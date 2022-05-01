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Новости Война
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Путин должен вывести войска из Украины, возвращения на позиции "до 24 февраля" не будет, - глава МИД Германии Бербок

бербок

Необходимое условие для крепкого мира в Украине и Европе – это вывод всех русских солдат из захваченной Кремлем украинской территории.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в комментарии Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Наша цель – мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей. Но мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Прекращение огня может быть только первым шагом. Мир на условиях, которые диктует Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – заявила она.

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Бербок также подчеркнула, что "как бы нам ни хотелось", возвращения на позиции "до 24 февраля" не будет.

"Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", – объяснила она.

Поэтому, сказала глава МИД ФРГ, сейчас нужно помочь Украине отразить полномасштабное вторжение России и уберечься от будущих нападений.

"Только когда все в Европе снова осознают, что по итогам войны ни одна страна не выиграет, а все проигрывают, снова наступит настоящий мир", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что санкции с РФ могут быть сняты "только в том случае, если Россия выведет свои войска".

Германия (7033) путин владимир (31493) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+82
Украина должна вернуть все земли в своих границах и получить репарации НИ какого мирного договора и никаких дипотношений до выдачи всех военных преступников.
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01.05.2022 09:57
+61
Дякую пані Фрекен-Бок, частіше робіть такі заяви, а то нашому боневтіку дуже кортить *пасрєдінє* України домовитись
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01.05.2022 09:54
+56
Попали Зеленські, Єрмаки, Арахамії, Данилови, Стефанчуки....
Гавкали в бік Заходу, НАТО, сподіваючись викликати в українців відразу до них, зображуівли їх боягузами, а себе героями.
А Захід взяв і дав зброю, яку від нього вимагали.
Але ж дав він її не для того, щоб руками Арахамії та Чалого влада Україні підписала капітуляцію за сценарієм пуйла.
Що тепер придумають в Офісі Єрмака-Татарова, щоб виправдати своє бажання заглядати в оч(к)и вбивці путлєра?
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01.05.2022 10:40
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Якщо гроші на відбудову країни будуть передаватись українській владі напряму, то Бєня стане багатшим за Ілона Маска.
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01.05.2022 10:15 Ответить
там не столько украинцев не должно быть ,как почитателей израильских паспортов
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01.05.2022 12:17 Ответить
Поэтому Крым брать не надо, чтобы санкциями Парашу задушить. Или уже идти до китайской границы и ломать ее на куски, вырвав ядерные клыки. Оставлять ее в покое нельзя, оклемается - за старое возьмется. Еще неизвестно, какая сволочь сменит плешивую мразь...
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01.05.2022 10:06 Ответить
Немчура сильно боится чтобы мы не освободили всю Украину? Тоесть нам уже навязывает мясль что мы должны отказаться от крыма и дамбаса навсегда да еще снять с русофашистов санкции? И что изменится? Сейчас когда рашисты утилизировали в боях всех своих даунбаситов и там уже некому донецк и лоханск защищать, самое время зачистить все окупированные территории, чем подождать 5 лет когда ***** вырастит новое поколение зомбированных орков и двинет опять в атаку.
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01.05.2022 10:08 Ответить
повернення на позиції "до 24 лютого" не буде Джерело:
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01.05.2022 10:16 Ответить
Ганси боятися , що наші війська підуть до Берліну ,тьху Москви.
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01.05.2022 10:18 Ответить
Ти теж навіть заголовок до кінця не читаєш?
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01.05.2022 10:24 Ответить
Все как раз наоборот,читать научись.
Германия занимается Укр.границами,а собственному правительству насрать
на территории
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01.05.2022 10:32 Ответить
@FT FT

То ж треба вміти так прочитати, щоб зрозуміти все навпаки!

