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Новини Війна
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Путін має вивести війська з України, повернення на позиції "до 24 лютого" не буде, - глава МЗС Німеччини Бербок

бербок

Необхідна умова для міцного миру в Україні та Європі – це виведення всіх російських солдатів із захопленої Кремлем української території.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Наша мета – мир для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Але мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктує Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів", – заявила вона.

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Бербок також наголосила, що "хоч би як нам хотілося", повернення на позиції "до 24 лютого" не буде.

"Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна", – пояснила вона.

Тому, сказала глава МЗС ФРН, зараз потрібно допомогти Україні відбити повномасштабне вторгнення Росії та убезпечитися від майбутніх нападів.

"Лише коли всі у Європі знову усвідомлюють, що за підсумками війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир", – сказала Бербок.

Вона наголосила, що санкції з РФ можуть бути зняті "тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська".

Автор: 

Німеччина (7441) путін володимир (24060) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+82
Украина должна вернуть все земли в своих границах и получить репарации НИ какого мирного договора и никаких дипотношений до выдачи всех военных преступников.
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01.05.2022 09:57
+61
Дякую пані Фрекен-Бок, частіше робіть такі заяви, а то нашому боневтіку дуже кортить *пасрєдінє* України домовитись
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01.05.2022 09:54
+56
Попали Зеленські, Єрмаки, Арахамії, Данилови, Стефанчуки....
Гавкали в бік Заходу, НАТО, сподіваючись викликати в українців відразу до них, зображуівли їх боягузами, а себе героями.
А Захід взяв і дав зброю, яку від нього вимагали.
Але ж дав він її не для того, щоб руками Арахамії та Чалого влада Україні підписала капітуляцію за сценарієм пуйла.
Що тепер придумають в Офісі Єрмака-Татарова, щоб виправдати своє бажання заглядати в оч(к)и вбивці путлєра?
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01.05.2022 10:40
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Якщо гроші на відбудову країни будуть передаватись українській владі напряму, то Бєня стане багатшим за Ілона Маска.
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01.05.2022 10:15 Відповісти
там не столько украинцев не должно быть ,как почитателей израильских паспортов
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01.05.2022 12:17 Відповісти
Поэтому Крым брать не надо, чтобы санкциями Парашу задушить. Или уже идти до китайской границы и ломать ее на куски, вырвав ядерные клыки. Оставлять ее в покое нельзя, оклемается - за старое возьмется. Еще неизвестно, какая сволочь сменит плешивую мразь...
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01.05.2022 10:06 Відповісти
Немчура сильно боится чтобы мы не освободили всю Украину? Тоесть нам уже навязывает мясль что мы должны отказаться от крыма и дамбаса навсегда да еще снять с русофашистов санкции? И что изменится? Сейчас когда рашисты утилизировали в боях всех своих даунбаситов и там уже некому донецк и лоханск защищать, самое время зачистить все окупированные территории, чем подождать 5 лет когда ***** вырастит новое поколение зомбированных орков и двинет опять в атаку.
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01.05.2022 10:08 Відповісти
повернення на позиції "до 24 лютого" не буде Джерело:
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01.05.2022 10:16 Відповісти
Ганси боятися , що наші війська підуть до Берліну ,тьху Москви.
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01.05.2022 10:18 Відповісти
Ти теж навіть заголовок до кінця не читаєш?
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01.05.2022 10:24 Відповісти
Все как раз наоборот,читать научись.
Германия занимается Укр.границами,а собственному правительству насрать
на территории
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01.05.2022 10:32 Відповісти
@FT FT

То ж треба вміти так прочитати, щоб зрозуміти все навпаки!

