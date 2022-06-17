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Украина вводит визовый режим для граждан РФ с 1 июля, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и о применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кабмин сегодня утвердит вопрос о визовом режиме с Россией, - СМИ
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Топ комментарии
+89
Зачем этих пидоров сюда вообще пускают? Ров с крокодилами и колючая проволока
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17.06.2022 14:03
+76
И при выдаче визы на камеру кацап должен сказать что путин *****, Слава Украине. И боже храни Америку
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17.06.2022 14:08
+66
а "сватов" отозвать из проката?))
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17.06.2022 14:03
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Страница 2 из 2
Наконецто!!!! 30 лет всего прошло
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17.06.2022 14:35 Ответить
Візовий центр: Працівники СБУ, поліграф, підручник з історії України і мови, і на камеру казати - коли засновано Київ, коли хрестили Україну-Русь, коли перша згадка слова Україна, і в порівнянні слова росія рузкій, путінхуйло, росіяни не братський народ, і так далі на камеру)
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17.06.2022 14:37 Ответить
Достаточно на камеру - Путин Ху.ло, и армия ********* полных хлам
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17.06.2022 14:39 Ответить
Наконец-то! Не прошло и 8 лет, а не прошло....
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17.06.2022 14:37 Ответить
30 ти ,осмелюсь Вас поправить Мистер!
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17.06.2022 22:45 Ответить
Нє прошло і восьйем лєт, щоб нарешті дійшло, що кацапню без візи не пускати до людей.
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17.06.2022 14:38 Ответить
Вибачаюсь, слово пропустив. ... не пускати без намордника до людей.
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17.06.2022 14:42 Ответить
Оце я уявляю, 1943 рік, і СРСР запроваджує візовий режим для громадян Рейху!!!
Гітлер в шоці! Удар в спину!
Тільки мені це здається сюром?
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17.06.2022 14:40 Ответить
Война 8 лет идет. Не рановато ли ввели? Давно надо было ров вырыть, стену поставить и заминировать все на хер. А они визы вводят. Смешно
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17.06.2022 14:40 Ответить
Як то кажуть-пізно всрались.
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17.06.2022 14:42 Ответить
Краще пізно ніж ніколи.
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17.06.2022 17:58 Ответить
Это надо было делать в 2014.
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17.06.2022 14:45 Ответить
1991
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17.06.2022 22:46 Ответить
Чого це не було зроблено ще в 2014-му?
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17.06.2022 14:49 Ответить
Тому що Порошенко настільки патріот України, що цього з 2014 року війни не зробив.
І зараз мій коментар "заспаплять" його служки, як це відбувається і у пропуністів. Подібні аналогії.
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17.06.2022 18:15 Ответить
А навіщо спамити долпойопа? Нехай всі бачуть який ти ідіот!
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17.06.2022 18:38 Ответить
Ты похавал дерьма, и теперь орешь что сейчас, вот вот всякие такие нехорошие тебя обвинят в порче воздуха вокруг... Заметь- Порошенко как и Зеленский тут ни при чем...
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17.06.2022 19:05 Ответить
А що заважало це зробити у 2019 році?
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17.06.2022 18:39 Ответить
Мабуть Ліпецкая фабріка заважала.... ?
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17.06.2022 19:51 Ответить
Медведчук под следствием. Скоро, надеюсь, Испания выдаст шария, Фактически, вне закона опзж. Запрещены пророссийские т/к. Вне закона порядка 10 пропутлеровских партий. Руки вверх не подняли, когда путлер начал вторжение и никакой очередной "минск" не подписали. Получаем западную финансовую помощь. Получаем западное вооружение. Установили прекрасные отношения с Польшей. Добились введения целого ряда санкций против оркостана. Не чмокаемся взасос с канцлершей, а смело и чётко высказываем свою позицию и свои претензии к европейским лидерам. Вот-вот станем кандидатом в члены ЕС. Вводим визовый режим с ордой. Надеюсь и на полную победу на всех фронтах. Наблюдаю за всем этим, и просто душа радуется - какой же всё-таки молодец наш любимый Пётр Алексеевич!
