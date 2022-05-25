Зеленский поручил Шмыгалю разработать введение визового режима для граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать введение визового режима для граждан России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его ответе на электронную петицию, опубликованную на президентском сайте.
"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и актуален, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Д. Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", – говорится в сообщении.
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+46 mrSmith
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+36 Solsky Wasyl
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Адіннарот?!
права на въезд ликвидируют.
Гарних кацапів не буває, вони всі хворі на голову тварюки!
Іх божевільні ідеї про "вєлікую свєрхдєржаву расію", залишаються при них незважаючи на їх ставлення до свого тирана!
Вони будуть ненавидіти *****, але так само, вони будуть ненавидіти державу, яка їх приютила, тому хай забираються хоч на край світу, ці ваші "біженці".
Диверсанти заїжджали сотнями за пів року ще... Чому влада не перевіряє це?
тупой- так эта влада и отменила
Нафіга нам ті грамадьяни?
паркан з лаптерейхом, і купу розтяжок попід незамкнену хвіртку..
Короче пьята колона і досі працює
Очередная туфта зеленомойских Сватов...
Найжорстокіший візовий режим, тільки за викликом, не довше ніж на 7 діб, ретельно перевіряти валізи, біографію, мету в'їзду одна - виключно на похорон рідних, ніяких ділових поїздок, ніяких попів чи монахів, по приїзду ставати на облік у поліції, відхилення від вказаного маршруту негайна депортація й довічна заборона перетинати наш кордон.
Вже давно! треба закон про примусову депортацію/ув'язнення/страту громадян парашії на теріторії України.