Ану, спробуйте ще, може все ж дійде до вас?
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02.05.2022 04:39 Відповісти
На позиції 2013 року какцапських ***** і ніяк не менше! А можна й далі - аж до демілітаризованого, незаселеного і прострілюваного поясу в 50-100 км по периметру України!
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01.05.2022 10:08 Відповісти
Обложка последнего номера журнала Der Spiegel.
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01.05.2022 10:10 Відповісти
На бенядіктаву схожа
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01.05.2022 10:43 Відповісти
Кацапские кровя очевидно
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01.05.2022 13:18 Відповісти
Кацапы или нет - они добились того, чтобы Германия отказалась от российской нефти, существенно сократила закупки газа, и последовательно выступали за поставку нормального оружия Украине. Можно, конечно, и дальше обзываться на них фашистами.
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01.05.2022 14:36 Відповісти
О це вже справа. А то усі ці "лінії разгранічєнія" будуть тривати роками.
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01.05.2022 10:24 Відповісти
це вони шмарклявому натякають, щоб припинив гундосити і намагатись х..лу кудись заглянути
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01.05.2022 21:24 Відповісти
У о(ч)ко
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02.05.2022 04:57 Відповісти
********* непосильно владеет огромной территорией, пора уже прекратить ему засырать Землю, людей всё больше, а одно ***** желает подмять все под себя.
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01.05.2022 10:26 Відповісти
А Найвеличніший наполєончик казав, що гдє-то посєрєдінє...
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01.05.2022 10:29 Відповісти
реальность такова, что они уже не уйдут с захваченых территорий, крым не вернут, путина не свергнут, быстро он не сдохнет. в росии оружие кончается но его ещё очень и очень много. в нато нас не берут, в ЕС скажут: "ждите-дерзайте-реформируйтесь-старайтесь". Можно самообмануться и сказать, что Крым вернётся, армия рф отступит, путина свергнут добрые-генералы, НО это скорее утопия чем реальность. То оружие, что условно-дарят Украине партнёры этого достаточно более-менее для сдерживания, для контрнаступления этого не достаточно, никакого контрнаступления не будет, политики просто говорят то, что от них хотят слышать, а в голове у них реальность и холодный расчёт. Печально но это так.
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01.05.2022 10:34 Відповісти
Не переживай США не ******* этот исторический момент, чтоб расчленить и похоронить монстра РФ, предлог железобетонный, СССР без явной агрессии ещё как то мог спетлять, РФ в нынешнем состоянии похоронят, признав независимость народов, которые оккупировала-завоевала царская Россия...
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01.05.2022 11:01 Відповісти
Дуже би хотілося і, ймовірніше до того таки йде...
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01.05.2022 11:42 Відповісти
Вот только это произойдет не сразу. Украине придётся жить как Израиль. 50% бюджета тратить на оборону и забыть о быстром развитии экономики на ближайшее время. Вся наша опора сейчас это США и Европа, пока они нас поддерживают у нас будет еда, нефть, оружие и все условия для жизни и самозащиты. Мы должны приспособится к такой жизни, обучение перевести на дистанционку, увеличить заплаты военным, врачам, строителям, инженерам и тем кто занимается перевозками. Переходить на стандарты НАТО в ускоренном темпе, развернуть больше ПВО по всей Украине, и с попкорном наблюдать во что превращается Московия.
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01.05.2022 21:00 Відповісти
Попали Зеленські, Єрмаки, Арахамії, Данилови, Стефанчуки....
Гавкали в бік Заходу, НАТО, сподіваючись викликати в українців відразу до них, зображуівли їх боягузами, а себе героями.
А Захід взяв і дав зброю, яку від нього вимагали.
Але ж дав він її не для того, щоб руками Арахамії та Чалого влада Україні підписала капітуляцію за сценарієм пуйла.
Що тепер придумають в Офісі Єрмака-Татарова, щоб виправдати своє бажання заглядати в оч(к)и вбивці путлєра?
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01.05.2022 10:40 Відповісти
Та отож.
Вовка играет свою роль для тупого
украинского потребителя и они ведутся.
Ху.ло поэтому и напало, так как на такое....грех не напасть.
Он и щас мечтает только территории побыстрее
" в аренду сдать" и будывныцтвом побыстрее заняться.Крым до сих пор не разрушен.
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01.05.2022 11:45 Відповісти
Германия пока что даёт не совсем то, что надо. Но всё-таки уже не совсем не то, что надо. У нас тут идёт очень интенсивная подковёрная игра. Социалисты пытаются "что бы сделать, лишь бы ничего не сделать", Шольц всё пытается юлить - но постепенно достаёт этим уже и своих. Христианские демократы, после провальной политики Меркель, пытаются отмыться за счёт всесторонней поддержки Украины. Сейчас у Украины нет в Германии более надёжного союзника, чем партия Зелёных.
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01.05.2022 12:10 Відповісти
@Nikolay

