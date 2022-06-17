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Кабмин (13801) Россия (91262) визовый режим (484)

Кабмин сегодня утвердит вопрос о визовом режиме с Россией, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

віза

Сегодня на заседании Кабмин начнет процесс введения визового режима с Россией.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"По информации источников, близких украинскому правительству, сегодня должен быть начат процесс введения визового режима с Российской Федерацией. Соответствующее решение должно быть принято на уровне Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян.

Позже глава государства заявил, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.

Читайте: Визовый режим для граждан РФ – неплохая идея, которую нужно довести до результата, - Зеленский
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Топ комментарии
+29
Який нахрен безвіз може бути?! ПОВНА ЗАБОРОНА НА В'ЇЗД РУСНІ! А хто хоче з рідними зустрітися, то нехай і їдуть в расєю ссану, або на території інших держав зустрічаються!
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17.06.2022 11:25
+21
Який режим?? " Нехай щастить!" !!!))
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17.06.2022 11:25
+20
У Пороха не было своего большинства в Раде! Приходилось договорняки лепить. Но оторвались от ваты. Некоторым, правда, "на хлеб не было что намазать", хотели все и сразу, как в сказке про иванушку дурачка и такое подобное Ментальность свою нужно менять
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17.06.2022 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Який режим?? " Нехай щастить!" !!!))
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17.06.2022 11:25 Ответить
Який нахрен безвіз може бути?! ПОВНА ЗАБОРОНА НА В'ЇЗД РУСНІ! А хто хоче з рідними зустрітися, то нехай і їдуть в расєю ссану, або на території інших держав зустрічаються!
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17.06.2022 11:25 Ответить
А чего так быстро? Давайте в 2024-ом сделаем. А то не дай бог перетрудитесь от такой спешки.
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17.06.2022 11:26 Ответить
Порох за 5 лет не смог.
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17.06.2022 11:30 Ответить
У Пороха не было своего большинства в Раде! Приходилось договорняки лепить. Но оторвались от ваты. Некоторым, правда, "на хлеб не было что намазать", хотели все и сразу, как в сказке про иванушку дурачка и такое подобное Ментальность свою нужно менять
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17.06.2022 11:35 Ответить
1.Яке відношення до Кабміну має Рада? Ти переплутав. Прочитай уважно статтю. 2.Коли у Раді приймали корисне для України рішення, такі як ти волали, що то все завдяки Порошенкові, бо він наполіг, а у цьому випадку, виходить, не дуже наполягав. Проте, як я вже зазначив раніше, рішення Кабміну до рішень Ради не мають відношення, і Кабмін був повністю підконтрольний Порошенкові (як, до речі, і рада, у якій Блок Порошенка був найбільшою фракцією, і входив у правлячу коаліцію).
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17.06.2022 11:53 Ответить
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Тоесть - Помимо премьер-министра, Верховная Рада назначает и увольняет всех остальных членов правительства (министров обороны и иностранных дел - по представлению Президента, остальных членов Кабинета министров - по представлению премьер-министра), по представлению премьер-министра - также председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Фонда государственного имущества. Увольнение всех названных должностных лиц Верховная Рада может осуществлять и по своей инициативе без представлений Президента или премьер-министра;Верховная Рада принимает решение об утверждении программы деятельности правительства Украины, а также осуществляет контроль за его деятельностью;принятие парламентом резолюции недоверия по отношению к правительству влечёт за собой его отставку.

(як, до речі, і рада, у якій Блок Порошенка був найбільшою фракцією, і входив у правлячу коаліцію) - от его партии было 120-130 мандатов из 450, а у клоуна есть абсолютное большинство 250-260 мандатов из 450, правда не дотянул до 330.

