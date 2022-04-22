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Нідерланди збираються поставити Україні самохідні гаубиці

нидерланды

Нідерланди хочуть поставити в Україну самохідні гаубиці, Німеччина забезпечить навчання і боєприпаси.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як зазначається, Німеччина підтримує доставку гаубиць, переговори про це вже на завершальній стадії.

З німецького боку планується забезпечити навчання і надати боєприпаси.

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Нідерландська пані міністр не прокоментувала, скільки самохідних гаубиць буде поставлено. Йдеться про "обмежену кількість", сказала вона інформаційному агентству ANP.

Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Нідерланди мають 54 самохідні гаубиці.

Автор: 

Нідерланди (1569) зброя (7468)


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Топ коментарі
+34
Мова йде, про PZH 2000. Вважаються найкращими в світі. Дякуємо нашим друзям з Нідерландів, та чекаємо якнайшвидше.
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22.04.2022 22:18
+27
Нідерланди нададуть Україні гаубиці PzH 2000.

PzH 2000 вважається найкращим озброєнням у своїй категорії. В тому числі встановивши світовий рекорд з дальності - 56км. І це ще ЗСУ не стріляли ))

Залишу це тут, для тих хто вважає, що нам дають утилізований непотріб.

+ ЄС ухвалив рішення про закупку озброєння для України!



318318

34 Comments

31 Shares
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22.04.2022 22:23
+19
Маленькая Голандия утерла нос Германии и Франции. Спасибо за помощь в это тяжкое время для многострадальной Украины.
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22.04.2022 22:19
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Мова йде, про PZH 2000. Вважаються найкращими в світі. Дякуємо нашим друзям з Нідерландів, та чекаємо якнайшвидше.
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22.04.2022 22:18 Відповісти
Чудова техніка. Сподіваюся отримаємо хочаб декілька десятків таких гаубиць
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22.04.2022 22:22 Відповісти
Що чьогодні прочитав , різні гаубиці, але нової генерації .
76 - з США.
12 -франція.
Декілька десятків з Нідерландів.
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22.04.2022 22:31 Відповісти
Чехія, Словакія
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23.04.2022 00:12 Відповісти
США першим пакетом прислали 18+72 другим пакетом. Плюс рсзв Himars
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23.04.2022 00:13 Відповісти
всі ці гаубиці наводяться по GPS коорднатам ,а в кінці ще й на техніку на інфрачервоне випромінювання .
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22.04.2022 22:34 Відповісти
Ще Канада і Великобританія - не написано скільки.
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22.04.2022 22:32 Відповісти
Da eti lucyje v mire *******
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22.04.2022 22:30 Відповісти
самий сок це натівські боеприпаси 155м з суб-частинами, котрі САМОнаводяться на бронетехніку. Один артбоеприпас мінус два танки.
Навіть не потрібно точно попадати.
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22.04.2022 22:33 Відповісти
Маленькая Голандия утерла нос Германии и Франции. Спасибо за помощь в это тяжкое время для многострадальной Украины.
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22.04.2022 22:19 Відповісти
Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Milan і самохідні артилерійські установки Caesar. Джерело:
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22.04.2022 22:24 Відповісти
маленька країна но піпєц моцна
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22.04.2022 22:24 Відповісти
Нідерланди хочуть поставити в Україну самохідні гаубиці, Німеччина забезпечить навчання і **********. Джерело:
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22.04.2022 22:33 Відповісти
Litva imejet takyje *******,mi obucem tut netu problem
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22.04.2022 22:54 Відповісти
Страна называется Нидерланды. Голландия одна из провинций, как в Украине Львовская область.
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22.04.2022 22:47 Відповісти
Але у вузькому сенсі це була головна провінція країни, іменем якої називали і всю країну. Так само як і Русь була спочатку тільки Київ з Черніговом, а потім стали називати і сусідні землі.
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23.04.2022 00:15 Відповісти
Збирається...ех.,
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22.04.2022 22:22 Відповісти
Нідерланди нададуть Україні гаубиці PzH 2000.