Це у вас (поза)вчорашня інформація.
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02.05.2022 04:41 Відповісти
Ну вмієте ви слуг- дилетантів(?) за "горлишко" потримати.
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01.05.2022 21:39 Відповісти
оч(к)и = оч(к)о
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01.05.2022 22:16 Відповісти
Алла, 1966 році, Брежнєв став генеральним секретарем ЦК КПРС, а у ФРН почали випускати танк "Леопард"-1, для протидії танкам Т-64, які і зараз основний танк України. У 1982 році, Брежнєв помер, а через 2 роки (1984), "Леопарди" списали, тобто вони стали металобрухтом. Зараз, цей мотлох продають Україні, і якщо його утилізують в бою, то не шкода, але там 4 мужика сидять, вони, їх рідні хочуть щоб вони стали "Небесною сотнею"?
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02.05.2022 06:50 Відповісти
когда к нашим границам ***** полтора года стягивал ..вторую.. армию мира . зельц в это время строил дороги . а кровавый пастор . дай бог ему здоровья вместе с порохом строил ракеты . когда сша тыкали под нос вове карты из космоса и увозили посольство из киева . вова нас на шашлыки агитировал да за петром ганялся вместе с хитрожопой венедиктовой -- после начала войны вова повел себя достойно . но сколько ракет мы бы построили вместо дорог . а война все последние три года висела над УКРАИНОЙ достаточно было посмотреть на ***** ***** . когда он начинал ******* про .. братский.. народ
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02.05.2022 06:58 Відповісти
Хороша дівчинка,правильно думає!Ще б Шольцу про це б більше розказувала б!!!
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01.05.2022 10:48 Відповісти
Она должна была стать канцлершей, но ей устроили чёрную пиар акцию.
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01.05.2022 14:43 Відповісти
@Олег Б

Що там Шольц, якби вона заявила це в обличчя ЗЕ і єрмако-арахамськоі камарільі, та ще й в присутності 100 іноземних журналістів!
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02.05.2022 04:50 Відповісти
Поневолені народи РФ мають отримати незалежність в рамках своїх національних територій, чеченці, якути, буряти... землі яких були окуповані, всі мають отримати незалежність від московитів....
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01.05.2022 10:51 Відповісти
Ну, да! Скоро уже встанет вопрос о возврате, не только Крыма, но и Таганрога, да и всех остальных территорий оккупированых кацапами после 1918 года!
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01.05.2022 10:51 Відповісти
Ех , жаль що фрау Бербок лише міністр , а не канцлер . . З таким очільником Німеччини , нам було б набагато легше домовлятись .
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01.05.2022 10:52 Відповісти
Рейхсканцлер Адольф Гітлер від Ваших слів торохтить кістками в домовині... Якщо там ще уціліла бодай одна кісточка після "канцлерювання" його попередників - продажного Шрьодера і тупої Анджели...
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02.05.2022 08:43 Відповісти
За таке плюндрування мирних ініціатив абхазьких миротвоців, наполеон боневтік і її не пусте в Україну.
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01.05.2022 10:54 Відповісти
"як би нам не хотілося .... а повернення на позиції до 24 лютого не буде..."??? Що ця німецька курва зварганила? Фактично визнання захоплень московської орди в Україні і спонукання до наступного вторгнення. Краще б вона не виймала московського прутня з рота і мовчала.
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01.05.2022 11:06 Відповісти
Ти за повернення на позиції до 24 лютого - Крим російський, Донбас російський? а вона проти. Вона за визволення ВСІХ українських територій.
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01.05.2022 11:43 Відповісти
Німецька міністриня щось казала про визволення Криму і Донбасу?
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01.05.2022 12:00 Відповісти
Як гадаєте, з точки зору офіційної Германії Крим і Донбас це Україна?