Ану, спробуйте ще, може все ж дійде до вас?
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02.05.2022 04:39 Ответить
На позиції 2013 року какцапських ***** і ніяк не менше! А можна й далі - аж до демілітаризованого, незаселеного і прострілюваного поясу в 50-100 км по периметру України!
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01.05.2022 10:08 Ответить
Обложка последнего номера журнала Der Spiegel.
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01.05.2022 10:10 Ответить
На бенядіктаву схожа
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01.05.2022 10:43 Ответить
Кацапские кровя очевидно
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01.05.2022 13:18 Ответить
Кацапы или нет - они добились того, чтобы Германия отказалась от российской нефти, существенно сократила закупки газа, и последовательно выступали за поставку нормального оружия Украине. Можно, конечно, и дальше обзываться на них фашистами.
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01.05.2022 14:36 Ответить
О це вже справа. А то усі ці "лінії разгранічєнія" будуть тривати роками.
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01.05.2022 10:24 Ответить
це вони шмарклявому натякають, щоб припинив гундосити і намагатись х..лу кудись заглянути
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01.05.2022 21:24 Ответить
У о(ч)ко
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02.05.2022 04:57 Ответить
********* непосильно владеет огромной территорией, пора уже прекратить ему засырать Землю, людей всё больше, а одно ***** желает подмять все под себя.
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01.05.2022 10:26 Ответить
А Найвеличніший наполєончик казав, що гдє-то посєрєдінє...
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01.05.2022 10:29 Ответить
реальность такова, что они уже не уйдут с захваченых территорий, крым не вернут, путина не свергнут, быстро он не сдохнет. в росии оружие кончается но его ещё очень и очень много. в нато нас не берут, в ЕС скажут: "ждите-дерзайте-реформируйтесь-старайтесь". Можно самообмануться и сказать, что Крым вернётся, армия рф отступит, путина свергнут добрые-генералы, НО это скорее утопия чем реальность. То оружие, что условно-дарят Украине партнёры этого достаточно более-менее для сдерживания, для контрнаступления этого не достаточно, никакого контрнаступления не будет, политики просто говорят то, что от них хотят слышать, а в голове у них реальность и холодный расчёт. Печально но это так.
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01.05.2022 10:34 Ответить
Не переживай США не ******* этот исторический момент, чтоб расчленить и похоронить монстра РФ, предлог железобетонный, СССР без явной агрессии ещё как то мог спетлять, РФ в нынешнем состоянии похоронят, признав независимость народов, которые оккупировала-завоевала царская Россия...
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01.05.2022 11:01 Ответить
Дуже би хотілося і, ймовірніше до того таки йде...
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01.05.2022 11:42 Ответить
Вот только это произойдет не сразу. Украине придётся жить как Израиль. 50% бюджета тратить на оборону и забыть о быстром развитии экономики на ближайшее время. Вся наша опора сейчас это США и Европа, пока они нас поддерживают у нас будет еда, нефть, оружие и все условия для жизни и самозащиты. Мы должны приспособится к такой жизни, обучение перевести на дистанционку, увеличить заплаты военным, врачам, строителям, инженерам и тем кто занимается перевозками. Переходить на стандарты НАТО в ускоренном темпе, развернуть больше ПВО по всей Украине, и с попкорном наблюдать во что превращается Московия.
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01.05.2022 21:00 Ответить
Попали Зеленські, Єрмаки, Арахамії, Данилови, Стефанчуки....
Гавкали в бік Заходу, НАТО, сподіваючись викликати в українців відразу до них, зображуівли їх боягузами, а себе героями.
А Захід взяв і дав зброю, яку від нього вимагали.
Але ж дав він її не для того, щоб руками Арахамії та Чалого влада Україні підписала капітуляцію за сценарієм пуйла.
Що тепер придумають в Офісі Єрмака-Татарова, щоб виправдати своє бажання заглядати в оч(к)и вбивці путлєра?
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01.05.2022 10:40 Ответить
Та отож.
Вовка играет свою роль для тупого
украинского потребителя и они ведутся.
Ху.ло поэтому и напало, так как на такое....грех не напасть.
Он и щас мечтает только территории побыстрее
" в аренду сдать" и будывныцтвом побыстрее заняться.Крым до сих пор не разрушен.
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01.05.2022 11:45 Ответить
Германия пока что даёт не совсем то, что надо. Но всё-таки уже не совсем не то, что надо. У нас тут идёт очень интенсивная подковёрная игра. Социалисты пытаются "что бы сделать, лишь бы ничего не сделать", Шольц всё пытается юлить - но постепенно достаёт этим уже и своих. Христианские демократы, после провальной политики Меркель, пытаются отмыться за счёт всесторонней поддержки Украины. Сейчас у Украины нет в Германии более надёжного союзника, чем партия Зелёных.
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01.05.2022 12:10 Ответить
@Nikolay

