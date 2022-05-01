Путин отменил преференции в выдаче виз гражданам стран Европы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении визовых преференций для граждан большинства стран Европы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Закон вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов – граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна. Он отменяет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов из перечисленных стран.

Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, касающимися дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку: "В связи с необходимостью принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия". В законе отмечается, что решение о возобновлении действия положений будет приниматься президентом России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после выдворения дипломатов