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Кабмін (6262) Росія (47208) візовий режим (251)

Кабмін сьогодні затвердить питання про візовий режим з Росією, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

віза

Сьогодні на засіданні Кабмін розпочне процес запровадження візового режиму з Росією.

Про це пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією джерел, близьких до українського уряду, сьогодні має бути розпочато процес запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Відповідне рішення має бути прийняте на рівні Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян.

Пізніше глава держави заявив, що запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

Читайте: Данілов пояснив, як російська пропагандистка Овсяннікова могла в’їхати на територію України: "У нас ще немає візового режиму з РФ"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Який нахрен безвіз може бути?! ПОВНА ЗАБОРОНА НА В'ЇЗД РУСНІ! А хто хоче з рідними зустрітися, то нехай і їдуть в расєю ссану, або на території інших держав зустрічаються!
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17.06.2022 11:25
+21
Який режим?? " Нехай щастить!" !!!))
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17.06.2022 11:25
+20
У Пороха не было своего большинства в Раде! Приходилось договорняки лепить. Но оторвались от ваты. Некоторым, правда, "на хлеб не было что намазать", хотели все и сразу, как в сказке про иванушку дурачка и такое подобное Ментальность свою нужно менять
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17.06.2022 11:35
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Який режим?? " Нехай щастить!" !!!))
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17.06.2022 11:25 Відповісти
Який нахрен безвіз може бути?! ПОВНА ЗАБОРОНА НА В'ЇЗД РУСНІ! А хто хоче з рідними зустрітися, то нехай і їдуть в расєю ссану, або на території інших держав зустрічаються!
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17.06.2022 11:25 Відповісти
А чего так быстро? Давайте в 2024-ом сделаем. А то не дай бог перетрудитесь от такой спешки.
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17.06.2022 11:26 Відповісти
Порох за 5 лет не смог.
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17.06.2022 11:30 Відповісти
У Пороха не было своего большинства в Раде! Приходилось договорняки лепить. Но оторвались от ваты. Некоторым, правда, "на хлеб не было что намазать", хотели все и сразу, как в сказке про иванушку дурачка и такое подобное Ментальность свою нужно менять
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17.06.2022 11:35 Відповісти
1.Яке відношення до Кабміну має Рада? Ти переплутав. Прочитай уважно статтю. 2.Коли у Раді приймали корисне для України рішення, такі як ти волали, що то все завдяки Порошенкові, бо він наполіг, а у цьому випадку, виходить, не дуже наполягав. Проте, як я вже зазначив раніше, рішення Кабміну до рішень Ради не мають відношення, і Кабмін був повністю підконтрольний Порошенкові (як, до речі, і рада, у якій Блок Порошенка був найбільшою фракцією, і входив у правлячу коаліцію).
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17.06.2022 11:53 Відповісти
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Тоесть - Помимо премьер-министра, Верховная Рада назначает и увольняет всех остальных членов правительства (министров обороны и иностранных дел - по представлению Президента, остальных членов Кабинета министров - по представлению премьер-министра), по представлению премьер-министра - также председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Фонда государственного имущества. Увольнение всех названных должностных лиц Верховная Рада может осуществлять и по своей инициативе без представлений Президента или премьер-министра;Верховная Рада принимает решение об утверждении программы деятельности правительства Украины, а также осуществляет контроль за его деятельностью;принятие парламентом резолюции недоверия по отношению к правительству влечёт за собой его отставку.

(як, до речі, і рада, у якій Блок Порошенка був найбільшою фракцією, і входив у правлячу коаліцію) - от его партии было 120-130 мандатов из 450, а у клоуна есть абсолютное большинство 250-260 мандатов из 450, правда не дотянул до 330.