Це у вас (поза)вчорашня інформація.
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02.05.2022 04:41 Ответить
Ну вмієте ви слуг- дилетантів(?) за "горлишко" потримати.
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01.05.2022 21:39 Ответить
оч(к)и = оч(к)о
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01.05.2022 22:16 Ответить
Алла, 1966 році, Брежнєв став генеральним секретарем ЦК КПРС, а у ФРН почали випускати танк "Леопард"-1, для протидії танкам Т-64, які і зараз основний танк України. У 1982 році, Брежнєв помер, а через 2 роки (1984), "Леопарди" списали, тобто вони стали металобрухтом. Зараз, цей мотлох продають Україні, і якщо його утилізують в бою, то не шкода, але там 4 мужика сидять, вони, їх рідні хочуть щоб вони стали "Небесною сотнею"?
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02.05.2022 06:50 Ответить
когда к нашим границам ***** полтора года стягивал ..вторую.. армию мира . зельц в это время строил дороги . а кровавый пастор . дай бог ему здоровья вместе с порохом строил ракеты . когда сша тыкали под нос вове карты из космоса и увозили посольство из киева . вова нас на шашлыки агитировал да за петром ганялся вместе с хитрожопой венедиктовой -- после начала войны вова повел себя достойно . но сколько ракет мы бы построили вместо дорог . а война все последние три года висела над УКРАИНОЙ достаточно было посмотреть на ***** ***** . когда он начинал ******* про .. братский.. народ
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02.05.2022 06:58 Ответить
Хороша дівчинка,правильно думає!Ще б Шольцу про це б більше розказувала б!!!
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01.05.2022 10:48 Ответить
Она должна была стать канцлершей, но ей устроили чёрную пиар акцию.
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01.05.2022 14:43 Ответить
@Олег Б

Що там Шольц, якби вона заявила це в обличчя ЗЕ і єрмако-арахамськоі камарільі, та ще й в присутності 100 іноземних журналістів!
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02.05.2022 04:50 Ответить
Поневолені народи РФ мають отримати незалежність в рамках своїх національних територій, чеченці, якути, буряти... землі яких були окуповані, всі мають отримати незалежність від московитів....
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01.05.2022 10:51 Ответить
Ну, да! Скоро уже встанет вопрос о возврате, не только Крыма, но и Таганрога, да и всех остальных территорий оккупированых кацапами после 1918 года!
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01.05.2022 10:51 Ответить
Ех , жаль що фрау Бербок лише міністр , а не канцлер . . З таким очільником Німеччини , нам було б набагато легше домовлятись .
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01.05.2022 10:52 Ответить
Рейхсканцлер Адольф Гітлер від Ваших слів торохтить кістками в домовині... Якщо там ще уціліла бодай одна кісточка після "канцлерювання" його попередників - продажного Шрьодера і тупої Анджели...
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02.05.2022 08:43 Ответить
За таке плюндрування мирних ініціатив абхазьких миротвоців, наполеон боневтік і її не пусте в Україну.
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01.05.2022 10:54 Ответить
"як би нам не хотілося .... а повернення на позиції до 24 лютого не буде..."??? Що ця німецька курва зварганила? Фактично визнання захоплень московської орди в Україні і спонукання до наступного вторгнення. Краще б вона не виймала московського прутня з рота і мовчала.
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01.05.2022 11:06 Ответить
Ти за повернення на позиції до 24 лютого - Крим російський, Донбас російський? а вона проти. Вона за визволення ВСІХ українських територій.
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01.05.2022 11:43 Ответить
Німецька міністриня щось казала про визволення Криму і Донбасу?
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01.05.2022 12:00 Ответить
Як гадаєте, з точки зору офіційної Германії Крим і Донбас це Україна?

