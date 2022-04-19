Премьер Нидерландов анонсировал поставки в Украину бронетехники

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о решении поставлять Украине тяжелое вооружение, в частности, бронетехнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время разговора с Владимиром Зеленским министр обороны и я выразили нашу поддержку Украине в связи с началом нового наступления России. Нидерланды будут поставлять Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники" - написал Рютте в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС опровергают заявления Кремля, что поставка оружия Украине означает "больше войны"