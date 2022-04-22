Нидерланды собираются поставить Украине самоходные гаубицы

Нидерланды хотят поставить в Украину самоходные гаубицы, Германия обеспечит обучение и боеприпасы.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Германия поддерживает доставку гаубиц, переговоры об этом уже на завершающей стадии.

С германской стороны планируется обеспечить обучение и предоставить боеприпасы.

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Нидерландская госпожа министр не прокомментировала, сколько самоходных гаубиц будет поставлено. Речь идет об "ограниченном количестве", сказала она информационному агентству ANP.

Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 40 км. Нидерланды имеют 54 самоходных гаубицы.