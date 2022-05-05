Еврокомиссия выдала рекомендации, как отменить упрощенный визовый режим для россиян

Еврокомиссия издала рекомендации для консульских учреждений стран-членов, объясняющих порядок оформления виз для граждан России, в частности, официальных лиц и представителей бизнеса, после приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с ЕС в ответ на российское вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Сегодня Еврокомиссия представила инструкции, призванные помочь странам-членам и их консульским учреждениям имплементировать частичную отмену соглашения об упрощении визового режима с Российской Федерацией, которое было введено с 25 февраля 2022 в ответ на акт агрессии России против территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что временная приостановка упрощенной процедуры оформления визы касается определенных персон, близких к российскому режиму. В частности, в эту категорию попадают лица, являющиеся членами официальных делегаций РФ, члены государственных и региональных правительств и парламентов русской федерации, работники русских конституционного и верховного судов, граждане РФ - владельцы русских дипломатических паспортов, а также представители бизнеса и российских бизнес организаций.

Такая приостановка действия соглашения означает, что эти лица не будут иметь права на привилегии при оформлении визы. Например, по-прежнему им необходимо будет предоставить документы в подтверждение необходимости поездки. В то же время, отменены решения о снижении консульского сбора, это означает, что заявителям на получение визы придется заплатить за эти услуги полную цену в 80 евро.

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