"Не може йтися лише про повернення до стану на 24 лютого. На обіцянки не можна покладатися", - тобто повернення до документів, які існували до 22 року неприйнятне.
"Всі москальські солдати мають залишити Україну. Лише тоді може йтися про зміни у санкційній політиці." - тобто припинення вогню для цього недостатньо.
"Завершити конфлікт це не те саме, що зупинити війну. Має бути встановлена система безпеки і свободи."
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01.05.2022 13:28 Відповісти
Офіційна Німеччина, не знає Крим і Донбас це Україна чи нi думаєш, що з ім'ям цим лягають, і з ім'ям цим встають?
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02.05.2022 08:00 Відповісти
Думаю, що німцям байдуже - Україна з Донбасом і Кримом, чи без них. Більша половина німців сумно пригадають де Україна, а 99% гадки не мають, що таке Крим чи Донбас. німців "припече", лиш коли піднімуться ціни на товари через дефіцит газу, або настане війна, чи німецьких солдатів пішлють кудись воювати. Вони розжиріли від ліні і обжорства - це не та Німеччина часів Третього Райху. (а Бербок - далеко не Ріббентроп...)
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02.05.2022 08:36 Відповісти
Ви вигадуєте сутності, замість того, щоби покладатися га факти. Загальна підтримка Україїни там перевищує 50%. Так само більшість виборців вважає, що Германія має надавати Україні зброю. Коаліція має зважати на цей факт, попри власні плани. Але звісно, ніхто не згадує про війну щодня. Я сумніваюся, що чотири роки тому ви зважали на звірства кацапів у Сирії.
Та мова йшла про витуп Бербок, цитати з якого я вам навів. Маєте намір далі залишатися в полоні власних уявлень і закривати очі на реальність - ваше право.
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02.05.2022 14:44 Відповісти
Вона мала на увазі, що у російско-німецьких відносинах не буде повернення до business-as-usual, як було до війни
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01.05.2022 18:17 Відповісти
Міністер ведучої європейської держави має виражатися чітко, інформаційно насичено, юридично значуще і не двозначно. Щоби у світі не ламали голови, що "вона мала на увазі". А для Українців - то питання життя і смерті.
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02.05.2022 08:48 Відповісти
Цікава стаття на Цензорі від 21 .11.2021 року

Єрмак має тісні зв'язки з Росією і це небезпечно для України, - євродепутатка

Джерело: https://censor.net/ua/n3299145
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01.05.2022 11:12 Відповісти
дак Єрмак - агент ФСБ, це всі знають. я, коли про це написала на сторінці ОП, отримала довічний бан. а інфу так ніхто й не спростував. всі ж дії Єрмака говорять тільки про це.
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01.05.2022 12:31 Відповісти
«Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом».© Станислав Ежи Лец
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01.05.2022 11:13 Відповісти
Москальню гнати до границі з Азією? До урала?
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01.05.2022 11:22 Відповісти
На диво правильна заява.

Я не чекала від німців.
Невже нарешті усвідомлюють загрозу, яку несе рашка не лише для України.
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01.05.2022 11:31 Відповісти
с Анналены будет большой толк - девушка,в отличие от старой комсомольской пролбяди "меркель",выбрала светлую часть цивилизации - русофобов..
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01.05.2022 12:37 Відповісти
Нет, они как всегда, стараются показать бурную деятельность, но при этом ничего не делать. Она просто бубнит стандартные и уже заученные фразы - "у нас нет веры путину и наши отношения не могут вернуться на позиции до 24 февраля. Он разрушил их своей войной, а мы хотим только мира для себя, своих детей и Украинцев. Мы призываем вывести кацапские войска из Украины и только в этом случае санкции могут быть сняты."

Это обычный дипломатический "протокольный" призыв, без всяких требований, угроз или санкций. То есть, лапша на уши.
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01.05.2022 12:48 Відповісти
Согласен. А в конце вообще ляпнула о снятии санкций "тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська"
Значит, ввели войска - вывели войска... Они же ничего плохого не сделали больше

Вот это логика!!!!
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01.05.2022 13:32 Відповісти
@Lapua

Ну ми зрозуміли, ви - скептик і не довіряєте німцям.

ОК, дочекаємось поставок німецького озброєння. Якщо там буде важке, яке нам потрібно, - Ви істе галстук. Якщо ні - я з'ім.

