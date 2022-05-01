ЗСУ ліквідували під Ізюмом російського генерала Сімонова, - ЗМІ

Внаслідок вогневого удару по передовому командному пункту 2-ї армії російських окупантів у Харківській області ліквідовано генерала Сімонова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главред із посиланням на джерела.

За інформацією джерела, генерал-рашиста було знищено внаслідок удару ЗСУ в районі Ізюму.

"За розвідданими, попередньо близько 100 "двохсотих". Начальник штабу попередньо також серед загиблих. Генерал Сімонов вирушив на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.

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