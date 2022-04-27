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Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после выдворения дипломатов

нидерланды

Граждане России больше не могут подавать документы на нидерландскую визу в посольстве Нидерландов в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание NL Times.

Как отметили в МИД Нидерландов, это не карательная мера, а следствие решения российского правительства выслать из страны 15 нидерландских дипломатов.

В результате дипломатов осталось слишком мало, чтобы руководить консульским отделом посольства на полную мощность. Поэтому краткосрочные визы больше не могут выдаваться. Исключения возможны по серьезным гуманитарным соображениям. К примеру, если кто-то должен уехать из страны по политическим причинам.

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По данным пресс-секретаря МИД, в среднем 150 россиян еженедельно обращаются за визой для кратковременного пребывания в Нидерландах. Неизвестно, сколько времени будет действовать эта мера. Несмотря на то, что консульский отдел работает с ограниченными возможностями, посольство все еще открыто для оформления интеграционных документов и других вопросов.

Высылка нидерландских дипломатов была ответной мерой после того, как Нидерланды указали на двери 17 российским дипломатам в конце марта. По данным правительства Нидерландов, они тайно действовали как офицеры разведки. Кабмин решил выдворить дипломатов, поскольку группировка представляла угрозу национальной безопасности.

Автор: 

виза (1239) Нидерланды (1587)


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Топ комментарии
+18
Як добре!! Нехай сидять на своiх мокшанських болотах.
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27.04.2022 02:25
+13
Надо уже и выданные забирать. Причин масса - одна из них MH 17, а кроме того - русня - УРОДЫ!
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27.04.2022 02:35
+11
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27.04.2022 03:01
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Як добре!! Нехай сидять на своiх мокшанських болотах.
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27.04.2022 02:25 Ответить
Там ще півночі та сходу багато, от тільки туди щось ніхто не прагне, коли, звісно, не примусово.
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27.04.2022 02:33 Ответить
Надо уже и выданные забирать. Причин масса - одна из них MH 17, а кроме того - русня - УРОДЫ!
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27.04.2022 02:35 Ответить
Какие визы , какие Нидерланды - нужно вообще вывести морозостойкий вид крокодила , что бы в ров вокруг Мордора запустить
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27.04.2022 02:40 Ответить
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27.04.2022 03:01 Ответить
МН-17 и оформление интеграционных документов?? серьёзно???
Это ж как у людей в головах насрано ....
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27.04.2022 03:36 Ответить
Москаль не людина..а скотина
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27.04.2022 03:41 Ответить
Как там со сбитым Боингом? Фламанцы соснули таки путкину.
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27.04.2022 03:51 Ответить
А ты, похоже, радуешься?
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27.04.2022 06:15 Ответить
касаби в нідерландах зразу почнуть любити расею здалека.. ностальгія замучить
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27.04.2022 07:07 Ответить
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27.04.2022 11:41 Ответить
Символічно! сьогодні в середу національне свято - день короля/ королівської сім'ї!
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27.04.2022 11:44 Ответить
 
 