Прем'єр Нідерландів Рютте анонсував постачання Україні бронетехніки
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення постачати Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Під час розмови з Володимиром Зеленським міністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії. Нідерланди постачатимуть Україні більш важку техніку, включно з бронетехнікою. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.
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В Полтаві мер всратий ватник, який перед початком вторгнення раїсі казав що українці та свинособаки один народ
так нам скоро і іспанія щось пришле.