PzH 2000 вважається найкращим озброєнням у своїй категорії. В тому числі встановивши світовий рекорд з дальності - 56км. І це ще ЗСУ не стріляли ))

Залишу це тут, для тих хто вважає, що нам дають утилізований непотріб.

+ ЄС ухвалив рішення про закупку озброєння для України!



318318

34 Comments

31 Shares
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22.04.2022 22:23 Відповісти
Кресты можете не закрашивать
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23.04.2022 09:05 Відповісти
поздно, подляк из оп нашел харантов из параши
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22.04.2022 22:25 Відповісти
ничего не поздно - одно другому не мешает
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22.04.2022 22:26 Відповісти
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22.04.2022 22:27 Відповісти
Дійсно навіщо?
Достатньо друга кацапського нациста дугіна аристовича.
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22.04.2022 22:37 Відповісти
А шо?Нехай сьорбають з одного корита Хто у них питать буде?
Война усё спишєт.
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22.04.2022 22:44 Відповісти
слухай Подоляку и Люсю...
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22.04.2022 22:46 Відповісти
Рашисты показывают как взяли склад в Харьковской области с арт снарядами .Если не фейк то печально это.
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22.04.2022 22:31 Відповісти
дайте ссилку
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22.04.2022 22:36 Відповісти
Вони дохрена чого показують і розказують. Вони вже збили більше літаків і бпла ніж в нас вони були в наявності...
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22.04.2022 22:41 Відповісти
склад в балаклее-скорее всего правда-сотни ящиков с 60 мм натовскими минами,кроме того снаряды для ураганов
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22.04.2022 22:42 Відповісти
Удивительно, что только сейчас показали. Балаклею они давно захватили
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22.04.2022 22:46 Відповісти
A skolko pod Xarkovom razbyla kacapov kolonami daze po 50 stuk stojali razbytyje.Skolko tam tankov kak trofejax vziali u kacapov i drugoje.Tam kak raz odni iz lucix vasix castej,mozet daze i lucyje
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22.04.2022 22:49 Відповісти
коли я вже почую "поставили і вони в на фронті в військах" замість "збираються"....
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22.04.2022 22:33 Відповісти
нам про це не говорять останнім часом і це добре
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22.04.2022 22:40 Відповісти
Говорят под Харьковом стоят 7 БТГр ... то есть до 7000 орков ... напротив 1 500 000 города (до войны) ... харьковчане могли бы их табуретками забить походу ... я не понимаю, вот объясните, как это работает, что 7000 кошмарят второй по населению город Украины?

То есть, я понимаю там местность плоская - степь и мало сел, и между ними большие расстония, как в Херсонской области ... там артилерия конечно нужна ... но *****, почему из под Харькова, вокруг которого куча сел и пгт, лесов, оврагов, холмов, почему там нельзя чисто пехотой со стрелковкой и РПГ/NLAW закошмарить орков до смерти?

Я не понимаю так же прикола "мобилизации"? Почему власти за 60 дней не смогли взять у запада стрелкового оружия и РПГ за 5-10 бригад? Это всяко легче и быстрее чем с артилерией? Почему у нас в стране мобилизация, но мы не в состоянии оформить численное превосходство в пехотя хотя бы на половине фронтов? Как ***** эта логика работает? И не нужно рассказывать про сложности обучения работы с АКМ .. это ***** смешно ... в военкоматах в очередях людей на несколько бригад, которые с сайгой белке в очко со ста метров попадут
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22.04.2022 22:40 Відповісти
по Харкову вони можуть бити зі своєї території. Їх перимелюють ,повір. Але не все так швидко
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22.04.2022 22:42 Відповісти
бельчатников с сайгой обучать нужно,а это долго и скучно
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22.04.2022 22:48 Відповісти
зайдите на азейбарджанские военные телеграмм каналы-вам там покажут ,как лежит в окопах разбитая пехота с нашей стороны и такая же картина с разбитой пехотой с кацапской стороны.Десятки убитых с обеих сторон.
Все сделала артиллерия.
Это я к тому ,что сейчас не первая мировая война,что б пехоту с трехлинейками положить в бесплодной атаке на позиции противника,выведя ее из укрытий под залпы градов (ах да можете еще остров Даманский вспомнить-там от одного залпа дивизиона градов испарился целый полк узкоглазых китайских макак)
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22.04.2022 22:49 Відповісти
что за херню я сейчас прочитал?

