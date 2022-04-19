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Прем'єр Нідерландів Рютте анонсував постачання Україні бронетехніки

рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення постачати Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Під час розмови з Володимиром Зеленським міністр оборони і я висловили нашу підтримку Україні у зв'язку з початком нового наступу Росії. Нідерланди  постачатимуть Україні більш важку техніку, включно з бронетехнікою. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки" - написав Рютте у Twitter.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС спростовують заяви Кремля, що постачання зброї Україні означає "більше війни"

Автор: 

Нідерланди (1567) зброя (7466) Рютте Марк (395)


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Топ коментарі
+24
Господи, може досить анонсувати, а пора вже постачати. Зброя була потрібна вже "на вчора".
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19.04.2022 17:24
+19
Дякуємо.
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19.04.2022 17:25
+10
А що там розслідувати?
В Полтаві мер всратий ватник, який перед початком вторгнення раїсі казав що українці та свинособаки один народ
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19.04.2022 17:40
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Голландцы много курят плана вот и притормаживают ,как в анекдоте про черепах и нарика ,ОНИ как ЛОМАНУТСЯ ...
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19.04.2022 17:23 Відповісти
Господи, може досить анонсувати, а пора вже постачати. Зброя була потрібна вже "на вчора".
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19.04.2022 17:24 Відповісти
Зря вы так.... я не политик, но такое оружие - не сигарета... не знаю, конечно, что там за проволочки, не моё это дело. НО... я не хочу гадить в их сторону. Спасибо им всем. И низкий поклон
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19.04.2022 18:50 Відповісти
Согласен! Хорошо, что анонсируют, планируют (на словах) а на деле уже нашу границу техника пресекает. Это в любом случае лучше, чем гансы!
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19.04.2022 19:25 Відповісти
Дякуємо.
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19.04.2022 17:25 Відповісти
Нидерланды передают оружие Украине под лозунгом "мы вам не немцы"
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19.04.2022 19:54 Відповісти
давайте уже без анонсов???..просто поставлять???
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19.04.2022 17:26 Відповісти
Дуже добре.Але з регіонів надходять не такі веселі новини,ось в Полтаві депутати виділили більше 6 млн.грн на оборону міста ,але за місяць для захисників не придбали навіть одного броніка.Саботаж?
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19.04.2022 17:27 Відповісти
Доця Кiви працюэ
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19.04.2022 17:30 Відповісти
вона, що мер?нехай розлідують хто там на місці гальмує оборону..
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19.04.2022 17:33 Відповісти
А що там розслідувати?
В Полтаві мер всратий ватник, який перед початком вторгнення раїсі казав що українці та свинособаки один народ
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19.04.2022 17:40 Відповісти
там мер ватний, так що і без доці є кому саботажити
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19.04.2022 17:39 Відповісти
А де ж там всім відомий депутат Андрюща Полтава?
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19.04.2022 18:21 Відповісти
Він голосує за всю облраду?
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19.04.2022 18:34 Відповісти
сразу видно зеленого избирателя знаний ноль, зелебобики думали что президент и сажать может, а кто то до сих пор думает что один депутат что то может. Тебе до Андрея Полтавы как до условного Будапешта рачки.
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19.04.2022 20:54 Відповісти
Та ні, асфальт
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19.04.2022 22:11 Відповісти
Краще б зразу постачали, а потім анонсували.
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19.04.2022 17:36 Відповісти
Курва, а на мінулому тижні він готувався до Великодня и не міг??
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19.04.2022 17:54 Відповісти
У Нідерландів немає на озброєнні танків. Пару років тому вони зняли з озброєння свої Леопарди2
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19.04.2022 18:01 Відповісти
То, мабуть їх і відправлять...
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19.04.2022 18:12 Відповісти
Jest u nix leopardi 2A6 no eti nedast.Jest puski u nix nemeckyje.Oni do 30 kilometrov streliajut ili
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19.04.2022 18:18 Відповісти
Jest i takyje 30 stuk skladu u nix toze nemeckyje eti lucyje v mire
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19.04.2022 18:21 Відповісти
Клюгеле, молёдец
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19.04.2022 18:19 Відповісти
ну якщо вже навіть нідерланди!
так нам скоро і іспанія щось пришле.
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19.04.2022 18:20 Відповісти
Я тут недавно разговаривал с одним Испанцем. Приятный молодой человек, но против "фсего аружия" и американцев которые бомбили "мирный Ирак" Вот такая сейчас Испания. При этом его никто не обрабатывал российской пропагандой. Путин просто удасно нашел таких пацифистов конспирологов. Теперь представим что может выслать Испания имея таких избирателей. Многие из них при этом знают что Россия вряд ли сможет до них дотянуться, поэтому не видят причины чтобы вместо хамона высылать СЕТМЕ. Их логика такая: автомат может кого то убить !!!!!
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19.04.2022 19:17 Відповісти
Голандцям-репект...
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19.04.2022 18:27 Відповісти
А можна без анонсів. Чи щоб анонсом було перше застосування зброї українцями. Так би мовити, увертюра.
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19.04.2022 18:28 Відповісти
https://t.me/minval_az/32710 ВСУ разбили еще один танк Т-90А «Владимир».
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19.04.2022 18:29 Відповісти
Быстрее бы!
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19.04.2022 18:40 Відповісти
Да у них там той бронетехники кот наплакал. Может пару десятков БМП и осилят.
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19.04.2022 20:05 Відповісти
нам будь- яуа допомога не завадить
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19.04.2022 20:30 Відповісти
 
 