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Новости За рубежом Санкции против России
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США могут ввести санкции против "Сбербанка", - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сбербанк

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против крупнейшего банка России – "Сбербанк".

Об этом пишет издание Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Администрация Байдена рассматривает возможность усиления санкций против российских финансовых учреждений... Среди банков, рассматриваемых в отношении дальнейших санкций, есть крупнейший российский "Сбербанк", - говорится в сообщении.

В то же время, пишет издание, пока неясно, присоединятся ли США к ЕС в запрете всех операций с ВТБ.

Читайте: Важно поддерживать максимальное давление на Путина и РФ: В ЕС рассказали подробности пятого пакета санкций против России
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Топ комментарии
+9
Зробіть це. Будь ласка.
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05.04.2022 21:48
+7
ku*wa, а ще не запровадили?
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05.04.2022 21:51
+6
Доброго ранку, минуло лише півтора місяця війни.
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05.04.2022 21:54
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Можуть?
Так,можуть.
але.....
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05.04.2022 21:46 Ответить
Можуть, хочуть, запровадять? Треба запрровадити вже сьогодні
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05.04.2022 21:46 Ответить
Давно пора перекрыть кацарылым кислород и превратить эту помойку в самую нищую дыру планеты.
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05.04.2022 21:47 Ответить
Зробіть це. Будь ласка.
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05.04.2022 21:48 Ответить
"Мрія" заговорила: у Гостомелі "завівся" найбільший в світі літак.
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05.04.2022 21:48 Ответить
Я извиняюсь ты про что?
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05.04.2022 21:52 Ответить
двигатель Мрии запустили который был разбит
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05.04.2022 21:58 Ответить
Да это хорошо но там весь корпус в хлам

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05.04.2022 22:01 Ответить
Виходить що і в залізяки є душа.
В принципі це хороший знак.
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05.04.2022 22:07 Ответить
ku*wa, а ще не запровадили?
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05.04.2022 21:51 Ответить
Доброго ранку, минуло лише півтора місяця війни.
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05.04.2022 21:54 Ответить
що ще повинно трапиться
щоб були санкції не фейкові?
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05.04.2022 22:00 Ответить
там кучу санкций вводили
они разве сбера не касались?
основного банка, на котором сидят куча военных и бюджетников
(хотя что под санциями против банков понимается тоже не ясно
вон у них бакс курс 84
и вроде даже через aliexpress могут покупать
(через computeruniverse не могут, т.к. немецкий)
и там по курсу 124 вроде продажи)
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05.04.2022 22:02 Ответить
Долго бакс не смогут удерживать потом резко хлоп и срака полная.
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05.04.2022 22:07 Ответить
Чим довше вони будуть штучно утримувати курс ****** тим катастрофічнішим буде той момент коли це стане для них неможливим. Тож сил їм і натхнення!
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05.04.2022 22:19 Ответить
курс 84 это то что было в совке по 60 коп) кончат они хуже чем совок
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05.04.2022 22:32 Ответить
Це не в цьому банку СерЛещ кредит на квартиру брав?
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05.04.2022 22:20 Ответить
А що ще незапровадили😁🙉😁🙉🙉
................?
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06.04.2022 08:12 Ответить
 
 