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Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

виза,віза

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати запровадження візового режиму для громадян Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відповіді на електронну петицію, яку опубліковано на президентському сайті.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання важливе і актуальне, тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем'єр-міністру України Д.Шмигалю направлено відповідний лист із проханням опрацювати зазначене питання", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Північна Македонія скасувала безвіз для росіян

Автор: 

росія (65035) візовий режим (361)


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Топ коментарі
+46
А заборона в'їзду на територію України для кацапів не розглядається?!
Адіннарот?!
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25.05.2022 21:01
+36
і три роки не пройшло.
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25.05.2022 21:01
+34
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25.05.2022 21:11
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і три роки не пройшло.
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25.05.2022 21:01 Відповісти
Та вже якби дев'ятий рік війни. Пора і безвіз з орками відміняти.
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25.05.2022 21:09 Відповісти
яких 9 при Поросі кацапським "самцам" було ЗАБОРОНЕНО в'їжджати до України,які в ***** візи,віза значить що все таки буде можна
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25.05.2022 22:10 Відповісти
А в Москве есть кому выдать визы кацапам?
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26.05.2022 09:59 Відповісти
ну так это ИХ проблема, не надо ее перекладывать на наши головы. Захотят ездить - начнут договариваться, создадут условия.
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26.05.2022 11:11 Відповісти
Не рассказывай сказки. При Петьке очень хорошо кацапоиды к нам ездили
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26.05.2022 11:21 Відповісти
Яка нах заборона при Порохе, що за бредні ти ліпиш? Він давав навіт притулок московитським мусорам з Ростова https://www.svoboda.org/a/29875454.html і ті мусора зовсім не проукраїнські, а типові московитські ватники і працювали проти України, допомогали московитській армії.
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26.05.2022 11:38 Відповісти
А заборона в'їзду на територію України для кацапів не розглядається?!
Адіннарот?!
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25.05.2022 21:01 Відповісти
Ну можно просто не видавати візу.
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25.05.2022 21:02 Відповісти
А въезд запретить до закона о визовом режиме. Все равно зеленые и этот законопроект будут еще год мусолить. Не буду уважаемой публике говорить каким местом будет издан этот закон.
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25.05.2022 21:06 Відповісти
не выдавать визы? что бы на этом бизнес построить ? нет только запрет на вьезд
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25.05.2022 23:46 Відповісти
Если не в миротворче человек то в чем проблема, может это беженец от режима Хйла.
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25.05.2022 21:20 Відповісти
Пусть бежит в другую страну.
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25.05.2022 21:31 Відповісти
нахєр оні тут всралісь?
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25.05.2022 21:36 Відповісти
А если тут его дети укромовные, с украинским свидетельством о рождении? Лишать детей родителей, как кацапы?
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25.05.2022 22:07 Відповісти
нет тут их детей - что это за зверь такой дети тут - а он в рашке путина выбирает
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25.05.2022 23:47 Відповісти
При чем тут Путин, чел поехал больную мать повидать, а ему говорят выметайся из Украины. Он показывает документы на детей(несовершеннолетних) на которых положил свою жизнь, а тупые погранцы сквозь губу насмехаются, у вас мол
права на въезд ликвидируют.
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26.05.2022 12:12 Відповісти
ну дык речь про невъезд граждан раши а не граждан Украины.
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26.05.2022 17:38 Відповісти
Так нехай біжать хоть під три чорти, але не в Україну!
Гарних кацапів не буває, вони всі хворі на голову тварюки!
Іх божевільні ідеї про "вєлікую свєрхдєржаву расію", залишаються при них незважаючи на їх ставлення до свого тирана!
Вони будуть ненавидіти *****, але так само, вони будуть ненавидіти державу, яка їх приютила, тому хай забираються хоч на край світу, ці ваші "біженці".
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25.05.2022 21:41 Відповісти
Хто і коли відмінив заборону в'їзду московитами з 16 років до 60???
Диверсанти заїжджали сотнями за пів року ще... Чому влада не перевіряє це?
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25.05.2022 22:21 Відповісти
ну ты тупой - так эта влада и отменила
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25.05.2022 23:48 Відповісти
А если супруг-гражданин Украины и они собираются в Украину на ПМЖ? А если россиянин воюет ,воевал за Украинский полк,А если он-политбеженец из РФ ,если хочет работать волонтером а до этого внес большую сумму в фонд ВСУ? Вы можете удивлятся(я сам удивлен)-но даже в России есть некоторое количество приличных людей. Даже в Гитлеровской Германии были приличные немцы(в основном сидели в концлагерях). Вот чтобы отличить хороших россиян от основного поганого их большинства-нужен визовый режим
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26.05.2022 10:01 Відповісти
