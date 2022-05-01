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Путін скасував преференції у видачі віз громадянам країн Європи

путин,путін

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення візових преференцій для громадян більшості країн Європи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Закон запроваджує візовий режим для володарів дипломатичних паспортів – громадян країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну. Також він скасовує візові преференції для членів офіційних делегацій, національних та регіональних урядів та парламентів, конституційних та верховних судів, а також для журналістів із перелічених країн.

Закон призупиняє окремі положення міжнародних договорів із переліченими країнами, що стосуються дипломатичних паспортів та віз. Статті містять формулювання: "У зв'язку з необхідністю вживання невідкладних заходів у відповідь на недружні дії". У законі наголошується, що рішення про поновлення дії положень ухвалюватиме президент Росії.

Також читайте: Путін має вивести війська з України, повернення на позиції "до 24 лютого" не буде, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

віза (735) путін володимир (24060) росія (65829) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+32
Боже яке воно кончине.Паспорта русні одекватні люди рвуть.
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01.05.2022 15:45
+19
Горе то какое
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01.05.2022 15:54
+13
Ну,ось і все,Ліхтенштейн,-лафа закінчилась!!!
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01.05.2022 15:57
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Боже яке воно кончине.Паспорта русні одекватні люди рвуть.
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01.05.2022 15:45 Відповісти
Правильно, а еще пусть
- введет выездные визы для россни!
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01.05.2022 16:03 Відповісти
лавро также будет обязан получить ВИЗУ для поездки хотя бы в Турцию... отакои ....оця Вова в конце своего жития дебила режет всем своим поданным полный астрал и приближает их желание удавить окурка своими же руками...
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01.05.2022 16:18 Відповісти
путлер капут.
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01.05.2022 15:48 Відповісти
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01.05.2022 15:49 Відповісти
Хы... Имею опыт незаконного пересечения парашной границы -- два раза в сутки! В 2012 году. Правда, с Монголией...*)
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01.05.2022 15:50 Відповісти
весь світ в сльозах.. ридає... на кордоні самогубства- НЕ УВИДЕТЬ САРАТОВ...............
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01.05.2022 15:51 Відповісти
Горе то какое
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01.05.2022 15:54 Відповісти
А еще можно из бункера какашками покидать в европу
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01.05.2022 16:02 Відповісти
Люди, навпаки, тікають з того болота, а його фюрер в'їзні візи скасовує... Ну є там хоч якісь мізки, га? Дебіл.
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01.05.2022 15:55 Відповісти
Ну,ось і все,Ліхтенштейн,-лафа закінчилась!!!
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01.05.2022 15:57 Відповісти
жесть, прямо в сердце, люди не увидят саранск
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01.05.2022 15:59 Відповісти
Європа в агонії
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01.05.2022 15:59 Відповісти
Сибирь , Урал , Чукотка ..- прожить жизнь и не увидеть , зачем так жестоко..
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01.05.2022 16:01 Відповісти
Ані тєпєрь нікада нє увідят Зажопінська Задріщінська Мухасранська...
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01.05.2022 16:07 Відповісти
Горе-то какое для европейцев. Ну просто конец света.Прожили жизнь зря,не провалившись в дырявый сортир в Мурманской области.
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01.05.2022 16:08 Відповісти
Н-да, реально чокнулся. Уже без вариантов.
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01.05.2022 16:18 Відповісти
Ну что тут скажешь - путин дебил!!!
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01.05.2022 16:20 Відповісти
Яке *** воно дурне ,⤵️
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01.05.2022 16:21 Відповісти
А шо є такі невгамовні, що рвуться з Європи до мокшандї?? Чи то партія коксу таки надійшла до бункерних козломордих??
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01.05.2022 16:22 Відповісти
Какой удар! Как жить теперь?
На ********* не поедешь,
Красот зажопинсков и мухосрансков не видать.
Щей скрепных с кашей не отведать.
Лаптей-матрешек не купить
И не услышать балалайку.
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01.05.2022 16:25 Відповісти
Все рівно вони нікому в ЄС не потрібні. Звідти добровільно на каторгу нікого не заманиш.
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01.05.2022 16:28 Відповісти
Ой, бяда то какая cейчас омериканцы не смогут поехать в Усть-*********
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01.05.2022 16:34 Відповісти
А так хотелось сыктывкар или сызрань увидеть!!!
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01.05.2022 16:35 Відповісти
Едут же люди посмотреть на Кубу.
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01.05.2022 16:57 Відповісти
на Кубе хоть климат и океан, дешевый секс на любителя...
а что на паРаше ? во всяких сыктывкарах, на сранях-рязанях, *******, челябах, читах-дритах и прочей замкадной срани? по полгода нету солнца, холодная азиопская равнина, тундра и тайга да убогие города и станы. нахрен кому нужна такая паРаша? большая часть территории паРаши не пригодны для постоянной жизни для нормального человека, лишь добыча полезных ископаемыхи только вахтовым методом. сравнение с Кубой глупое.
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01.05.2022 17:07 Відповісти
А дешевый секс?
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01.05.2022 20:54 Відповісти
так телки в кацапии страшные - чай не кубинки
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02.05.2022 01:34 Відповісти
НАПУГАЛ ЁЖИКА ГОЛОЙ ЖОПОЙ !) ПДР !!!
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01.05.2022 16:46 Відповісти
Замість візи, в сторону рашки, треба клеймити на лобі, замість штампа. А при виїзді, фільтрувати, відбирати книжку з двоголовим індиком і нові документи в руки. Стяг лише біло-синьо-білий.
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01.05.2022 16:49 Відповісти
К вопросу о том, кем в Европе надо быть, чтобы хотеть российскую визу.

