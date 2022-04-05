США можуть запровадити санкції проти "Сбербанку", - WSJ
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Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції проти найбільшого банку Росії - "Сбербанк".
Про це пише видання Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
"Адміністрація Байдена розглядає можливість посилення санкцій проти російських фінансових установ ... Серед банків, які розглядаються щодо подальших санкцій, є найбільший російський "Сбербанк", - йдеться в повідомленні.
Водночас, пише видання, поки незрозуміло, чи приєднаються США до ЄС в забороні всіх операцій з ВТБ.
Топ коментарі
+9 Чайка Київ
показати весь коментар05.04.2022 21:48
+7 Tommy Lee
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+6 переигравший ботокс
показати весь коментар05.04.2022 21:54
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Будь ласка, зачекайте...
Так,можуть.
але.....
В принципі це хороший знак.
щоб були санкції не фейкові?
они разве сбера не касались?
основного банка, на котором сидят куча военных и бюджетников
(хотя что под санциями против банков понимается тоже не ясно
вон у них бакс курс 84
и вроде даже через aliexpress могут покупать
(через computeruniverse не могут, т.к. немецкий)
и там по курсу 124 вроде продажи)
................?