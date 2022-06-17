Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ з 1 липня, - Зеленський
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З 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.
І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".
Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Гітлер в шоці! Удар в спину!
Тільки мені це здається сюром?
І зараз мій коментар "заспаплять" його служки, як це відбувається і у пропуністів. Подібні аналогії.
Тепер головне , щоб ці візи для кацапів були дууууже короткостроковими (1-2дні) і страаааашно дорогими (1-2 тис$). Ну і не частіше одного разу на 5 років .
Ермак-Зеленский и их холуи Подоляк, Арестович, Арахамия, Безугла работают против настоящего украинского военного командования и ВСУ
Если вы рассчитываете на членство в Евросоюзе, тогда вы должны закрывать границу для нечленов ЕС ...потому что по всему ЕС действует безвизовый режим и нет границ между странами(границы только административные)......
Если этого не сделать.... То ВСЕ ЗАМКАДЫШИ....ВЕСЬ НИЩЕБРОДСКИЙ ОМСК, ТОМСК, БАРНАУЛ, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ будет через Украину попадать нелегалами в Германию, Францию и т.д.... Плюс традиционные мигранты с ИНДИИ, Пакистана, Китая, Вьетнама, Афганистана и т.д.
Швейцарія є членом Шенгенської угоди тому немає паспортного контролю на кордонах. При цьому Швейцарія не є членом ЄС.
Хорватія це член ЄС, проте не входить у Шенгенський простір. Тому при в'їзді до Хорватії зі Словенії чи Угорщини необхідно проходити паспортний контроль.
білорусам теж потрібно візи ввести
чтобы русский дух на жаре не пробивался..
1.співати гімн України.
2.записати на камеру ,путін хло.
3.цілувати укр.землю.
4.внести 1000 у.е. для відновлення України.
5.сісти на пляшку,для профілактики.
Тоді - велком ту де Україна!
Вони нам не треба.
В Україні нема такого !!!