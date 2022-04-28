Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ, - Шольц
Путін перекрив постачання газу до Польщі та Болгарії. Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що незабаром це може статися і в Німеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити", - сказав він.
Також Шольц наголосив, що для припинення санкцій проти РФ їй варто повністю вивести війська з території України.
Дивно звучить від чувака, який 6 днів тому говорив https://biz.censor.net/news/3336029/***************************************************************************************************
https://twitter.com/i/status/1519722415747608576
Були вони готові до початку війни. Саме до цього, до її початку. Задовго приготувалися...