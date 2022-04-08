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Євросоюз вивчає всі питання, як можна вдарити по російському "Сбербанку"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбербанк,чехія

В ЄС вивчають питання, як можна вдарити по Ощадбанку Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, в ЄС вивчають питання, як можна вдарити по СбербанкуРосії, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми ухвалили рішення про те, що судна під російським прапором більше не можуть заходити в європейські порти, ми говорили про інші санкції. Наприклад, що стосується банківського сектора. Ми вивчаємо також питання, як ми можемо вдарити по Сбербанку і також вивчаємо питання відносин, які існують в економічній і фінансовій сфері з Росією для того, щоб ми піднімали і піднімали ціну для Путіна, яку він платить за цю звірячу війну", - сказала Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.

Ляєн наголосила, що п'ять введених пакетів санкцій дуже важкі і значно більше б'ють по Росії, ніж по ЄС.

"Росія, звичайно, намагається маневрувати, обходити санкції, тому надзвичайно важливо, щоб ми зберігали пильність і постійно посилювали з часом ці санкції. Тому у нас розроблена спеціальна система відстеження санкцій і закриття різних прогалин для того, щоб їх не можна було обходити", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть запровадити санкції проти "Сбербанку", - WSJ

Автор: Роман Свиридович
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Есть один вариант называется Томогавк.
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08.04.2022 22:01 Відповісти
Краще Тітан II
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08.04.2022 22:43 Відповісти
Суки краше вдарте хоч по 1 ракеті по рашкі , врятуєте тисячі людей
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08.04.2022 22:02 Відповісти
Сбербанк во Львове.
ул. Валовая 15
https://minfin.com.ua/company/sberbank/branches/lvov/
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08.04.2022 22:02 Відповісти
SWIFT отключить не пробовали?
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08.04.2022 22:04 Відповісти
може вони хочуть вдарити з танків?
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08.04.2022 22:17 Відповісти
 
 