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17.06.2022 14:52 Ответить
Все ж таки перемога! І все це" щастя" ми отримали завдячуючи в першу чергу Володимиру Олександрович. Але, погоджуючись з Вами, Петро Олексійович також приклав до цього руку.
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17.06.2022 15:04 Ответить
Тонко. Зачот.
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17.06.2022 17:57 Ответить
Свинособаки были в Херсоне через несколько часов, в Энергодаре через несколько дней, 80% Запорожской области под оккупацией, атомная электростанция под контролем оккупантов, гарнизон Мариуполя эвакуирован в плен, ракет нет, артиллерии нет, броников и тех нет в этом тоже заслуга Порошенко.
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17.06.2022 21:48 Ответить
Чомусь в основному москвороті в захваті від бубачкі. Так, підготувався він добре - асфальтом запаслись, ніякі москалі не страшні тепер.
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17.06.2022 22:17 Ответить
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17.06.2022 14:53 Ответить
Цей знак, потрібно встановити на кордоні з мордором
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17.06.2022 15:00 Ответить
Нарешті наше суспільство починає потрохи виліковуватись . Цікаво що має статися , щоб одесити звалили нарешті пам'ятник російській шалаві ? Якою має бути ціна цього усвідомлення ?Ну от чому ми не можемо нормально розвиватися , а вимушені за кожне логічне рішення платити таку високу ціну ?
Тепер головне , щоб ці візи для кацапів були дууууже короткостроковими (1-2дні) і страаааашно дорогими (1-2 тис$). Ну і не частіше одного разу на 5 років .
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17.06.2022 14:53 Ответить
Страна не вылечится пока во власти сидят российские агенты влияния и агентура врага - Руслан Демченко продолжает контролировать и гробить нашу разведку, любители россии и друзья Портнова Ермак, Татаров и вся их судейская продажная мразота продолжают работать на врага во вред Украине, а Татаров еще собирается возглавить СБУ.
Ермак-Зеленский и их холуи Подоляк, Арестович, Арахамия, Безугла работают против настоящего украинского военного командования и ВСУ
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17.06.2022 15:15 Ответить
+++
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17.06.2022 22:48 Ответить
а коли у Днiпрi на центральних вулицях приберуть комуняцькi зiрки?
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18.06.2022 04:30 Ответить
Здесь ВОЙНА не главная причина...

Если вы рассчитываете на членство в Евросоюзе, тогда вы должны закрывать границу для нечленов ЕС ...потому что по всему ЕС действует безвизовый режим и нет границ между странами(границы только административные)......

Если этого не сделать.... То ВСЕ ЗАМКАДЫШИ....ВЕСЬ НИЩЕБРОДСКИЙ ОМСК, ТОМСК, БАРНАУЛ, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ будет через Украину попадать нелегалами в Германию, Францию и т.д.... Плюс традиционные мигранты с ИНДИИ, Пакистана, Китая, Вьетнама, Афганистана и т.д.
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17.06.2022 14:56 Ответить
***** пишете. Євросоюз окремо, вільне переміщення окремо. Вільне переміщення можливе по країнам Шенгенської угоди а не між країнами членами Євросоюзу.

Швейцарія є членом Шенгенської угоди тому немає паспортного контролю на кордонах. При цьому Швейцарія не є членом ЄС.

Хорватія це член ЄС, проте не входить у Шенгенський простір. Тому при в'їзді до Хорватії зі Словенії чи Угорщини необхідно проходити паспортний контроль.
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17.06.2022 18:22 Ответить
А чому для білорусів також не ввели наступ на Київ і обстріли відбувалися з їх території?