в первую мировую (на западном фронте) насыщенность фронта артилерией была огромной ... а учитывая низкую мобильность пехоты тех времен и окопный характер войны, когда в одних и тех же траншеях сидели годами, эффект от работы гаубиц был огромный ....

пардон, вы фото посмотреть тех годов из Франции ... там чисто лунный пейзаж ... а с мосинками и гарандами бегали аки шахиды на соседние окопы - так смотрите выши, делали это только потому что не было БТРов (крайне низкая мобильность пехоты, только на своих двоих двигались). И второй момент ... вы видели фронт под Верденом скажем .. там чистое поле? ... а под Харьковом есть села, есть леса, есть неровности местности ... то есть, можно пехоте на тачанках довольно скрытно подобраться к позициям врага и закошмарить по полной ... гаубицы прямой наводкой по лесу херачить не смогут ... да и орки на пятки надавят уже после первой пары рожков в их сторону.

это просто куда как более вменяемая тактика, которая позволит реализовать преимущство в людях, мобильности и тыловом обеспечении ... а то что вы написали про разбитые артой позиции с двух сторон ... вы хоть понимаете, что этими фактами сами же подтвердили мои слова ... о том что сидеть статично в окопах против врага, у которого в разы больше стволов, это в прямом смысле дохлый номер?
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22.04.2022 23:08 Відповісти
По статистике ок.70%потерь войска несут от огня артиллерии.ВСУ пока не имеет возможности вести достойную контрбатарейную борьбу с артиллерией орков,Очень ждем дальнобойные гаубицы от наших союзников.Их будет не хватать, но можно создать типа артрезерва ГК ВСУ с переброской САУ на наиболее важные участки фронтов.Позор "зеленой власти",что в свою каденцию игрались в "мир" ,загубили производство уже почти испытанной"Богданы" и не очень старались приобрести на Западе для ВСУ,что-нибуть ей подобное.
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23.04.2022 08:44 Відповісти
Почти испытаной это как приготовили санкции против Медвечука, представителя от Украины на переговорах в Минске по дипломатическому решению "конфликта", но не успели ввести? Ну а закупка даны это коррупция а не артиллерия?
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23.04.2022 09:28 Відповісти
Great!
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22.04.2022 22:41 Відповісти
Сюрпляс Аморалов

@BOmexCmqpHnNNWK

·
https://twitter.com/BOmexCmqpHnNNWK/status/1517362130315583494 15 ч

Крым закрывается с 30 апреля на въезд и выезд.
И знаете для чего?Чтобы не сбежали умники,которых мобилизуют и отправят на войну. Такшо ещё неизвестно,кто Крымский мост бомбить будет...вы же голосовали за присоединение в экстазе слияния?
Вот.Получите ваши шпроты.То есть,отдайте.
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22.04.2022 23:26 Відповісти
Як на мою думку то хто та що та скільки дає озброєння - краще промовчати. А зброя сама за себе скаже. Для знавців військової техніки, домашніх стратегів краще створити гілку окрему.. Чисто теоретичну. Слава Україні!
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23.04.2022 08:38 Відповісти
Наоборот, надо еще в разы завышать помощь от союзников и разглашать оркам на каждом углу.Пускай сц..ться,что нам помогает США и Запад,что мы близки к "Ленд-Лизу,и вскоре их похороним
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23.04.2022 08:51 Відповісти
Надеюсь, к ним еще и высокоточные управляемые снаряды (по координатам GPS)!
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23.04.2022 09:23 Відповісти
 
 