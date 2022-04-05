США могут ввести санкции против "Сбербанка", - WSJ
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Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против крупнейшего банка России – "Сбербанк".
Об этом пишет издание Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
"Администрация Байдена рассматривает возможность усиления санкций против российских финансовых учреждений... Среди банков, рассматриваемых в отношении дальнейших санкций, есть крупнейший российский "Сбербанк", - говорится в сообщении.
В то же время, пишет издание, пока неясно, присоединятся ли США к ЕС в запрете всех операций с ВТБ.
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+9 Чайка Київ
показать весь комментарий05.04.2022 21:48
+7 Tommy Lee
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Так,можуть.
але.....
В принципі це хороший знак.
щоб були санкції не фейкові?
они разве сбера не касались?
основного банка, на котором сидят куча военных и бюджетников
(хотя что под санциями против банков понимается тоже не ясно
вон у них бакс курс 84
и вроде даже через aliexpress могут покупать
(через computeruniverse не могут, т.к. немецкий)
и там по курсу 124 вроде продажи)
................?