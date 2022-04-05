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США можуть запровадити санкції проти "Сбербанку", - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сбербанк

Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції проти найбільшого банку Росії - "Сбербанк".

Про це пише видання Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена розглядає можливість посилення санкцій проти російських фінансових установ ... Серед банків, які розглядаються щодо подальших санкцій, є найбільший російський "Сбербанк", - йдеться в повідомленні.

Водночас, пише видання, поки незрозуміло, чи приєднаються США до ЄС в забороні всіх операцій з ВТБ.

Також читайте: Важливо підтримувати максимальний тиск на Путіна та РФ: В ЄС розповіли подробиці п'ятого пакета санкцій проти Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Зробіть це. Будь ласка.
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05.04.2022 21:48
+7
ku*wa, а ще не запровадили?
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05.04.2022 21:51
+6
Доброго ранку, минуло лише півтора місяця війни.
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05.04.2022 21:54
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Можуть?
Так,можуть.
але.....
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05.04.2022 21:46 Відповісти
Можуть, хочуть, запровадять? Треба запрровадити вже сьогодні
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05.04.2022 21:46 Відповісти
Давно пора перекрыть кацарылым кислород и превратить эту помойку в самую нищую дыру планеты.
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05.04.2022 21:47 Відповісти
Зробіть це. Будь ласка.
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05.04.2022 21:48 Відповісти
"Мрія" заговорила: у Гостомелі "завівся" найбільший в світі літак.
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05.04.2022 21:48 Відповісти
Я извиняюсь ты про что?
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05.04.2022 21:52 Відповісти
двигатель Мрии запустили который был разбит
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05.04.2022 21:58 Відповісти
Да это хорошо но там весь корпус в хлам

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05.04.2022 22:01 Відповісти
Виходить що і в залізяки є душа.
В принципі це хороший знак.
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05.04.2022 22:07 Відповісти
ku*wa, а ще не запровадили?
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05.04.2022 21:51 Відповісти
Доброго ранку, минуло лише півтора місяця війни.
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05.04.2022 21:54 Відповісти
що ще повинно трапиться
щоб були санкції не фейкові?
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05.04.2022 22:00 Відповісти
там кучу санкций вводили
они разве сбера не касались?
основного банка, на котором сидят куча военных и бюджетников
(хотя что под санциями против банков понимается тоже не ясно
вон у них бакс курс 84
и вроде даже через aliexpress могут покупать
(через computeruniverse не могут, т.к. немецкий)
и там по курсу 124 вроде продажи)
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05.04.2022 22:02 Відповісти
Долго бакс не смогут удерживать потом резко хлоп и срака полная.
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05.04.2022 22:07 Відповісти
Чим довше вони будуть штучно утримувати курс ****** тим катастрофічнішим буде той момент коли це стане для них неможливим. Тож сил їм і натхнення!
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05.04.2022 22:19 Відповісти
курс 84 это то что было в совке по 60 коп) кончат они хуже чем совок
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05.04.2022 22:32 Відповісти
Це не в цьому банку СерЛещ кредит на квартиру брав?
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05.04.2022 22:20 Відповісти
А що ще незапровадили😁🙉😁🙉🙉
................?
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06.04.2022 08:12 Відповісти
 
 