Що? Який ще в'їзд москалів до України? Зовсім з глузду з'їхали? Москаль може в'їхати тільки дохлим.
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25.05.2022 21:04 Відповісти
Ви про оце : "Рада прийняла закон, який спростить аграріям ввезення міндобрив".
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25.05.2022 21:33 Відповісти
Це оганіка
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25.05.2022 21:35 Відповісти
Йшов 91 день вiйни...
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25.05.2022 21:06 Відповісти
Девятий рік
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25.05.2022 21:17 Відповісти
91 рік+ війни за Незалежність!
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25.05.2022 21:48 Відповісти
Вот уж глубокий совок: "проработать вопрос введения визового режима". Его не прорабатывать следует, а вводить, пиляд ***** сушка!
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25.05.2022 21:06 Відповісти
нє прашло і восємь лєт.
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25.05.2022 21:06 Відповісти
Да вообще пошли нах@#! Нам хватает бурятских гастролеров.
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25.05.2022 21:09 Відповісти
Неужели, проснулись
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25.05.2022 21:10 Відповісти
Та взагалі їх не пускати.
Нафіга нам ті грамадьяни?
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25.05.2022 21:10 Відповісти
Там є громадяни?!!
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25.05.2022 21:25 Відповісти
хіба що федерасти. здебільшо "швондери и шариковы"
паркан з лаптерейхом, і купу розтяжок попід незамкнену хвіртку..
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25.05.2022 21:54 Відповісти
А если у них тут дети, а там родители больные, разлучать семьи? Тогда чем мы не кацапы?
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26.05.2022 12:16 Відповісти
Проверка при выдаче визы. Если есть родитель, то разрешить, но это не точно, бо похоже на лазейку для обхода закона.
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27.05.2022 01:57 Відповісти
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25.05.2022 21:11 Відповісти
Стерненка теж викликають.
Короче пьята колона і досі працює
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25.05.2022 21:14 Відповісти
Зеленский и есть 5-я колона ..
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25.05.2022 23:50 Відповісти
кстати зеленский в этом смысле очень похож на януковоща - тот тоже воевал со своей политической оппоненткой. Боятся власть потерять, черти.
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26.05.2022 11:16 Відповісти
Це треба було зробити в 2014 році
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25.05.2022 21:13 Відповісти
W 1991 !!!
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26.05.2022 12:01 Відповісти
А чого ж так невчасно? 😲Це ж тепер кожному окупанти візу потрібно видати, щоб порушення візового законодавства не було. Нє? І почати з полонених треба, бо інакше закон вимагатиме їх видворення за парєбрік. (Це сарказм, якщо щось). Насправді цих звірів потрібен тримати у вольєрах і у цивільні держави запускати у намордниках, клітках і ошийникчх не по візі, а по ветеринарному паспорту з довідками про всі види щеплень. Хоч як на мене, краще не впускати зовсім.
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25.05.2022 21:15 Відповісти
Може й не обсереться. Адже це було іншому доручено.
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25.05.2022 21:27 Відповісти
А показ сватів на російському тв не опрацьовували?
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25.05.2022 21:19 Відповісти
це не на часі.
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25.05.2022 21:22 Відповісти
а в нас що іде пасажирске сполученя ??? вони прям щас їздять сюди ?? ... я юхею !!
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25.05.2022 21:23 Відповісти
Підзапізнились 8 років як. Але все одно потрібно довести справу до кінця.
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25.05.2022 21:24 Відповісти
зеленский дал указание ............звучит как анекдот .
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25.05.2022 21:25 Відповісти
У любой крысы кремля есть родственник в Украине...а это значит любой Боширов или Петров припрется с рюZkim миром без проблем...
Очередная туфта зеленомойских Сватов...
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25.05.2022 21:25 Відповісти
А выдавать кто их будет, нет же дип отношений, или при вьезде с третьих стран? Как то размыта в этом актуальность.
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25.05.2022 21:26 Відповісти
Рановато, еще лет 8 нужно подождать....
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25.05.2022 21:29 Відповісти
Сюр!
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25.05.2022 21:31 Відповісти
Ага. Там жи ж наши ж люді ж! Діалог на кордоні: "Мета поїздки? А Ірпєнь (Бучу), до мами. Стіралку вєзу".
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25.05.2022 21:48 Відповісти
А я думав що в нас повна заборона на в'їзд кацапам. Чи в нас не війна?
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25.05.2022 21:53 Відповісти
ты думав что у нас вiйна? а ти не думав что у нас Зеленский- каломйский?
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25.05.2022 23:51 Відповісти
Писец !!!! Какие визы? Закрыть гараницы с мордором !!!!
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25.05.2022 21:55 Відповісти
Разлучать детей с родителями а родителей с бабушками? Так только кацапы делают.
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25.05.2022 22:11 Відповісти
А у вас правдивий нік. Ні про Маріуполь, ні про Бучу вам лікарі не розказували
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25.05.2022 23:53 Відповісти
