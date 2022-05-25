Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати запровадження візового режиму для громадян Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відповіді на електронну петицію, яку опубліковано на президентському сайті.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання важливе і актуальне, тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем'єр-міністру України Д.Шмигалю направлено відповідний лист із проханням опрацювати зазначене питання", - йдеться у повідомленні.

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