Такі як ти и привели войну и разруху в Украину

Так что не надо ля-ля
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17.06.2022 13:10 Відповісти
1. А скажи-ка мне, товарищ, кто предлагает парламенту кандидатуру на пост премьер-министра (строго по Конституции, разумеется)? 2. То есть, из твоих утверждений выходит, что Порошенко не влиял ни на решения правительства, ни на решения парламента. Так в чем же тогда вообще его заслуги, если он вообще не имеет отношения ни к принятию решений ни со стороны исполнительной ни со стороны законодательной власти? 3. Ты когда свою ментальность поменяешь?
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17.06.2022 13:29 Відповісти
На цензоре ругать пороха низзя! За это можешь угодить в бан.
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17.06.2022 14:10 Відповісти
На СруВесну можно, там тебе будет очень удобно с таким интеллектом.

За ним есть грешки, как и за мной и за тобой, но он фигура самостоятельная в отличии от зеленого. И когда зеленый скакал по сценам и саунам, Порох был всегда на острие международной политики. И сказать, что Томос или безвиз (в меньшей степени на порядок) не несут никакой практической пользы Украине, это = произведения Котляревского, Шевченко и всех остальных подвигов неизвестных Украинцев - не несли, не несут и не будут нести пользы для Украины!

До 2013 года была сплошная Руина, потом появилась надежда! Сейчас люди стоят насмерть не за клоуна, твоего дурака, и не за Пороха...алень ты безмозглый
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17.06.2022 14:31 Відповісти
Алень ты тугой!

Почитай Конституцию Украины раздел 5! А лучше вообще - больше читай и думай

А если ты не видел изменений, то это чисто твои проблемы! Не пытайся меня натянуть на тот "предмет", на котором ты сидишь...и да - ныряй обратно

И никакой я тебе не товарищ
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17.06.2022 14:11 Відповісти
Так все-таки, почему же при Зеленском Кабмин вводит визовый режим с рф, а при Порошенко не удосужился? Ведь влияние на Кабмин со стороны Порошенко и Зеленского абсолютно не поменялись. Или Слуги народа, выходит, более патриотичны, чем коалиция Порошенко-Яценюка?
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17.06.2022 13:38 Відповісти
рішення ВР приймає 230 голосами - так зрозуміло ??
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17.06.2022 14:18 Відповісти
"У Пороха не было своего большинства в Раде! " - Ну да))))))

"БПП выступает против введения визового режима с РФ - Гончаренко"
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17.06.2022 12:08 Відповісти
"Ментальность свою нужно менять" (с) Сергей Якимец. Ой, Сережа, еще как нужно! Но у тебя случай неизлечимый.
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17.06.2022 12:35 Відповісти
Ныряй обратно
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17.06.2022 12:47 Відповісти
Ху@ня твій Потрох, така сама як і Зеленське. А для візового режиму, як видно з практики достатньо рішення кабміну
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17.06.2022 14:52 Відповісти
Шо? Ще був с москалями безвіз? Капєць.
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17.06.2022 11:27 Відповісти
Більш того, я Вам скажу. "Угода про дружбу, партнерство і співробітництво з республікою бєларусь" досьогодні діє. Так само на сьогоднішній день є чинним закон України, що ратифікує "Харківський сходняк", таким чином законодавчо дозволяючи раші мати на території України військову базу.

З -- законотворці.
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17.06.2022 11:41 Відповісти
КаZZапам можно визы выдавать. Но только через 99 лет после обращения за ней.
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17.06.2022 11:27 Відповісти
Театр абсурда! Какие визы?! Нахер с пляжа!
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17.06.2022 11:28 Відповісти
Хм. Быстро, однако (с)

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17.06.2022 11:32 Відповісти
Беларусь почему обижаете?
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17.06.2022 11:34 Відповісти
З ними -- дружба, партнерство і співробітництво.
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17.06.2022 11:43 Відповісти
"До свиданья,Москва,до свиданья..."!!!)))
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17.06.2022 11:35 Відповісти
Я бы сказал "На...й, на...й", кричали с украинского берега
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17.06.2022 12:32 Відповісти
В визовом отделе будут сидеть кассиры из АТБ и спрашивать,...пакет ннада?
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17.06.2022 11:37 Відповісти
А з білоруссю? Чи свідомо залишають лази?
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17.06.2022 11:40 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692
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17.06.2022 11:44 Відповісти
Візовий режим для громадян РФ - відповідну петицію має розглянути Зеленський

02 травня, 2022, 07:15

Петиція була створена ще до початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. Проте переважну більшість голосів була зібрана вже в ході повномасштабної війни. Понад 25 тисяч людей підтримали введення візового режиму з Російською Федерацією.

