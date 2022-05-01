РУС
5 083 40

Путин отменил преференции в выдаче виз гражданам стран Европы

путин,путін

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении визовых преференций для граждан большинства стран Европы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Закон вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов – граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна. Он отменяет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов из перечисленных стран.

Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, касающимися дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку: "В связи с необходимостью принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия". В законе отмечается, что решение о возобновлении действия положений будет приниматься президентом России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после выдворения дипломатов

виза (1241) путин владимир (32078) россия (96975) визовый режим (487)
Топ комментарии
+32
Боже яке воно кончине.Паспорта русні одекватні люди рвуть.
01.05.2022 15:45 Ответить
01.05.2022 15:45 Ответить
+19
Горе то какое
01.05.2022 15:54 Ответить
01.05.2022 15:54 Ответить
+13
Ну,ось і все,Ліхтенштейн,-лафа закінчилась!!!
01.05.2022 15:57 Ответить
01.05.2022 15:57 Ответить
Боже яке воно кончине.Паспорта русні одекватні люди рвуть.
01.05.2022 15:45 Ответить
01.05.2022 15:45 Ответить
Правильно, а еще пусть
- введет выездные визы для россни!
01.05.2022 16:03 Ответить
01.05.2022 16:03 Ответить
лавро также будет обязан получить ВИЗУ для поездки хотя бы в Турцию... отакои ....оця Вова в конце своего жития дебила режет всем своим поданным полный астрал и приближает их желание удавить окурка своими же руками...
01.05.2022 16:18 Ответить
01.05.2022 16:18 Ответить
путлер капут.
01.05.2022 15:48 Ответить
01.05.2022 15:48 Ответить
01.05.2022 15:49 Ответить
01.05.2022 15:49 Ответить
Хы... Имею опыт незаконного пересечения парашной границы -- два раза в сутки! В 2012 году. Правда, с Монголией...*)
01.05.2022 15:50 Ответить
01.05.2022 15:50 Ответить
весь світ в сльозах.. ридає... на кордоні самогубства- НЕ УВИДЕТЬ САРАТОВ...............
01.05.2022 15:51 Ответить
01.05.2022 15:51 Ответить
Горе то какое
01.05.2022 15:54 Ответить
01.05.2022 15:54 Ответить
А еще можно из бункера какашками покидать в европу
01.05.2022 16:02 Ответить
01.05.2022 16:02 Ответить
Люди, навпаки, тікають з того болота, а його фюрер в'їзні візи скасовує... Ну є там хоч якісь мізки, га? Дебіл.
01.05.2022 15:55 Ответить
01.05.2022 15:55 Ответить
Ну,ось і все,Ліхтенштейн,-лафа закінчилась!!!
01.05.2022 15:57 Ответить
01.05.2022 15:57 Ответить
жесть, прямо в сердце, люди не увидят саранск
01.05.2022 15:59 Ответить
01.05.2022 15:59 Ответить
Європа в агонії
01.05.2022 15:59 Ответить
01.05.2022 15:59 Ответить
Сибирь , Урал , Чукотка ..- прожить жизнь и не увидеть , зачем так жестоко..
01.05.2022 16:01 Ответить
01.05.2022 16:01 Ответить
Ані тєпєрь нікада нє увідят Зажопінська Задріщінська Мухасранська...
01.05.2022 16:07 Ответить
01.05.2022 16:07 Ответить
Горе-то какое для европейцев. Ну просто конец света.Прожили жизнь зря,не провалившись в дырявый сортир в Мурманской области.
01.05.2022 16:08 Ответить
01.05.2022 16:08 Ответить
Н-да, реально чокнулся. Уже без вариантов.
01.05.2022 16:18 Ответить
01.05.2022 16:18 Ответить
Ну что тут скажешь - путин дебил!!!
01.05.2022 16:20 Ответить
01.05.2022 16:20 Ответить
Яке *** воно дурне ,⤵️
01.05.2022 16:21 Ответить
01.05.2022 16:21 Ответить
А шо є такі невгамовні, що рвуться з Європи до мокшандї?? Чи то партія коксу таки надійшла до бункерних козломордих??
01.05.2022 16:22 Ответить
01.05.2022 16:22 Ответить
Какой удар! Как жить теперь?
На ********* не поедешь,
Красот зажопинсков и мухосрансков не видать.
Щей скрепных с кашей не отведать.
Лаптей-матрешек не купить
И не услышать балалайку.
01.05.2022 16:25 Ответить
01.05.2022 16:25 Ответить
Все рівно вони нікому в ЄС не потрібні. Звідти добровільно на каторгу нікого не заманиш.
01.05.2022 16:28 Ответить
01.05.2022 16:28 Ответить
Ой, бяда то какая cейчас омериканцы не смогут поехать в Усть-*********
01.05.2022 16:34 Ответить
01.05.2022 16:34 Ответить
А так хотелось сыктывкар или сызрань увидеть!!!
01.05.2022 16:35 Ответить
01.05.2022 16:35 Ответить
Едут же люди посмотреть на Кубу.
01.05.2022 16:57 Ответить
01.05.2022 16:57 Ответить
на Кубе хоть климат и океан, дешевый секс на любителя...
а что на паРаше ? во всяких сыктывкарах, на сранях-рязанях, *******, челябах, читах-дритах и прочей замкадной срани? по полгода нету солнца, холодная азиопская равнина, тундра и тайга да убогие города и станы. нахрен кому нужна такая паРаша? большая часть территории паРаши не пригодны для постоянной жизни для нормального человека, лишь добыча полезных ископаемыхи только вахтовым методом. сравнение с Кубой глупое.
01.05.2022 17:07 Ответить
01.05.2022 17:07 Ответить
А дешевый секс?
01.05.2022 20:54 Ответить
01.05.2022 20:54 Ответить
так телки в кацапии страшные - чай не кубинки
02.05.2022 01:34 Ответить
02.05.2022 01:34 Ответить
НАПУГАЛ ЁЖИКА ГОЛОЙ ЖОПОЙ !) ПДР !!!
01.05.2022 16:46 Ответить
01.05.2022 16:46 Ответить
Замість візи, в сторону рашки, треба клеймити на лобі, замість штампа. А при виїзді, фільтрувати, відбирати книжку з двоголовим індиком і нові документи в руки. Стяг лише біло-синьо-білий.
01.05.2022 16:49 Ответить
01.05.2022 16:49 Ответить
К вопросу о том, кем в Европе надо быть, чтобы хотеть российскую визу.

