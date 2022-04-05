США могут ввести санкции против "Сбербанка", - WSJ

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против крупнейшего банка России – "Сбербанк".

Об этом пишет издание Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Администрация Байдена рассматривает возможность усиления санкций против российских финансовых учреждений... Среди банков, рассматриваемых в отношении дальнейших санкций, есть крупнейший российский "Сбербанк", - говорится в сообщении.

В то же время, пишет издание, пока неясно, присоединятся ли США к ЕС в запрете всех операций с ВТБ.

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