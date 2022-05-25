Зеленский поручил Шмыгалю разработать введение визового режима для граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать введение визового режима для граждан России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его ответе на электронную петицию, опубликованную на президентском сайте.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и актуален, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Д. Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", – говорится в сообщении.

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