Несколько лет назад занесло меня в консульство рф в Бонне. Ну, такое дело - избавлялся от клейма их гражданства.

Передо мной в очереди дедок лет 80ти. Подходит он к окошку и такой:

"Здрасьте! Вот, у меня сейчас немецкий паспорт, предыдущее гражданство у меня - кыргызское, а родился я в поволжье. Хочу на Родине умереть."

"Ну, знаете, для тех, кто не был гражданином рф у нас общие правила вступления в гражданство."

"Так ить, я написал письмо [барабанная дробь] жириновскому!" - говорит дедок с огнём в глазах - "И сам жириновский мне ответил!!! Вот его письмо!!!!!"

"Ну так, вам же владимир вольфович пишет [ага, делать ему в бане с мальчиками больше нечего!]: всё должно проходить в рамках действующего законодательства..."

"Но родился на поволжье, но жириновский, но русские своих не бросают..."

Ещё несколько раз был я в том консульстве. Каждый раз там был кто-то, кто хотел вернуться - и каждый раз с вот таким заворотом.
01.05.2022 16:52 Ответить
01.05.2022 16:52 Ответить
Схоже, що Московія закривається всерьез і надовго. Це не може не тішити.
01.05.2022 16:58 Ответить
01.05.2022 16:58 Ответить
фу ты нуты, какиЯ мы грозныя.

пуйло, гнида из лиговской подворотни, да нахрен кому нужна твоя сраная азиопская паРаша.)

*********, сидите на своей паРаше взаперти и в изоляции и не жужжите.))

01.05.2022 17:00 Ответить
01.05.2022 17:00 Ответить
Не відать на тепер помощі від Європи...
01.05.2022 17:08 Ответить
01.05.2022 17:08 Ответить
Ну все, закрылись для иностранцев ЕС "тур путешествия по Воронежу".... Не увидят они Петушка из дерьма и сталактиты из этого же материала ...
01.05.2022 18:05 Ответить
01.05.2022 18:05 Ответить
І, шо, опять только на 90дней можна? Думаю Українські Збройні Сили справляться набагато раніше!
01.05.2022 18:28 Ответить
01.05.2022 18:28 Ответить
этот ***** их этим ну прямо страшно опечалил!
01.05.2022 18:38 Ответить
01.05.2022 18:38 Ответить
Єто как "снять с проката фильм", потому что всё равно на него никто не ходит...
01.05.2022 19:08 Ответить
01.05.2022 19:08 Ответить
01.05.2022 20:16 Ответить
01.05.2022 20:16 Ответить
Убогое ущербное закомплексованное обиженное создание.
"Повезло" Московии с президентом.
01.05.2022 21:45 Ответить
01.05.2022 21:45 Ответить
 
 