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Новини
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Нідерланди припинили видачу віз росіянам після видворення дипломатів

нидерланды

Громадяни Росії з середи більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання NL Times.

Як зазначили в МЗС Нідерландів, це не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів.

Як наслідок, дипломатів залишилося занадто мало, щоб керувати консульським відділом посольства на повну потужність. Тому короткострокові візи більше не можуть видаватися. Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди збираються поставити Україні самохідні гаубиці

За даними прессекретаря МЗС, в середньому 150 росіян щотижня звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах. Невідомо, скільки часу буде діяти цей захід. Незважаючи на те, що консульський відділ працює з обмеженими можливостями, посольство все ще відкрите для оформлення інтеграційних документів та інших питань.

Висилка нідерландських дипломатів була заходом у відповідь після того, як Нідерланди вказали на двері 17 російським дипломатам наприкінці березня. За даними уряду Нідерландів, вони таємно діяли як офіцери розвідки. Кабмін вирішив видворити дипломатів, оскільки угруповання становило загрозу національній безпеці.

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Автор: 

віза (734) Нідерланди (1572)


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Топ коментарі
+18
Як добре!! Нехай сидять на своiх мокшанських болотах.
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27.04.2022 02:25
+13
Надо уже и выданные забирать. Причин масса - одна из них MH 17, а кроме того - русня - УРОДЫ!
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27.04.2022 02:35
+11
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27.04.2022 03:01
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Як добре!! Нехай сидять на своiх мокшанських болотах.
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27.04.2022 02:25 Відповісти
Там ще півночі та сходу багато, от тільки туди щось ніхто не прагне, коли, звісно, не примусово.
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27.04.2022 02:33 Відповісти
Надо уже и выданные забирать. Причин масса - одна из них MH 17, а кроме того - русня - УРОДЫ!
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27.04.2022 02:35 Відповісти
Какие визы , какие Нидерланды - нужно вообще вывести морозостойкий вид крокодила , что бы в ров вокруг Мордора запустить
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27.04.2022 02:40 Відповісти
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27.04.2022 03:01 Відповісти
МН-17 и оформление интеграционных документов?? серьёзно???
Это ж как у людей в головах насрано ....
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27.04.2022 03:36 Відповісти
Москаль не людина..а скотина
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27.04.2022 03:41 Відповісти
Как там со сбитым Боингом? Фламанцы соснули таки путкину.
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27.04.2022 03:51 Відповісти
А ты, похоже, радуешься?
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27.04.2022 06:15 Відповісти
касаби в нідерландах зразу почнуть любити расею здалека.. ностальгія замучить
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27.04.2022 07:07 Відповісти
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27.04.2022 11:41 Відповісти
Символічно! сьогодні в середу національне свято - день короля/ королівської сім'ї!
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27.04.2022 11:44 Відповісти
 
 