Тепер, згідно з законом України "Про Порядок розгляду електронної петиції", президент має "невідкладно" розглянути звернення громадян, "але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду".

Джерело: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vizovij-rezhim-dlja-hromadjan-rf-vidpovidnu-petitsiju-maje-rozhljanuti-zelenskij.html
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17.06.2022 11:43 Відповісти
Кабздець, оперативність... І ще вистачає совісті щось тявкати на західні країни, що "повільно реагують" (хоча, за великим рахунком, не зобв'язані взагалі нічим). Понаобирали гальмівних ідіотів якихось (
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17.06.2022 11:55 Відповісти
Закінчувався четвертий місяць війни, а Zелені виродки продовжують робити вигляд, що для них парашия країна-агрессор. По факту, бізнес інтереси кварталу95 ніхто не відміняв.
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17.06.2022 11:56 Відповісти
Да, да, только ты, зеленый бот, забыл дописать, что он это в 2017 году говорил
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17.06.2022 12:35 Відповісти
А в 2017 году рф была дружественным по отношению к Украине государством, и не вела против Украины войну???
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17.06.2022 12:40 Відповісти
Так вы ж, зелёные, в 2019 хотели еще с ними посередине встретиться, перестать стрелять, и слиться в экстазе.
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17.06.2022 16:22 Відповісти
а з Білорусью?туди орки лізуть да і ракети пускають чим вони краще?
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17.06.2022 12:17 Відповісти
а где беларусь, армения, кто там ещё гавкал вроде киргистан...ну и по списку...мелькают же ж жополизы...
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17.06.2022 12:21 Відповісти
Це треба було зробити ще вісім років тому і не гратись в "наші люди" і "хороші росіяни" війна ,загинули десятки тисяч людей ,зруйновані міста, ворог прийшов знищити Украіну і украінців на жаль багато хто не хочуть цього розуміти.
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17.06.2022 12:31 Відповісти
Але Порошенко по Конституції відповідав лише за оборону та зовнішню політику! До зовнішньої політики Порошенка претензії є? Отож! Хоча... стійте... візовий режим це ж і є зовнішня політика. Щось я зовсім заплутався...
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17.06.2022 12:44 Відповісти
Поки маємо "результати" бездіяльності уряду.
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17.06.2022 12:59 Відповісти
Діяльність є,але,на жаль,не на користь України!! Кубло кремлівських гнид втілює в життя кремлівський сценарій розвитку Україну!!))
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17.06.2022 13:05 Відповісти
Якщо уряд покликаний до конструктивної діяльності. Тут вистачить самої бездіяльності.
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17.06.2022 13:32 Відповісти
100%,бездіяльність,це різновід діяльності,це як результат,який може бути і відємним !!!))
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17.06.2022 14:13 Відповісти
И с Беларуссией тоже нужны визы. Она уже паРашный *********** округ де факто.
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17.06.2022 13:07 Відповісти
Александр Невзоров готовится сдать экзамены по українській мові..Якщо не здасть іспит...Ze анулує громадянстао...
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17.06.2022 13:10 Відповісти
Дмитро, про яке саме кубло іде мова? конкретніше можеш?
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17.06.2022 13:13 Відповісти
На Банковій та Грушевського єдине кубло кремлівських гнид!!!))
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17.06.2022 14:15 Відповісти
дЕрмак...подоляк та інші ГЕТЬманцевти..
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17.06.2022 13:19 Відповісти
какой режим?!полный запрет на въезд русни!
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17.06.2022 13:46 Відповісти
Візи повинні бути двох типів : короткострокові (1-но денні) та довгострокові (2-х денні). Вартість відповідно 1000$ та 2000$ . Візу можна отримувати не частіше одного разу на 5 років . Попереднє бронювання готелю - обов'язкове .
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17.06.2022 14:05 Відповісти
довгостроковими це ти їх балуєш.
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17.06.2022 14:54 Відповісти
 
 