06.2022 19:59 Відповісти
А Білорашку?
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19.06.2022 20:27 Відповісти
Білорусами теж візу запровадити
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19.06.2022 20:32 Відповісти
Чом би взагалі не заборонити? Нема чого сюди шастать. Хароший рузкій? Барісь с режимом там, де режим.
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19.06.2022 20:43 Відповісти
Всі, кому "потрібно буде", будуть отримувати візи поза чергою за дзвінком заступників Дєрмака, чи то Буданова, чи то Татарова чи Подоляка. Зроблять з візового режиму цирк.
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19.06.2022 21:02 Відповісти
Візи для в'їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну
бажано через гондурас аба папуа-нова гвінея
а взагалі для чого в Україні біологічне сміття?
ліпше повна заборона для кацапів відвідувати Україну
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19.06.2022 21:07 Відповісти
Какие нахрен визы??? Накой эта мерзость вообще нужна в Украине?? ЗЕшобла все ищет лазейки, как хоть что-то кацапское впустить-ввезти в Украину, мерзота.
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19.06.2022 21:27 Відповісти
Через Білорусь?

Які взагалі можуть бути візи для братніх агресорів? Спершу повиловлюйте тих, які ВЖЕ скористалися нашою готинною неспроможністю і панаєхалі сюди для ведення підривної діяльності.
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19.06.2022 23:47 Відповісти
В коли з бульбашньою буде віза?
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19.06.2022 23:58 Відповісти
 
 