Такі як ти и привели войну и разруху в Украину

Так что не надо ля-ля
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17.06.2022 13:10 Ответить
1. А скажи-ка мне, товарищ, кто предлагает парламенту кандидатуру на пост премьер-министра (строго по Конституции, разумеется)? 2. То есть, из твоих утверждений выходит, что Порошенко не влиял ни на решения правительства, ни на решения парламента. Так в чем же тогда вообще его заслуги, если он вообще не имеет отношения ни к принятию решений ни со стороны исполнительной ни со стороны законодательной власти? 3. Ты когда свою ментальность поменяешь?
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17.06.2022 13:29 Ответить
На цензоре ругать пороха низзя! За это можешь угодить в бан.
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17.06.2022 14:10 Ответить
На СруВесну можно, там тебе будет очень удобно с таким интеллектом.

За ним есть грешки, как и за мной и за тобой, но он фигура самостоятельная в отличии от зеленого. И когда зеленый скакал по сценам и саунам, Порох был всегда на острие международной политики. И сказать, что Томос или безвиз (в меньшей степени на порядок) не несут никакой практической пользы Украине, это = произведения Котляревского, Шевченко и всех остальных подвигов неизвестных Украинцев - не несли, не несут и не будут нести пользы для Украины!

До 2013 года была сплошная Руина, потом появилась надежда! Сейчас люди стоят насмерть не за клоуна, твоего дурака, и не за Пороха...алень ты безмозглый
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17.06.2022 14:31 Ответить
Алень ты тугой!

Почитай Конституцию Украины раздел 5! А лучше вообще - больше читай и думай

А если ты не видел изменений, то это чисто твои проблемы! Не пытайся меня натянуть на тот "предмет", на котором ты сидишь...и да - ныряй обратно

И никакой я тебе не товарищ
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17.06.2022 14:11 Ответить
Так все-таки, почему же при Зеленском Кабмин вводит визовый режим с рф, а при Порошенко не удосужился? Ведь влияние на Кабмин со стороны Порошенко и Зеленского абсолютно не поменялись. Или Слуги народа, выходит, более патриотичны, чем коалиция Порошенко-Яценюка?
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17.06.2022 13:38 Ответить
рішення ВР приймає 230 голосами - так зрозуміло ??
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17.06.2022 14:18 Ответить
"У Пороха не было своего большинства в Раде! " - Ну да))))))

"БПП выступает против введения визового режима с РФ - Гончаренко"
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17.06.2022 12:08 Ответить
"Ментальность свою нужно менять" (с) Сергей Якимец. Ой, Сережа, еще как нужно! Но у тебя случай неизлечимый.
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17.06.2022 12:35 Ответить
Ныряй обратно
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17.06.2022 12:47 Ответить
Ху@ня твій Потрох, така сама як і Зеленське. А для візового режиму, як видно з практики достатньо рішення кабміну
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17.06.2022 14:52 Ответить
Шо? Ще був с москалями безвіз? Капєць.
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17.06.2022 11:27 Ответить
Більш того, я Вам скажу. "Угода про дружбу, партнерство і співробітництво з республікою бєларусь" досьогодні діє. Так само на сьогоднішній день є чинним закон України, що ратифікує "Харківський сходняк", таким чином законодавчо дозволяючи раші мати на території України військову базу.

З -- законотворці.
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17.06.2022 11:41 Ответить
КаZZапам можно визы выдавать. Но только через 99 лет после обращения за ней.
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17.06.2022 11:27 Ответить
Театр абсурда! Какие визы?! Нахер с пляжа!
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17.06.2022 11:28 Ответить
Хм. Быстро, однако (с)

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17.06.2022 11:32 Ответить
Беларусь почему обижаете?
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17.06.2022 11:34 Ответить
З ними -- дружба, партнерство і співробітництво.
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17.06.2022 11:43 Ответить
"До свиданья,Москва,до свиданья..."!!!)))
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17.06.2022 11:35 Ответить
Я бы сказал "На...й, на...й", кричали с украинского берега
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17.06.2022 12:32 Ответить
В визовом отделе будут сидеть кассиры из АТБ и спрашивать,...пакет ннада?
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17.06.2022 11:37 Ответить
А з білоруссю? Чи свідомо залишають лази?
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17.06.2022 11:40 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692
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17.06.2022 11:44 Ответить
Візовий режим для громадян РФ - відповідну петицію має розглянути Зеленський

02 травня, 2022, 07:15

Петиція була створена ще до початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. Проте переважну більшість голосів була зібрана вже в ході повномасштабної війни. Понад 25 тисяч людей підтримали введення візового режиму з Російською Федерацією.

