Путін має вивести війська з України, повернення на позиції "до 24 лютого" не буде, - глава МЗС Німеччини Бербок

Необхідна умова для міцного миру в Україні та Європі – це виведення всіх російських солдатів із захопленої Кремлем української території.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Наша мета – мир для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Але мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктує Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів", – заявила вона.

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Бербок також наголосила, що "хоч би як нам хотілося", повернення на позиції "до 24 лютого" не буде.

"Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна", – пояснила вона.

Тому, сказала глава МЗС ФРН, зараз потрібно допомогти Україні відбити повномасштабне вторгнення Росії та убезпечитися від майбутніх нападів.

"Лише коли всі у Європі знову усвідомлюють, що за підсумками війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир", – сказала Бербок.

Вона наголосила, що санкції з РФ можуть бути зняті "тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська".