Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян
Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати запровадження візового режиму для громадян Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відповіді на електронну петицію, яку опубліковано на президентському сайті.
"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання важливе і актуальне, тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем'єр-міністру України Д.Шмигалю направлено відповідний лист із проханням опрацювати зазначене питання", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+46 mrSmith
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+36 Solsky Wasyl
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+34 Павло ШОвте
показати весь коментар25.05.2022 21:11
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Адіннарот?!
права на въезд ликвидируют.
Гарних кацапів не буває, вони всі хворі на голову тварюки!
Іх божевільні ідеї про "вєлікую свєрхдєржаву расію", залишаються при них незважаючи на їх ставлення до свого тирана!
Вони будуть ненавидіти *****, але так само, вони будуть ненавидіти державу, яка їх приютила, тому хай забираються хоч на край світу, ці ваші "біженці".
Диверсанти заїжджали сотнями за пів року ще... Чому влада не перевіряє це?
тупой- так эта влада и отменила
Нафіга нам ті грамадьяни?
паркан з лаптерейхом, і купу розтяжок попід незамкнену хвіртку..
Короче пьята колона і досі працює
Очередная туфта зеленомойских Сватов...
Найжорстокіший візовий режим, тільки за викликом, не довше ніж на 7 діб, ретельно перевіряти валізи, біографію, мету в'їзду одна - виключно на похорон рідних, ніяких ділових поїздок, ніяких попів чи монахів, по приїзду ставати на облік у поліції, відхилення від вказаного маршруту негайна депортація й довічна заборона перетинати наш кордон.
Вже давно! треба закон про примусову депортацію/ув'язнення/страту громадян парашії на теріторії України.