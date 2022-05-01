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ВСУ ликвидировали под Изюмом российского генерала Симонова, - СМИ

В результате огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в Харьковской области ликвидирован генерал Симонов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главред со ссылкой на источники.

По информации источника, генерал-рашист был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма.

"По разведанным, предварительно около 100 "двухсотых". Начальник штаба предварительно также среди погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ ударили по оккупационному пункту управления в Херсонской области. 2 российских генерала ликвидированы, - разведка

ВСУ ликвидировали под Изюмом российского генерала Симонова, - СМИ 01

Автор: 

армия РФ (19547) Изюм (277) генерал (66)


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Топ комментарии
+94
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01.05.2022 01:23
+81
він став гарним москалем.
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01.05.2022 01:20
+74
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01.05.2022 01:21
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Страница 2 из 2
При всем желании, чтобы так оно и было, но давайте оценим ситуацию трезво. Накрыли два(возможно три) КП, но о результатах пока мало что известно. Потому, прежде чем поднимать шум на радостях, имеет смысл немного обождать.
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01.05.2022 07:37 Ответить
Show must go on !
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01.05.2022 07:54 Ответить
Не позбавляйте людей причин порадіти!
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01.05.2022 23:15 Ответить
Бармен з клубу "Гоубая устрица"?)))
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01.05.2022 07:54 Ответить
який мерзенний гидкий хвалькуватий писок в цієї гидоти
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01.05.2022 07:58 Ответить
Ай молодці ! це вже одинадцятий генерал рашиських варварів.
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01.05.2022 08:05 Ответить
ВСУ уничтожили уже девять русских генералов: Симонова, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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01.05.2022 08:34 Ответить
"Посібник - Що треба зробити, щоб стати гарним россійським генералом!".
Пункт перший (обов'язковий та безальтернативний) - Здохни нах@й!
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01.05.2022 08:54 Ответить
погиб под Изюмом, за мешок изюма.
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01.05.2022 08:58 Ответить
Генерал превратился в zero,на концерте сядет на коленки жирику.
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01.05.2022 09:04 Ответить
А рожа у него дебилковатая.
Типа Леха-Гараж с дурки сбежал.
Можа это не настоящие генералы,а
двойники с дурхаты?
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01.05.2022 09:05 Ответить
"А такого не видал,
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..".
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02.05.2022 03:53 Ответить
Думав до пенсії відсидітися, Путін вирішив весь старий мотлох кинути в Україну щоб їх там знищили, економини пнсійний фонд Росії
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01.05.2022 09:29 Ответить
что-то до сих пор не слышно о ссыльном герасимове... а поры бы этого рускага татарина отправить на концерт кобздона...
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01.05.2022 09:38 Ответить
https://t.me/berezoview/15341 пишуть - трьохсотий

і https://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 тут також :

А по правді - фіг його зна.
Але, якщо правда, очікуймо чергової нервової реакції *****. Як після визначеного маршруту відомого рускага ваєного корабля
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01.05.2022 15:30 Ответить
"...мьі все войньі шальньіе дети, и генерал, и рядовий..." (с)
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01.05.2022 09:59 Ответить
..."Ты не Генерал, и слава Богу")))))

Привет от Ирины Аллегровой!!!!
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01.05.2022 10:09 Ответить
откормленная свинья
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01.05.2022 10:22 Ответить
Символічно: Симонов А.Д. - Симонов в АД!
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01.05.2022 10:38 Ответить
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01.05.2022 10:40 Ответить
Герасімову з дворніковим приготуватись!
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01.05.2022 11:01 Ответить
The end
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01.05.2022 12:09 Ответить
*****, он еще и лыбится! Отпетлял-таки от армии!
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01.05.2022 12:27 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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01.05.2022 18:10 Ответить
Кто с мечом в Украину придет, тот получит свое! СЛАВА ВСУ!
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01.05.2022 18:11 Ответить
Кто с мечом в Украину придет, тот свое получит! СЛАВА ВСУ!
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01.05.2022 18:13 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Азову! Слава всім нашим захисникам! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!💛💙💛💙💛👏👏👏💪💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.05.2022 19:44 Ответить
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