Несколько лет назад занесло меня в консульство рф в Бонне. Ну, такое дело - избавлялся от клейма их гражданства.

Передо мной в очереди дедок лет 80ти. Подходит он к окошку и такой:

"Здрасьте! Вот, у меня сейчас немецкий паспорт, предыдущее гражданство у меня - кыргызское, а родился я в поволжье. Хочу на Родине умереть."

"Ну, знаете, для тех, кто не был гражданином рф у нас общие правила вступления в гражданство."

"Так ить, я написал письмо [барабанная дробь] жириновскому!" - говорит дедок с огнём в глазах - "И сам жириновский мне ответил!!! Вот его письмо!!!!!"

"Ну так, вам же владимир вольфович пишет [ага, делать ему в бане с мальчиками больше нечего!]: всё должно проходить в рамках действующего законодательства..."

"Но родился на поволжье, но жириновский, но русские своих не бросают..."

Ещё несколько раз был я в том консульстве. Каждый раз там был кто-то, кто хотел вернуться - и каждый раз с вот таким заворотом.
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01.05.2022 16:52 Відповісти
Схоже, що Московія закривається всерьез і надовго. Це не може не тішити.
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01.05.2022 16:58 Відповісти
фу ты нуты, какиЯ мы грозныя.

пуйло, гнида из лиговской подворотни, да нахрен кому нужна твоя сраная азиопская паРаша.)

*********, сидите на своей паРаше взаперти и в изоляции и не жужжите.))

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01.05.2022 17:00 Відповісти
Не відать на тепер помощі від Європи...
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01.05.2022 17:08 Відповісти
Ну все, закрылись для иностранцев ЕС "тур путешествия по Воронежу".... Не увидят они Петушка из дерьма и сталактиты из этого же материала ...
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01.05.2022 18:05 Відповісти
І, шо, опять только на 90дней можна? Думаю Українські Збройні Сили справляться набагато раніше!
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01.05.2022 18:28 Відповісти
этот ***** их этим ну прямо страшно опечалил!
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01.05.2022 18:38 Відповісти
Єто как "снять с проката фильм", потому что всё равно на него никто не ходит...
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01.05.2022 19:08 Відповісти
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01.05.2022 20:16 Відповісти
Убогое ущербное закомплексованное обиженное создание.
"Повезло" Московии с президентом.
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01.05.2022 21:45 Відповісти
 
 