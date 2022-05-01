ВСУ ликвидировали под Изюмом российского генерала Симонова, - СМИ
В результате огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в Харьковской области ликвидирован генерал Симонов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главред со ссылкой на источники.
По информации источника, генерал-рашист был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма.
"По разведанным, предварительно около 100 "двухсотых". Начальник штаба предварительно также среди погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону", - говорится в сообщении.
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Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
Пункт перший (обов'язковий та безальтернативний) - Здохни нах@й!
Типа Леха-Гараж с дурки сбежал.
Можа это не настоящие генералы,а
двойники с дурхаты?
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..".
і https://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 тут також :
А по правді - фіг його зна.
Але, якщо правда, очікуймо чергової нервової реакції *****. Як після визначеного маршруту відомого рускага ваєного корабля
Привет от Ирины Аллегровой!!!!