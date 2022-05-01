ЗСУ ліквідували під Ізюмом російського генерала Сімонова, - ЗМІ
Внаслідок вогневого удару по передовому командному пункту 2-ї армії російських окупантів у Харківській області ліквідовано генерала Сімонова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главред із посиланням на джерела.
За інформацією джерела, генерал-рашиста було знищено внаслідок удару ЗСУ в районі Ізюму.
"За розвідданими, попередньо близько 100 "двохсотих". Начальник штабу попередньо також серед загиблих. Генерал Сімонов вирушив на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+94 Олександр Дніпро
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+81 Kozak Slovak
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+74 Jimmy Hill
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Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
Пункт перший (обов'язковий та безальтернативний) - Здохни нах@й!
Типа Леха-Гараж с дурки сбежал.
Можа это не настоящие генералы,а
двойники с дурхаты?
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..".
і https://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 тут також :
А по правді - фіг його зна.
Але, якщо правда, очікуймо чергової нервової реакції *****. Як після визначеного маршруту відомого рускага ваєного корабля
Привет от Ирины Аллегровой!!!!