да разлучать на ближайшие годы - эти родители допустили путлера до власти и дальше убийство своих детей
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25.05.2022 23:53 Відповісти
Интересно Вовремя второй мировой наверно немцы давали визы англичанам а англичане немцам , а между СССР и Германией вообще был безвиз!
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25.05.2022 22:16 Відповісти
Ага.И потом будут приезжать бывшиеирусские военные ,которые грабили ,убивали,насиловали в Украине во время войны!Типа по местам боевой славы.Так пофоткатся и побухать.ЛМое мнение закрыть границу раз и навсегда для этих тварей .После всего того,чтотони сделали.Вы пообщайтесь с ними в интернете.Как они поливают грязью Украину и украинцев и как они нас ненавидят.Закрыть границу раз и навсегда для русских подонков и выродков!!!
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25.05.2022 22:18 Відповісти
Та невже? Ну, нарешті!!!
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25.05.2022 22:29 Відповісти
Не пройшло і трьох місяців... або років...
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25.05.2022 22:39 Відповісти
Тільки після нашої перемоги :
Найжорстокіший візовий режим, тільки за викликом, не довше ніж на 7 діб, ретельно перевіряти валізи, біографію, мету в'їзду одна - виключно на похорон рідних, ніяких ділових поїздок, ніяких попів чи монахів, по приїзду ставати на облік у поліції, відхилення від вказаного маршруту негайна депортація й довічна заборона перетинати наш кордон.
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25.05.2022 22:34 Відповісти
нет - в ближайшие годы запрет всем гражданам кацапии вьезд в Украину - им тут живыми делать не хрен..
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25.05.2022 23:54 Відповісти
дак дивно, як Рузвельт би дозволив япошкам відвідувати сша у 1941-1945 році, та чомусь він тупо скинув на них бомбу, зеленському зрозуміло його геройский дід не розповідав ,як він за візою відвідував фашистів
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25.05.2022 22:59 Відповісти
Нарештi!
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25.05.2022 23:01 Відповісти
Консульський збір має бути в районі $150. Частину грошей сплачений кацапами за візу, перераховувати в спіцфонд на відновлення української інфраструктури.
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25.05.2022 23:26 Відповісти
А решту - на відновлення зеленської?
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25.05.2022 23:39 Відповісти
в песту кацапов - на порог не пускать они и так будут выплачивать репарации годами
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25.05.2022 23:55 Відповісти
Який блть візовий режим? Більш ніколи копито кацапа не повинно ступити на українську землю!
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26.05.2022 01:21 Відповісти
Зеля спроможен тільки на якусь маячню.
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26.05.2022 10:00 Відповісти
А какая разница??? Мужиков через украинскую границу наши погранцы вообще практически не выпускают... У меня знакомый спасаясь от мобилизации выехал с семьей через...... Россию...... С Винницы добрался до Запорожья, а там уже бизнес" налажен..... маршрутки ходят до Крыма, кацапы пропускают без вопросов с Крыма в Краснодарские чертоги, оттуда в Грузию самолет и здраствуй Европа..........
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26.05.2022 10:54 Відповісти
"... спасаясь от мобилизации ..." - Ви впевнені, що підібрали правильне слово ??
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26.05.2022 11:35 Відповісти
Бл.!А без петиції ніяк не можна було це зробити???
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26.05.2022 11:02 Відповісти
три года просили и тут на тебе, внезапно, новость. Царь-батюшка нарешті почув холопів
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26.05.2022 11:18 Відповісти
А за визу брать 200-500$ и на две недели. Будут больше ценить и уважать Украину.
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26.05.2022 11:18 Відповісти
Вова - ти дебіл?! Країна в вогні, а ОП реверансами займається....
Вже давно! треба закон про примусову депортацію/ув'язнення/страту громадян парашії на теріторії України.
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26.05.2022 11:25 Відповісти
Вообще-то это надо было делать в 2014, разрывать дипломатические отношения, закрывать посольство, визовый режим и прекращение торговых связей.
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26.05.2022 11:29 Відповісти
Візовій режим має бути введений з кацапами і бульбашами Зкомуною має буті зализний зановіс
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26.05.2022 11:34 Відповісти
Не пройшло ще 8 років.
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26.05.2022 12:25 Відповісти
Працює наш прєпіздєнт,трудиться,не покладая ручок своїх натруджених...
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26.05.2022 13:09 Відповісти
Да ,ну ***** четвёртый месяц войны, думал шо ввели ещё 25-го февраля. Да вы прикалывайтесь. Я теперь не очень-то уверен, в Победе .
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26.05.2022 13:17 Відповісти
І не зволікайте, пане Шмигалю...
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26.05.2022 13:19 Відповісти
Я то думаю, чего это москали прут и прут , теперь зрозуміло, в нас же бізвіз . Шо предыдущая , власть, шо эта полные , идиоты , и вот только не надо про Порошенко, скажу по Арестовечу ( куча *******) не хочу даже перечислять , но Зеленский ,конечно переплюнул, просто с плеча , сначала отводил типа войска , а потом сдал целый Юг ,ну шоб не мелочиться
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26.05.2022 13:31 Відповісти
 
 