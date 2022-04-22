Нидерланды собираются поставить Украине самоходные гаубицы
Нидерланды хотят поставить в Украину самоходные гаубицы, Германия обеспечит обучение и боеприпасы.
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Германия поддерживает доставку гаубиц, переговоры об этом уже на завершающей стадии.
С германской стороны планируется обеспечить обучение и предоставить боеприпасы.
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Нидерландская госпожа министр не прокомментировала, сколько самоходных гаубиц будет поставлено. Речь идет об "ограниченном количестве", сказала она информационному агентству ANP.
Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 40 км. Нидерланды имеют 54 самоходных гаубицы.
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76 - з США.
12 -франція.
Декілька десятків з Нідерландів.
Навіть не потрібно точно попадати.
PzH 2000 вважається найкращим озброєнням у своїй категорії. В тому числі встановивши світовий рекорд з дальності - 56км. І це ще ЗСУ не стріляли ))
Залишу це тут, для тих хто вважає, що нам дають утилізований непотріб.
+ ЄС ухвалив рішення про закупку озброєння для України!
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Достатньо друга кацапського нациста дугіна аристовича.
Война усё спишєт.
То есть, я понимаю там местность плоская - степь и мало сел, и между ними большие расстония, как в Херсонской области ... там артилерия конечно нужна ... но *****, почему из под Харькова, вокруг которого куча сел и пгт, лесов, оврагов, холмов, почему там нельзя чисто пехотой со стрелковкой и РПГ/NLAW закошмарить орков до смерти?
Я не понимаю так же прикола "мобилизации"? Почему власти за 60 дней не смогли взять у запада стрелкового оружия и РПГ за 5-10 бригад? Это всяко легче и быстрее чем с артилерией? Почему у нас в стране мобилизация, но мы не в состоянии оформить численное превосходство в пехотя хотя бы на половине фронтов? Как ***** эта логика работает? И не нужно рассказывать про сложности обучения работы с АКМ .. это ***** смешно ... в военкоматах в очередях людей на несколько бригад, которые с сайгой белке в очко со ста метров попадут
Все сделала артиллерия.
Это я к тому ,что сейчас не первая мировая война,что б пехоту с трехлинейками положить в бесплодной атаке на позиции противника,выведя ее из укрытий под залпы градов (ах да можете еще остров Даманский вспомнить-там от одного залпа дивизиона градов испарился целый полк узкоглазых китайских макак)
в первую мировую (на западном фронте) насыщенность фронта артилерией была огромной ... а учитывая низкую мобильность пехоты тех времен и окопный характер войны, когда в одних и тех же траншеях сидели годами, эффект от работы гаубиц был огромный ....
пардон, вы фото посмотреть тех годов из Франции ... там чисто лунный пейзаж ... а с мосинками и гарандами бегали аки шахиды на соседние окопы - так смотрите выши, делали это только потому что не было БТРов (крайне низкая мобильность пехоты, только на своих двоих двигались). И второй момент ... вы видели фронт под Верденом скажем .. там чистое поле? ... а под Харьковом есть села, есть леса, есть неровности местности ... то есть, можно пехоте на тачанках довольно скрытно подобраться к позициям врага и закошмарить по полной ... гаубицы прямой наводкой по лесу херачить не смогут ... да и орки на пятки надавят уже после первой пары рожков в их сторону.
это просто куда как более вменяемая тактика, которая позволит реализовать преимущство в людях, мобильности и тыловом обеспечении ... а то что вы написали про разбитые артой позиции с двух сторон ... вы хоть понимаете, что этими фактами сами же подтвердили мои слова ... о том что сидеть статично в окопах против врага, у которого в разы больше стволов, это в прямом смысле дохлый номер?
@BOmexCmqpHnNNWK
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https://twitter.com/BOmexCmqpHnNNWK/status/1517362130315583494 15 ч
Крым закрывается с 30 апреля на въезд и выезд.
И знаете для чего?Чтобы не сбежали умники,которых мобилизуют и отправят на войну. Такшо ещё неизвестно,кто Крымский мост бомбить будет...вы же голосовали за присоединение в экстазе слияния?
Вот.Получите ваши шпроты.То есть,отдайте.