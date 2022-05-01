Путін має вивести війська з України, повернення на позиції "до 24 лютого" не буде, - глава МЗС Німеччини Бербок
Необхідна умова для міцного миру в Україні та Європі – це виведення всіх російських солдатів із захопленої Кремлем української території.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Наша мета – мир для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Але мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктує Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів", – заявила вона.
Бербок також наголосила, що "хоч би як нам хотілося", повернення на позиції "до 24 лютого" не буде.
"Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна", – пояснила вона.
Тому, сказала глава МЗС ФРН, зараз потрібно допомогти Україні відбити повномасштабне вторгнення Росії та убезпечитися від майбутніх нападів.
"Лише коли всі у Європі знову усвідомлюють, що за підсумками війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир", – сказала Бербок.
Вона наголосила, що санкції з РФ можуть бути зняті "тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська".
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Берліну,тьху Москви.
Германия занимается Укр.границами,а собственному правительству насрать
на территории
То ж треба вміти так прочитати, щоб зрозуміти все навпаки!
Ану, спробуйте ще, може все ж дійде до вас?
Гавкали в бік Заходу, НАТО, сподіваючись викликати в українців відразу до них, зображуівли їх боягузами, а себе героями.
А Захід взяв і дав зброю, яку від нього вимагали.
Але ж дав він її не для того, щоб руками Арахамії та Чалого влада Україні підписала капітуляцію за сценарієм пуйла.
Що тепер придумають в Офісі Єрмака-Татарова, щоб виправдати своє бажання заглядати в оч(к)и вбивці путлєра?
Вовка играет свою роль для тупого
украинского потребителя и они ведутся.
Ху.ло поэтому и напало, так как на такое....грех не напасть.
Он и щас мечтает только территории побыстрее
" в аренду сдать" и будывныцтвом побыстрее заняться.Крым до сих пор не разрушен.
Це у вас (поза)вчорашня інформація.
Що там Шольц, якби вона заявила це в обличчя ЗЕ і єрмако-арахамськоі камарільі, та ще й в присутності 100 іноземних журналістів!
"Не може йтися лише про повернення до стану на 24 лютого. На обіцянки
"Всі москальські солдати мають залишити Україну. Лише тоді може йтися про зміни у санкційній політиці." - тобто припинення вогню для цього недостатньо.
"Завершити конфлікт це не те саме, що зупинити війну. Має бути встановлена система безпеки і свободи."
Та мова йшла про витуп Бербок, цитати з якого я вам навів. Маєте намір далі залишатися в полоні власних уявлень і закривати очі на реальність - ваше право.
Єрмак має тісні зв'язки з Росією і це небезпечно для України, - євродепутатка
Джерело: https://censor.net/ua/n3299145
Я не чекала від німців.
Невже нарешті усвідомлюють загрозу, яку несе рашка не лише для України.
Это обычный дипломатический "протокольный" призыв, без всяких требований, угроз или санкций. То есть, лапша на уши.
Значит, ввели войска - вывели войска... Они же ничего плохого не сделали больше
Вот это логика!!!!
Ну ми зрозуміли, ви - скептик і не довіряєте німцям.
ОК, дочекаємось поставок німецького озброєння. Якщо там буде важке, яке нам потрібно, - Ви істе галстук. Якщо ні - я з'ім.
Deal (згода)?
Усе решту - "мир для людей", "не вірити путіну", "припинити вогонь", "зупини війну".... то пустопорожній, прогнилий " європейський "гарнір".
Лише раніше він подавався накшталт "стурбування, глибокого стурбування, обурення, закликів до негайного припинення".
Ще раз повторюю- читайте уважно : німецька міністриня НАГОЛОСИЛА, що "повернення на позиції до 24 лютого не буде"
"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
Так що ці заяви - то пустопорожній пиз.ьож, розбавлений "гарніром" накшталт, яка війна погана а мир файний.
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і нас страшенно піпчить, що вінневтік хоче нас здати, домовившись "посередині".
Якісь у вас, німців і унтерменшів буйні фантазії...
Ще один, що не вміє читати.
Чукча не чітатєль?
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
Так що ці заяви - то пустопорожній пиз.ьож, розбавлений "гарніром" накшталт, яка війна погана а мир файний.
Зізнайся, ти україномовний набутилочнік?
Тобто, щоб зняти санкції, Рашi треба було просто ввести війська i потiм вивести?
Друга думка. А хто більше боїться санкцій, Німеччина, чи Раша?
Слова немецкого политика можно трактовать по разному. Надо только определиться на чьей стороне ее хотелки. В любом случае, это не есть хорошие для Украины прогнозы.
Нам нужны границы 2013 года, не меньше и не больше.
Ви праві, вислів неоднозначний.
Але можна припустити, що оскільки Захід влаштовувало мати фактично заморожений 8-ми річний конфлікт в Украіні, то для них найкращим виходом з цієі повномасштабноі війни було б повернення до статусу кво на момент іі початку («як би нам не хотілось» повернути тягомотину мінських перемовин)...
Повернення до 24 лютого не буде, мало того вся ця зелена шваль буде бита по усій Україні.
Все шуточки у вас
то це була би повна і однозначна перемога Путлера і поразка не тільки України, але і міжнародної спільноти, тому що:
1. Тоді б війна = "інструмент" і спосіб придбання (захоплення) нових територій.
2. Який інший спосіб придбання нових територій? Хто зараз назавжди готовий продати свій життєвий простір (і залишитися без цього життєвого простору)? - Тоді було б, що війна - це тільки 1 (єдиний доступний сьогодні) спосіб "придбання" нових територій життєвого простору).
І це було би точно запрошення до нових війн.