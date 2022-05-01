Путин должен вывести войска из Украины, возвращения на позиции "до 24 февраля" не будет, - глава МИД Германии Бербок

Необходимое условие для крепкого мира в Украине и Европе – это вывод всех русских солдат из захваченной Кремлем украинской территории.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в комментарии Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Наша цель – мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей. Но мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Прекращение огня может быть только первым шагом. Мир на условиях, которые диктует Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – заявила она.

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Бербок также подчеркнула, что "как бы нам ни хотелось", возвращения на позиции "до 24 февраля" не будет.

"Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", – объяснила она.

Поэтому, сказала глава МИД ФРГ, сейчас нужно помочь Украине отразить полномасштабное вторжение России и уберечься от будущих нападений.

"Только когда все в Европе снова осознают, что по итогам войны ни одна страна не выиграет, а все проигрывают, снова наступит настоящий мир", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что санкции с РФ могут быть сняты "только в том случае, если Россия выведет свои войска".