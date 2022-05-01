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ЗСУ ліквідували під Ізюмом російського генерала Сімонова, - ЗМІ

Внаслідок вогневого удару по передовому командному пункту 2-ї армії російських окупантів у Харківській області ліквідовано генерала Сімонова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главред із посиланням на джерела. 

За інформацією джерела, генерал-рашиста було знищено внаслідок удару ЗСУ в районі Ізюму.

"За розвідданими, попередньо близько 100 "двохсотих". Начальник штабу попередньо також серед загиблих. Генерал Сімонов вирушив на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували заступника командуючого 8-ї російської армії генерала Фролова. ФОТО

ЗСУ ліквідували під Ізюмом російського генерала Сімонова, - ЗМІ 01

Автор: 

армія рф (17713) Ізюм (338) генерал (74)


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Топ коментарі
+94
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01.05.2022 01:23
+81
він став гарним москалем.
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01.05.2022 01:20
+74
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01.05.2022 01:21
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При всем желании, чтобы так оно и было, но давайте оценим ситуацию трезво. Накрыли два(возможно три) КП, но о результатах пока мало что известно. Потому, прежде чем поднимать шум на радостях, имеет смысл немного обождать.
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01.05.2022 07:37 Відповісти
Show must go on !
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01.05.2022 07:54 Відповісти
Не позбавляйте людей причин порадіти!
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01.05.2022 23:15 Відповісти
Бармен з клубу "Гоубая устрица"?)))
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01.05.2022 07:54 Відповісти
який мерзенний гидкий хвалькуватий писок в цієї гидоти
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01.05.2022 07:58 Відповісти
Ай молодці ! це вже одинадцятий генерал рашиських варварів.
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01.05.2022 08:05 Відповісти
ВСУ уничтожили уже девять русских генералов: Симонова, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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01.05.2022 08:34 Відповісти
"Посібник - Що треба зробити, щоб стати гарним россійським генералом!".
Пункт перший (обов'язковий та безальтернативний) - Здохни нах@й!
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01.05.2022 08:54 Відповісти
погиб под Изюмом, за мешок изюма.
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01.05.2022 08:58 Відповісти
Генерал превратился в zero,на концерте сядет на коленки жирику.
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01.05.2022 09:04 Відповісти
А рожа у него дебилковатая.
Типа Леха-Гараж с дурки сбежал.
Можа это не настоящие генералы,а
двойники с дурхаты?
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01.05.2022 09:05 Відповісти
"А такого не видал,
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..".
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02.05.2022 03:53 Відповісти
Думав до пенсії відсидітися, Путін вирішив весь старий мотлох кинути в Україну щоб їх там знищили, економини пнсійний фонд Росії
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01.05.2022 09:29 Відповісти
что-то до сих пор не слышно о ссыльном герасимове... а поры бы этого рускага татарина отправить на концерт кобздона...
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01.05.2022 09:38 Відповісти
https://t.me/berezoview/15341 пишуть - трьохсотий

і https://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 тут також :

А по правді - фіг його зна.
Але, якщо правда, очікуймо чергової нервової реакції *****. Як після визначеного маршруту відомого рускага ваєного корабля
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01.05.2022 15:30 Відповісти
"...мьі все войньі шальньіе дети, и генерал, и рядовий..." (с)
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01.05.2022 09:59 Відповісти
..."Ты не Генерал, и слава Богу")))))

Привет от Ирины Аллегровой!!!!
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01.05.2022 10:09 Відповісти
откормленная свинья
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01.05.2022 10:22 Відповісти
Символічно: Симонов А.Д. - Симонов в АД!
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01.05.2022 10:38 Відповісти
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01.05.2022 10:40 Відповісти
Герасімову з дворніковим приготуватись!
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01.05.2022 11:01 Відповісти
The end
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01.05.2022 12:09 Відповісти
*****, он еще и лыбится! Отпетлял-таки от армии!
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01.05.2022 12:27 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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01.05.2022 18:10 Відповісти
Кто с мечом в Украину придет, тот получит свое! СЛАВА ВСУ!
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01.05.2022 18:11 Відповісти
Кто с мечом в Украину придет, тот свое получит! СЛАВА ВСУ!
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01.05.2022 18:13 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Азову! Слава всім нашим захисникам! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!💛💙💛💙💛👏👏👏💪💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.05.2022 19:44 Відповісти
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