Deal (згода)?
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02.05.2022 04:56 Відповісти
Хтось хоч вникає, що зварганила ця німецька міністриня? Її слова що "повернення на позиції до 24 лютого не буде" - то слова чинника вищого політичного керівництва Німеччини, фактично заохочення (благословення) московії закріпитися на захоплених українських територіях і спонука до продовження вторгнення.
Усе решту - "мир для людей", "не вірити путіну", "припинити вогонь", "зупини війну".... то пустопорожній, прогнилий " європейський "гарнір".
Лише раніше він подавався накшталт "стурбування, глибокого стурбування, обурення, закликів до негайного припинення".
Ще раз повторюю- читайте уважно : німецька міністриня НАГОЛОСИЛА, що "повернення на позиції до 24 лютого не буде"
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01.05.2022 11:39 Відповісти
Путін має вивести війська з України Джерело: - як ти це розумієш?
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01.05.2022 11:45 Відповісти


"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
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01.05.2022 12:38 Відповісти


"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
Так що ці заяви - то пустопорожній пиз.ьож, розбавлений "гарніром" накшталт, яка війна погана а мир файний.



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01.05.2022 12:39 Відповісти
ні, Яремо, ми читаємо так, що вона пропонує вивести рашистські війська за кордони, визнані ООН, а не станом на 24 лютого.
і нас страшенно піпчить, що вінневтік хоче нас здати, домовившись "посередині".
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01.05.2022 12:36 Відповісти
Дуже було би, знаєте, непогано, щоб було так, як нам хочеться. І читається...
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01.05.2022 12:49 Відповісти
Найбільш небезпечна людина для майбутнього України це Зеленський.Ну да ладно,зелене лайно то одна людина.Що робить з тима процентами дібілів котри за нього проголосували.
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01.05.2022 11:57 Відповісти
Хер тобі, *****, на комір, ніяких " па састаянію на 23 фівраля" . Лише ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ Української території включаючи і Крим, і Донбас, і Кубань, і Курщину, і Воронежчину, і Піддубщину, і Берестейщину.
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01.05.2022 12:27 Відповісти
Забув ще додати про Придністрянщину - Лівобережжя Дністра - споконвічні Українські землі.
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01.05.2022 12:47 Відповісти
Так она именно это и сказала. Полное выведение российских войск со ВСЕХ оккупированных территорий, т.е. включая Крым. Ты невнимательно читаешь...
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01.05.2022 12:52 Відповісти
Фрау Міністриня наголосила , що "хоч би як нам не хотілося... повернення на позиції до 24 лютого не буде." Німеччина устами свого високопосадовця навіть не допускає повернення московського війська на позиції до 24 лютого. До початку повномасштабного вторгнення,Карл! Де ти взяв з її слів визволення ВСІХ окупованих територій, та ще й включаючи Крим?
Якісь у вас, німців і унтерменшів буйні фантазії...
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01.05.2022 13:06 Відповісти
Набутылочник украіномовний, ты подзадолбал перекручивать
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01.05.2022 13:21 Відповісти
Мабуть отримав непогані плюшки за цю маячню Ярема
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01.05.2022 21:11 Відповісти
@Alex

Ще один, що не вміє читати.

Чукча не чітатєль?
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02.05.2022 05:01 Відповісти
"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
Так що ці заяви - то пустопорожній пиз.ьож, розбавлений "гарніром" накшталт, яка війна погана а мир файний.
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01.05.2022 12:36 Відповісти
Ярема, всім пох шо там вважає рашка і кого вона визнала!