"Не може йтися лише про повернення до стану на 24 лютого. На обіцянки не можна покладатися", - тобто повернення до документів, які існували до 22 року неприйнятне.
"Всі москальські солдати мають залишити Україну. Лише тоді може йтися про зміни у санкційній політиці." - тобто припинення вогню для цього недостатньо.
"Завершити конфлікт це не те саме, що зупинити війну. Має бути встановлена система безпеки і свободи."
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01.05.2022 13:28 Ответить
Офіційна Німеччина, не знає Крим і Донбас це Україна чи нi думаєш, що з ім'ям цим лягають, і з ім'ям цим встають?
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02.05.2022 08:00 Ответить
Думаю, що німцям байдуже - Україна з Донбасом і Кримом, чи без них. Більша половина німців сумно пригадають де Україна, а 99% гадки не мають, що таке Крим чи Донбас. німців "припече", лиш коли піднімуться ціни на товари через дефіцит газу, або настане війна, чи німецьких солдатів пішлють кудись воювати. Вони розжиріли від ліні і обжорства - це не та Німеччина часів Третього Райху. (а Бербок - далеко не Ріббентроп...)
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02.05.2022 08:36 Ответить
Ви вигадуєте сутності, замість того, щоби покладатися га факти. Загальна підтримка Україїни там перевищує 50%. Так само більшість виборців вважає, що Германія має надавати Україні зброю. Коаліція має зважати на цей факт, попри власні плани. Але звісно, ніхто не згадує про війну щодня. Я сумніваюся, що чотири роки тому ви зважали на звірства кацапів у Сирії.
Та мова йшла про витуп Бербок, цитати з якого я вам навів. Маєте намір далі залишатися в полоні власних уявлень і закривати очі на реальність - ваше право.
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02.05.2022 14:44 Ответить
Вона мала на увазі, що у російско-німецьких відносинах не буде повернення до business-as-usual, як було до війни
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01.05.2022 18:17 Ответить
Міністер ведучої європейської держави має виражатися чітко, інформаційно насичено, юридично значуще і не двозначно. Щоби у світі не ламали голови, що "вона мала на увазі". А для Українців - то питання життя і смерті.
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02.05.2022 08:48 Ответить
Цікава стаття на Цензорі від 21 .11.2021 року

Єрмак має тісні зв'язки з Росією і це небезпечно для України, - євродепутатка

Джерело: https://censor.net/ua/n3299145
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01.05.2022 11:12 Ответить
дак Єрмак - агент ФСБ, це всі знають. я, коли про це написала на сторінці ОП, отримала довічний бан. а інфу так ніхто й не спростував. всі ж дії Єрмака говорять тільки про це.
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01.05.2022 12:31 Ответить
«Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом».© Станислав Ежи Лец
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01.05.2022 11:13 Ответить
Москальню гнати до границі з Азією? До урала?
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01.05.2022 11:22 Ответить
На диво правильна заява.

Я не чекала від німців.
Невже нарешті усвідомлюють загрозу, яку несе рашка не лише для України.
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01.05.2022 11:31 Ответить
с Анналены будет большой толк - девушка,в отличие от старой комсомольской пролбяди "меркель",выбрала светлую часть цивилизации - русофобов..
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01.05.2022 12:37 Ответить
Нет, они как всегда, стараются показать бурную деятельность, но при этом ничего не делать. Она просто бубнит стандартные и уже заученные фразы - "у нас нет веры путину и наши отношения не могут вернуться на позиции до 24 февраля. Он разрушил их своей войной, а мы хотим только мира для себя, своих детей и Украинцев. Мы призываем вывести кацапские войска из Украины и только в этом случае санкции могут быть сняты."

Это обычный дипломатический "протокольный" призыв, без всяких требований, угроз или санкций. То есть, лапша на уши.
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01.05.2022 12:48 Ответить
Согласен. А в конце вообще ляпнула о снятии санкций "тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська"
Значит, ввели войска - вывели войска... Они же ничего плохого не сделали больше

Вот это логика!!!!
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01.05.2022 13:32 Ответить
@Lapua

Ну ми зрозуміли, ви - скептик і не довіряєте німцям.

ОК, дочекаємось поставок німецького озброєння. Якщо там буде важке, яке нам потрібно, - Ви істе галстук. Якщо ні - я з'ім.

Deal (згода)?
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02.05.2022 04:56 Ответить
Хтось хоч вникає, що зварганила ця німецька міністриня? Її слова що "повернення на позиції до 24 лютого не буде" - то слова чинника вищого політичного керівництва Німеччини, фактично заохочення (благословення) московії закріпитися на захоплених українських територіях і спонука до продовження вторгнення.
Усе решту - "мир для людей", "не вірити путіну", "припинити вогонь", "зупини війну".... то пустопорожній, прогнилий " європейський "гарнір".
Лише раніше він подавався накшталт "стурбування, глибокого стурбування, обурення, закликів до негайного припинення".
Ще раз повторюю- читайте уважно : німецька міністриня НАГОЛОСИЛА, що "повернення на позиції до 24 лютого не буде"
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01.05.2022 11:39 Ответить
Путін має вивести війська з України Джерело: - як ти це розумієш?
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01.05.2022 11:45 Ответить


"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
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01.05.2022 12:38 Ответить


"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
Так що ці заяви - то пустопорожній пиз.ьож, розбавлений "гарніром" накшталт, яка війна погана а мир файний.



