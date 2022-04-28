Німеччина готова розглядати санкції ЄС проти Сбербанку, - Bloomberg
Німеччина готова розглянути можливість включення Сбербанку, найбільшого банку Росії, до наступного пакету санкцій Європейського Союзу, створення якого нині завершується.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Bloomberg.
Німеччина була однією з країн ЄС, які найбільш неохоче ставилися до санкцій проти Сбербанку та його виключення з міжнародної системи обміну платіжними повідомленнями SWIFT.
Згідно з документами, з якими ознайомився Bloomberg, Берлін був стурбований тим, що санкції проти Сбербанку порушать операції, пов'язані з енергетикою. Але останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії і тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше цього місяця заявила, що ЄС ще раз придивиться до російських банків, включно з Сбербанком, оскільки вони обговорюють шостий раунд санкцій.
"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на Сбербанк, на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є проблеми з енергетикою", — сказала вона.
США вже повністю запровадили санкції проти Сбербанку. Велика Британія заборонила банку проводити платежі у фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. ЄС, а також США і Велика Британія також запровадили санкції проти генерального директора банку Германа Грефа.
Раніше віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова заявила, що шостий пакет санкцій проти Росії може бути запроваджений вже цього тижня.
