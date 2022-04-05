США можуть запровадити санкції проти "Сбербанку", - WSJ

Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції проти найбільшого банку Росії - "Сбербанк".

Про це пише видання Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена розглядає можливість посилення санкцій проти російських фінансових установ ... Серед банків, які розглядаються щодо подальших санкцій, є найбільший російський "Сбербанк", - йдеться в повідомленні.

Водночас, пише видання, поки незрозуміло, чи приєднаються США до ЄС в забороні всіх операцій з ВТБ.

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