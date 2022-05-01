ВСУ ликвидировали под Изюмом российского генерала Симонова, - СМИ

В результате огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в Харьковской области ликвидирован генерал Симонов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главред со ссылкой на источники.

По информации источника, генерал-рашист был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма.

"По разведанным, предварительно около 100 "двухсотых". Начальник штаба предварительно также среди погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону", - говорится в сообщении.

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