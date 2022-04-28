Германия готова к остановке поставок газа из РФ, - Шольц

Путин перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что в скором времени это может произойти и в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

"Нужно быть готовыми к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать", - сказал он.

Также Шольц подчеркнул, что для прекращения санкций против РФ ей следует полностью вывести войска с территории Украины.

