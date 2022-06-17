Украина вводит визовый режим для граждан РФ с 1 июля, - Зеленский

С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и о применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - говорится в сообщении.

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