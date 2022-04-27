Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после выдворения дипломатов
Граждане России больше не могут подавать документы на нидерландскую визу в посольстве Нидерландов в Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание NL Times.
Как отметили в МИД Нидерландов, это не карательная мера, а следствие решения российского правительства выслать из страны 15 нидерландских дипломатов.
В результате дипломатов осталось слишком мало, чтобы руководить консульским отделом посольства на полную мощность. Поэтому краткосрочные визы больше не могут выдаваться. Исключения возможны по серьезным гуманитарным соображениям. К примеру, если кто-то должен уехать из страны по политическим причинам.
По данным пресс-секретаря МИД, в среднем 150 россиян еженедельно обращаются за визой для кратковременного пребывания в Нидерландах. Неизвестно, сколько времени будет действовать эта мера. Несмотря на то, что консульский отдел работает с ограниченными возможностями, посольство все еще открыто для оформления интеграционных документов и других вопросов.
Высылка нидерландских дипломатов была ответной мерой после того, как Нидерланды указали на двери 17 российским дипломатам в конце марта. По данным правительства Нидерландов, они тайно действовали как офицеры разведки. Кабмин решил выдворить дипломатов, поскольку группировка представляла угрозу национальной безопасности.
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Это ж как у людей в головах насрано ....