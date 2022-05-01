Путин отменил преференции в выдаче виз гражданам стран Европы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении визовых преференций для граждан большинства стран Европы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
Закон вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов – граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна. Он отменяет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов из перечисленных стран.
Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, касающимися дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку: "В связи с необходимостью принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия". В законе отмечается, что решение о возобновлении действия положений будет приниматься президентом России.
- введет выездные визы для россни!
На ********* не поедешь,
Красот зажопинсков и мухосрансков не видать.
Щей скрепных с кашей не отведать.
Лаптей-матрешек не купить
И не услышать балалайку.
а что на паРаше ? во всяких сыктывкарах, на сранях-рязанях, *******, челябах, читах-дритах и прочей замкадной срани? по полгода нету солнца, холодная азиопская равнина, тундра и тайга да убогие города и станы. нахрен кому нужна такая паРаша? большая часть территории паРаши не пригодны для постоянной жизни для нормального человека, лишь добыча полезных ископаемыхи только вахтовым методом. сравнение с Кубой глупое.
Несколько лет назад занесло меня в консульство рф в Бонне. Ну, такое дело - избавлялся от клейма их гражданства.
Передо мной в очереди дедок лет 80ти. Подходит он к окошку и такой:
"Здрасьте! Вот, у меня сейчас немецкий паспорт, предыдущее гражданство у меня - кыргызское, а родился я в поволжье. Хочу на Родине умереть."
"Ну, знаете, для тех, кто не был гражданином рф у нас общие правила вступления в гражданство."
"Так ить, я написал письмо [барабанная дробь] жириновскому!" - говорит дедок с огнём в глазах - "И сам жириновский мне ответил!!! Вот его письмо!!!!!"
"Ну так, вам же владимир вольфович пишет [ага, делать ему в бане с мальчиками больше нечего!]: всё должно проходить в рамках действующего законодательства..."
"Но родился на поволжье, но жириновский, но русские своих не бросают..."
Ещё несколько раз был я в том консульстве. Каждый раз там был кто-то, кто хотел вернуться - и каждый раз с вот таким заворотом.
пуйло, гнида из лиговской подворотни, да нахрен кому нужна твоя сраная азиопская паРаша.)
*********, сидите на своей паРаше взаперти и в изоляции и не жужжите.))
"Повезло" Московии с президентом.