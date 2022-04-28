УКР
Новини
12 942 47

Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ, - Шольц

Путін перекрив постачання газу до Польщі та Болгарії. Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що незабаром це може статися і в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити", - сказав він.

Також Шольц наголосив, що для припинення санкцій проти РФ їй варто повністю вивести війська з території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова розглядати санкції ЄС проти Сбербанку, - Bloomberg

Автор: 

газ (10597) Німеччина (7661) Шольц Олаф (1142)
+34
+30
+27
Чем же тебя так пнули?!
показати весь коментар
28.04.2022 21:36 Відповісти
и кто? )))))
показати весь коментар
28.04.2022 21:37 Відповісти
і куди? ))
показати весь коментар
28.04.2022 21:55 Відповісти
Чувак зрозумів - більше грошей від параші не буде
показати весь коментар
28.04.2022 21:38 Відповісти
Американским ятаганом, судя по всему.
показати весь коментар
28.04.2022 21:55 Відповісти
гуртом батька Шольца хотiли бити - вот он и "фраер сдал назад"
показати весь коментар
28.04.2022 22:19 Відповісти
Уже давно німці шукали шляхи,все було тут на Цензорі, так що печатати інколи для інтриг під час війни негоже 28% кацапського це ніякий не капут тим паче тільки одна земля ним користується . Полная дає допомогу
показати весь коментар
28.04.2022 22:39 Відповісти
А крику то було! "Ета ниважможна!!"
показати весь коментар
28.04.2022 21:36 Відповісти
Ну тепер Шольц буде наполягати, щоб все озброєння Германіїї передали Україні . Часи міняються
показати весь коментар
28.04.2022 21:36 Відповісти
немцы уже истерят - что если они отдадут все танки и гаубицы - то им самим нечем будет воевать с кацапией
показати весь коментар
28.04.2022 22:22 Відповісти
вони можуть воювати тільки з айсбаном і кухлем пива вояки товстозаді
показати весь коментар
28.04.2022 22:58 Відповісти
шта случілась?
показати весь коментар
28.04.2022 21:37 Відповісти
Налякали можливістю відправити у відстійку
показати весь коментар
28.04.2022 21:40 Відповісти
"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити"

Дивно звучить від чувака, який 6 днів тому говорив https://biz.censor.net/news/3336029/***************************************************************************************************
показати весь коментар
28.04.2022 21:37 Відповісти
То ли неточності переводу, то ли США его нагнули
показати весь коментар
28.04.2022 21:40 Відповісти
США уточнили перевод .
показати весь коментар
28.04.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 21:55 Відповісти
Це вам так перевели і не нову інформацію.
показати весь коментар
28.04.2022 22:40 Відповісти
Скользкий Шольц . Видать не хочет чтобы немцы его пинками из бундестага выгнали.
показати весь коментар
28.04.2022 21:38 Відповісти
Школьцкий.
показати весь коментар
28.04.2022 21:40 Відповісти
Просто шльоцик )
показати весь коментар
28.04.2022 21:52 Відповісти
От такої, зруйнували пів країни і для припинення санкцій йому треба тільки виведення аійськ.
показати весь коментар
28.04.2022 21:38 Відповісти
Это необходимое, но не достаточное условие.
показати весь коментар
28.04.2022 21:43 Відповісти
Достатнім буде повна дефрагментація Масковії , як держави на окремі уламки. Таким чином одразу відбудеться пацифікація , денацифікація та дефашизація Скалєнвставалії . Мордор має бути зруйновано !
показати весь коментар
28.04.2022 21:57 Відповісти
Херр Шольцц!))
показати весь коментар
28.04.2022 21:40 Відповісти
Скольский типчек.
показати весь коментар
28.04.2022 21:42 Відповісти
Такої держави як росія не існує, є купа народних республік, просто вони цього ще не зрозуміли.
показати весь коментар
28.04.2022 21:43 Відповісти
Да не ссыте, Германии, эти животные, газ не будут перекрывать. На понт просто берут, перекрыв двум, не очень потребляющим странам. Германия должна сама отказаться это этого говна.
показати весь коментар
28.04.2022 21:43 Відповісти
На треть уже сократили. Спасибо зелёным и Хабеку лично.
показати весь коментар
28.04.2022 21:45 Відповісти
Ууу, я я даст іст фантастіш, зерр гуд
показати весь коментар
28.04.2022 21:44 Відповісти
еще красивое...., много красивого! )
https://twitter.com/i/status/1519722415747608576
показати весь коментар
28.04.2022 21:44 Відповісти
Якже ці лівацькі піздьожи вже задерли((Або так ,або ні(((Певно Щольц не дивився скабєєву сьогодні,де вона показувала,що сармат до Берліна буде летіти 106 секунд.
показати весь коментар
28.04.2022 21:49 Відповісти
Доки йому в макітру не прилетить, нічого воно не зрозуміє.
показати весь коментар
28.04.2022 21:53 Відповісти
Кілько пособія платять швайци? На хліб з сиром хватає?
показати весь коментар
28.04.2022 21:56 Відповісти
Чего это с ним?
показати весь коментар
28.04.2022 21:49 Відповісти
Ну, когда против тебя одновременно и оппозиция, и коалиция, и часть твоей партии, и союзники, и 56% населения считает тебя недееспособным, можно иногда и задуматься - а удастся ли мне усидеть на двадцати стульях сразу?
показати весь коментар
28.04.2022 21:58 Відповісти
і тоді рішаешь сісти на бутилку
показати весь коментар
28.04.2022 23:00 Відповісти
Ось так, малята. Вони ще до війни знали, що робити. Не постачати зброю. (Що там пані Ламбрехт про військовий потенціал бундесверу казала кілька тижнів тому? Га?) Купувати газ в росії- матушці. Північний потік підтримувати. Обидва.

Були вони готові до початку війни. Саме до цього, до її початку. Задовго приготувалися...
показати весь коментар
28.04.2022 21:51 Відповісти
Вот это поворот, я не верю что это говорит Германия.
показати весь коментар
28.04.2022 21:54 Відповісти
А то такое? Путло уже не башляет?
показати весь коментар
28.04.2022 21:55 Відповісти
Для початку, нехай ця путінська шльондра розбере "північний потік - 2"
показати весь коментар
28.04.2022 22:06 Відповісти
раша сосет
показати весь коментар
28.04.2022 22:26 Відповісти
Бред полнейший. Зебил?
показати весь коментар
28.04.2022 23:43 Відповісти
Вот что Рамштайн животворящий делает.
показати весь коментар
28.04.2022 23:07 Відповісти
Звісно Шольц знає що робити - домовлятись з кремлем на його умовах
показати весь коментар
28.04.2022 23:27 Відповісти
 
 