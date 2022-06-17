Украина вводит визовый режим для граждан РФ с 1 июля, - Зеленский
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С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.
И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и о применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".
Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - говорится в сообщении.
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Гітлер в шоці! Удар в спину!
Тільки мені це здається сюром?
І зараз мій коментар "заспаплять" його служки, як це відбувається і у пропуністів. Подібні аналогії.
Тепер головне , щоб ці візи для кацапів були дууууже короткостроковими (1-2дні) і страаааашно дорогими (1-2 тис$). Ну і не частіше одного разу на 5 років .
Ермак-Зеленский и их холуи Подоляк, Арестович, Арахамия, Безугла работают против настоящего украинского военного командования и ВСУ
Если вы рассчитываете на членство в Евросоюзе, тогда вы должны закрывать границу для нечленов ЕС ...потому что по всему ЕС действует безвизовый режим и нет границ между странами(границы только административные)......
Если этого не сделать.... То ВСЕ ЗАМКАДЫШИ....ВЕСЬ НИЩЕБРОДСКИЙ ОМСК, ТОМСК, БАРНАУЛ, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ будет через Украину попадать нелегалами в Германию, Францию и т.д.... Плюс традиционные мигранты с ИНДИИ, Пакистана, Китая, Вьетнама, Афганистана и т.д.
Швейцарія є членом Шенгенської угоди тому немає паспортного контролю на кордонах. При цьому Швейцарія не є членом ЄС.
Хорватія це член ЄС, проте не входить у Шенгенський простір. Тому при в'їзді до Хорватії зі Словенії чи Угорщини необхідно проходити паспортний контроль.
білорусам теж потрібно візи ввести
чтобы русский дух на жаре не пробивался..
1.співати гімн України.
2.записати на камеру ,путін хло.
3.цілувати укр.землю.
4.внести 1000 у.е. для відновлення України.
5.сісти на пляшку,для профілактики.
Тоді - велком ту де Україна!
Вони нам не треба.
В Україні нема такого !!!