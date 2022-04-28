УКР
Німеччина готова розглядати санкції ЄС проти Сбербанку, - Bloomberg

Німеччина готова розглянути можливість включення Сбербанку, найбільшого банку Росії, до наступного пакету санкцій Європейського Союзу, створення якого нині завершується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Bloomberg.

Німеччина була однією з країн ЄС, які найбільш неохоче ставилися до санкцій проти Сбербанку та його виключення з міжнародної системи обміну платіжними повідомленнями SWIFT.

Згідно з документами, з якими ознайомився Bloomberg, Берлін був стурбований тим, що санкції проти Сбербанку порушать операції, пов'язані з енергетикою. Але останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії і тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.

Читайте також: Євросоюз вивчає всі питання, як можна вдарити по російському "Сбербанку"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше цього місяця заявила, що ЄС ще раз придивиться до російських банків, включно з Сбербанком, оскільки вони обговорюють шостий раунд санкцій.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на Сбербанк, на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є проблеми з енергетикою", — сказала вона.

Також читайте: Санкції проти Росії мають бути такими, щоб не було можливості їх обійти, - Зеленський

США вже повністю запровадили санкції проти Сбербанку. Велика Британія заборонила банку проводити платежі у фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. ЄС, а також США і Велика Британія також запровадили санкції проти генерального директора банку Германа Грефа.

Раніше віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова заявила, що шостий пакет санкцій проти Росії може бути запроваджений вже цього тижня.

Що за неохоче,навіть як охоче, Україна мости позривала? Відбодуву міст почала з асфальтом біля понтонів, Маріуполь вільний. Пишучи неохоче,думайте, що в Німеччині тоже люди і вони допомагають Україні. Ми платиму високу ціну за все і розуміємо,що все для того щоб отримала Перемогу Україна.
28.04.2022 21:12 Відповісти
Газ прекратите покупать у России - это главное, что может остановить войну!
28.04.2022 21:19 Відповісти
Не здивуюсь, якщо ці путінські шльондри, в останній момент знову передумають.
28.04.2022 21:46 Відповісти
Оперативненько якось так,молодці..
29.04.2022 00:18 Відповісти
 
 