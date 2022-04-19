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Премьер Нидерландов анонсировал поставки в Украину бронетехники

рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о решении поставлять Украине тяжелое вооружение, в частности, бронетехнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время разговора с Владимиром Зеленским министр обороны и я выразили нашу поддержку Украине в связи с началом нового наступления России. Нидерланды будут поставлять Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники" - написал Рютте в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС опровергают заявления Кремля, что поставка оружия Украине означает "больше войны"

Нидерланды (1583) оружие (10219) Рютте Марк (352)


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Топ комментарии
+24
Господи, може досить анонсувати, а пора вже постачати. Зброя була потрібна вже "на вчора".
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19.04.2022 17:24
+19
Дякуємо.
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19.04.2022 17:25
+10
А що там розслідувати?
В Полтаві мер всратий ватник, який перед початком вторгнення раїсі казав що українці та свинособаки один народ
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19.04.2022 17:40
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Голландцы много курят плана вот и притормаживают ,как в анекдоте про черепах и нарика ,ОНИ как ЛОМАНУТСЯ ...
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19.04.2022 17:23 Ответить
Господи, може досить анонсувати, а пора вже постачати. Зброя була потрібна вже "на вчора".
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19.04.2022 17:24 Ответить
Зря вы так.... я не политик, но такое оружие - не сигарета... не знаю, конечно, что там за проволочки, не моё это дело. НО... я не хочу гадить в их сторону. Спасибо им всем. И низкий поклон
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19.04.2022 18:50 Ответить
Согласен! Хорошо, что анонсируют, планируют (на словах) а на деле уже нашу границу техника пресекает. Это в любом случае лучше, чем гансы!
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19.04.2022 19:25 Ответить
Дякуємо.
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19.04.2022 17:25 Ответить
Нидерланды передают оружие Украине под лозунгом "мы вам не немцы"
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19.04.2022 19:54 Ответить
давайте уже без анонсов???..просто поставлять???
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19.04.2022 17:26 Ответить
Дуже добре.Але з регіонів надходять не такі веселі новини,ось в Полтаві депутати виділили більше 6 млн.грн на оборону міста ,але за місяць для захисників не придбали навіть одного броніка.Саботаж?
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19.04.2022 17:27 Ответить
Доця Кiви працюэ
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19.04.2022 17:30 Ответить
вона, що мер?нехай розлідують хто там на місці гальмує оборону..
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19.04.2022 17:33 Ответить
А що там розслідувати?
В Полтаві мер всратий ватник, який перед початком вторгнення раїсі казав що українці та свинособаки один народ
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19.04.2022 17:40 Ответить
там мер ватний, так що і без доці є кому саботажити
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19.04.2022 17:39 Ответить
А де ж там всім відомий депутат Андрюща Полтава?
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19.04.2022 18:21 Ответить
Він голосує за всю облраду?
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19.04.2022 18:34 Ответить
сразу видно зеленого избирателя знаний ноль, зелебобики думали что президент и сажать может, а кто то до сих пор думает что один депутат что то может. Тебе до Андрея Полтавы как до условного Будапешта рачки.
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19.04.2022 20:54 Ответить
Та ні, асфальт
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19.04.2022 22:11 Ответить
Краще б зразу постачали, а потім анонсували.
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19.04.2022 17:36 Ответить
Курва, а на мінулому тижні він готувався до Великодня и не міг??
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19.04.2022 17:54 Ответить
У Нідерландів немає на озброєнні танків. Пару років тому вони зняли з озброєння свої Леопарди2
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19.04.2022 18:01 Ответить
То, мабуть їх і відправлять...
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19.04.2022 18:12 Ответить
Jest u nix leopardi 2A6 no eti nedast.Jest puski u nix nemeckyje.Oni do 30 kilometrov streliajut ili
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19.04.2022 18:18 Ответить
Jest i takyje 30 stuk skladu u nix toze nemeckyje eti lucyje v mire
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19.04.2022 18:21 Ответить
Клюгеле, молёдец
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19.04.2022 18:19 Ответить
ну якщо вже навіть нідерланди!
так нам скоро і іспанія щось пришле.
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19.04.2022 18:20 Ответить
Я тут недавно разговаривал с одним Испанцем. Приятный молодой человек, но против "фсего аружия" и американцев которые бомбили "мирный Ирак" Вот такая сейчас Испания. При этом его никто не обрабатывал российской пропагандой. Путин просто удасно нашел таких пацифистов конспирологов. Теперь представим что может выслать Испания имея таких избирателей. Многие из них при этом знают что Россия вряд ли сможет до них дотянуться, поэтому не видят причины чтобы вместо хамона высылать СЕТМЕ. Их логика такая: автомат может кого то убить !!!!!
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19.04.2022 19:17 Ответить
Голандцям-репект...
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19.04.2022 18:27 Ответить
А можна без анонсів. Чи щоб анонсом було перше застосування зброї українцями. Так би мовити, увертюра.
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19.04.2022 18:28 Ответить
https://t.me/minval_az/32710 ВСУ разбили еще один танк Т-90А «Владимир».
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19.04.2022 18:29 Ответить
Быстрее бы!
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19.04.2022 18:40 Ответить
Да у них там той бронетехники кот наплакал. Может пару десятков БМП и осилят.
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19.04.2022 20:05 Ответить
нам будь- яуа допомога не завадить
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19.04.2022 20:30 Ответить
 
 