Путін скасував преференції у видачі віз громадянам країн Європи

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення візових преференцій для громадян більшості країн Європи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Закон запроваджує візовий режим для володарів дипломатичних паспортів – громадян країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну. Також він скасовує візові преференції для членів офіційних делегацій, національних та регіональних урядів та парламентів, конституційних та верховних судів, а також для журналістів із перелічених країн.

Закон призупиняє окремі положення міжнародних договорів із переліченими країнами, що стосуються дипломатичних паспортів та віз. Статті містять формулювання: "У зв'язку з необхідністю вживання невідкладних заходів у відповідь на недружні дії". У законі наголошується, що рішення про поновлення дії положень ухвалюватиме президент Росії.

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