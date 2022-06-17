Кабмін сьогодні затвердить питання про візовий режим з Росією, - ЗМІ

Сьогодні на засіданні Кабмін розпочне процес запровадження візового режиму з Росією.

Про це пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією джерел, близьких до українського уряду, сьогодні має бути розпочато процес запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Відповідне рішення має бути прийняте на рівні Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян.

Пізніше глава держави заявив, що запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

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