Германия готова к остановке поставок газа из РФ, - Шольц
Путин перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что в скором времени это может произойти и в Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
"Нужно быть готовыми к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать", - сказал он.
Также Шольц подчеркнул, что для прекращения санкций против РФ ей следует полностью вывести войска с территории Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова рассматривать санкции ЕС против Сбербанка, - Bloomberg
Дивно звучить від чувака, який 6 днів тому говорив https://biz.censor.net/news/3336029/***************************************************************************************************
https://twitter.com/i/status/1519722415747608576
Були вони готові до початку війни. Саме до цього, до її початку. Задовго приготувалися...