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17.06.2022 15:00 Ответить
Бо ідіоти при владі, іншого притомного пояснення не має
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17.06.2022 15:07 Ответить
Тебе там не вистачає... Ти б всім показав, як виглядає справжній ідіот
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17.06.2022 17:03 Ответить
не прошло и восьми лет......
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17.06.2022 15:03 Ответить
У 2014 це зробити було важко, по мільйони туди їздили на заробятки, вони б тоді такий крик підняли..
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17.06.2022 15:07 Ответить
+Візу давати лише родичам 1-ї лінії після перевірки на ватність та політичним біженцям, які можуть бути корисні для нашої економіки.
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17.06.2022 15:06 Ответить
а что делать с гражданами Украины с рос. гражданством? Или они другие особенные?
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17.06.2022 15:09 Ответить
лишать украинского гражданства и отправлять на колыму
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17.06.2022 15:10 Ответить
так в законе этого нет, а должно быть.
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17.06.2022 15:18 Ответить
українська влада повинна була зробити візи для лаптєногих ще 1 липня 1992 року(((
білорусам теж потрібно візи ввести
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17.06.2022 15:32 Ответить
так Украинской влади не было,, вы кацапов выбирали
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17.06.2022 15:50 Ответить
Шо, и даже Порох ???
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17.06.2022 17:57 Ответить
Ґдє ви билі восємь лєт
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17.06.2022 15:46 Ответить
ну накінець-то!!!!!!!!!!!, роздуплились..., краще пізніше ніж ніколи.
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17.06.2022 15:58 Ответить
При вьезде как на кассе спрашивать,..пакет нада?
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17.06.2022 16:02 Ответить
Чёрный или цветастый ? Какого роста ? Можно заказать двойной,
чтобы русский дух на жаре не пробивался..
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17.06.2022 16:07 Ответить
А Беларусь?!
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17.06.2022 16:03 Ответить
прежде чем писать "а пАчиму это не было сделано в 2014 году", ответьте себе на такой вопрос: а почему это не было сделано в 2019 году? что, тогда надо было искать где то там на теле у путина мир, да?
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17.06.2022 16:03 Ответить
До 2019 року був заборонений в'їзд чоловікам призовного віку.
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17.06.2022 16:23 Ответить
А звідки ж тоді взялось стільки диверсантів?
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17.06.2022 18:03 Ответить
цього замало,моя пропозиція,окрім візи на кордоні,кацап повинен:
1.співати гімн України.
2.записати на камеру ,путін хло.
3.цілувати укр.землю.
4.внести 1000 у.е. для відновлення України.
5.сісти на пляшку,для профілактики.
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17.06.2022 16:03 Ответить
тогда им придется давать статус беженца
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17.06.2022 17:28 Ответить
На сраный сериал Сватвты.и 95 говноквартал... Порошенко потратил 40 миллиардов Баайдена..()
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17.06.2022 16:36 Ответить
Обов'язкова умова - щеплення від сказу, та татуювання "путин-*****" на лобі!
Тоді - велком ту де Україна!
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17.06.2022 16:51 Ответить
а я би ше додав примусову кастрацію кацапських самців.
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17.06.2022 17:30 Ответить
а чому так рано ввели? ше не минуло й 9 років війни та окупації наших територій та знищено не більше 25-30 тисяч наших співвітчизників...
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17.06.2022 17:29 Ответить
ну да это ж не закон 7176 принятий и такой важный через 2 недели войны слава 73%
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17.06.2022 17:38 Ответить
а как теперь шефиры с отчетом о работе киностудий в маЦковии будут ездить???
