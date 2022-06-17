Кабмін сьогодні затвердить питання про візовий режим з Росією, - ЗМІ
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Сьогодні на засіданні Кабмін розпочне процес запровадження візового режиму з Росією.
Про це пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією джерел, близьких до українського уряду, сьогодні має бути розпочато процес запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Відповідне рішення має бути прийняте на рівні Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян.
Пізніше глава держави заявив, що запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.
Топ коментарі
+29 Андрей Андрей 5a1739d2
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+21 Дмитро Черних 794bd8a2
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+20 Сергей Якимец f3ff978b
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Тоесть - Помимо премьер-министра, Верховная Рада назначает и увольняет всех остальных членов правительства (министров обороны и иностранных дел - по представлению Президента, остальных членов Кабинета министров - по представлению премьер-министра), по представлению премьер-министра - также председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Фонда государственного имущества. Увольнение всех названных должностных лиц Верховная Рада может осуществлять и по своей инициативе без представлений Президента или премьер-министра;Верховная Рада принимает решение об утверждении программы деятельности правительства Украины, а также осуществляет контроль за его деятельностью;принятие парламентом резолюции недоверия по отношению к правительству влечёт за собой его отставку.
(як, до речі, і рада, у якій Блок Порошенка був найбільшою фракцією, і входив у правлячу коаліцію) - от его партии было 120-130 мандатов из 450, а у клоуна есть абсолютное большинство 250-260 мандатов из 450, правда не дотянул до 330.
Такі як ти и привели войну и разруху в Украину
Так что не надо ля-ля
За ним есть грешки, как и за мной и за тобой, но он фигура самостоятельная в отличии от зеленого. И когда зеленый скакал по сценам и саунам, Порох был всегда на острие международной политики. И сказать, что Томос или безвиз (в меньшей степени на порядок) не несут никакой практической пользы Украине, это = произведения Котляревского, Шевченко и всех остальных подвигов неизвестных Украинцев - не несли, не несут и не будут нести пользы для Украины!
До 2013 года была сплошная Руина, потом появилась надежда! Сейчас люди стоят насмерть не за клоуна, твоего дурака, и не за Пороха...алень ты безмозглый
Почитай Конституцию Украины раздел 5! А лучше вообще - больше читай и думай
А если ты не видел изменений, то это чисто твои проблемы! Не пытайся меня натянуть на тот "предмет", на котором ты сидишь...и да - ныряй обратно
И никакой я тебе не товарищ
"БПП выступает против введения визового режима с РФ - Гончаренко"
З -- законотворці.
02 травня, 2022, 07:15
Петиція була створена ще до початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. Проте переважну більшість голосів була зібрана вже в ході повномасштабної війни. Понад 25 тисяч людей підтримали введення візового режиму з Російською Федерацією.
Тепер, згідно з законом України "Про Порядок розгляду електронної петиції", президент має "невідкладно" розглянути звернення громадян, "але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду".
Джерело: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vizovij-rezhim-dlja-hromadjan-rf-vidpovidnu-petitsiju-maje-rozhljanuti-zelenskij.html