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01.05.2022 12:39 Ответить
ні, Яремо, ми читаємо так, що вона пропонує вивести рашистські війська за кордони, визнані ООН, а не станом на 24 лютого.
і нас страшенно піпчить, що вінневтік хоче нас здати, домовившись "посередині".
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01.05.2022 12:36 Ответить
Дуже було би, знаєте, непогано, щоб було так, як нам хочеться. І читається...
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01.05.2022 12:49 Ответить
Найбільш небезпечна людина для майбутнього України це Зеленський.Ну да ладно,зелене лайно то одна людина.Що робить з тима процентами дібілів котри за нього проголосували.
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01.05.2022 11:57 Ответить
Хер тобі, *****, на комір, ніяких " па састаянію на 23 фівраля" . Лише ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ Української території включаючи і Крим, і Донбас, і Кубань, і Курщину, і Воронежчину, і Піддубщину, і Берестейщину.
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01.05.2022 12:27 Ответить
Забув ще додати про Придністрянщину - Лівобережжя Дністра - споконвічні Українські землі.
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01.05.2022 12:47 Ответить
Так она именно это и сказала. Полное выведение российских войск со ВСЕХ оккупированных территорий, т.е. включая Крым. Ты невнимательно читаешь...
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01.05.2022 12:52 Ответить
Фрау Міністриня наголосила , що "хоч би як нам не хотілося... повернення на позиції до 24 лютого не буде." Німеччина устами свого високопосадовця навіть не допускає повернення московського війська на позиції до 24 лютого. До початку повномасштабного вторгнення,Карл! Де ти взяв з її слів визволення ВСІХ окупованих територій, та ще й включаючи Крим?
Якісь у вас, німців і унтерменшів буйні фантазії...
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01.05.2022 13:06 Ответить
Набутылочник украіномовний, ты подзадолбал перекручивать
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01.05.2022 13:21 Ответить
Мабуть отримав непогані плюшки за цю маячню Ярема
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01.05.2022 21:11 Ответить
@Alex

Ще один, що не вміє читати.

Чукча не чітатєль?
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02.05.2022 05:01 Ответить
"Путін має вивести війська з України" - то частина заголовку від нашого Цензора, котрий неодноразова обпікався на своїх заголовках з довільними трактовками слів відомих політиків.
Реальне ствердження міністрині - "санкції з РФ можуть бути зняті тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська (і крапка)". Звідки виведе? 1.З Криму? - РФ вважає Крим своєю територією, закріпленою у її конституції. Якщо б пані Бербок таке ляпнула про Крим - посла Німеччини негайно викликали б до мзс рф і поставили раком за посягання на територіальну цілість рф.
2.Якщо з Донбасу - то рф визнала донбаські "республіки" і відреагувала на їх прохання про військову допомогу. Тому вповні у праві послати цю фрау (чи фройлєн?), вибачте - *****. 3. Якщо з окупованих після 24 лютого територій .... то тут фрау міністриня чітко наголосила, що (цитую втретє для особливо обдарованих) - що "повернення на позиції до 24 лютого не буде". НАГОЛОСИЛА, Карл! Тобто дала зрозуміти і світові, і кацапам, що їхні територіальні завоювання непорушні. А Україні добре пощастить, якщо ще все на цьому зупиниться... А Німеччина, врешті, вирішила дати нам зброю. Пам"ятаєш відомий вислів О.Бендера - "я дам вам парабелум?"
Так що ці заяви - то пустопорожній пиз.ьож, розбавлений "гарніром" накшталт, яка війна погана а мир файний.
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01.05.2022 12:36 Ответить
Ярема, всім пох шо там вважає рашка і кого вона визнала!