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17.06.2022 17:50 Ответить
Нарешті буде візовий режим з кацапами. Але все що роблять зелені пройдисвіти вони чомусь роблять з якимсь "підвохом". А як щодо візового режиму з бяшками? З території білорусі летять ракети, звідти був наступ на Київ і зберігається небезпека повторного вторгнення? Це що залишили "задні двері" для диверсантів і агентів ***** з Білорусі? І в чому тоді сенс візового режиму з *********** якщо його найближчий союзник та співучасник агресії має вільний вїзд в Україну? Навіть керуючись здоровим глуздом пересічної особи а не державного діяча безвіз з білорусією означає віжсутність візового режиму з *********** де-факто- всі кацапські агенти будуть перти через білорусь. Потрібно негайно виправити цей "зрадливий нюанс" і ввести візовий режим з білорусами.
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17.06.2022 17:53 Ответить
Не зрозуміло, чому цього не зробили ще 8 років тому?
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17.06.2022 17:59 Ответить
Нарешті. Хоча їх взагалі пускати не треба!!!
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17.06.2022 18:02 Ответить
Якраз хотіла написати: для чого їх пускати ?
Вони нам не треба.
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18.06.2022 07:37 Ответить
С белорашкой нужно аналогичный режим вводить.Это уже давно не страна,а российская губерния
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17.06.2022 18:02 Ответить
для расиян надо стену как в сериале "Игра престолов". НО прежде чем попасть к нам нужно чтобы каждый на камеру сказал что ПУТИН ***** и СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.06.2022 19:51 Ответить
???
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17.06.2022 19:57 Ответить
Ещё в 2019 году среднестатистический гражданин Казахстана проходил через украинскую границу с бОльшим трудом, чем аналогичный гражданин РоССии. Только прямая агрессия отрезвила погранвойска Украины, которые в целом лояльно относились к РоССии. Вспоминаю 2017 год в Киеве, когда мне не раз говорили: "У вас нерусская внешность, вы здесь выглядите чужеродно".
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17.06.2022 19:57 Ответить
Ніколи не повірю, що вам таке казали.
В Україні нема такого !!!
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18.06.2022 07:38 Ответить
какой визовый режим??? че за бред??? война идет, дипломатические отношения разорваны, посольства закрыты. Даже визового режима и быть не может! Полный закрытый въезд для русских навсегда!!!
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17.06.2022 19:59 Ответить
В 14 році треба було.
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17.06.2022 20:00 Ответить
Вот так аккупанты заехали - был безвиз а теперь их можно обвинить в незаконном пересечении границы. браво ОП. Главное - вовремя.
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17.06.2022 20:34 Ответить
Ситуация дошла до абсурда. Какой безвизовый режим может быть с оккупантами, которые уже захватили 25% территории Украины, обстреливают города, убивают жителей, уничтожают все живое. Просто стыдно за такую власть, которая долго так решала этот простой вопрос. Решение о вводе визового режима поддерживаю двумя руками, если по мне, то я бы вообще закрыл границу с Россией, забил бы гвоздями, вырыл бы большой канал и запустил бы туда кракодилов.
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17.06.2022 20:49 Ответить
накуя они нам надо
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17.06.2022 20:52 Ответить
Візовий режим треба було запровадити 8 років тому. Таке запізнення говорить про колабораціонізм керівництва країни.
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17.06.2022 21:33 Ответить
а візи Україна на шару видватиме чи платить кацапи будуть і скільки нема взвгвлі про це нічого наприклад американскі візи коштували 100 долларів в шенген раніше 35 евро а як кацапам?
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17.06.2022 21:40 Ответить
Певне не буду дуже оригінальним, але скажу: НЕ МИНУЛО І 10 РОКІВ!!!
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17.06.2022 22:03 Ответить
То до першого числа дедлайн для рашенсволоти на громадянство України? Старт аукціону???
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18.06.2022 01:18 Ответить
"тєрпіли"-москалі вбивають, мучать, калічать, гвалтують - і візовий режим з ними. Ніяких віз-вïзд заборонено!
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18.06.2022 01:23 Ответить
???? і про що це...???так хвастається як наче ІМПЕРІЮ вибудував....ти.....
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18.06.2022 07:33 Ответить
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