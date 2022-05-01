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Новини Війна
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До Києва їде лідер німецької опозиції Мерц

мерц,фрідріх

Очільник головної опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц прибуде до Києва у понеділок, 2 травня, щоб підкреслити солідарність Німеччини з Україною.

Про це повідомили кілька німецьких ЗМІ з посиланням на джерела, серед яких Bild та Tagesspiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Мерц стане першим партійним лідером Німеччини, який відвідає Україну під час війни.

Після того, як ЗМІ повідомили про запланований візит у понеділок, керівник апарату Мерца Якоб Шрот підтвердив плани поїздки в суботу ввечері в Twitter, не назвавши дату.

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"Фрідріх Мерц справді планує поїздку до України", - написав він, додавши, що під час візиту Мерц хоче показати, що Україна не самотня у своїй боротьбі за свободу, а також хоче вислухати й прийняти конкретні прохання про підтримку від української сторони.

"Підтримка Німеччиною України не є питанням влади проти опозиції. Ось чому цього тижня демократичний центр німецького Бундестагу ухвалив спільну заяву про підтримку України. Своїм візитом Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду", - зазначив Шрот.

З початку війни Росії проти України кілька провідних німецьких політиків відвідали Україну. У середині квітня голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи - Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер - побували у Львові.

Український уряд відхилив візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва і одночасно запросив федерального канцлера Олафа Шольца, який поки поїздку не планує.

Автор: 

візит (1604) Німеччина (7441)


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Топ коментарі
+4
Сподіваюсь на те, що цього німецького політика Вєлічайший все таки не відфутболить.
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01.05.2022 09:38
+3
судя по Википедии у него давние терки с бабой Меркель ... этот реально может быть против рашистов ... вопрос только есть ли у него реальные полномочия
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01.05.2022 09:31
+3
А меркельша не приїде, подивитись на діла рук своїх разом із Саркозі.
Нехай лише від крові убієнних відмиється, що вона створила своїми діями.
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01.05.2022 10:15
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пропоную їздити вже туристичними автобусами..Один день зірки шоу біза.кіноактори.медійні особи а на другий день цілий автобуз з політиків..європа ж велика всіж хочуть побувати.От і влаштувати їм екскурсійні тури-щоб по одному не швендялись
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01.05.2022 09:28 Відповісти
Це ваша особиста думка чи нова методичка з лубянки
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01.05.2022 09:39 Відповісти
судя по Википедии у него давние терки с бабой Меркель ... этот реально может быть против рашистов ... вопрос только есть ли у него реальные полномочия
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01.05.2022 09:31 Відповісти
Вопрос,что сгенерирует голова зе меня интересует больше
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01.05.2022 09:32 Відповісти
можливо і були тьорки з фрау, але це внутрішньополітичні розборки і ніяк не повязані з міжнародними справами
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01.05.2022 09:40 Відповісти
Тобі ніхто не казав, що ти довбойолоп?
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01.05.2022 10:54 Відповісти
Нет у него полномочии, но можеть стать канцлером, если разрушить коалицию..
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01.05.2022 11:10 Відповісти
Сподіваюсь на те, що цього німецького політика Вєлічайший все таки не відфутболить.
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01.05.2022 09:38 Відповісти
**************, таких, як Штангенциркуль, ніхто не хоче бачити в Україні.
Ну, хіба що, крім наших місцевих **************.
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01.05.2022 15:39 Відповісти
добре як би він приїхав і сказав- я там шольца веслом пере****** по горбу три рази - тепер кажи що треба реально
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01.05.2022 10:01 Відповісти
А меркельша не приїде, подивитись на діла рук своїх разом із Саркозі.
Нехай лише від крові убієнних відмиється, що вона створила своїми діями.
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01.05.2022 10:15 Відповісти
Зараз Шольц прочухає і сам припреться, щоб конкуруюча партія вперед не вирвалася.
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01.05.2022 10:28 Відповісти
Предположительно, Фридрих Мерц является потомком бессарабских немцев, которые до WW2 жили на юге Одесской области.
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01.05.2022 14:37 Відповісти
 
 