Зізнайся, ти україномовний набутилочнік?
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01.05.2022 12:40 Ответить
Щось є подібне до зниклого ванятка сулими, тільки інша тема.
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01.05.2022 21:48 Ответить
Емеля, имеется ввиду вывод российских войск с Украинской территории(пояснить, что такое Украинская территория, я не буду), а не за границы на 24 февраля, где ещё были российские войска на территории Украины.
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01.05.2022 13:49 Ответить
Наконец-то
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01.05.2022 13:44 Ответить
Глава МЗС Німеччини Анна лена Барбак в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag заявила, що антиросійські санкції можуть бути зняті в разі припинення спецоперації на Україні.
Тобто, щоб зняти санкції, Рашi треба було просто ввести війська i потiм вивести?
Друга думка. А хто більше боїться санкцій, Німеччина, чи Раша?
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01.05.2022 13:54 Ответить
Я їм уже про це третій раз наголошую... У заяві йдеться не тільки про якесь "повернення територій" (деякі тут навіть про Крим і Донбас згадали...) а й навіть не про відведення московської орди на позиції станом на 24 лютого.
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01.05.2022 14:28 Ответить
Тебе уже несколько человек сказали и я ещё раз скажу, у тебя дислексия, это лечится, но трудно.
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01.05.2022 15:27 Ответить
Наголошую, мова йде не про повернення територій, а лише про припинення спецоперації.
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01.05.2022 14:02 Ответить
с приднестовьев абхазий осетий и кенинсберга тоже.
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01.05.2022 14:13 Ответить
Кенігсберг є репарацією СРСР, такою ж як Львів, або Закарпаття. Готовий віддати репарації господарям?)))
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01.05.2022 14:32 Ответить
Дебіл....
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01.05.2022 16:17 Ответить
Не ********* ли ты со снятиями санкций! Вывод войск не повод для их снятия, сначала полное восстановление Украины за счет орков, компенсации репарации контрибуции каждому Украинцу, затем смерть всей кацапне!
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01.05.2022 15:00 Ответить
Бербок також наголосила, що "хоч би як нам хотілося", повернення на позиції "до 24 лютого" не буде.
Слова немецкого политика можно трактовать по разному. Надо только определиться на чьей стороне ее хотелки. В любом случае, это не есть хорошие для Украины прогнозы.
Нам нужны границы 2013 года, не меньше и не больше.
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01.05.2022 15:09 Ответить
@С. Иванофф

Ви праві, вислів неоднозначний.

Але можна припустити, що оскільки Захід влаштовувало мати фактично заморожений 8-ми річний конфлікт в Украіні, то для них найкращим виходом з цієі повномасштабноі війни було б повернення до статусу кво на момент іі початку («як би нам не хотілось» повернути тягомотину мінських перемовин)...
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02.05.2022 05:09 Ответить
Закінчення буде тоді , коли на паРаші ядерні арсенали ліквідують .
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01.05.2022 15:29 Ответить
Зразу видно справжнього політика і яким дрібним гімном на її фоні виглядає Боневтік.
Повернення до 24 лютого не буде, мало того вся ця зелена шваль буде бита по усій Україні.
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01.05.2022 15:29 Ответить
геть нахер з незалежноі УКРАІНИ на свою застрату рассію........СЛАВА НАРОДАМ УКРАІНИ!СЛАВА ЗСУ!
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01.05.2022 16:25 Ответить
нарешті хтось проявив мужність і відкинув "компромісні" лінії
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01.05.2022 16:51 Ответить
Нарешті німці виходять з літаргічного сну у який їх ввела ****-меркель.
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01.05.2022 18:06 Ответить
Бербок и Лиз Трасс х@уню всякую говорят найвеличнишый сказал переговоры и не эбет
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01.05.2022 22:10 Ответить
@Р Арах

Все шуточки у вас
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02.05.2022 05:13 Ответить
Чтобы санкций не прекращались нужно временно оставить за Россией Крым, до полного развала РФ. Если Крым вернут Украине, то запад сразу снимет санкций с РФ и тогда у русских будет возможность развиваться, снова накапливать силы и армию. Нужно окончательно развалить Россию, чтобы не возвращаться к вопросам Крыма , других территорий, атак нет Россий нет проблем.
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01.05.2022 22:33 Ответить
ВСУ уничтожит все русские войска и освободит все свои территории включая Крым и Донбасс!!!
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01.05.2022 22:59 Ответить
Блінкен давно говорив, що санкцій ніхто просто так не зніме. і від Прохвостів з ОПи це не залежить. Вони можуть завгодно скільки надувати щоки перед дзеркалом, а антипутінський караван іде своїм шляхом.
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02.05.2022 01:07 Ответить
Якби Путлеру дозволили (як у проєкті угоди Арахамії-Зеленського) залишити собі хоча б частину окупованих територій України,

то це була би повна і однозначна перемога Путлера і поразка не тільки України, але і міжнародної спільноти, тому що:

1. Тоді б війна = "інструмент" і спосіб придбання (захоплення) нових територій.

2. Який інший спосіб придбання нових територій? Хто зараз назавжди готовий продати свій життєвий простір (і залишитися без цього життєвого простору)? - Тоді було б, що війна - це тільки 1 (єдиний доступний сьогодні) спосіб "придбання" нових територій життєвого простору).

І це було би точно запрошення до нових війн.
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02.05.2022 03:49 Ответить
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