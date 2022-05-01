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Новости Война
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В Киев едет лидер германской оппозиции Мерц

мерц,фрідріх

Глава главной оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц прибудет в Киев в понедельник, 2 мая, чтобы подчеркнуть солидарность Германии с Украиной.

Об этом сообщили несколько немецких СМИ со ссылкой на источники, в том числе Bild и Tagesspiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Мерц станет первым партийным лидером Германии, посетившим Украину во время войны.

После того, как СМИ сообщили о планируемом визите в понедельник, руководитель аппарата Мерца Якоб Шрот подтвердил планы поездки в субботу вечером в Twitter, не назвав даты.

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"Фридрих Мерц действительно планирует поездку в Украину", - написал он, добавив, что во время визита Мерц хочет показать, что Украина не одинока в своей борьбе за свободу, а также хочет выслушать и принять конкретные просьбы о поддержке украинской стороны.

"Поддержка Германией Украины не является вопросом власти против оппозиции. Вот почему на этой неделе демократический центр немецкого Бундестага принял совместное заявление о поддержке Украины. Своим визитом Фридрих Мерц хочет выразить общую политическую ответственность оппозиции и правительства", - отметил Шрот.

С начала войны России против Украины несколько ведущих германских политиков посетили Украину. В середине апреля главы комитетов по иностранным делам, обороне и Европе – Михаэль Рот, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн и Антон Гофрайтер – побывали во Львове.

Украинское правительство отклонило визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев и одновременно пригласило федерального канцлера Олафа Шольца, который пока поездку не планирует.

визит (3101) Германия (7033)


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Топ комментарии
+4
Сподіваюсь на те, що цього німецького політика Вєлічайший все таки не відфутболить.
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01.05.2022 09:38
+3
судя по Википедии у него давние терки с бабой Меркель ... этот реально может быть против рашистов ... вопрос только есть ли у него реальные полномочия
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01.05.2022 09:31
+3
А меркельша не приїде, подивитись на діла рук своїх разом із Саркозі.
Нехай лише від крові убієнних відмиється, що вона створила своїми діями.
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01.05.2022 10:15
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пропоную їздити вже туристичними автобусами..Один день зірки шоу біза.кіноактори.медійні особи а на другий день цілий автобуз з політиків..європа ж велика всіж хочуть побувати.От і влаштувати їм екскурсійні тури-щоб по одному не швендялись
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01.05.2022 09:28 Ответить
Це ваша особиста думка чи нова методичка з лубянки
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01.05.2022 09:39 Ответить
судя по Википедии у него давние терки с бабой Меркель ... этот реально может быть против рашистов ... вопрос только есть ли у него реальные полномочия
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01.05.2022 09:31 Ответить
Вопрос,что сгенерирует голова зе меня интересует больше
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01.05.2022 09:32 Ответить
можливо і були тьорки з фрау, але це внутрішньополітичні розборки і ніяк не повязані з міжнародними справами
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01.05.2022 09:40 Ответить
Тобі ніхто не казав, що ти довбойолоп?
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01.05.2022 10:54 Ответить
Нет у него полномочии, но можеть стать канцлером, если разрушить коалицию..
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01.05.2022 11:10 Ответить
Сподіваюсь на те, що цього німецького політика Вєлічайший все таки не відфутболить.
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01.05.2022 09:38 Ответить
**************, таких, як Штангенциркуль, ніхто не хоче бачити в Україні.
Ну, хіба що, крім наших місцевих **************.
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01.05.2022 15:39 Ответить
добре як би він приїхав і сказав- я там шольца веслом пере****** по горбу три рази - тепер кажи що треба реально
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01.05.2022 10:01 Ответить
А меркельша не приїде, подивитись на діла рук своїх разом із Саркозі.
Нехай лише від крові убієнних відмиється, що вона створила своїми діями.
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01.05.2022 10:15 Ответить
Зараз Шольц прочухає і сам припреться, щоб конкуруюча партія вперед не вирвалася.
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01.05.2022 10:28 Ответить
Предположительно, Фридрих Мерц является потомком бессарабских немцев, которые до WW2 жили на юге Одесской области.
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01.05.2022 14:37 Ответить
 
 