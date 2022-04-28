Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ, - Шольц

Путін перекрив постачання газу до Польщі та Болгарії. Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що незабаром це може статися і в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити", - сказав він.

Також Шольц наголосив, що для припинення санкцій проти РФ їй варто повністю вивести війська з території України.