Тепер, згідно з законом України "Про Порядок розгляду електронної петиції", президент має "невідкладно" розглянути звернення громадян, "але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду".

Джерело: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vizovij-rezhim-dlja-hromadjan-rf-vidpovidnu-petitsiju-maje-rozhljanuti-zelenskij.html
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17.06.2022 11:43 Ответить
Кабздець, оперативність... І ще вистачає совісті щось тявкати на західні країни, що "повільно реагують" (хоча, за великим рахунком, не зобв'язані взагалі нічим). Понаобирали гальмівних ідіотів якихось (
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17.06.2022 11:55 Ответить
Закінчувався четвертий місяць війни, а Zелені виродки продовжують робити вигляд, що для них парашия країна-агрессор. По факту, бізнес інтереси кварталу95 ніхто не відміняв.
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17.06.2022 11:56 Ответить
Да, да, только ты, зеленый бот, забыл дописать, что он это в 2017 году говорил
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17.06.2022 12:35 Ответить
А в 2017 году рф была дружественным по отношению к Украине государством, и не вела против Украины войну???
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17.06.2022 12:40 Ответить
Так вы ж, зелёные, в 2019 хотели еще с ними посередине встретиться, перестать стрелять, и слиться в экстазе.
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17.06.2022 16:22 Ответить
а з Білорусью?туди орки лізуть да і ракети пускають чим вони краще?
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17.06.2022 12:17 Ответить
а где беларусь, армения, кто там ещё гавкал вроде киргистан...ну и по списку...мелькают же ж жополизы...
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17.06.2022 12:21 Ответить
Це треба було зробити ще вісім років тому і не гратись в "наші люди" і "хороші росіяни" війна ,загинули десятки тисяч людей ,зруйновані міста, ворог прийшов знищити Украіну і украінців на жаль багато хто не хочуть цього розуміти.
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17.06.2022 12:31 Ответить
Але Порошенко по Конституції відповідав лише за оборону та зовнішню політику! До зовнішньої політики Порошенка претензії є? Отож! Хоча... стійте... візовий режим це ж і є зовнішня політика. Щось я зовсім заплутався...
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17.06.2022 12:44 Ответить
Поки маємо "результати" бездіяльності уряду.
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17.06.2022 12:59 Ответить
Діяльність є,але,на жаль,не на користь України!! Кубло кремлівських гнид втілює в життя кремлівський сценарій розвитку Україну!!))
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17.06.2022 13:05 Ответить
Якщо уряд покликаний до конструктивної діяльності. Тут вистачить самої бездіяльності.
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17.06.2022 13:32 Ответить
100%,бездіяльність,це різновід діяльності,це як результат,який може бути і відємним !!!))
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17.06.2022 14:13 Ответить
И с Беларуссией тоже нужны визы. Она уже паРашный *********** округ де факто.
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17.06.2022 13:07 Ответить
Александр Невзоров готовится сдать экзамены по українській мові..Якщо не здасть іспит...Ze анулує громадянстао...
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17.06.2022 13:10 Ответить
Дмитро, про яке саме кубло іде мова? конкретніше можеш?
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17.06.2022 13:13 Ответить
На Банковій та Грушевського єдине кубло кремлівських гнид!!!))
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17.06.2022 14:15 Ответить
дЕрмак...подоляк та інші ГЕТЬманцевти..
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17.06.2022 13:19 Ответить
какой режим?!полный запрет на въезд русни!
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17.06.2022 13:46 Ответить
Візи повинні бути двох типів : короткострокові (1-но денні) та довгострокові (2-х денні). Вартість відповідно 1000$ та 2000$ . Візу можна отримувати не частіше одного разу на 5 років . Попереднє бронювання готелю - обов'язкове .
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17.06.2022 14:05 Ответить
довгостроковими це ти їх балуєш.
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17.06.2022 14:54 Ответить
 
 