Зізнайся, ти україномовний набутилочнік?
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01.05.2022 12:40 Відповісти
Щось є подібне до зниклого ванятка сулими, тільки інша тема.
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01.05.2022 21:48 Відповісти
Емеля, имеется ввиду вывод российских войск с Украинской территории(пояснить, что такое Украинская территория, я не буду), а не за границы на 24 февраля, где ещё были российские войска на территории Украины.
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01.05.2022 13:49 Відповісти
Наконец-то
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01.05.2022 13:44 Відповісти
Глава МЗС Німеччини Анна лена Барбак в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag заявила, що антиросійські санкції можуть бути зняті в разі припинення спецоперації на Україні.
Тобто, щоб зняти санкції, Рашi треба було просто ввести війська i потiм вивести?
Друга думка. А хто більше боїться санкцій, Німеччина, чи Раша?
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01.05.2022 13:54 Відповісти
Я їм уже про це третій раз наголошую... У заяві йдеться не тільки про якесь "повернення територій" (деякі тут навіть про Крим і Донбас згадали...) а й навіть не про відведення московської орди на позиції станом на 24 лютого.
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01.05.2022 14:28 Відповісти
Тебе уже несколько человек сказали и я ещё раз скажу, у тебя дислексия, это лечится, но трудно.
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01.05.2022 15:27 Відповісти
Наголошую, мова йде не про повернення територій, а лише про припинення спецоперації.
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01.05.2022 14:02 Відповісти
с приднестовьев абхазий осетий и кенинсберга тоже.
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01.05.2022 14:13 Відповісти
Кенігсберг є репарацією СРСР, такою ж як Львів, або Закарпаття. Готовий віддати репарації господарям?)))
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01.05.2022 14:32 Відповісти
Дебіл....
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01.05.2022 16:17 Відповісти
Не ********* ли ты со снятиями санкций! Вывод войск не повод для их снятия, сначала полное восстановление Украины за счет орков, компенсации репарации контрибуции каждому Украинцу, затем смерть всей кацапне!
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01.05.2022 15:00 Відповісти
Бербок також наголосила, що "хоч би як нам хотілося", повернення на позиції "до 24 лютого" не буде.
Слова немецкого политика можно трактовать по разному. Надо только определиться на чьей стороне ее хотелки. В любом случае, это не есть хорошие для Украины прогнозы.
Нам нужны границы 2013 года, не меньше и не больше.
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01.05.2022 15:09 Відповісти
@С. Иванофф

Ви праві, вислів неоднозначний.

Але можна припустити, що оскільки Захід влаштовувало мати фактично заморожений 8-ми річний конфлікт в Украіні, то для них найкращим виходом з цієі повномасштабноі війни було б повернення до статусу кво на момент іі початку («як би нам не хотілось» повернути тягомотину мінських перемовин)...
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02.05.2022 05:09 Відповісти
Закінчення буде тоді , коли на паРаші ядерні арсенали ліквідують .
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01.05.2022 15:29 Відповісти
Зразу видно справжнього політика і яким дрібним гімном на її фоні виглядає Боневтік.
Повернення до 24 лютого не буде, мало того вся ця зелена шваль буде бита по усій Україні.
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01.05.2022 15:29 Відповісти
геть нахер з незалежноі УКРАІНИ на свою застрату рассію........СЛАВА НАРОДАМ УКРАІНИ!СЛАВА ЗСУ!
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01.05.2022 16:25 Відповісти
нарешті хтось проявив мужність і відкинув "компромісні" лінії
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01.05.2022 16:51 Відповісти
Нарешті німці виходять з літаргічного сну у який їх ввела ****-меркель.
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01.05.2022 18:06 Відповісти
Бербок и Лиз Трасс х@уню всякую говорят найвеличнишый сказал переговоры и не эбет
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01.05.2022 22:10 Відповісти
@Р Арах

Все шуточки у вас
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02.05.2022 05:13 Відповісти
Чтобы санкций не прекращались нужно временно оставить за Россией Крым, до полного развала РФ. Если Крым вернут Украине, то запад сразу снимет санкций с РФ и тогда у русских будет возможность развиваться, снова накапливать силы и армию. Нужно окончательно развалить Россию, чтобы не возвращаться к вопросам Крыма , других территорий, атак нет Россий нет проблем.
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01.05.2022 22:33 Відповісти
ВСУ уничтожит все русские войска и освободит все свои территории включая Крым и Донбасс!!!
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01.05.2022 22:59 Відповісти
Блінкен давно говорив, що санкцій ніхто просто так не зніме. і від Прохвостів з ОПи це не залежить. Вони можуть завгодно скільки надувати щоки перед дзеркалом, а антипутінський караван іде своїм шляхом.
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02.05.2022 01:07 Відповісти
Якби Путлеру дозволили (як у проєкті угоди Арахамії-Зеленського) залишити собі хоча б частину окупованих територій України,

то це була би повна і однозначна перемога Путлера і поразка не тільки України, але і міжнародної спільноти, тому що:

1. Тоді б війна = "інструмент" і спосіб придбання (захоплення) нових територій.

2. Який інший спосіб придбання нових територій? Хто зараз назавжди готовий продати свій життєвий простір (і залишитися без цього життєвого простору)? - Тоді було б, що війна - це тільки 1 (єдиний доступний сьогодні) спосіб "придбання" нових територій життєвого простору).

І це було би точно запрошення до нових війн.
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02.05.2022 03:49 Відповісти
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