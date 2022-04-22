Нідерланди збираються поставити Україні самохідні гаубиці

Нідерланди хочуть поставити в Україну самохідні гаубиці, Німеччина забезпечить навчання і боєприпаси.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як зазначається, Німеччина підтримує доставку гаубиць, переговори про це вже на завершальній стадії.

З німецького боку планується забезпечити навчання і надати боєприпаси.

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Нідерландська пані міністр не прокоментувала, скільки самохідних гаубиць буде поставлено. Йдеться про "обмежену кількість", сказала вона інформаційному агентству ANP.

Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Нідерланди мають 54 самохідні гаубиці.