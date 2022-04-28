РУС
Новости
12 942 47

Германия готова к остановке поставок газа из РФ, - Шольц

Путин перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что в скором времени это может произойти и в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

"Нужно быть готовыми к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать", - сказал он.

Также Шольц подчеркнул, что для прекращения санкций против РФ ей следует полностью вывести войска с территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова рассматривать санкции ЕС против Сбербанка, - Bloomberg

Газ (10253) Германия (7220) Шольц Олаф (912)
+34
Чем же тебя так пнули?!
показать весь комментарий
28.04.2022 21:36 Ответить
+30
Чувак зрозумів - більше грошей від параші не буде
показать весь комментарий
28.04.2022 21:38 Ответить
+27
А крику то було! "Ета ниважможна!!"
показать весь комментарий
28.04.2022 21:36 Ответить
Чем же тебя так пнули?!
показать весь комментарий
28.04.2022 21:36 Ответить
и кто? )))))
показать весь комментарий
28.04.2022 21:37 Ответить
і куди? ))
показать весь комментарий
28.04.2022 21:55 Ответить
Чувак зрозумів - більше грошей від параші не буде
показать весь комментарий
28.04.2022 21:38 Ответить
Американским ятаганом, судя по всему.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:55 Ответить
гуртом батька Шольца хотiли бити - вот он и "фраер сдал назад"
показать весь комментарий
28.04.2022 22:19 Ответить
Уже давно німці шукали шляхи,все було тут на Цензорі, так що печатати інколи для інтриг під час війни негоже 28% кацапського це ніякий не капут тим паче тільки одна земля ним користується . Полная дає допомогу
показать весь комментарий
28.04.2022 22:39 Ответить
А крику то було! "Ета ниважможна!!"
показать весь комментарий
28.04.2022 21:36 Ответить
Ну тепер Шольц буде наполягати, щоб все озброєння Германіїї передали Україні . Часи міняються
показать весь комментарий
28.04.2022 21:36 Ответить
немцы уже истерят - что если они отдадут все танки и гаубицы - то им самим нечем будет воевать с кацапией
показать весь комментарий
28.04.2022 22:22 Ответить
вони можуть воювати тільки з айсбаном і кухлем пива вояки товстозаді
показать весь комментарий
28.04.2022 22:58 Ответить
шта случілась?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:37 Ответить
Налякали можливістю відправити у відстійку
показать весь комментарий
28.04.2022 21:40 Ответить
"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити"

Дивно звучить від чувака, який 6 днів тому говорив https://biz.censor.net/news/3336029/***************************************************************************************************
показать весь комментарий
28.04.2022 21:37 Ответить
То ли неточності переводу, то ли США его нагнули
показать весь комментарий
28.04.2022 21:40 Ответить
США уточнили перевод .
показать весь комментарий
28.04.2022 21:46 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 21:55 Ответить
Це вам так перевели і не нову інформацію.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:40 Ответить
Скользкий Шольц . Видать не хочет чтобы немцы его пинками из бундестага выгнали.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:38 Ответить
Школьцкий.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:40 Ответить
Просто шльоцик )
показать весь комментарий
28.04.2022 21:52 Ответить
От такої, зруйнували пів країни і для припинення санкцій йому треба тільки виведення аійськ.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:38 Ответить
Это необходимое, но не достаточное условие.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:43 Ответить
Достатнім буде повна дефрагментація Масковії , як держави на окремі уламки. Таким чином одразу відбудеться пацифікація , денацифікація та дефашизація Скалєнвставалії . Мордор має бути зруйновано !
показать весь комментарий
28.04.2022 21:57 Ответить
Херр Шольцц!))
показать весь комментарий
28.04.2022 21:40 Ответить
Скольский типчек.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:42 Ответить
Такої держави як росія не існує, є купа народних республік, просто вони цього ще не зрозуміли.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:43 Ответить
Да не ссыте, Германии, эти животные, газ не будут перекрывать. На понт просто берут, перекрыв двум, не очень потребляющим странам. Германия должна сама отказаться это этого говна.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:43 Ответить
На треть уже сократили. Спасибо зелёным и Хабеку лично.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:45 Ответить
Ууу, я я даст іст фантастіш, зерр гуд
показать весь комментарий
28.04.2022 21:44 Ответить
еще красивое...., много красивого! )
https://twitter.com/i/status/1519722415747608576
показать весь комментарий
28.04.2022 21:44 Ответить
Якже ці лівацькі піздьожи вже задерли((Або так ,або ні(((Певно Щольц не дивився скабєєву сьогодні,де вона показувала,що сармат до Берліна буде летіти 106 секунд.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:49 Ответить
Доки йому в макітру не прилетить, нічого воно не зрозуміє.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:53 Ответить
Кілько пособія платять швайци? На хліб з сиром хватає?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:56 Ответить
Чего это с ним?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:49 Ответить
Ну, когда против тебя одновременно и оппозиция, и коалиция, и часть твоей партии, и союзники, и 56% населения считает тебя недееспособным, можно иногда и задуматься - а удастся ли мне усидеть на двадцати стульях сразу?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:58 Ответить
і тоді рішаешь сісти на бутилку
показать весь комментарий
28.04.2022 23:00 Ответить
Ось так, малята. Вони ще до війни знали, що робити. Не постачати зброю. (Що там пані Ламбрехт про військовий потенціал бундесверу казала кілька тижнів тому? Га?) Купувати газ в росії- матушці. Північний потік підтримувати. Обидва.

Були вони готові до початку війни. Саме до цього, до її початку. Задовго приготувалися...

Були вони готові до початку війни. Саме до цього, до її початку. Задовго приготувалися...
показать весь комментарий
28.04.2022 21:51 Ответить
Вот это поворот, я не верю что это говорит Германия.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:54 Ответить
А то такое? Путло уже не башляет?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:55 Ответить
Для початку, нехай ця путінська шльондра розбере "північний потік - 2"
показать весь комментарий
28.04.2022 22:06 Ответить
раша сосет
показать весь комментарий
28.04.2022 22:26 Ответить
Бред полнейший. Зебил?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:43 Ответить
Вот что Рамштайн животворящий делает.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:07 Ответить
Звісно Шольц знає що робити - домовлятись з кремлем на його умовах
показать весь комментарий
28.04.2022 23:27 Ответить
 
 